I人理財術公開！月薪3.8萬也能存錢，金融分析師揭「安靜致富」5大關鍵

每天上班已經夠累了，下班還要研究股票、追財經新聞，看到別人投資賺錢又忍不住焦慮？其實，理財不一定要天天盯盤！擁有近30年投資經驗的特許金融分析師愛瑞克，在天下文化新書《I人理財》中分享自己的財富累積經驗，從月薪3.8萬元、每月固定投資1萬元，到40歲存夠退休金，甚至曾在2008年金融海嘯中賠光700萬元。他認為，內向者擅長深度思考、耐心與紀律，這些特質也能成為投資優勢。究竟不愛看盤的人該如何開始理財？以下整理5大關鍵觀念。

▍ 從書店角落的窮少年，到不必為錢工作

在我大學時期，家中發生財務變故，房子被拍賣，我獨自一人在台北求學。一天三餐都有困難，所以乾脆晚一點吃早餐，也當作午餐。早上十一點書店開門，我就去店內看書，直到晚上，餓到受不了，再去夜市買水煎包來吃。當時我身上沒錢，哪裡也去不了，成了書店角落一個喜歡看書卻沒錢買回家的窮困少年。

那時我透過家教存錢，開始有幾萬元當投資的本金，1997年第四季，股市來到非常低點，我開始用定期定額投資基金，真槍實彈進入了股市。

1999年網路熱潮，全球股市大漲，我投資基金的獲利超乎預期。事實上，在那種什麼都漲的環境中，猴子射飛鏢買進的股票績效也都很好。我定期定額兩年累積的報酬率約有60%，羨煞了我周遭沒做投資的朋友們（儘管我的績效可能輸給猴子）。

好日子不長，2000年3月全球股市開始崩盤。我那時主要投資在全球科技基金，而代表美國科技股的那斯達克（NASDAQ）指數累計跌幅超過了七成。我投資損失大約一半，好在當時本金很少，虧損五成的金額也不大。期間我服兵役一年又十個月，每月都能存下一萬多元，成為我後來更大的投資本錢。這段經歷也讓我理解到，擁有穩定的收入，是投資最大的底氣。

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我在錢很少的時候就開始投資了。第一份工作月薪38,000元，每月15日發薪，我設定每月16日就從同一帳戶扣10,000元，定期定額投資台股基金。同樣設定16日，自動轉帳10,000元給爸媽當作孝親費，所以，只剩下18,000元。

我在信義區的公司附近租房子，每月租金11,000元，是25日要交給房東，剩下7,000元才是我的生活費。這在台北市怎能生活？根本不會有閒錢啊！我省吃儉用，並且做出最壞打算：萬一撐不下去了，就不要租房子，睡在公司或朋友家的沙發！

所幸，那段財務緊繃的日子只有工作第一年，隔年我調薪之後就解圍了。但是你要注意喔，我是在每月薪水一拿到，就先做定期定額扣款去投資，其他項目全都排在後面。因此，我的定期定額扣款優先於所有一切，這就是決心！

關鍵祕訣：每一次調薪，馬上加大定期定額扣款金額。我實際做法如下：

第一年：月薪38,000元，每月扣款10,000元

第二年：月薪約40,000元，每月扣款15,000元

第三年：月薪約46,000元（工作兩年後有升遷，調薪幅度大），每月扣款20,000元

第四年：月薪約49,000元，每月扣款25,000元

I人決心要做一件事情，是很能貫徹到底的。雖然不一定聲勢浩大，但會很有紀律的默默執行，這種安靜的決心，很適合做長期的定期定額投資。

▍ 高波動的天敵：定期定額

雖然定期定額聽起來很平凡，沒有大筆進出的「暴利」，過程也缺乏「速度與激情」，然而，對於I人來說，卻是最好的策略選擇。為什麼？

定期定額創造了以下三大優勢，都是完全命中I人需要，而且很難透過其他投資方法來取代：

1. 自動化投資：目前無論銀行、券商，都有提供定期定額的自動扣款服務。I人的收入相對穩定，在每月領到薪水之後，自動扣款進行投資，是最有效率的。如此一來，根本不用擔心「什麼時候買比較好」的問題，避免了I人的進場焦慮，同時也省下看盤和研究的時間，專注投入在本業的精進，創造最大的本業成長與調薪機會。

2. 分散進場風險：I人都討厭波動、不確定性，定期定額正好提供了確定性。只要設定好了扣款條件，就會自動執行每月扣款、長期投資。很多定期定額的人都是十年起跳的，我自己是從1997年開始定期定額，至今已經將近三十年。就算遇到一、兩年的股災，在十年至三十年的長期定期定額架構下，更有機會穿越低谷，等待市場回升。

3. 低檔自動加碼：遇到股災，定期定額會在低檔區買到更多部位，而在未來回升的過程，更快速回本。假設你每月固定扣款1萬元，在股價100元的時候買到100個單位；股價跌到50元的時候買到200個單位。將來股價重回100元的時候，你不僅是回本，而是有豐厚的利潤。

以上三大優勢合起來，完美幫助I人抵抗波動，實現長期累積最多資產的目標。如果說「高波動」是I人在投資上的天敵，那麼我們就用它的天敵（定期定額）來剋它。

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▍ 讓指數公司替你汰弱留強

至於該選什麼標的？既然定期定額破解了「什麼時候買比較好」的問題，將買進時間和價格完全打散了，因此，只要確保價格隨著時間「往右上角移動」（打開歷史價格走勢圖，呈現出價格從左下往右上趨勢），選這種標的就行了！

我先描述一段真實故事。以前我就讀的國中是一所學生人數眾多的學校，而我又是在出生率高峰的龍年出生，當時，一個年級有三十班，每班約六十人，所以有將近一千八百位同年級學生。各年級僅有一個資優班，我從沒讀過，我和他們實力差距太過懸殊，以至於我從沒認識任何一位資優生。然而在那個年代，每次段考之後都會公布全校成績排名，前五十名幾乎都是資優班學生。

這跟投資有什麼關係呢？根據臺灣證券交易所（TWSE）以及櫃買中心（TPEx）截至2026年第二季底數據顯示，台灣上市櫃公司合計有超過一千八百家公司。「台灣五十指數」是包含上市公司市值最大的前五十家公司，而追蹤這個指數的ETF主要有兩檔：元大台灣50（代碼：0050）、富邦台50（代碼：006208）。

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對我來說，買進持有0050或006208就相當於投資「資優生」。當然，資優班學生不保證每次都考出全校最佳成績，但他們是經過嚴格的篩選才能入班，如果有表現不好的、撐不下去的，就會離開資優班，被其他班級成績頂尖的學生取代。

投資「只選龍頭股的市值型ETF」，你不用自己選股，也不用定期檢視與汰弱留強，指數編製公司會替你認真完成這些工作。

▍ 遠離融資，謹慎投資槓桿型ETF

我一開始並沒有正確觀念，都是在市場中摔得遍體鱗傷之後，才漸漸體會出來的箇中道理。

2006年到2008年之間，股市漲勢非常凶猛。我在金融圈內工作，公司獲利成長的同時，發出的年終獎金也相對豐厚。然而重點是：我把增加的收入（包含加薪、年終獎金）幾乎全部拿來買進股票。頭四年存100萬元，加上兩年再多存200萬元，合計本金300萬元，經過股市大漲，錢滾錢、利滾利，滾成了700萬。

好友A先生曾跟我說過：「上帝要毀滅一個人之前，必先賜給他驕傲自大。」當股市連續大漲、資產不斷創新高，我整個人都飄飄然的，似乎一切夢想都將要實現——通常這就是股市崩盤的前兆！

然後，就發生金融海嘯了！在2008年9月15日，曾是美國第四大投資銀行的「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）宣告倒閉，掀起了一連串金融危機，而我人就在重災區。700萬元全賠光了！

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那一波金融海嘯，全球主要股市跌幅普遍在五成到六成之間。照理說，我的700萬元就算損失六成，應該還剩280萬元啊？但是，我用「融資」，所以被「斷頭」。在台灣，透過融資買進上市公司股票僅需四成自備款，槓桿為2.5倍（用40%資金持有100%股票）。保證金賠光又無法補繳，就會被斷頭（強制出清部位、被迫離場），什麼也不剩。

後來，那700萬元的資金全部沒有了，前女友也離開我了，什麼都沒了——剩下一隻狗要養。我的瑪爾濟斯「毛小孩」名字叫「阿寶」，和我一起度過了最黯淡落魄的2009年，比我剛出社會第一年還要困苦難過。

「如果可以回去告訴二十年前的自己一段話，你會說什麼？」朋友問。我說：「需要自住房，就要買起來。」經過2008年金融海嘯，至少我會多留下一間

房，而不是只剩一隻狗。

槓桿會放大一個人的「損益」，但不會提升「獲利能力」。如果一個人不用槓桿的狀況下，勝率原本就不高、常常賠錢，那麼加上槓桿之後，賠錢速度就會加快。

▍ I人的FIRE：不必省到極致，靠時間就夠

如果你嚮往的不是「富豪」或「奢華」的人生，也不認為人生非得要很有錢才能獲得快樂，那麼FIRE理財計畫非常值得你參考！

FIRE是Financial Independence, Retire Early的縮寫，中文通常翻譯為「財務獨立，提早退休」。透過高儲蓄率與紀律投資，提早將本金累積達到一定程度，就能獲得財務自由。

然而我必須提醒，終極目標是「自由」，而「財務」只是為了幫助達成目標的助力之一，並非目的。至於「提早退休」，也不是目的，而是為了實現「自由」。當財務壓力不再逼著你做選擇時，就可以把時間放回真正想做的事情上。

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若以台灣的平均生活水平來估計，「標準FIRE」大約需要準備1,500萬元的退休金。每年花費4%也就是60萬元，相當於每月5萬元。「瘦子FIRE」可能僅需要900萬元的退休金，每年花費4%是36萬元，每月3萬元。當然，以上數字計算的前提是：必須要有自住房產。如果沒有自住房，就必須考慮到房租的支出，增加你所需要準備的退休金。

假設你每月存下1萬元（每年12萬元），定期定額投資全球股票型基金，以長期年化複利報酬率8%計算，大約二十五年可存到900萬元。如果你二十二歲開始這麼做，那麼四十七歲就可以「提早退休」。當然，若四十歲才開始這麼做，那麼六十五歲可以退休（不算是提早）。因此，所有理財書籍都會奉勸你：理財愈早開始愈好。

▍ 你用什麼衡量你的人生？

人生不快樂，財富金額都是假的。如果你將自己的目標設定在「一輩子要賺多少錢」，老實說，很難真正快樂，我已經遇過好幾位拿著數千萬到數億元的對帳單，要我幫忙檢視、調整與優化，我並沒有感受到他們的快樂，而是憂心——即便他們早已賺到夠用一生的財富。有了財富，卻沒有真正自由。

如果你將目標設定為「一輩子要幫助多少人」，這樣的人生必定是充滿喜悅與滿足的。我即是以此衡量我的人生。因為如此，我每天巴不得快快起床去幫助更多人，每天都覺得很有意義、很有成就感。

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