2026-10-29 09:01 柳靖
急診室被綁住的大哥，讓我想起被綁去草屯療養院的爸爸
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：急診室裡一名男子遭綁床大喊，仍希望有人聽見他的話。
- 重點二：作者目睹此景，回想起父親曾被送往草屯療養院的經歷。
- 重點三：文章探問精神病與羞恥感，呼籲理解病患與家屬處境。
急診室被綁住的大哥說：你們都低頭不敢看我，但你們都有在聽
上個週末連假，公公身體不適，緊張得從苗栗搭計程車，一路衝到台北某醫院的急診室。當時我正帶女兒在咖啡廳看書，接到先生的電話，馬上趕過去。
到了急診才知道，公公的血壓、心跳都正常，也沒有外傷。
連假的急診室擠滿人，沒有椅子。空氣裡是消毒水的味道，混著汗味。救護車的警笛一輛接一輛停在門口，新病患一張張病床被推進來。護理師和醫師小跑步穿梭，腳步沒停過。
▋被綁在床上的那位大哥
有一位 50 出頭的大哥，雙手、雙腳和胸口都被床單綁在病床上。他眼睛睜到最大，講執政黨迫害，講宙斯、西洋文明，講《論語》，講《史記》，沒有人理他，大家各滑各的手機。
他突然說：「我知道你們都低頭不敢看我，但你們都有在聽。」
五分鐘後，護理師和保全來了。保全壓住他的手，護理師打了一針，哄他：「乖喔，趕快睡覺。」他說：「麻醉藥還沒有藥效，我會繼續講，一直講到睡著為止。」講到激動處，他還流下眼淚。
▋他對著我講，我想的是我爸
他知道大家都有在聽，只是沒人敢正眼看他。從頭到尾看著他、聽他講話的，可能只有我一個，所以他睜大眼睛，對著我講。他應該不知道，我直直看著他，心裡想的是我爸。
我爸當年也是被棉被裹著、五花大綁送去草屯療養院。他眼睛布滿血絲，殺紅了眼，滿腦子只想衝向我媽，用台語國罵，罵媽媽，罵詐騙集團，罵代書。
我在病床邊求他：「爸爸，你不要再亂了，我拜託你振作一點，好不好？」爸爸停了三秒鐘，接著繼續罵。那一刻，我對這件事已經完全沒有羞恥感了，我只希望爸爸不要再這樣放任自己的情緒。
▋那一針，是我的救命針
站在急診室看著那位大哥，不知不覺我掉眼淚了。心裡已經結痂的傷被撥開，血一滴一滴流出來。
當年草療打爸爸的那一針，對我來說是救命神針。打完，爸爸動作變慢，慢慢睡去，一睡就是三天。
我懂爸爸那股恨。我自己心理生病的時候，也有過很黑的念頭，但我有良知，她是我媽。我拚命壓住情緒，我的心就這樣病了。
我真心祝福那位大哥，希望他好起來。
▋到底是誰病了？
我時常在想，到底是這個世界荒謬？還是精神病的人原本就有病？
我很清楚，爸爸的心智是正常的，他只是沒辦法控制自己的情緒。一個社會，是怎麼決定誰是瘋子、誰該被綁起來的？病人被綁在床上，家屬被綁在羞恥裡。如果你的家人是精神病患，你會覺得羞恥嗎？你會跟人家說：我有家人起肖（台語，發瘋）這件事嗎？
我從不覺得爸爸起肖很羞恥，只希望爸爸的精神病可以好起來，他能夠振作。他不振作、繼續起肖，這個家總有被拖垮的一天。
那個被綁住的大哥，也有人在等他好起來嗎？
精華 FAQ
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他被床單綁住雙手、雙腳和胸口，情緒激動地談政治、經典與文明，雖然沒人正眼看他，他仍堅持認為大家其實都有在聽。
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因為她的父親當年也曾被五花大綁送去草屯療養院，情緒失控、滿口怒罵，讓她在急診室裡重新感受到相似的痛苦與記憶。
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文章認為真正令人困惑的，不只是病人的失控，而是社會如何判定誰是瘋子；病人被綁住，家屬也常被羞恥感與無力感綁住。
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