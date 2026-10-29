急診室被綁住的大哥，讓我想起被綁去草屯療養院的爸爸

AI重點 文章重點整理： 重點一： 急診室裡一名男子遭綁床大喊，仍希望有人聽見他的話。

急診室裡一名男子遭綁床大喊，仍希望有人聽見他的話。 重點二： 作者目睹此景，回想起父親曾被送往草屯療養院的經歷。

作者目睹此景，回想起父親曾被送往草屯療養院的經歷。 重點三：文章探問精神病與羞恥感，呼籲理解病患與家屬處境。

上個週末連假，公公身體不適，緊張得從苗栗搭計程車，一路衝到台北某醫院的急診室。當時我正帶女兒在咖啡廳看書，接到先生的電話，馬上趕過去。

到了急診才知道，公公的血壓、心跳都正常，也沒有外傷。

連假的急診室擠滿人，沒有椅子。空氣裡是消毒水的味道，混著汗味。救護車的警笛一輛接一輛停在門口，新病患一張張病床被推進來。護理師和醫師小跑步穿梭，腳步沒停過。

▋被綁在床上的那位大哥

有一位 50 出頭的大哥，雙手、雙腳和胸口都被床單綁在病床上。他眼睛睜到最大，講執政黨迫害，講宙斯、西洋文明，講《論語》，講《史記》，沒有人理他，大家各滑各的手機。

他突然說：「我知道你們都低頭不敢看我，但你們都有在聽。」

五分鐘後，護理師和保全來了。保全壓住他的手，護理師打了一針，哄他：「乖喔，趕快睡覺。」他說：「麻醉藥還沒有藥效，我會繼續講，一直講到睡著為止。」講到激動處，他還流下眼淚。

▋他對著我講，我想的是我爸

他知道大家都有在聽，只是沒人敢正眼看他。從頭到尾看著他、聽他講話的，可能只有我一個，所以他睜大眼睛，對著我講。他應該不知道，我直直看著他，心裡想的是我爸。

我爸當年也是被棉被裹著、五花大綁送去草屯療養院。他眼睛布滿血絲，殺紅了眼，滿腦子只想衝向我媽，用台語國罵，罵媽媽，罵詐騙集團，罵代書。

我在病床邊求他：「爸爸，你不要再亂了，我拜託你振作一點，好不好？」爸爸停了三秒鐘，接著繼續罵。那一刻，我對這件事已經完全沒有羞恥感了，我只希望爸爸不要再這樣放任自己的情緒。

▋那一針，是我的救命針

站在急診室看著那位大哥，不知不覺我掉眼淚了。心裡已經結痂的傷被撥開，血一滴一滴流出來。

當年草療打爸爸的那一針，對我來說是救命神針。打完，爸爸動作變慢，慢慢睡去，一睡就是三天。

我懂爸爸那股恨。我自己心理生病的時候，也有過很黑的念頭，但我有良知，她是我媽。我拚命壓住情緒，我的心就這樣病了。

我真心祝福那位大哥，希望他好起來。

▋到底是誰病了？

我時常在想，到底是這個世界荒謬？還是精神病的人原本就有病？

我很清楚，爸爸的心智是正常的，他只是沒辦法控制自己的情緒。一個社會，是怎麼決定誰是瘋子、誰該被綁起來的？病人被綁在床上，家屬被綁在羞恥裡。

如果你的家人是精神病患，你會覺得羞恥嗎？你會跟人家說：我有家人起肖（台語，發瘋）這件事嗎？

我從不覺得爸爸起肖很羞恥，只希望爸爸的精神病可以好起來，他能夠振作。他不振作、繼續起肖，這個家總有被拖垮的一天。

那個被綁住的大哥，也有人在等他好起來嗎？