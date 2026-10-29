急診室被綁住的大哥，讓我想起被綁去草屯療養院的爸爸

2026-10-29 09:01 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：急診室裡一名男子遭綁床大喊，仍希望有人聽見他的話。
  • 重點二：作者目睹此景，回想起父親曾被送往草屯療養院的經歷。
  • 重點三：文章探問精神病與羞恥感，呼籲理解病患與家屬處境。

急診室被綁住的大哥說：你們都低頭不敢看我，但你們都有在聽

上個週末連假，公公身體不適，緊張得從苗栗搭計程車，一路衝到台北某醫院的急診室。當時我正帶女兒在咖啡廳看書，接到先生的電話，馬上趕過去。

到了急診才知道，公公的血壓、心跳都正常，也沒有外傷。

連假的急診室擠滿人，沒有椅子。空氣裡是消毒水的味道，混著汗味。救護車的警笛一輛接一輛停在門口，新病患一張張病床被推進來。護理師和醫師小跑步穿梭，腳步沒停過。

▋被綁在床上的那位大哥

有一位 50 出頭的大哥，雙手、雙腳和胸口都被床單綁在病床上。他眼睛睜到最大，講執政黨迫害，講宙斯、西洋文明，講《論語》，講《史記》，沒有人理他，大家各滑各的手機。

他突然說：「我知道你們都低頭不敢看我，但你們都有在聽。」

五分鐘後，護理師和保全來了。保全壓住他的手，護理師打了一針，哄他：「乖喔，趕快睡覺。」他說：「麻醉藥還沒有藥效，我會繼續講，一直講到睡著為止。」講到激動處，他還流下眼淚。

▋他對著我講，我想的是我爸

他知道大家都有在聽，只是沒人敢正眼看他。從頭到尾看著他、聽他講話的，可能只有我一個，所以他睜大眼睛，對著我講。他應該不知道，我直直看著他，心裡想的是我爸。

我爸當年也是被棉被裹著、五花大綁送去草屯療養院。他眼睛布滿血絲，殺紅了眼，滿腦子只想衝向我媽，用台語國罵，罵媽媽，罵詐騙集團，罵代書。

我在病床邊求他：「爸爸，你不要再亂了，我拜託你振作一點，好不好？」爸爸停了三秒鐘，接著繼續罵。那一刻，我對這件事已經完全沒有羞恥感了，我只希望爸爸不要再這樣放任自己的情緒。

▋那一針，是我的救命針

站在急診室看著那位大哥，不知不覺我掉眼淚了。心裡已經結痂的傷被撥開，血一滴一滴流出來。

當年草療打爸爸的那一針，對我來說是救命神針。打完，爸爸動作變慢，慢慢睡去，一睡就是三天。

我懂爸爸那股恨。我自己心理生病的時候，也有過很黑的念頭，但我有良知，她是我媽。我拚命壓住情緒，我的心就這樣病了。

我真心祝福那位大哥，希望他好起來。

▋到底是誰病了？

我時常在想，到底是這個世界荒謬？還是精神病的人原本就有病？

我很清楚，爸爸的心智是正常的，他只是沒辦法控制自己的情緒。一個社會，是怎麼決定誰是瘋子、誰該被綁起來的？病人被綁在床上，家屬被綁在羞恥裡。

如果你的家人是精神病患，你會覺得羞恥嗎？你會跟人家說：我有家人起肖（台語，發瘋）這件事嗎？

我從不覺得爸爸起肖很羞恥，只希望爸爸的精神病可以好起來，他能夠振作。他不振作、繼續起肖，這個家總有被拖垮的一天。

那個被綁住的大哥，也有人在等他好起來嗎？


精華 FAQ

  • 他被床單綁住雙手、雙腳和胸口，情緒激動地談政治、經典與文明，雖然沒人正眼看他，他仍堅持認為大家其實都有在聽。

  • 因為她的父親當年也曾被五花大綁送去草屯療養院，情緒失控、滿口怒罵，讓她在急診室裡重新感受到相似的痛苦與記憶。

  • 文章認為真正令人困惑的，不只是病人的失控，而是社會如何判定誰是瘋子；病人被綁住，家屬也常被羞恥感與無力感綁住。

柳靖

柳靖

滿手爛牌，走過灰色地帶，把人生主導權拿回來。 作家，著有兩本書。 📩 演講｜企業合作｜媒體邀約 kkposthouse@gmail.com

#急診 #護理師 #精神內耗

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

2026-10-28 08:00 失敗要趁早-張念慈
李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。圖／民眾提供
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#結婚 #婚姻 #河口湖

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才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

2026-10-25 12:00 失敗要趁早-張念慈
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY才重新出發1個月，又因長版POLO洋裝設計相似遭質疑抄襲。
  • 重點二：品牌回應強調不是10月新品，卻未正面說明設計流程與原創性。
  • 重點三：評論指出消費者已給第二次機會，品牌若無實質改變將失去信任。

如果一個人犯了錯，跟你道歉，你願不願意再給他一次機會？我想，很多人都願意。

​但如果你已經選擇原諒他、重新相信他，結果他又在同一件事情上出錯，而且錯得如此明顯，你還願意相信第三次嗎？這是我看到二伯經營的親子服飾品牌HAHABABY，再度捲入設計抄襲爭議時，心裡最大的感觸。

因為這次最讓人失望的，恐怕不只衣服設計跟日本品牌太像。而是是消費者好不容易決定再相信你一次，你卻讓他懷疑：上一次的道歉，究竟有沒有帶來真正的改變？

才重新出發一個月，怎麼又出事了？

​今年7月，蔡阿嘎與二伯創立的親子服飾品牌HAHABABY，因多款商品被質疑與日本品牌設計高度相似，引發大規模爭議。當時品牌公開道歉、下架爭議商品，也宣布重新檢討內部流程。

​到了9月，HAHABABY推出2.0版本，換上全新品牌形象，宣告重新出發。沒想到，這幾天又有網友貼出服飾對比照，指出HAHABABY販售的長版POLO洋裝，與日本品牌REPIPI ARMARIO過去推出的商品高度相似。從白色翻領、寬鬆落肩剪裁、胸前拼色色塊，到品牌布標的位置，都被網友逐一比較。

​這些相似之處，甚至不需要專業設計師，一般消費者看了照片，也很容易理解為什麼會有人提出質疑。當然，設計相似不代表法律上已經構成抄襲或侵權，但一個才因原創性問題引發重大風波的品牌，如今又因類似問題受到質疑，難道不應該更加謹慎嗎？

消費者問你有沒有改變，你卻急著糾正日期？

​更讓我意外的，是HAHABABY這次的官方回應。品牌透過Instagram限時動態表示：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」

​看到這段話，我真的很想問：消費者在乎的是衣服幾月推出，還是你到底有沒有改善設計流程？如果媒體報導有錯，當然可以要求更正。但跟台灣藝術家合作，跟這件衣服是否具有原創性，是兩回事。合作藝術家負責的是圖案、配色，還是服裝版型？被質疑相似的設計，又是如何產生的？

​這些問題，品牌都可以提出資料來說明。​偏偏官方回應，卻把重點放在「不是十月新品」，還說自己「不喜歡吵吵鬧鬧」。我真的覺得很可惜。

把粉絲的關心與失望，當成「吵吵鬧鬧」；把外界提出的質疑，一概當成「未經查證的報導」。危機發生時，答非所問已經很糟糕；更糟糕的是，問題沒有回答清楚，卻先批評提出問題的人，讓原本願意再相信你一次的人，更加失望。

第一次出錯，消費者願意原諒；第二次出錯，懷疑的是你的誠意

​我一直覺得，人都會犯錯，品牌當然也會。商品設計可能有疏失，合作廠商可能出問題，內部管理也可能有漏洞。重要的是，犯錯之後願不願意面對、修正。當HAHABABY第一次出事，選擇下架、道歉、暫停營運，甚至宣布重新出發，我認為這些都是品牌試圖挽回信任的行動。

​而那些在風波過後，仍願意留下來支持品牌的人，其實已經給了品牌非常珍貴的第二次機會。因為第一次犯錯，別人可能認為你不夠小心；第二次在同樣的地方引發爭議，別人開始懷疑的，就是你到底有沒有把問題當一回事。

​更何況，這次引發爭議的地方，偏偏又是原創設計。如果上一次是設計原創性引發爭議，重新開張後最應該嚴格把關的，難道不就是商品設計嗎？這也是為什麼我認為，這次的問題早已超過一般的公關危機。

重新出發，是換一個LOGO，還是換一套做事的方法？

​很多品牌遭遇重大危機後，都會選擇重新出發。換LOGO、改包裝、更新官網、推出全新系列，甚至發布一支感人的影片，告訴消費者自己已經痛定思痛。

這些改變都很容易被看見。但真正決定品牌能不能重新站起來的，其實是消費者看不見的地方。商品從構想到完成，有沒有留下完整的設計紀錄？設計師參考其他品牌時，有沒有清楚的界線？商品上市前，有沒有人負責檢查是否與既有商品過度相似？當初發生爭議的流程漏洞，有沒有建立新的審核機制？

​這些事情做起來很麻煩，也不像換一個漂亮的品牌形象那麼容易吸引關注。可是，這才是真正的重新出發。品牌有沒有真正反省，不是看它道歉時哭得多傷心，而是看它重新站起來後，有沒有改變過去犯錯的方式。

真心建議二伯，找專業的人來管理品牌

​看到這次官方回應，我真心建議二伯的公司，應該找專業的品牌經理與公關危機處理人員，好好檢視整個品牌的經營方式。而且要找的不只是會寫聲明、處理負面新聞的人。更需要真正懂得商品開發、設計管理的人，把整個流程重新建立起來。

品牌的信任，不是靠公關部門寫幾句漂亮的話，就可以重新贏回來。如果品牌已經知道消費者最在意原創性，就應該把設計審核做得更加嚴謹，而不是等網友再次提出質疑，才開始忙著澄清。第一次犯錯，你需要道歉；第二次在同一個地方引發爭議，你需要拿出證據，證明自己真的改變了。

粉絲願意再給你一次機會，請不要辜負這份信任

​我經常提醒學員，經營自媒體，不要只看粉絲數量。因為粉絲願意追蹤你，可能是欣賞你的才華、喜歡你的生活，也可能是因為你的故事，曾經帶給他們感動。但當粉絲開始購買你的商品、參加你的課程，他們交到你手上的，除了辛苦賺來的錢，還有對你的信任。

​尤其很多創作者推出個人品牌時，最初的客人往往就是一路支持自己的老粉絲。他們可能因為喜歡你，願意多花一點錢；也可能在你遭遇挫折時，願意多給你一次機會。但這份支持，不能被當成理所當然。你可以希望別人理解你的困難，卻不能要求消費者無限次原諒你的疏失。

​第一次犯錯，消費者可能失望的是你的商品；第二次在同一個地方出錯，消費者失望的，可能就是你這個人。對經營個人品牌的人來說，這才是最昂貴的代價。因為流量掉了，還可以努力寫文章、拍影片，再慢慢找回來。

​但一個曾經相信你、願意再給你一次機會的人，如果連最後一點信任都失去了，可能就真的不會再回頭。不要把願意再給你一次機會的人，逼成再也不願意相信你的人。更不要讓願意原諒你的人，最後後悔自己曾經相信你。


精華 FAQ

  • 這次爭議集中在品牌販售的長版POLO洋裝，被網友對比日本品牌REPIPI ARMARIO過去商品後，發現翻領、剪裁、拼色與布標位置都很相似，因此再度引發抄襲疑雲。

  • 官方回應重點放在「不是10月新品」與「不喜歡吵吵鬧鬧」，並強調與台灣藝術家合作，但沒有交代設計版型如何產生、是否有審核流程、以及原創性疑慮的具體證據。

  • 因為品牌先前才因設計原創性爭議道歉並重新出發，如今又在同類問題上受質疑，代表外界懷疑的不只是單一商品，而是品牌是否真的改善流程與經營方式。

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《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

2026-10-16 12:14 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：Pinterest
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小時候讀《小王子》，以為只是一本充滿想像力的童話，長大後再翻開，才發現那些關於玫瑰、狐狸與星球的故事，藏著許多成年人的心事。從愛情裡的患得患失、友情中的漸行漸遠，到努力生活卻偶爾迷失方向的自己，總能在書中找到共鳴。女子漾整理《小王子》10句經典原著語錄，帶你重新理解愛情、成長與幸福，也許現在的你，會比小時候更懂這本書。

編輯推薦

文章目錄

《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得

小時候的快樂很簡單，一顆糖果、一場遊戲，就能開心一整天。長大後，我們開始在意別人的眼光，習慣把情緒藏起來，甚至連難過都不敢輕易表現。《小王子》提醒我們，成熟不代表必須失去童心，偶爾放下大人的責任與壓力，重新找回那個單純、勇敢又充滿好奇心的自己，也是一種幸福。

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《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的

長大後，我們習慣用薪水、存款、工作成就衡量生活，卻常常忽略那些無法用數字計算的幸福。可能是有人記得你的喜好、低潮時的一句安慰，或是忙碌一天後，終於能安心休息的夜晚。真正讓人感到幸福的，往往藏在這些不起眼的小事裡。擁有多少不一定代表快樂，能不能感受到愛與陪伴，或許更加重要。

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《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要

為什麼有些人明明沒有特別出眾，卻始終無法被取代？因為你們曾經一起經歷低潮、分享秘密，也見過彼此最真實的模樣。就像小王子與玫瑰的關係，讓一個人變得特別的原因，往往是共同投入的時間與感情。即使後來各自走向不同的人生，那些真心付出的日子，也不會因此失去意義。

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《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險

越長大，似乎越害怕失去。害怕付出沒有結果、害怕習慣一個人的陪伴，最後卻必須獨自生活。於是有些人選擇保持距離，以為這樣就能避免受傷。但《小王子》透過狐狸的故事提醒我們，愛與離別有時相伴而來，願意建立深刻的關係，也意味著接受可能失去的風險。即使結局不如預期，曾經真心相待的時光，依然值得珍惜。

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《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源

有時候，我們明明很在乎一個人，卻偏偏說出傷人的話；明明希望得到關心，嘴上卻習慣回答「沒事」。很多關係的疏遠，並非不再相愛，而是彼此都期待對方能猜透自己的心思。《小王子》讓人重新思考溝通的重要，比起把委屈藏在沉默裡，試著坦白說出感受，或許更有機會讓對方真正理解自己。

《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物

出社會後，生活節奏越來越快，認識一個人可能只需要幾分鐘，卻很少願意花時間慢慢了解對方。友情、愛情也是如此，大家習慣快速聊天、快速回覆，甚至快速結束一段關係。但真正的信任與默契，往往需要長時間累積。有時候，願意放慢腳步、好好陪伴一個人，比任何華麗的承諾都更珍貴。

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《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼

小時候，我們總能毫不猶豫地說出夢想，想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活。長大後，卻開始被現實、期待與比較影響，努力追求一份看起來很好的工作，卻忘了問自己是否真的喜歡。《小王子》提醒我們，人生不必永遠照著別人的標準前進，偶爾停下腳步，重新確認自己想要的生活，也是一件重要的事。

《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方

看到別人升職、結婚、買房或出國旅行，難免會懷疑自己是不是走得太慢。尤其社群媒體讓每個人的精彩生活近在眼前，更容易讓人陷入比較。但每個人的人生都有不同節奏，別人正在經歷的幸福，不代表就是自己需要的答案。與其一直羨慕遠方的風景，不妨重新看看眼前已經擁有的事物。

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《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井

人生總有一段特別難熬的日子，可能是感情沒有結果、工作遇到瓶頸，或努力很久仍看不見成果。當生活陷入低潮，很容易懷疑自己的選擇，甚至失去繼續前進的勇氣。這句話讓人想起，即使眼前看似荒蕪，也不代表未來沒有希望。有些美好的事情，只是還沒來到我們面前，允許自己慢慢走，也沒有關係。

《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責

年輕時以為愛情只要彼此喜歡就夠了，長大後才明白，真正維繫一段關係的，還有理解、尊重與責任。熱戀時的承諾很容易說出口，但願不願意在爭執時好好溝通、在困難時共同面對，才是感情真正的考驗。不過，負責不代表無限忍耐，一段健康的關係，應該是兩個人都願意珍惜彼此。

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天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

2026-10-21 09:08 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

近年來，減重話題持續受到關注，其中被稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro），更成為許多人討論的焦點。猛健樂因為能幫助控制食慾、增加飽足感，受到不少有體重管理需求的人關注。不過，使用這類處方藥物需要經過醫師評估，而且長期治療可能帶來不小的經濟負擔。因此，網路上開始流行一種被稱為「天然版猛健樂」或「窮人版猛健樂」的飲食方式。只需要鮪魚罐頭、小黃瓜、水煮蛋、無糖優格與海苔，就能組合成一道簡單、方便又有飽足感的高蛋白料理。

究竟這樣吃真的有助於減重嗎？天然版猛健樂與真正的猛健樂有什麼不同？又該如何搭配，才能吃得營養又健康？

一、天然版猛健樂是什麼？為什麼突然爆紅？

所謂的「天然版猛健樂」，其實並不是一種藥物，也不是具有特殊減肥功效的食品。它是網友用來形容一種以天然食材為主、強調蛋白質與飽足感的飲食組合。

這類餐點通常具有以下特色：

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

它真正值得參考的地方，是如何利用平價食材，打造營養密度較高、容易控制份量的餐點。

二、天然版猛健樂吃什麼？5種平價食材一次看

想嘗試這道熱門減脂料理，其實不需要準備昂貴的健康食品。

以下5種食材，就是網路上常見的天然版猛健樂組合。

1. 水煮鮪魚罐頭：方便取得的優質蛋白質

鮪魚含有豐富蛋白質，可以幫助維持肌肉量，也是增加餐點飽足感的實用選擇。對忙碌的上班族來說，水煮鮪魚罐頭不需要額外烹調，開罐後瀝乾即可食用，非常方便。選購時建議優先考慮水煮、低鈉產品，並留意營養標示。

健康小提醒： 鮪魚可能含有甲基汞，不建議天天大量食用。可以輪流搭配雞胸肉、豆腐、毛豆或其他魚類，讓蛋白質來源更多元。孕婦、備孕者與兒童尤其需要留意魚種及食用頻率。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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2. 小黃瓜：清爽低熱量，增加餐點份量

小黃瓜含水量高、熱量相對較低，口感清脆，非常適合加入沙拉或冷食料理。將小黃瓜切丁後與鮪魚、雞蛋混合，可以增加食物體積，讓整份餐點看起來更豐富。不過，小黃瓜本身的膳食纖維含量並不算特別高，若希望增加纖維攝取，可以另外搭配花椰菜、菇類、深綠色蔬菜或豆類。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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3. 水煮蛋：補充蛋白質與多種營養素

雞蛋是常見又方便的蛋白質來源，含有人體需要的必需胺基酸，也能提供膽鹼、維生素B12等營養素。水煮蛋不需要額外添加大量食用油，適合搭配蔬菜製作成簡單的減脂餐。每餐可以依照個人蛋白質需求，搭配1～2顆雞蛋及其他蛋白質食物，不必為了減重刻意大量食用雞蛋。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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4. 無糖優格：代替美乃滋，清爽又滑順

傳統鮪魚沙拉經常加入美乃滋，雖然美味，但也可能讓整體熱量明顯增加。如果改用原味無糖優格，可以做出清爽、帶有微酸口感的沙拉。無糖優格能提供蛋白質與鈣質，部分產品也含有活菌。但要注意，無糖優格不代表完全沒有熱量，不同品牌的蛋白質與脂肪含量也可能不同，選購時仍應查看營養標示。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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5. 無調味海苔：增加風味與料理變化

海苔具有特殊香氣，可以用來包裹鮪魚沙拉、雞蛋與小黃瓜，做成簡單的海苔捲。選擇無調味海苔，可以避免攝取過多額外添加的油脂與鈉。不過，海苔不適合被視為白飯或其他主食的完整營養替代品。減重期間仍然可以適量吃糙米飯、地瓜、燕麥等全穀雜糧，補充身體需要的能量與營養。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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三、天然版猛健樂食譜：10分鐘完成高蛋白鮪魚海苔捲

圖片來源：女子漾Ai製圖
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如果要當作完整正餐，建議再依照個人需求搭配適量全穀雜糧及其他蔬菜，讓營養更加均衡。

四、天然版猛健樂真的能瘦嗎？了解3個減重關鍵

許多人看到「天然版猛健樂」這個名稱，第一個問題就是：真的吃了就會瘦嗎？

答案是：這樣的飲食組合可能有助於體重管理，但不代表吃了就一定會減重。

關鍵1：蛋白質有助於增加飽足感

相較於部分精緻澱粉或高糖零食，富含蛋白質的餐點通常更有助於維持飽足感。

對正在控制體重的人而言，適量攝取蛋白質，也有助於在減重過程中維持肌肉量，尤其需要搭配阻力訓練。

關鍵2：增加蔬菜與膳食纖維

蔬菜能提供水分、維生素、礦物質與膳食纖維。適量增加高纖食物，有助於維持腸道正常功能，也能改善整體飲食品質。除了小黃瓜，也可以多搭配深綠色蔬菜、菇類、豆類及全穀雜糧。

關鍵3：總熱量仍然是體重管理的重要因素

即使是健康食材，吃得過量仍可能超出每日能量需求。反過來說，也不需要為了減肥而刻意挨餓、完全不吃澱粉，或長期只吃單一種類的餐點。能夠長期維持的飲食方式，通常比短期極端節食更有意義。

#減重 #高蛋白 #猛健樂 #控制食慾

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