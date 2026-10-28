選戰倒數不到30天！顧健康才能拚選票！候選人健康保健怎麼做？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 候選人長時間掃街拜票，睡眠、體力與專注力都受考驗。

候選人長時間掃街拜票，睡眠、體力與專注力都受考驗。 重點二： 文章整理GABA、鎂、益生菌等保健成分與常備用品。

文章整理GABA、鎂、益生菌等保健成分與常備用品。 重點三：強調常備藥箱可備用，但症狀持續仍應就醫或諮詢藥師。

文／莊杰雲 我藥行銷總監、安東尼 藥師

2026年九合一地方選舉將於11月28日登場，選戰倒數不到50天！從清晨掃街、路口拜票，到晚間造勢活動，候選人每天面對高強度行程，不僅考驗體力，也容易出現睡眠不足、腸胃不適、喉嚨沙啞、眼睛乾澀等健康問題。究竟有哪些保健成分、日常用品與常備藥

品，能幫助候選人應付選戰期間的各種狀況？

候選人的鐵人行程，某程度也是忙碌上班族的縮影，因此這篇文章希望從候選人的實際行程出發，提供候選人以及大眾參考，以及一日保健建議與競選團隊常備藥箱。

期待藉由選舉這個全民關注的話題拋磚引玉，也希望醫療工作者、社區藥局的專業能趁機發揮優勢，成為候選人堅強的後盾，增加公衛參與、讓醫療公衛的更能進入候選人的關注與討論。

從早掃到晚間造勢 顧健康才能拚選票

候選人最常見的行程是什麼？

包含清晨市場掃街、路口拜票，到晚間造勢，行程往往從早排到晚，甚至還得熬夜處理工作，休息時間極少，例如台北市長候選人沈伯洋，就有在進行所謂的「咖啡小睡」。意思是喝完咖啡趕快去睡覺，這是一種結合咖啡因與短暫午睡的提神方式。原理是咖啡因通常需要約15至30分鐘才會逐漸發揮作用，因此可以在喝完咖啡後，立刻小睡15至20分鐘。短暫休息有助於降低大腦的睡眠壓力，而咖啡因則會阻斷引發睡意的腺苷受體，兩者搭配，可能比單純喝咖啡或午睡更有助於恢復精神與注意力。

除了咖啡小睡之外，還有什麼情境以及什麼成分，可以成為候選人的健康後盾呢？

睡眠壓力、腸胃不適、減少感冒看這邊！

選戰壓力大，忙了一整天，回家卻還是滿腦子工作，想睡也睡不著。常見的保健成分包括GABA、鎂。GABA與神經訊號調節有關，部分研究發現可能有助於壓力調適；鎂參與神經與肌肉正常運作，部分研究觀察到對入睡可能有所幫助，透過這兩個成分，可以協助肌肉與神經的放鬆，提升睡眠品質。

趕場時沒時間吃早餐，中午隨便買個便當，晚餐又得配合活動時間，是不少候選人的日常。真的沒時間吃飯時，可以準備全營養配方或營養代餐，作為偶爾無法正常用餐的替代選項，但高蛋白飲品不一定能取代完整餐食。

候選人在掃街的時候，常常會遇到熱心民眾的投餵（在夜市更是常見），常見的鳳梨酵素具有分解蛋白質的作用；益生菌則可以對腸胃有所幫助，當然常備藥品的胃藥也不可少，避免跑行程跑到一半，腸胃不適就尷尬了。

候選人每天和大量民眾握手、近距離交談，還得參加人潮眾多的造勢活動，呼吸道感染風險值得留意。對候選人來說，很難戴手套的去握手、也很難握完手去洗手（這樣實在太不親民了），因此隨身準備酒精在保母車上擦拭，以及準備Povidone-Iodine成分的喉嚨噴劑，都是減少病毒感染的好方式。

至於常見免疫保健，常見成分包括維生素C、鋅、葡聚多醣、接骨木莓等成分，也可以依照個人情況來彈性搭配補充。

凍蒜喊到燒聲？敬酒到醉酒怎麼辦？

從市場喊話到晚間造勢，候選人每天不停說話，喉嚨乾燥、聲音沙啞很容易發生。

羅漢果常見於草本潤喉飲品，但尚無充分人體證據證明能修復聲帶；蜂蜜可能緩解部分急性咳嗽症狀；含有果膠、甘油等成分的潤喉含片，則能提供短暫舒適感。

不過，潤喉不等於保護聲帶。若已經沙啞，應減少喊叫、善用麥克風；若聲音持續異常，更應尋求耳鼻喉科協助。

如果是敬酒的場合，很容易不小心喝太多，過去新聞也可以看到不少政治人物因為醉酒神態不好的樣子，這時候預先找中醫師詢問「葛花解酲湯」或其他適合自己的藥方，也是很好的參考方向。

沒時間看醫生？競選團隊可以準備常備藥箱

選戰最後衝刺，候選人與工作人員整天在外奔波，遇到輕微不適未必能立即前往醫療院所。

因此，建議團隊事先請藥師協助準備**「選戰常備藥箱」**，包含：

頭痛、發燒： 乙醯胺酚等常見解熱鎮痛藥，注意用量與重複成分。

腹瀉： 口服電解質補充液，必要時由藥師評估止瀉藥。

日常護理： 人工淚液、潤喉含片、OK繃、無菌生理食鹽水及紗布。

另外包含常見化痰的「小鳥粉」，減少喉嚨感染的「Povidone-Iodine」、常見胃藥等等，常備藥箱是為了處理適合自行照護的輕微症狀，不是因為行程忙碌，就可以用藥物取代就醫。若症狀持續、反覆發作，或出現胸痛、呼吸困難、意識異常等警訊，應立即尋求醫療協助。

衛福部把8800社區藥局列為韌性醫療計畫的重要環節，可以發揮戰時重要角色，在日常健康上社區藥局也可以提供很多支援，如果候選人有上述需求，除了諮詢專業醫師意見之外，也可以就近找選區的社區藥局藥師諮詢，請他們提供專業的健康諮詢協助。

選舉也是健康衛教的機會 讓健康保健走入候選人視野

從壓力、腸胃不適到聲帶與眼睛保健，可以發現候選人的健康需求相當多元。提出上述建議，主要希望拋磚引玉，也希望有更多專業醫療人員、社區藥師營養師、藥師、醫師及相關公會，趁著選舉期間的公共關注，提出更完整的專業衛教資訊。

例如，營養師公會可以提供高壓工作者的飲食管理建議；藥師公會可以協助建立候選人常備藥箱，說明保健成分與用藥安全；醫師公會則可針對聲帶保護、睡眠障礙、感染防護及慢性病管理提出指引。相關公會甚至可以推出「候選人健康管理手冊」，提供所有政黨與候選人參考。

畢竟，候選人面臨的健康困擾，也是許多上班族、業務人員及戶外工作者的日常。選舉只有一天，健康卻是每一天的課題。期待這場選舉，也能成為醫療專業團體擴大健康衛教影響力的契機。

最後，候選人相當忙，在文章最後提供一個快速檢查清單，讓繁忙的團隊可以快速參考。





註：本文所提的均非醫療建議，個人化建議還是面對面諮詢專業醫療人士！





選戰健康管理速查清單





壓力大、精神緊繃： GABA、。 睡不好、入睡困難： 鎂、GABA。 三餐不固定： 全營養配方、營養代餐（臨時補充熱量與營養）。 消化不良、腸胃不適： 鳳梨酵素、益生菌。 頻繁握手、接觸群眾： 乾洗手。 免疫保健、感冒： 維生素C、維生素D、鋅、葡聚多醣、接骨木莓。 喉嚨乾燥、聲音沙啞： 羅漢果、蜂蜜、潤喉含片。 頭痛、發燒： 乙醯胺酚等解熱鎮痛藥（短期緩解症狀，留意劑量）。 過敏、流鼻水： 第二代抗組織胺（緩解過敏症狀，留意嗜睡）。。

提醒： 以上為常見成分及用品的用途對照，並非每天都需要補充。保健品與藥品應依個人狀況選用；症狀持續或有慢性病、長期用藥者，建議先諮詢醫師、藥師或營養師。



