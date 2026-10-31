2026-10-31 12:05 潮健康
長輩咬不動只能吃軟爛？家常菜換個做法更好入口
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長輩咬不動不必全吃糊狀，可先調整切法與烹調方式。
- 重點二：先分清是咬不動還是吞不下，再決定是否需要專業評估。
- 重點三：肉餅與蒸魚可改用較軟食材，保留熟悉風味與樣貌。
圖說：熟悉的菜也能好入口，從家常菜質地調整開始。
長輩咬不動，家常菜只能打成泥嗎？營養師教你如何從選材、切法與烹調著手，讓肉餅、蒸魚等熟悉菜色更符合長輩的咀嚼需求。
咬不動，就只能吃軟爛的食物嗎？洪瑄營養師指出，質地調整飲食應依長輩的進食能力，改變食材、切法與烹調方式，同時保留料理風味和樣貌。家人可留意哪些菜讓長輩咬得吃力、哪些常留在盤中，再決定切小、煮軟或替換食材，不必把每道菜都煮成糊狀。
洪瑄營養師建議可從長輩熟悉的菜色著手，觀察哪一口難咬、哪道菜因此吃得少，再逐步調整軟硬度。保留熟悉的味道，也有助於家人觀察改法是否合適。
家人也要先分清楚是「咬不動」還是「吞不下」。前者可能表現在肉塊、硬菜梗或堅果咬不碎，後者則可能出現喝水或吃飯時反覆嗆咳、食物含在口中很久、吞完後聲音變得濕濁等情形。兩者需要的處理方式不同，若狀況持續或近期明顯改變，應先請醫師、牙醫師或相關專業人員評估，不宜自行把所有食物打泥或任意將飲品增稠。
家常菜換個做法，怎麼更好入口？洪瑄營養師建議改良肉餅，以雞肉、豆腐和山藥取代口感較硬的傳統配方。蒸魚料理則可將海鱸魚、地瓜、山藥與蔬菜去皮、切片後蒸煮，再以醬汁保持濕潤。兩道菜保留了熟悉的餐桌樣貌，卻調整了入口質地。家中料理時，記得要去除魚刺、硬梗，並依個人進食情形調整大小。
在家可用餐具做初步檢查：魚肉或肉餅能否用叉子或湯匙輕易壓開，切好的食物是否大小一致，入口後會不會散成乾碎的小屑。太乾的肉類可加入豆腐、蛋液或適量醬汁增加濕潤度，纖維明顯的蔬菜可先去除硬梗、逆紋切短，再煮至適合的軟度。料理完成後先讓長輩少量試吃，觀察咀嚼、吞嚥與餐後反應，再決定是否繼續調整，不能只用烹調時間判定是否安全。
吃得下之後，還要留意什麼？
圖說：家常菜可透過去除硬梗、切小、煮軟來增加濕潤度。
洪瑄營養師強調高齡飲食要「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」。食物變軟後，仍要看長輩是否吃得夠、菜色是否過於單一。若反覆進食困難，或吃東西常嗆咳，應就醫評估，不能只靠把菜煮得更爛。
洪瑄營養師最後補充，一餐是否適合長輩，還要看能否順利入口、是否願意吃，以及菜色是否多樣。家人可從蒸煮、切片與替換較柔軟的食材開始調整。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
・營養師健康小筆記・適合年長者的保健食品有哪些？
參考資料：
質地調整飲食的營養攝取與餐點組成研究
原文出處：長輩咬不動只能吃軟爛？家常菜換個做法更好入口
精華 FAQ
-
不一定。文章指出可依長輩進食能力調整食材、切法與烹調方式，像是切小、煮軟、增加濕潤度，保留料理原本風味與外觀，不必每道菜都做成糊狀。
-
咬不動常見於肉塊、硬菜梗或堅果咬不碎；吞不下則可能喝水或吃飯時嗆咳、食物含很久、吞完聲音變濕濁。若持續或明顯改變，應請專業評估。
-
可把肉餅改用雞肉、豆腐、山藥等較軟食材；蒸魚則去刺、去皮並切片蒸煮，搭配醬汁增加濕潤。蔬菜可去硬梗、逆紋切短，再調整到適合軟度。