2026-11-01 10:02 潮健康
總覺得沒時間運動？從「散步」開始替身心動一動
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：走路是最容易開始的身體活動，不必器材也不用換裝。
- 重點二：久坐族可先從每天10分鐘快走，逐步累積每週150分鐘。
- 重點三：散步能幫助放鬆心情，並可融入賞花、夜遊等生活情境。
不用器材、不必換裝 走路是最容易開始的身體活動「我知道要運動，但真的沒時間。」這大概是許多人共同的心聲。下班後只想休息，假日又被各種事情填滿，一想到要去健身房、換上運動服，就覺得好累。但其實，身體活動不一定要很激烈、很正式。只要願意多走幾步路，就已經是一個好的開始。近年來，「少坐多動」也成為越來越多人重視的健康觀念。
以下就來聊聊，身體活動對身心有什麼幫助、散步可以怎麼融入日常，以及運動時需要留意的事。
圖說：運動不一定要很正式；從走路開始，是最容易融入生活的身體活動
久坐的生活讓身體越來越少動通勤坐車、上班坐辦公桌、回家坐沙發滑手機……現代人一天下來，坐著的時間往往遠多於活動的時間。其實，只要多站起來走動，用活動取代一部分坐著的時間，哪怕只是輕鬆的走路，都是好的開始。
常見的建議是每週累積 150 分鐘以上的中等強度活動，例如快走。若平常很少運動，也可以先從每天 10 分鐘開始，再慢慢增加。
動起來心情也跟著輕鬆活動身體的好處不只在身體。很多人都有這樣的經驗：心情悶悶的時候出門走一走，回來後好像輕鬆了一些。規律地讓身體動起來，也是照顧情緒的方式之一。
更重要的是，運動不必一開始就做很多。從「幾乎不動」到「動一點點」，就已經是值得肯定的改變。當然，運動並不能取代必要的專業協助，但任何增加的活動量，都值得鼓勵。
讓走路融入生活可以這樣開始想多動一點，不妨從這些小地方開始：
- 提早一站下車，或把車停遠一點，多走一段路
- 能走樓梯時就走樓梯，久坐每小時起身活動幾分鐘
- 午休或飯後散步 10～20 分鐘，慢慢累積每週活動量
- 和家人朋友約好一起走路，彼此提醒也增加樂趣
- 選擇有樹、有花或有水的路線，讓散步更愉快
- 穿著合腳的鞋子，天冷時做好保暖並先暖身
這些改變不需要一次到位，每多走一點，都是替身體加分。
有些時候走路不再是一件需要堅持的事運動最難的，往往是「開始」。與其逼自己出門健走，有時候，換一個讓人想要多看幾眼的地方，腳步自然就會跟上。
可以約家人朋友一起去賞花：可以是一座粉色花海盛開的森林步道，或是一段兩旁開滿花的山間小路。大家邊走邊停，互相幫忙拍照，指著哪一棵開得最漂亮，等回過神來，才發現已經不知不覺走了好長一段路。
到了夜晚，也可以走進燈光璀璨的街道與水岸，跟著人群慢慢逛、嚐一碗熱騰騰的在地小吃，再回到舒適的飯店好好休息，在日常以外多了別樣的時光。當走路變成一件期待的事，運動也就不再是負擔；那段一路說說笑笑的路程，也成了回到日常後，想再出門走走的動力。
圖說：沿著花開的步道、跟著夜晚的燈光慢慢走，讓走路變成一件愉快的事
多走一步就是好的開始運動不一定要很完美，也不一定要很辛苦。不妨從這週開始，替自己每天多安排一段散步的時間，或在週末選一條喜歡的路線慢慢走。當走路成為生活的一部分，身體與心情，也會慢慢感受到不同。若有慢性病或身體不適，也別忘了先諮詢醫師的建議。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
參考資料：Is there evidence that walking groups have health benefits? A systematic review and meta-analysis
原文出處：總覺得沒時間運動？從「散步」開始替身心動一動
精華 FAQ
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因為走路最容易融入日常，不必器材也不用特別換裝，對常說沒時間的人門檻最低。先從多走幾步、每天10分鐘開始，更容易建立習慣並持續增加活動量。
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建議先用每天10分鐘快走作為起點，再慢慢增加；平時也可提早一站下車、走樓梯、午休或飯後散步10到20分鐘，並盡量累積到每週150分鐘以上。
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散步不只讓身體動起來，也常能讓心情變輕鬆，成為照顧情緒的方式之一。若搭配賞花、夜遊或與親友同行，走路會更愉快，也更容易持續。