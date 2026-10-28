河口湖命案揭保險陷阱！另一半可以偷偷幫我買保險嗎？殺人可以領錢？怎麼防詐保？5大保險疑問一次看

日本河口湖38歲台灣女子井雲蓉命案，隨著丈夫李碩彬涉嫌殺人詐保遭羈押禁見，也讓不少人開始擔心：如果另一半偷偷替自己買了高額保險，該怎麼辦？萬一受益人涉嫌殺害被保險人，還能領走保險金嗎？法老王律師王至德在臉書發文，從《保險法》角度解析，指出結婚、本票與保險利益之間可能存在的關聯；金管會也出面說明防範詐保的3道關卡。以下整理5個最值得注意的保險疑問，帶你了解自己的權利，以及發現異常保單時該如何自保。

河口湖命案為何引發詐保疑雲？生前曾擔心「活不到年底」

根據《鏡週刊》報導，38歲井雲蓉今年5月透過網路徵才認識29歲的李碩彬，兩人7月登記結婚。井女生前透露，李男曾承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元，婚後卻要求她簽下4張總額1475萬元的本票，並替她購買多張高額保險。

井女原以為丈夫購買的是醫療險，後來才發現主要是傷害險、意外險。她還曾向媒體透露，丈夫竟詢問她是否願意弄斷手腳，以換取保險理賠金，讓她開始擔心自身安全。

9月22日，井女曾向《鏡週刊》記者求助，透露自己害怕「活不到年底」。儘管曾向友人表示已將保險受益人改成母親，但實際是否完成變更仍待確認。10月17日，她依照丈夫安排前往日本旅遊，19日卻被發現陳屍河口湖飯店。目前李男涉嫌共同殺人、詐保等罪嫌，已遭法院裁定羈押禁見，相關犯罪事實仍待司法調查確認。

保險、理財示意圖。

河口湖命案保險疑問1：另一半可以偷偷幫我買死亡保險嗎？

原則上不行。第三人替你投保死亡保險，必須經過你的書面同意。根據《保險法》第105條規定，由第三人訂立死亡保險契約，必須取得被保險人的書面同意，並約定保險金額，否則契約無效。

也就是說，即使對方是自己的丈夫、妻子或家人，也不能因為具有親密關係，就在未取得必要同意的情況下，擅自替自己購買死亡保險。王至德律師提醒，當有人主動提出替自己購買高額保險時，務必確認保險種類、保額、要保人及受益人，尤其不要在不了解內容的情況下簽署文件。如果懷疑有人冒用自己的名義投保，可以向相關保險公司查詢，並保留可疑文件及通訊紀錄。

河口湖命案保險疑問2：為什麼有人會為了買保險，急著結婚或要求簽本票？

關鍵可能在於《保險法》規定的「保險利益」。王至德律師分析，河口湖命案有兩個值得追查的疑點：李男為何認識井女短短兩個月就急著結婚？又為何要求她簽下總額1475萬元的本票？

依《保險法》第16條規定，要保人對於本人、家屬、債務人，以及生活費或教育費所仰給的人等，依法具有一定的保險利益。設立這項規定，是為了避免有人隨意替陌生人投保高額死亡保險，再透過對方死亡獲取利益。

王至德推測，如果李男是保單上的要保人，結婚可能讓他取得配偶身分；至於鉅額本票，則可能被用來營造債權債務關係，藉此符合保險利益的規定。不過，律師也強調，這只是法律上的推測。如果保單要保人是井女本人，就未必涉及上述問題。婚姻與本票是否真與投保目的有關，仍須由檢警調查。

河口湖命案保險疑問3：如果受益人故意殺害被保險人，還能領到保險金嗎？

故意造成被保險人死亡的受益人，依法可能喪失保險金請求權，但不代表所有保單都一定不賠。

王至德律師指出，《保險法》早已針對這類道德風險設下限制。依《保險法》第121條規定，人壽保險受益人若故意造成被保險人死亡，將喪失受益權；若要保人故意造成被保險人死亡，保險公司原則上不負給付保險金的責任。

至於傷害保險，《保險法》第134條也規定，受益人若故意傷害被保險人，將無權請求保險金。但如果保單還有其他無辜受益人，仍可能依法取得保險金；在特定情況下，保險金也可能成為被保險人的遺產。

此外，依《民法》第1145條規定，若故意殺害被繼承人且符合法定要件，也可能喪失繼承權。因此，河口湖命案涉及的3000萬元保險金，最終能否理賠、由誰領取，仍須確認各張保單的契約內容、受益人，以及司法調查結果，不能直接認定丈夫一定能領走這筆錢。

河口湖命案保險疑問4：已經同意別人幫我買保險，後悔了還能取消嗎？

可以。針對第三人訂立的死亡保險契約，被保險人依法可以撤銷先前的同意。王至德律師指出，《保險法》第105條除了要求第三人投保死亡保險須取得被保險人書面同意，也保障被保險人事後撤銷同意的權利。

即使當初已經簽名同意，之後若發現保單安排不合理，仍可依法以書面通知要保人及保險公司，撤銷同意。要特別注意的是，撤銷投保同意與變更保險受益人，是兩件不同的事。 前者涉及第三人訂立死亡保險契約的效力；後者則涉及保險金應由誰領取，須依保單條款及法律規定辦理。

如果擔心自身安全，不宜只依賴口頭告知或要求對方代辦，應直接向保險公司確認申請程序及辦理結果。

河口湖命案保險疑問5：保險公司怎麼防止有人為了保險金傷害別人？

台灣籍井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，外界質疑恐與其丈夫詐領保險金有關。金管會今天指出，已有多道關卡防範詐保，包括第3人投保死亡保險契約須經被保險人書面同意。聯合報系資料照

金管會表示，目前保險業已建立招攬、核保及理賠3道防範機制。

金管會保險局副局長蔡火炎10月27日在例行記者會表示，現行制度從投保前到理賠階段，都有相關審查與通報規範。

1.招攬階段：確認投保目的

保險業務員須在招攬報告書或業務報告書中，記載要保人的投保目的與動機，供後續核保評估。

2.核保階段：查詢累積保額

保險公司收到投保案件後，須查詢被保險人在同一家及其他保險公司的累積投保資訊。若投保金額或保費達一定標準，也須進行財務核保，評估保額與財務狀況是否相當。

3.理賠階段：發現詐保事證可通報檢警

如果理賠人員在審查過程中發現具體保險詐欺事證，可依相關作業規範通報檢警單位協助偵辦。

至於河口湖命案中，井女實際投保哪些保單、受益人是誰，以及是否涉及異常投保，蔡火炎表示，案件仍在偵查中，基於偵查不公開原則，不便對外說明。

發現保單有問題怎麼辦？先確認這4件事

王至德律師提醒，保險原本是為了提供保障，但若有人利用高額保險謀取不當利益，就可能產生嚴重的道德風險。

如果發現有人替自己安排不尋常的高額保險，可以先採取以下措施：

1.查詢名下保單：向保險公司或透過合法的保單查詢管道，確認自己有哪些保險契約。

2.確認受益人與保額：了解每張保單的要保人、被保險人、受益人及保障內容。

3.直接聯繫保險公司： 若懷疑遭冒名投保，或想撤銷第三人死亡保險契約的同意，應向保險公司確認法定程序。

4.保留證據並尋求協助：若有人以保險、金錢或其他方式威脅自身安全，應保存相關證據，優先確保人身安全，必要時向警方求助。

王至德也回顧台灣過去曾發生乾冰截肢詐保、假結婚殺街友詐保等案件，提醒保險詐欺可能造成難以挽回的傷害。

河口湖命案是否涉及殺人詐保，仍須等待司法調查。不過，這起案件也提醒大眾，當有人替自己購買保險時，不能只關心保費由誰支付，更應清楚知道保單保障什麼、誰有權領取保險金，以及自己有哪些可以依法主張的權利。