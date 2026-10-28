河口湖命案揭保險陷阱！另一半可以偷偷幫我買保險嗎？殺人可以領錢？怎麼防詐保？5大保險疑問一次看

2026-10-28 08:43 女子漾／編輯張念慈
河口湖町一間飯店近日發生台籍女子命案。圖為河口湖。 新華社
河口湖町一間飯店近日發生台籍女子命案。圖為河口湖。 新華社

日本河口湖38歲台灣女子井雲蓉命案，隨著丈夫李碩彬涉嫌殺人詐保遭羈押禁見，也讓不少人開始擔心：如果另一半偷偷替自己買了高額保險，該怎麼辦？萬一受益人涉嫌殺害被保險人，還能領走保險金嗎？法老王律師王至德在臉書發文，從《保險法》角度解析，指出結婚、本票與保險利益之間可能存在的關聯；金管會也出面說明防範詐保的3道關卡。以下整理5個最值得注意的保險疑問，帶你了解自己的權利，以及發現異常保單時該如何自保。

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河口湖命案為何引發詐保疑雲？生前曾擔心「活不到年底」

根據《鏡週刊》報導，38歲井雲蓉今年5月透過網路徵才認識29歲的李碩彬，兩人7月登記結婚。井女生前透露，李男曾承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元，婚後卻要求她簽下4張總額1475萬元的本票，並替她購買多張高額保險。

井女原以為丈夫購買的是醫療險，後來才發現主要是傷害險、意外險。她還曾向媒體透露，丈夫竟詢問她是否願意弄斷手腳，以換取保險理賠金，讓她開始擔心自身安全。

9月22日，井女曾向《鏡週刊》記者求助，透露自己害怕「活不到年底」。儘管曾向友人表示已將保險受益人改成母親，但實際是否完成變更仍待確認。10月17日，她依照丈夫安排前往日本旅遊，19日卻被發現陳屍河口湖飯店。目前李男涉嫌共同殺人、詐保等罪嫌，已遭法院裁定羈押禁見，相關犯罪事實仍待司法調查確認。

保險、理財示意圖。
保險、理財示意圖。

河口湖命案保險疑問1：另一半可以偷偷幫我買死亡保險嗎？

原則上不行。第三人替你投保死亡保險，必須經過你的書面同意。根據《保險法》第105條規定，由第三人訂立死亡保險契約，必須取得被保險人的書面同意，並約定保險金額，否則契約無效。

也就是說，即使對方是自己的丈夫、妻子或家人，也不能因為具有親密關係，就在未取得必要同意的情況下，擅自替自己購買死亡保險。王至德律師提醒，當有人主動提出替自己購買高額保險時，務必確認保險種類、保額、要保人及受益人，尤其不要在不了解內容的情況下簽署文件。如果懷疑有人冒用自己的名義投保，可以向相關保險公司查詢，並保留可疑文件及通訊紀錄。

河口湖命案保險疑問2：為什麼有人會為了買保險，急著結婚或要求簽本票？

關鍵可能在於《保險法》規定的「保險利益」。王至德律師分析，河口湖命案有兩個值得追查的疑點：李男為何認識井女短短兩個月就急著結婚？又為何要求她簽下總額1475萬元的本票？

依《保險法》第16條規定，要保人對於本人、家屬、債務人，以及生活費或教育費所仰給的人等，依法具有一定的保險利益。設立這項規定，是為了避免有人隨意替陌生人投保高額死亡保險，再透過對方死亡獲取利益。

王至德推測，如果李男是保單上的要保人，結婚可能讓他取得配偶身分；至於鉅額本票，則可能被用來營造債權債務關係，藉此符合保險利益的規定。不過，律師也強調，這只是法律上的推測。如果保單要保人是井女本人，就未必涉及上述問題。婚姻與本票是否真與投保目的有關，仍須由檢警調查。

河口湖命案保險疑問3：如果受益人故意殺害被保險人，還能領到保險金嗎？

故意造成被保險人死亡的受益人，依法可能喪失保險金請求權，但不代表所有保單都一定不賠。

王至德律師指出，《保險法》早已針對這類道德風險設下限制。依《保險法》第121條規定，人壽保險受益人若故意造成被保險人死亡，將喪失受益權；若要保人故意造成被保險人死亡，保險公司原則上不負給付保險金的責任。

至於傷害保險，《保險法》第134條也規定，受益人若故意傷害被保險人，將無權請求保險金。但如果保單還有其他無辜受益人，仍可能依法取得保險金；在特定情況下，保險金也可能成為被保險人的遺產。

此外，依《民法》第1145條規定，若故意殺害被繼承人且符合法定要件，也可能喪失繼承權。因此，河口湖命案涉及的3000萬元保險金，最終能否理賠、由誰領取，仍須確認各張保單的契約內容、受益人，以及司法調查結果，不能直接認定丈夫一定能領走這筆錢。

河口湖命案保險疑問4：已經同意別人幫我買保險，後悔了還能取消嗎？

可以。針對第三人訂立的死亡保險契約，被保險人依法可以撤銷先前的同意。王至德律師指出，《保險法》第105條除了要求第三人投保死亡保險須取得被保險人書面同意，也保障被保險人事後撤銷同意的權利。

即使當初已經簽名同意，之後若發現保單安排不合理，仍可依法以書面通知要保人及保險公司，撤銷同意。要特別注意的是，撤銷投保同意與變更保險受益人，是兩件不同的事。 前者涉及第三人訂立死亡保險契約的效力；後者則涉及保險金應由誰領取，須依保單條款及法律規定辦理。

如果擔心自身安全，不宜只依賴口頭告知或要求對方代辦，應直接向保險公司確認申請程序及辦理結果。

河口湖命案保險疑問5：保險公司怎麼防止有人為了保險金傷害別人？

台灣籍井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，外界質疑恐與其丈夫詐領保險金有關。金管會今天指出，已有多道關卡防範詐保，包括第3人投保死亡保險契約須經被保險人書面同意。聯合報系資料照
台灣籍井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，外界質疑恐與其丈夫詐領保險金有關。金管會今天指出，已有多道關卡防範詐保，包括第3人投保死亡保險契約須經被保險人書面同意。聯合報系資料照

金管會表示，目前保險業已建立招攬、核保及理賠3道防範機制。

金管會保險局副局長蔡火炎10月27日在例行記者會表示，現行制度從投保前到理賠階段，都有相關審查與通報規範。

1.招攬階段：確認投保目的

保險業務員須在招攬報告書或業務報告書中，記載要保人的投保目的與動機，供後續核保評估。

2.核保階段：查詢累積保額

保險公司收到投保案件後，須查詢被保險人在同一家及其他保險公司的累積投保資訊。若投保金額或保費達一定標準，也須進行財務核保，評估保額與財務狀況是否相當。

3.理賠階段：發現詐保事證可通報檢警

如果理賠人員在審查過程中發現具體保險詐欺事證，可依相關作業規範通報檢警單位協助偵辦。

至於河口湖命案中，井女實際投保哪些保單、受益人是誰，以及是否涉及異常投保，蔡火炎表示，案件仍在偵查中，基於偵查不公開原則，不便對外說明。

發現保單有問題怎麼辦？先確認這4件事

王至德律師提醒，保險原本是為了提供保障，但若有人利用高額保險謀取不當利益，就可能產生嚴重的道德風險。

如果發現有人替自己安排不尋常的高額保險，可以先採取以下措施：

1.查詢名下保單：向保險公司或透過合法的保單查詢管道，確認自己有哪些保險契約。

2.確認受益人與保額：了解每張保單的要保人、被保險人、受益人及保障內容。

3.直接聯繫保險公司： 若懷疑遭冒名投保，或想撤銷第三人死亡保險契約的同意，應向保險公司確認法定程序。

4.保留證據並尋求協助：若有人以保險、金錢或其他方式威脅自身安全，應保存相關證據，優先確保人身安全，必要時向警方求助。

王至德也回顧台灣過去曾發生乾冰截肢詐保、假結婚殺街友詐保等案件，提醒保險詐欺可能造成難以挽回的傷害。

河口湖命案是否涉及殺人詐保，仍須等待司法調查。不過，這起案件也提醒大眾，當有人替自己購買保險時，不能只關心保費由誰支付，更應清楚知道保單保障什麼、誰有權領取保險金，以及自己有哪些可以依法主張的權利。

#河口湖

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

2026-10-20 11:00 失敗要趁早-張念慈
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國高中缺老師與校舍老舊，引發學生不滿上街抗議。
  • 重點二：教師短缺、資源不均與升學壓力，放大教育公平爭議。
  • 重點三：抗議從校園擴散到全國，最終演變成社會性怒火。

「媽媽，為什麼法國高中沒有老師、課業壓力太大，會變成55萬人上街抗議，甚至還有人放火、搶劫？」孩子問我這個問題時，我也覺得不可思議。

​在台灣，課業壓力也很大，我們也面臨缺師問題，但大家依然在焦慮中繼續過每一天。可是，法國一群15到17歲的高中生，竟然因為學校沒有老師、教室破破爛爛，憤怒地走上街頭。

​從9月下旬開始，學生抗議不斷擴大。如今演變到法國約55萬人上街，部分城市甚至發生縱火、搶劫、警民衝突，連市政廳都遭到焚毀。原本只是學校缺老師，為什麼會變成整個國家的動亂？

為了幫小孩看懂新聞，我查了法國《世界報》、路透社、美聯社，以及法國教育部的資料，才發現，這場抗議背後，藏著一個比缺老師更令人難過的問題。當孩子被要求努力讀書，國家卻連公平的學習機會都無法保障，他們還能相信，努力就有未來嗎？

教室熱到40度、天花板掉下來，數學課卻沒有老師

巴黎北郊聖德尼，有一所保羅・艾呂雅高中。這裡有大約2000名學生，卻長期面臨嚴重的校園環境問題。學生抱怨，有些窗戶因為擔心掉下來砸傷人，只好被封住。教室天花板曾經坍塌，還有老鼠、蟑螂出沒。

​因為學校正在施工，部分學生必須在臨時搭建的教室上課。夏天熱的時候，室內溫度竟然可以高達40度；冬天卻又沒有足夠的暖氣。更誇張的是，有些準備升學的高年級學生，連數學老師都沒有。全校大約2000名學生，只有一名護理人員，還缺乏社工、圖書館等基本資源。

​看到這段報導時，真的很難想像。這不是偏遠地區的一所小學校，而是位在法國首都巴黎附近的高中。學生要求的，竟然是我們以為最基本的事：有老師教、有教室坐，能夠安心讀書。

​超過半數學校缺老師，孩子卻一樣要競爭升學機會

你可能會以為，這只是某一所學校的問題，但數字更讓人震驚。法國教師工會今年9月調查1033所公立國中、高中，發現53%的受訪學校，開學時至少缺少一名教師。法國教育部另一份統計也顯示，2024至2025學年度，公立中等學校有9.8%的原定教學時數沒有正常提供，其中7.5個百分點與教師缺席卻未能安排代課有關。

​更讓學生憤怒的是，沒有老師上課，升學競爭卻不會因此停止。法國有一套大學入學申請制度，叫做Parcoursup。學生必須提交成績及相關資料，競爭大學入學機會。

試著想像。兩個17歲的孩子，一樣準備申請大學。一個住在資源充足的地區，學校老師穩定，課程正常進行。另一個住在弱勢地區，數學課常常開天窗，校舍設備老舊，連基本的學習條件都不穩定。最後，兩人卻要競爭相同的大學入學機會。

​如果你是後者，心裡會不會不平衡？明明是同一個國家的孩子，一樣認真，為什麼出生在哪裡，就可能影響自己能擁有多少學習資源？

法國連老師都找不到，問題其實已經存在很多年

為什麼法國這麼重視教育的國家，竟然連老師都找不到？其中一個問題，是教師工作的吸引力不足。

​根據經濟合作暨發展組織（OECD）2026年的資料，法國國中教師的平均收入，比其他受過高等教育的工作者低約10%。薪資、工作壓力、教學環境，加上部分地區師資分配困難，都讓教師招募與留任面臨挑戰。

​學校缺老師，原本的老師可能要承擔更多工作；工作環境愈來愈辛苦，又讓學校更難留住人。最後，問題不斷累積。但孩子的人生，沒有辦法等政府慢慢解決。

​一個學期少上的數學課，可能影響升學準備；長期缺少學習資源，也可能讓原本就弱勢的孩子更加吃虧。對政府來說，這些可能只是等待補足的教師職缺；對孩子來說，卻是無法重來的青春。

​從缺老師到55萬人上街，為什麼整個國家都生氣了？

9月17日，巴黎東南郊的聖艾修伯里高中，教師因人力不足發起罷工，隔天學生封鎖校門聲援。短短十幾天，抗議從一所學校擴散到全國。學生抗議：「上課時間比睡覺還多！」「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」學生要求增加教師、改善校園環境，也不滿沉重的課業安排及升學制度。

​但示威過程中，學生與警方發生衝突，催淚瓦斯、拘留與示威者受傷的事件，又激起更多不滿。

​到了10月17日，原本的教育抗議，進一步與反對生活成本上漲、爭取薪資及改善公共服務等不同訴求匯合。對高中生來說，他們在問：「為什麼我們連好好上課都做不到？」對上班族來說，他們在問：「為什麼已經努力工作，卻還是愈來愈難生活？」不同世代的人，帶著不同的不滿走上街頭。

​最後，根據警方統計，全法國約55萬人示威，主辦團體則估計有80萬人。多數民眾是和平表達意見，但部分地區發生嚴重衝突，還有激進團體及趁亂犯罪者破壞商店、焚燒建築、趁火打劫，約有1500家商店受害。

身為媽媽，我更在意孩子能從這場動亂學到什麼

​看完這則新聞，我覺得，這是一個很好的機會，讓我們跟孩子討論教育公平。以前當記者時，我採訪過不少教育新聞。當了媽媽之後，我愈來愈覺得，孩子在成長過程中，最珍貴的，不只是考試考幾分、能不能進入好學校。而是他能不能相信，只要願意努力，自己就有機會改變未來。

​所以，當孩子問我：「為什麼沒有老師，會變成55萬人抗議？」我告訴他，因為這件事背後，牽涉到的不只是老師有沒有來上課。而是很多人開始懷疑，這個社會究竟能不能給下一代公平的機會。學生擔心自己沒有足夠的資源讀書，成年人擔心努力工作依然無法好好生活。

​當很多人都覺得自己的困境長期沒有得到解決，原本看似不同的問題，就可能累積成整個社會的憤怒。

​但是，我也希望孩子知道。遇到不公平的事情，我們可以表達反對、可以抗議、可以要求政府改變。卻不能因為自己很生氣，就理所當然地傷害別人。爭取權利需要勇氣，尊重別人的權利，同樣需要勇氣。

​我也反問孩子：「如果有一天，你的學校連老師都找不到，你會怎麼辦？」「如果你跟別人一樣努力，卻沒有相同的學習機會，你會覺得公平嗎？」「如果你覺得不公平，除了生氣，還有沒有其他方法可以改變？」

​遠在法國的一場示威，或許正是我們陪孩子思考公平、責任與民主的好機會。因為教育最重要的，從來不只是讓孩子考出好成績。而是讓每個孩子都能相信，自己的未來值得期待，也值得這個社會認真對待。


精華 FAQ

  • 起點是高中缺老師、校舍破爛、教室悶熱、設備老舊等問題，學生甚至連基本上課條件都無法確保，因此走上街頭要求改善教育環境與師資配置。

  • 因為教育不公平只是眾多不滿之一，之後又和生活成本上漲、薪資壓力及公共服務問題交織，讓不同族群的怨氣匯合，最後演變成大規模示威。

  • 文章希望透過法國事件討論教育公平、社會責任與民主參與，讓孩子理解不公平可以被抗議，但也要守住不傷害他人的界線，並思考改變的方法。

失敗要趁早-張念慈

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#法國 #台灣 #9月

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《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

2026-10-16 12:14 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：Pinterest
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小時候讀《小王子》，以為只是一本充滿想像力的童話，長大後再翻開，才發現那些關於玫瑰、狐狸與星球的故事，藏著許多成年人的心事。從愛情裡的患得患失、友情中的漸行漸遠，到努力生活卻偶爾迷失方向的自己，總能在書中找到共鳴。女子漾整理《小王子》10句經典原著語錄，帶你重新理解愛情、成長與幸福，也許現在的你，會比小時候更懂這本書。

編輯推薦

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《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得

小時候的快樂很簡單，一顆糖果、一場遊戲，就能開心一整天。長大後，我們開始在意別人的眼光，習慣把情緒藏起來，甚至連難過都不敢輕易表現。《小王子》提醒我們，成熟不代表必須失去童心，偶爾放下大人的責任與壓力，重新找回那個單純、勇敢又充滿好奇心的自己，也是一種幸福。

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《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的

長大後，我們習慣用薪水、存款、工作成就衡量生活，卻常常忽略那些無法用數字計算的幸福。可能是有人記得你的喜好、低潮時的一句安慰，或是忙碌一天後，終於能安心休息的夜晚。真正讓人感到幸福的，往往藏在這些不起眼的小事裡。擁有多少不一定代表快樂，能不能感受到愛與陪伴，或許更加重要。

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《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要

為什麼有些人明明沒有特別出眾，卻始終無法被取代？因為你們曾經一起經歷低潮、分享秘密，也見過彼此最真實的模樣。就像小王子與玫瑰的關係，讓一個人變得特別的原因，往往是共同投入的時間與感情。即使後來各自走向不同的人生，那些真心付出的日子，也不會因此失去意義。

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《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險

越長大，似乎越害怕失去。害怕付出沒有結果、害怕習慣一個人的陪伴，最後卻必須獨自生活。於是有些人選擇保持距離，以為這樣就能避免受傷。但《小王子》透過狐狸的故事提醒我們，愛與離別有時相伴而來，願意建立深刻的關係，也意味著接受可能失去的風險。即使結局不如預期，曾經真心相待的時光，依然值得珍惜。

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《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源

有時候，我們明明很在乎一個人，卻偏偏說出傷人的話；明明希望得到關心，嘴上卻習慣回答「沒事」。很多關係的疏遠，並非不再相愛，而是彼此都期待對方能猜透自己的心思。《小王子》讓人重新思考溝通的重要，比起把委屈藏在沉默裡，試著坦白說出感受，或許更有機會讓對方真正理解自己。

《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物

出社會後，生活節奏越來越快，認識一個人可能只需要幾分鐘，卻很少願意花時間慢慢了解對方。友情、愛情也是如此，大家習慣快速聊天、快速回覆，甚至快速結束一段關係。但真正的信任與默契，往往需要長時間累積。有時候，願意放慢腳步、好好陪伴一個人，比任何華麗的承諾都更珍貴。

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《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼

小時候，我們總能毫不猶豫地說出夢想，想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活。長大後，卻開始被現實、期待與比較影響，努力追求一份看起來很好的工作，卻忘了問自己是否真的喜歡。《小王子》提醒我們，人生不必永遠照著別人的標準前進，偶爾停下腳步，重新確認自己想要的生活，也是一件重要的事。

《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方

看到別人升職、結婚、買房或出國旅行，難免會懷疑自己是不是走得太慢。尤其社群媒體讓每個人的精彩生活近在眼前，更容易讓人陷入比較。但每個人的人生都有不同節奏，別人正在經歷的幸福，不代表就是自己需要的答案。與其一直羨慕遠方的風景，不妨重新看看眼前已經擁有的事物。

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《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井

人生總有一段特別難熬的日子，可能是感情沒有結果、工作遇到瓶頸，或努力很久仍看不見成果。當生活陷入低潮，很容易懷疑自己的選擇，甚至失去繼續前進的勇氣。這句話讓人想起，即使眼前看似荒蕪，也不代表未來沒有希望。有些美好的事情，只是還沒來到我們面前，允許自己慢慢走，也沒有關係。

《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責

年輕時以為愛情只要彼此喜歡就夠了，長大後才明白，真正維繫一段關係的，還有理解、尊重與責任。熱戀時的承諾很容易說出口，但願不願意在爭執時好好溝通、在困難時共同面對，才是感情真正的考驗。不過，負責不代表無限忍耐，一段健康的關係，應該是兩個人都願意珍惜彼此。

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#玫瑰 #童話 #愛情 #感情 #童年 #小王子 #經典語錄

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才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

2026-10-25 12:00 失敗要趁早-張念慈
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY才重新出發1個月，又因長版POLO洋裝設計相似遭質疑抄襲。
  • 重點二：品牌回應強調不是10月新品，卻未正面說明設計流程與原創性。
  • 重點三：評論指出消費者已給第二次機會，品牌若無實質改變將失去信任。

如果一個人犯了錯，跟你道歉，你願不願意再給他一次機會？我想，很多人都願意。

​但如果你已經選擇原諒他、重新相信他，結果他又在同一件事情上出錯，而且錯得如此明顯，你還願意相信第三次嗎？這是我看到二伯經營的親子服飾品牌HAHABABY，再度捲入設計抄襲爭議時，心裡最大的感觸。

因為這次最讓人失望的，恐怕不只衣服設計跟日本品牌太像。而是是消費者好不容易決定再相信你一次，你卻讓他懷疑：上一次的道歉，究竟有沒有帶來真正的改變？

才重新出發一個月，怎麼又出事了？

​今年7月，蔡阿嘎與二伯創立的親子服飾品牌HAHABABY，因多款商品被質疑與日本品牌設計高度相似，引發大規模爭議。當時品牌公開道歉、下架爭議商品，也宣布重新檢討內部流程。

​到了9月，HAHABABY推出2.0版本，換上全新品牌形象，宣告重新出發。沒想到，這幾天又有網友貼出服飾對比照，指出HAHABABY販售的長版POLO洋裝，與日本品牌REPIPI ARMARIO過去推出的商品高度相似。從白色翻領、寬鬆落肩剪裁、胸前拼色色塊，到品牌布標的位置，都被網友逐一比較。

​這些相似之處，甚至不需要專業設計師，一般消費者看了照片，也很容易理解為什麼會有人提出質疑。當然，設計相似不代表法律上已經構成抄襲或侵權，但一個才因原創性問題引發重大風波的品牌，如今又因類似問題受到質疑，難道不應該更加謹慎嗎？

消費者問你有沒有改變，你卻急著糾正日期？

​更讓我意外的，是HAHABABY這次的官方回應。品牌透過Instagram限時動態表示：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」

​看到這段話，我真的很想問：消費者在乎的是衣服幾月推出，還是你到底有沒有改善設計流程？如果媒體報導有錯，當然可以要求更正。但跟台灣藝術家合作，跟這件衣服是否具有原創性，是兩回事。合作藝術家負責的是圖案、配色，還是服裝版型？被質疑相似的設計，又是如何產生的？

​這些問題，品牌都可以提出資料來說明。​偏偏官方回應，卻把重點放在「不是十月新品」，還說自己「不喜歡吵吵鬧鬧」。我真的覺得很可惜。

把粉絲的關心與失望，當成「吵吵鬧鬧」；把外界提出的質疑，一概當成「未經查證的報導」。危機發生時，答非所問已經很糟糕；更糟糕的是，問題沒有回答清楚，卻先批評提出問題的人，讓原本願意再相信你一次的人，更加失望。

第一次出錯，消費者願意原諒；第二次出錯，懷疑的是你的誠意

​我一直覺得，人都會犯錯，品牌當然也會。商品設計可能有疏失，合作廠商可能出問題，內部管理也可能有漏洞。重要的是，犯錯之後願不願意面對、修正。當HAHABABY第一次出事，選擇下架、道歉、暫停營運，甚至宣布重新出發，我認為這些都是品牌試圖挽回信任的行動。

​而那些在風波過後，仍願意留下來支持品牌的人，其實已經給了品牌非常珍貴的第二次機會。因為第一次犯錯，別人可能認為你不夠小心；第二次在同樣的地方引發爭議，別人開始懷疑的，就是你到底有沒有把問題當一回事。

​更何況，這次引發爭議的地方，偏偏又是原創設計。如果上一次是設計原創性引發爭議，重新開張後最應該嚴格把關的，難道不就是商品設計嗎？這也是為什麼我認為，這次的問題早已超過一般的公關危機。

重新出發，是換一個LOGO，還是換一套做事的方法？

​很多品牌遭遇重大危機後，都會選擇重新出發。換LOGO、改包裝、更新官網、推出全新系列，甚至發布一支感人的影片，告訴消費者自己已經痛定思痛。

這些改變都很容易被看見。但真正決定品牌能不能重新站起來的，其實是消費者看不見的地方。商品從構想到完成，有沒有留下完整的設計紀錄？設計師參考其他品牌時，有沒有清楚的界線？商品上市前，有沒有人負責檢查是否與既有商品過度相似？當初發生爭議的流程漏洞，有沒有建立新的審核機制？

​這些事情做起來很麻煩，也不像換一個漂亮的品牌形象那麼容易吸引關注。可是，這才是真正的重新出發。品牌有沒有真正反省，不是看它道歉時哭得多傷心，而是看它重新站起來後，有沒有改變過去犯錯的方式。

真心建議二伯，找專業的人來管理品牌

​看到這次官方回應，我真心建議二伯的公司，應該找專業的品牌經理與公關危機處理人員，好好檢視整個品牌的經營方式。而且要找的不只是會寫聲明、處理負面新聞的人。更需要真正懂得商品開發、設計管理的人，把整個流程重新建立起來。

品牌的信任，不是靠公關部門寫幾句漂亮的話，就可以重新贏回來。如果品牌已經知道消費者最在意原創性，就應該把設計審核做得更加嚴謹，而不是等網友再次提出質疑，才開始忙著澄清。第一次犯錯，你需要道歉；第二次在同一個地方引發爭議，你需要拿出證據，證明自己真的改變了。

粉絲願意再給你一次機會，請不要辜負這份信任

​我經常提醒學員，經營自媒體，不要只看粉絲數量。因為粉絲願意追蹤你，可能是欣賞你的才華、喜歡你的生活，也可能是因為你的故事，曾經帶給他們感動。但當粉絲開始購買你的商品、參加你的課程，他們交到你手上的，除了辛苦賺來的錢，還有對你的信任。

​尤其很多創作者推出個人品牌時，最初的客人往往就是一路支持自己的老粉絲。他們可能因為喜歡你，願意多花一點錢；也可能在你遭遇挫折時，願意多給你一次機會。但這份支持，不能被當成理所當然。你可以希望別人理解你的困難，卻不能要求消費者無限次原諒你的疏失。

​第一次犯錯，消費者可能失望的是你的商品；第二次在同一個地方出錯，消費者失望的，可能就是你這個人。對經營個人品牌的人來說，這才是最昂貴的代價。因為流量掉了，還可以努力寫文章、拍影片，再慢慢找回來。

​但一個曾經相信你、願意再給你一次機會的人，如果連最後一點信任都失去了，可能就真的不會再回頭。不要把願意再給你一次機會的人，逼成再也不願意相信你的人。更不要讓願意原諒你的人，最後後悔自己曾經相信你。


精華 FAQ

  • 這次爭議集中在品牌販售的長版POLO洋裝，被網友對比日本品牌REPIPI ARMARIO過去商品後，發現翻領、剪裁、拼色與布標位置都很相似，因此再度引發抄襲疑雲。

  • 官方回應重點放在「不是10月新品」與「不喜歡吵吵鬧鬧」，並強調與台灣藝術家合作，但沒有交代設計版型如何產生、是否有審核流程、以及原創性疑慮的具體證據。

  • 因為品牌先前才因設計原創性爭議道歉並重新出發，如今又在同類問題上受質疑，代表外界懷疑的不只是單一商品，而是品牌是否真的改善流程與經營方式。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#日本 #品牌 #二伯 #危機處理

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天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

2026-10-21 09:08 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

近年來，減重話題持續受到關注，其中被稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro），更成為許多人討論的焦點。猛健樂因為能幫助控制食慾、增加飽足感，受到不少有體重管理需求的人關注。不過，使用這類處方藥物需要經過醫師評估，而且長期治療可能帶來不小的經濟負擔。因此，網路上開始流行一種被稱為「天然版猛健樂」或「窮人版猛健樂」的飲食方式。只需要鮪魚罐頭、小黃瓜、水煮蛋、無糖優格與海苔，就能組合成一道簡單、方便又有飽足感的高蛋白料理。

究竟這樣吃真的有助於減重嗎？天然版猛健樂與真正的猛健樂有什麼不同？又該如何搭配，才能吃得營養又健康？

一、天然版猛健樂是什麼？為什麼突然爆紅？

所謂的「天然版猛健樂」，其實並不是一種藥物，也不是具有特殊減肥功效的食品。它是網友用來形容一種以天然食材為主、強調蛋白質與飽足感的飲食組合。

這類餐點通常具有以下特色：

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

它真正值得參考的地方，是如何利用平價食材，打造營養密度較高、容易控制份量的餐點。

二、天然版猛健樂吃什麼？5種平價食材一次看

想嘗試這道熱門減脂料理，其實不需要準備昂貴的健康食品。

以下5種食材，就是網路上常見的天然版猛健樂組合。

1. 水煮鮪魚罐頭：方便取得的優質蛋白質

鮪魚含有豐富蛋白質，可以幫助維持肌肉量，也是增加餐點飽足感的實用選擇。對忙碌的上班族來說，水煮鮪魚罐頭不需要額外烹調，開罐後瀝乾即可食用，非常方便。選購時建議優先考慮水煮、低鈉產品，並留意營養標示。

健康小提醒： 鮪魚可能含有甲基汞，不建議天天大量食用。可以輪流搭配雞胸肉、豆腐、毛豆或其他魚類，讓蛋白質來源更多元。孕婦、備孕者與兒童尤其需要留意魚種及食用頻率。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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2. 小黃瓜：清爽低熱量，增加餐點份量

小黃瓜含水量高、熱量相對較低，口感清脆，非常適合加入沙拉或冷食料理。將小黃瓜切丁後與鮪魚、雞蛋混合，可以增加食物體積，讓整份餐點看起來更豐富。不過，小黃瓜本身的膳食纖維含量並不算特別高，若希望增加纖維攝取，可以另外搭配花椰菜、菇類、深綠色蔬菜或豆類。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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3. 水煮蛋：補充蛋白質與多種營養素

雞蛋是常見又方便的蛋白質來源，含有人體需要的必需胺基酸，也能提供膽鹼、維生素B12等營養素。水煮蛋不需要額外添加大量食用油，適合搭配蔬菜製作成簡單的減脂餐。每餐可以依照個人蛋白質需求，搭配1～2顆雞蛋及其他蛋白質食物，不必為了減重刻意大量食用雞蛋。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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4. 無糖優格：代替美乃滋，清爽又滑順

傳統鮪魚沙拉經常加入美乃滋，雖然美味，但也可能讓整體熱量明顯增加。如果改用原味無糖優格，可以做出清爽、帶有微酸口感的沙拉。無糖優格能提供蛋白質與鈣質，部分產品也含有活菌。但要注意，無糖優格不代表完全沒有熱量，不同品牌的蛋白質與脂肪含量也可能不同，選購時仍應查看營養標示。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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5. 無調味海苔：增加風味與料理變化

海苔具有特殊香氣，可以用來包裹鮪魚沙拉、雞蛋與小黃瓜，做成簡單的海苔捲。選擇無調味海苔，可以避免攝取過多額外添加的油脂與鈉。不過，海苔不適合被視為白飯或其他主食的完整營養替代品。減重期間仍然可以適量吃糙米飯、地瓜、燕麥等全穀雜糧，補充身體需要的能量與營養。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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三、天然版猛健樂食譜：10分鐘完成高蛋白鮪魚海苔捲

圖片來源：女子漾Ai製圖
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如果要當作完整正餐，建議再依照個人需求搭配適量全穀雜糧及其他蔬菜，讓營養更加均衡。

四、天然版猛健樂真的能瘦嗎？了解3個減重關鍵

許多人看到「天然版猛健樂」這個名稱，第一個問題就是：真的吃了就會瘦嗎？

答案是：這樣的飲食組合可能有助於體重管理，但不代表吃了就一定會減重。

關鍵1：蛋白質有助於增加飽足感

相較於部分精緻澱粉或高糖零食，富含蛋白質的餐點通常更有助於維持飽足感。

對正在控制體重的人而言，適量攝取蛋白質，也有助於在減重過程中維持肌肉量，尤其需要搭配阻力訓練。

關鍵2：增加蔬菜與膳食纖維

蔬菜能提供水分、維生素、礦物質與膳食纖維。適量增加高纖食物，有助於維持腸道正常功能，也能改善整體飲食品質。除了小黃瓜，也可以多搭配深綠色蔬菜、菇類、豆類及全穀雜糧。

關鍵3：總熱量仍然是體重管理的重要因素

即使是健康食材，吃得過量仍可能超出每日能量需求。反過來說，也不需要為了減肥而刻意挨餓、完全不吃澱粉，或長期只吃單一種類的餐點。能夠長期維持的飲食方式，通常比短期極端節食更有意義。

#減重 #高蛋白 #猛健樂 #控制食慾

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