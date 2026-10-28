河口湖命案／李碩彬自稱有錢小開！專找女助理，詐欺、傷害黑歷史曝光

日本河口湖38歲台灣女子井雲蓉命案持續延燒，29歲丈夫李碩彬涉嫌與27歲楊閔涵共謀殺人、詐領高額保險金，遭法院裁定羈押禁見。如今李男過往經歷也陸續曝光，據報導，他曾在網路上營造「多金小開」形象，以徵才名義接近女性，甚至曾涉及妨害性自主、詐欺、傷害等多起案件。涉嫌在日本行凶的楊女，出國當天也被友人發現情緒異常、頻繁與人通電話，讓整起案件再添疑點。

李碩彬自稱「多金小開」！網路徵才接近女性，過往涉多起刑案

根據《ETtoday》報導，29歲李碩彬過去曾在網路上自稱家境優渥，營造「有錢小開」形象，並透過社群平台搭訕女性，或以徵才名義招募女助理。

隨著河口湖命案調查深入，李男過往涉及的刑案也陸續曝光，包括妨害性自主、詐欺、傷害、侵占及妨害自由等案件，多與網路認識的女性有關。警方懷疑，李男可能藉由工作機會與經濟條件吸引女性接近，之後衍生感情或金錢糾紛。

公司登記地址竟是民宅！住戶稱不認識李男，疑似虛設公司

《聯合報》進一步調查發現，李碩彬過去多次在網路上招募員工，但名下公司是否實際營業，出現疑問。根據台南市公司登記資料，李男名下公司登記地址位於永康區，不過實際走訪後發現，該處是一間住家，住戶表示從未聽過李碩彬，也不認識這個人。

這讓外界質疑，李男是否利用公司名義作為招募女性的工具。不過，公司登記地址與實際營業地點不同，並不必然代表公司違法，是否涉及虛偽登記或其他不法情事，仍須由主管機關及檢警釐清。

井雲蓉應徵月薪5萬助理！短短兩個月閃婚，婚後竟被要求簽本票

河口湖凶殺驚傳詐保，金管會提出防範詐保教戰守則。聯合報系資料照

38歲井雲蓉原本在台南新化一間養護中心擔任護理師，因經濟壓力，今年5月透過網路徵才，成為李男公司的兼職助理。沒想到兩人認識不久，李男便提出結婚要求，還承諾未來若生下孩子，將支付數百萬元。兩人於7月登記結婚，婚後卻沒有同居。

據井女生前向媒體透露，李男曾自稱替詐騙集團洗錢，擔心她洩漏相關秘密，因此要求她簽下總額1475萬元的本票，並拍攝影片，聲稱相關款項是代墊賭債。更令人不安的是，李男婚後替她投保高額保險，甚至被指曾詢問是否願意弄斷手腳，以換取保險理賠。井女因此開始擔心自己遭到丈夫利用，曾向媒體及友人求助。

楊閔涵也是網路徵才認識李男！9月才進公司，疑曾與他交往

除了井雲蓉，涉嫌在日本殺害她的27歲楊閔涵，也被查出與李男透過網路認識。根據《ETtoday》報導，楊女與李男相識的時間和井女接近，今年9月初才進入李男公司工作。檢警追查發現，李男與楊女在案發前有密切通聯紀錄，兩人也曾有互動，外傳甚至曾經交往。

目前檢警懷疑楊女可能受李男指使赴日犯案，但雙方是否有金錢交易、如何約定行動，以及是否存在事前共謀，仍有待進一步調查。

楊女出國當天行為異常！忘帶護照、頻繁通話，還向友人借錢

《聯合報》報導指出，楊女赴日前的行為也出現不少疑點。楊女友人透露，10月17日上午11時左右，楊女突然請她幫忙前往租屋處拿護照。友人抵達後發現，房門沒有上鎖，屋內相當空蕩，幾乎看不出生活痕跡。

友人將護照送到高鐵台南站時，發現楊女情緒異常暴躁，還不斷與不知名人士通電話，過程中甚至向友人借錢，讓她感覺楊女似乎正受到某種壓力。不過，楊女當天究竟與誰通話、為何情緒激動，以及這些行為是否與命案有關，目前尚未獲得證實。

楊女也有洗錢前科！曾交出提款卡，導致6名民眾受騙

根據《聯合報》報導，楊閔涵過去曾涉及幫助洗錢案件。2023年9月，楊女將台灣銀行及京城商業銀行提款卡放在台南市一間賣場置物櫃內，再透過LINE將密碼提供給他人，導致6名民眾受騙匯款。

高雄地方法院於2024年7月依幫助洗錢罪，判處楊女有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，緩刑2年。這段過往紀錄也讓外界關注，她與李男的相識經過及雙方是否存在其他金錢往來。

為何大費周章赴日本殺人？律師揭可能話術：5年後就成千萬富翁

河口湖。資料照片。美聯社

河口湖命案持續延燒，除了李碩彬與楊閔涵之間的關係，外界也好奇，若真是為了詐領保險金，為何要特地安排井雲蓉前往日本，再讓楊女赴日犯案？對此，楊律師在臉書發文提出分析，認為整起案件最令人不解的，就是李男為何選擇日本作為犯案地點，又是如何說服楊女以極可能遭警方逮捕的方式行凶。

楊律師指出，日本殺人罪的法定刑包括死刑、無期徒刑或5年以上有期徒刑，因此推測李男可能利用「最輕只判5年」的說法，搭配高額保險金作為誘因，向楊女描繪犯案後能獲得鉅款的情境，甚至可能承諾將數千萬元保險金分給她一半，讓她誤以為服刑數年後就能成為千萬富翁。

律師進一步推測，李男也可能利用雙方共犯關係，向楊女保證自己不敢獨吞保險金，因為一旦反悔，就可能遭對方揭發。

至於楊女的行凶方式，楊律師認為，若有人企圖爭取較輕刑責，可能會試圖將案件塑造成雙方發生口角、一時衝動殺人的情況，或藉由犯後自傷營造悔意。不過，報導指出楊女疑似曾事先購買刀具，與臨時起意的說法可能存在矛盾。

談到兩名涉案者可能面臨的刑責，楊律師表示，若楊女在日本被認定犯下殺人罪，可能面臨長期監禁，甚至更重的刑罰；李男若在台灣被認定涉及共同殺人，也可能面臨無期徒刑等重刑。他在原文中更以「這個現世報比死刑更棒」形容自己對案件的憤怒。

丈夫帶骨灰返台遭拘提！檢警持續追查共同殺人與3000萬詐保疑雲

河口湖命案發生後，李碩彬陪同岳母前往日本處理井女後事，並於10月24日帶著妻子骨灰返台，在高雄小港機場遭警方拘提。李男面對妻子死亡時情緒相對平靜，加上沒有陪同新婚妻子出國旅遊，讓警方對其行為產生懷疑，也不排除他赴日處理後事時，可能順便了解日本警方的偵辦進度。

台南地檢署認為，李男涉嫌與井女虛偽結婚、安排她單獨赴日，並替她投保高額保險，涉及共同殺人、使公務員登載不實及詐欺取財未遂等罪嫌。檢方於10月25日聲請羈押禁見，台南地方法院26日裁定准許。目前台日檢警仍持續追查李男與楊女的實際關係、案發前通聯及保險金流。李男雖已遭羈押禁見，但相關犯罪事實仍須經司法審理確認。