河口湖命案13大時間點！38歲台女曾預言「活不到年底」閃婚到遇害3000萬保險金誰能領？

38歲台灣女子井雲蓉10月17日跟團赴日本旅遊，沒想到短短兩天後，竟被發現陳屍山梨縣河口湖飯店。隨著台日警方深入調查，案件牽出令人震驚的婚姻與保險疑雲。井女今年5月才透過求職認識小9歲的李碩彬，7月閃婚，婚後卻被要求簽下1475萬元本票，丈夫還替她投保高額保險。更令人心痛的是，她生前曾向記者求助，擔心自己遭謀財害命，甚至透露恐怕「活不到年底」。

如今李男涉嫌共同殺人、詐欺取財未遂遭羈押禁見，女子漾整理整起河口湖命案的關鍵時間軸與3000萬元保險金爭議。

河口湖命案13大時間點！38歲台女曾預言「活不到年底」。女子漾整理製作

河口湖命案時間軸：5月應徵工作，7月與小9歲老闆閃婚

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店。圖／翻攝自井雲容Threads

井雲蓉原本從事護理工作，今年5月透過Threads應徵兼職，成為29歲李姓男子的公司助理，對方開出月薪5萬元的條件。

根據《鏡週刊》調查，李男在井女到職不久後突然提出結婚要求，甚至承諾若生下兒子就給400萬元、生下女兒則給500萬元。井女當時經濟狀況不佳，與母親討論後決定接受，兩人於7月登記結婚。不過，兩人婚後沒有舉辦婚宴，也沒有同住，因此不少朋友甚至不知道井女已婚。

婚後疑被迫簽1475萬本票！丈夫還問「願不願意斷手斷腳」

婚後不久，井女開始對丈夫的行為感到不安。據井女生前向媒體透露，李男曾自稱替詐騙集團洗錢，擔心她洩漏秘密，因此要求她簽下4張總額1475萬元的本票，還拍攝影片作為擔保。

7月底，李男又以保障未來孩子為由，替她購買傷害險、意外險等保單，並一次繳清保費。更讓井女害怕的是，保單生效後沒多久，丈夫竟曾詢問她是否願意弄斷一隻手或腳，藉此請領高額保險理賠。這讓她開始懷疑，自己是否被丈夫當成詐保工具。

9月21日高鐵落軌！井女死裡逃生，隔天向記者求助

河口湖命案井姓死者赴日前，曾意外墜落高鐵台南站月台。示意圖。聯合報系資料照

9月21日上午，井女原本準備搭乘高鐵北上，再轉機赴日本旅遊，卻在高鐵台南站發生落軌意外。根據當時警方調查及監視器畫面，井女疑似因身體不適自行跌落軌道，所幸站務人員及時啟動緊急停車機制，沒有造成重大傷亡。井女也向警方表示，自己沒有尋短念頭。

隔天9月22日，井女透過友人介紹，與《鏡週刊》記者通話約8分鐘，透露自己與李男相識、結婚、投保及簽署本票的經過，並表達對自身安全的擔憂。記者曾建議她盡快處理婚姻關係、變更保險受益人及向警方求助，但井女當時對是否離婚仍有所猶豫。

9月底想改保險受益人！赴日前曾說「活不到年底」

9月24日，井女與母親向李男取回先前簽署的本票，並要求銷毀相關影片。然而隔天，李男又告訴她，已安排10月17日出發的日本旅行團。當時井女因落軌受傷，身體尚未完全恢復，加上對丈夫已有疑慮，原本並不想出國，最後仍接受安排。

9月30日，井女曾在朋友群組表示，打算將保險受益人改為母親。10月15日，她再向友人透露已完成變更手續，但目前尚未確認保險公司是否正式完成受益人變更。據報導，當時井女經濟相當拮据，存款只剩約2000元。她曾向友人表達擔憂，甚至悲觀表示自己可能「活不到年底」。

10月17日赴日！楊女並非臨時參團，因忘帶護照改搭班機

遭警方逮捕的楊閔涵供稱，因想找死者聊聊才前往其房間。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

10月17日，井女跟團前往日本，當晚仍在朋友群組分享第一餐吃泡麵的經過。同團還有27歲台灣籍楊姓女子，兩人分別報名旅行團，並非結伴出國。

值得注意的是，先前部分報導稱楊女是臨時加入旅行團，但可樂旅遊10月27日澄清，楊女早已完成報名，只是出發當天忘記攜帶護照，錯過原定班機，才自行購買其他機票赴日會合。日本媒體引述調查人士指出，楊女疑似在旅行期間購買刀具，但確切購買時間與目的仍待釐清。

10月18日最後訊息曝光！井女曾提到同團陌生女子

涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵，楊女今年9月到井雲容李姓丈夫公司任職。圖／翻攝自楊閔涵Threads

10月18日，旅行團前往山梨縣，參觀忍野八海、河口湖大石公園等景點，隨後入住富士河口湖町的飯店。當晚8時33分，井女曾傳訊給好友，提到團內有一名來自台南、同樣獨自旅行的年輕女子，還描述對方較晚與旅行團會合的情況。

根據報導，這名女子疑似就是後來遭日本警方逮捕的楊女。當晚10時36分，井女最後一次回覆好友訊息。好友於10時44分再次傳訊，卻再也沒有收到回應。由於井女平時經常即時回覆訊息，友人事後回想這段突然中斷的聯繫，懷疑她當晚可能已發生意外，但確切遇害時間仍待調查。

10月19日陳屍河口湖飯店！頸部遭刺傷、失血過多身亡

38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方逮捕當時在死者房內的台灣籍女子。圖／ 截自 YouTube / YBS山梨放送 公式チャンネル

10月19日上午8時左右，井女沒有在旅行團約定的集合時間現身，飯店員工前往客房查看，發現她倒臥床上，身上有血跡，已無生命跡象。日本警方抵達現場時，發現27歲楊姓女子也在房間內，現場另有一把刀刃長約12公分、沾有血跡的刀具。

日本警方當天以涉嫌違反《銃刀法》為由逮捕楊女，並進一步調查她與井女死亡的關聯。司法解剖結果確認，井女頸部至少有一處深度刺傷，傷及頸動脈，死因為失血過多。日本調查人士另透露，案發房間沒有明顯打鬥痕跡，死者身上也沒有顯著抵抗傷勢，但這些現場跡證仍須結合其他證據判斷。

10月24日丈夫帶骨灰返台！下機遭拘提、法院裁定羈押禁見

井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，26日被依共同殺人等罪聲押禁見。圖／檢方提供

井女遇害後，友人將她生前向記者求助的相關資訊提供給刑事警察局，台灣檢警因此開始追查李男與命案的關聯。

根據《鏡週刊》報導，李男與楊女疑似有密集通聯紀錄，兩人甚至可能曾有感情關係。不過，雙方是否事先共謀犯案、如何分工，目前仍待調查。10月24日，李男陪同岳母赴日處理後事，並帶著井女骨灰返台，卻在高雄小港機場遭警方拘提。

檢警隨後搜索7處地點，並拘提、傳喚被告及證人共7人到案。台南地檢署認為，李男涉嫌與井女虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日，並替她投保高額保險，涉及使公務員登載不實、共同殺人及詐欺取財未遂等罪嫌。檢方25日聲請羈押禁見，台南地方法院26日裁定准許。

河口湖命案3000萬保險金誰能領？丈夫若涉殺妻恐喪失受益權

台南地檢署查出，井女丈夫李碩彬（中）為她投保三千萬元，指揮刑事局搜索、拘提，複訊後依共同犯殺人等罪聲押禁見獲准。 圖／民眾提供

除了命案經過，外界也相當關注井女身上的高額保險。李男婚後疑似先替井女投保1000萬元意外險，出國前又投保2000萬元旅遊平安險，合計保障金額達3000萬元。

法界人士指出，遭外力突發殺害對被保險人而言，原則上仍可能符合意外事故的認定，保險公司須依契約及相關法律判斷理賠責任。不過，依《保險法》第121條第1項規定，受益人若故意致被保險人於死，將喪失受益權。若李男涉嫌教唆殺人的情節經司法認定成立，也可能依《民法》第1145條規定喪失繼承權。

此外，井女曾向友人表示已將受益人改為母親，但是否完成正式變更，目前仍有待確認。因此，3000萬元保險金最終由誰取得，仍須視保單條款、有效受益人及司法認定而定。

河口湖命案最新進度：跨海共謀、保險金流仍待釐清

截至10月27日，楊姓女子已在日本遭逮捕並移送檢方，台灣的李姓丈夫則因涉嫌共同殺人、詐欺取財未遂等罪嫌，遭法院裁定羈押禁見。

台日警方後續仍須釐清李男與楊女的實際關係、雙方是否存在事前共謀、刀具購買經過，以及高額保險是否涉及詐欺安排。井女生前曾試圖求助、取回本票，也曾向友人表達對生命安全的恐懼。如今隨著命案調查持續，這些生前留下的訊息，也成為外界理解案件的重要線索。整起案件目前仍在偵辦階段，相關嫌疑人的刑事責任，仍須等待司法調查及審判確認。