河口湖命案後，網友為何急著檢討被害人？從《說文解字》讀懂一個「惡」字

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章批評網友急著檢討河口湖命案被害人，忽略她可能受控與恐懼的處境。

文章批評網友急著檢討河口湖命案被害人，忽略她可能受控與恐懼的處境。 重點二： 作者引《說文解字》談「惡」字，提醒別把行為錯誤直接擴大成對整個人的定罪。

作者引《說文解字》談「惡」字，提醒別把行為錯誤直接擴大成對整個人的定罪。 重點三：文章主張理解犯罪與受害脈絡不等於原諒，責任、保護與防止偏見同樣重要。

一名台籍女子在日本河口湖飯店遇害，案件背後牽扯出丈夫涉嫌假結婚、設局讓妻子險些落軌、誘騙赴日，以及投保數千萬元高額旅平險等疑點。更令人難受的是，當新聞揭露相關細節，有些網友竟將矛頭指向被害人，留言嘲諷：「腦子有問題嗎？」「會不會是智障？」「怎麼連危機意識都沒有？」

一個人已經遭遇悲劇，為什麼還得接受陌生人的羞辱？那些從未身處她的困境、也未必知道事情全貌的人，憑什麼認定她早就該看清一切？

依原始資料所述，被害人曾向友人透露對丈夫的恐懼，甚至覺得自己可能「活不到年底」，也曾在高鐵站經歷落軌的驚魂事件。這些細節讓人不禁想問：當一個人可能早已身陷恐懼與控制之中，旁觀者憑什麼只看最後的結果，就認定她愚蠢？

第61屆金鐘獎戲劇節目獎得主《我們與惡的距離 II》，再次讓善惡、人性與社會責任成為大眾關注的議題。身為一名長年站在教育現場的觀察者，我想從一個漢字出發，重新思考我們如何判斷一個人，以及我們與「惡」究竟有多遠。

一個「惡」字，古人最初想說的是什麼？

《說文解字．心部》記載：「惡，過也。从心亞聲。」《說文解字注》則說：「人有過曰惡，有過而人憎之亦曰惡。本無去入之別，後人強分之。」

​這段文字值得細讀。「過也」指向人的過錯與過失；「有過而人憎之亦曰惡」，則進一步說明，當一個人犯了錯，又引起他人的憎惡時，「惡」也有了令人厭惡的意思。這是古代字書對「惡」的解釋，不能直接拿來替現代犯罪定義，卻讓我想到一個問題：我們究竟是在判斷一個人做了什麼，還是在厭惡他之後，連他整個人都不願再理解？

一個人做錯事，應該為自己的行為負責；如果傷害了別人，更不能因為一句「他也有苦衷」就算了。但當我們看見錯誤，立刻把一個人定義為無可救藥的壞人時，接下來還有多少空間，能讓我們弄清楚事情的原因、經過與責任？

語言可以幫助我們理解世界，也可能讓我們太快替一個人下定論。

「 這個孩子做錯事」和「這個孩子沒救了」，差別有多大？

這是我在教育現場特別有感的事情。面對犯錯的學生，老師每天都得做出判斷。作業沒交，要不要處理？上課搗亂，該怎麼管？孩子說謊、傷害同學，當然不能一句「他還小」就輕輕帶過。

真正需要小心的，是我們說出口的話，究竟是在指出他的行為，還是在替他整個人下判決。「你這次做錯了」，還有修正的空間；「你就是沒救了」，卻可能讓一次犯錯變成孩子對自己的永久判決。當一個孩子反覆被貼上「不受教」、「沒救了」的標籤，他可能逐漸相信，自己真的就是大人眼中那個無可改變的人。​

同樣的情況也發生在社會新聞裡，當部分網友用「她自己太傻」來評論河口湖命案的被害人時，他們只看見最後的結果，卻未必知道她曾經歷什麼。

依原始資料所整理的新聞脈絡，被害人曾向友人透露對丈夫的恐懼，也曾經歷落軌的事件；如果這些資訊經查證屬實，就更值得我們追問，她當時究竟處於什麼樣的關係與困境。精神控制、經濟牽絆，以及可能涉及的連環設局，都可能讓人難以辨識危險，甚至不知道該如何離開。

旁觀者可以討論如何辨識危險、如何尋求協助，但如果所有討論最後只剩一句「她自己太傻」，我們就錯過了追查犯罪手法、理解控制關係，以及思考如何幫助其他受害者的機會。一個標籤很容易說出口，卻可能讓真正需要被看見的問題消失。

為什麼自己的錯可以解釋，別人的錯卻不可原諒？

自己遲到時，我們會想到今天工作太多、出門前有突發狀況，或是路上塞車；看到別人遲到，卻可能立刻認定對方沒有時間觀念。自己發脾氣時，知道最近壓力很大、睡眠不足；看到別人情緒失控，卻容易認為對方缺乏修養。

同樣一件事，發生在自己身上，我們能說出一長串前因後果；發生在別人身上，卻可能只剩下一句評語。心理學中的「基本歸因謬誤」，正好提供了一個理解這種現象的角度：人們在解釋他人的行為時，容易高估個人特質的影響，低估情境因素的作用。

這並不代表所有批評都是錯的，而是提醒我們，眼前看見的結果，不一定足以解釋一個人為什麼這麼做。社群媒體讓這種判斷變得更快。

一張截圖、一段被剪輯的影片、一個聳動的新聞標題，就可能讓一個人迅速成為眾矢之的；有人還沒看完報導，甚至還沒確認事情是否屬實，就已經急著留言譴責。我們以為自己正在主持正義，卻可能只憑手上有限的資訊，就決定了一個人的本質。

理解一個人，難道就得原諒他的所作所為？

談到這裡，可能有人會問：如果每件事情都要理解原因，那做錯事的人是不是永遠都有藉口？難道只要說自己有苦衷，就可以免除責任？當然不是。

以河口湖命案為例，依原始資料所述，相關人員涉嫌假結婚、共同殺人及鉅額詐保等犯罪，檢警調查涉及使公務員登載不實、共同殺人及詐欺取財未遂等罪嫌。相關指控與犯罪事實，仍須以正式調查及司法程序認定；若罪責成立，就必須依法承擔後果。

理解犯罪結構，是為了弄清楚犯罪如何發生、有哪些人可能涉入，以及如何防止類似事件再次發生。理解一個人的心理與處境，也不代表受害者必須原諒，更不代表社會應該放棄追究。

我們可以理解一個人為什麼憤怒，卻不能因此接受他用暴力傷害別人；可以知道一個人曾經受過傷，卻不能允許他把傷害轉嫁給無辜的人；可以相信犯錯者有改變的可能，卻不必在對方真正改變之前，拿自己的安全冒險。

這也是我在教育現場經常思考的問題。老師必須了解學生為什麼犯錯，才能找到適合的引導方式；但理解不代表取消規範，給予機會也不代表不必承擔責任。如果只剩責罵，孩子可能失去改變的機會；如果只講包容，受到傷害的人又該由誰保護？

理解與責任，缺一不可。

最需要小心的時刻，是我們認定自己絕對正確的時候

《我們與惡的距離 II》讓人重新思考的，正是當犯罪、傷害與社會偏見交織在一起時，我們該如何面對人性的複雜。面對真正的惡行，我們需要法律制裁；面對受害者，我們需要保護與支持；面對可能反覆發生的社會問題，我們需要追查原因、建立防範機制。這些事情都不能因為一句「要有同理心」，就被輕輕帶過。

但當我們自認站在正義的一方，開始嘲笑受害者、羞辱犯錯的人，甚至對尚未查明的事實妄下定論時，也該問問自己：我究竟是在追求真相，還是在尋找一個可以讓自己痛快責罵的對象？

這兩件事，看起來很像，結果卻可能完全不同。一個人可以堅定反對犯罪，同時拒絕羞辱受害者；可以嚴厲批判錯誤，同時承認自己還有不清楚的地方；也可以堅守原則，不把自己放在永遠不會犯錯的位置上。

我們很容易辨認自己討厭的惡，卻未必能察覺，當憤怒取代理解、猜測取代查證時，自己的判斷也可能偏離原本想守護的正義。

下一次想責備一個人時，先問問自己知道多少

身為國文老師，我常覺得，一個字值得反覆咀嚼，是因為它能讓我們重新看見習以為常的事情。「惡」這個字，讓我想到：評價一個人的行為之前，我們至少要先弄清楚自己究竟在評價什麼。

是某個具體的錯誤？是已經查明的犯罪？還是我們只憑片段資訊，就對一個人產生了厭惡？我們不必原諒所有人，也不必理解每一個傷害自己的人。

遇到危險時，離開、求助、保護自己，永遠比勉強同理對方更重要；面對犯罪，也必須追究責任。但在新聞底下打出「她活該」之前，不妨先問自己：我真的知道她經歷了什麼嗎？如果答案是否定的，我們至少可以不急著羞辱一個已經受害的人。

在你的生命裡，有沒有一個曾經讓你覺得很糟、很難理解的人？後來，當你知道了他的處境或經歷，你對他的看法有沒有改變？也許我們無法替每個人找到答案，但至少可以選擇，在事實還不完整的時候，不急著替別人的人生定罪。