2026-10-30 09:47 潮健康
為什麼瘦不下來？ 醫揭一票人「意志力用錯地方」：就算藥物介入也沒用
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：減重關鍵不在硬撐意志力，而是改掉舊有飲食習慣。
- 重點二：GLP-1等藥物可助脫困，但停藥後若不改習慣易復胖。
- 重點三：先調整飲食再增加運動，並以健檢數據作為減重動力。
潮健康／楊善淳
168斷食、生酮飲食、低碳飲食全都試過一遍，體重卻依然降不下來？許多減重卡關的民眾常陷入「是不是我自己不夠努力、不夠有意志力」的自我懷疑困境。林黑潮診所/潮代診所院長林黑潮醫師受訪直言，意志力如同「起伏的潮水」，養成好習慣卻是每天自動運作的選擇。減重成功的核心，並非靠強烈忍耐或短暫爆發力，而是看清困住自己的舊吃法，「用新習慣接替舊習慣」，建立一套能長期維持的新日常，才能真正擺脫復胖循環。
靠意志力減重注定難瘦？ 醫勸：「擺脫舊習慣」才是瘦身關鍵
走進減重門診的患者，一開口就感嘆地表示自己已經非常努力，上網查了各式減重方法、認真執行，體重卻很快停住，進而開始自責是否忍耐力不足。林黑潮醫師表示，大眾常誤以為減重失敗是「意志力不夠」，但事實上，意志力是「會流動的抽象情緒」，這星期意志力很堅定、下星期可能就消耗耗盡。因此，單憑強烈的決心，往往難以持久養成良好的飲食習慣。
林黑潮醫師以體重長期停在 100 公斤的個案為例：雖然該個案對自己的體重數字不甚滿意，每天卻依然照著 100 公斤體重的份量與節奏進食。「他並非刻意選擇原地踏步，而是『習慣』讓人感到穩定與自在。有些飲食習慣從小養成，有些則隨中年後的日常生活節奏改變而形成，日復一日變成不用多想的自動化選擇！」
林黑潮醫師強調，「真正的減重過程是與『舊習慣』拉扯的戰役」。短期少吃多動也許能贏得一小段勝利，但如果原本的進食份量與餐間習慣始終沒變，一旦稍微放鬆，舊習慣就會立刻把人帶回原點。因此，減重真正要著眼的是「用新習慣改變舊習慣」，找到每天做得到、能讓攝取總熱量逐步下降且願意長久執行的小調整，把成果接住並留在生活之中。
藥物是幫助脫困的工具！ 用藥後「舊有習慣沒改」照樣復胖
對於減重過程中輔助工具（如 GLP-1 類口服藥物或俗稱的瘦瘦針），林黑潮醫師用「幫助脫困」形容藥物的作用。世衛組織（WHO）與美國國家糖尿病、消化道及腎臟疾病研究所（NIDDK）臨床指引皆指出，GLP-1 類藥物能減緩食物消化、增加中樞飽足感。當飢餓感變得較容易管理時，也能直接幫助患者改掉暴飲暴食的習慣，進而更容易跨出改變的第一步。
然而，林黑潮醫師對此提醒，減重藥物雖能協助患者從暴飲暴食中脫困，卻並非取代習慣養成的萬靈丹。若在用藥期間只是暫時忍耐少吃，停藥後又立刻回到原本舊有的飲食模式，體重必然會快速反彈回升。
為了讓患者建立正確認知，林黑潮醫師的堅持實行「衛教課先行機制」——初次求診者必須先上約一個半小時的衛教課程，從體重管理的基本觀念談起，讓患者看見體重變化與日常生活模式的直接關係，「只有先看懂眼前的飲食困局，並建立正確的健康生活觀念，藥物與習慣調整才能朝同一個目標前進！」
健檢數字比體重計更有感！ 脂肪肝與血糖改善成減重動力
走進減重門診的人，關注的焦點並不一定只有外表線條或體重計上的公斤數。林黑潮醫師分享，許多中年及長者患者，最初是在追蹤肝功能、脂肪肝、血脂或血糖異常時，才開始重視體重管理的重要性。
林黑潮醫師指出，對上述中老年患者而言，健檢報告上的客觀生化數據，往往比體重計上的數字更有成就感與說服力。過去學界所發表的脂肪肝治療資料也明確指出，對於過重或肥胖的脂肪肝患者，健康飲食、身體活動與適度減重是改善肝臟組織健康的核心方向。「當患者在減重過程中，看見原本紅字的血糖、血脂與脂肪肝指數隨著生活調整而逐漸轉為正常，身體的健康程度獲得實質改善，會轉化為強大的內在驅動力，讓患者更願意延續良好的生活習慣！」
體重卡住是真停滯還是假卡關？ 醫教分辨妙招：無須自我否定
在減重過程中，幾乎每個人都會遇到體重不再下降的時刻。林黑潮醫師提醒，體重卡住時，首先要分清究竟是「偽卡關」還是「真平衡」：
1. 短期節制後的「偽卡關」：有些人在一週內靠強忍快速瘦了兩公斤，隨後兩、三週數字便不再變化。回頭檢視發現，當事人起初只是短暫節制，原本過量的飲食舊習慣根本沒有實質改變，而這並非身體「瘦不了」，而是舊習慣正在與意志力拉扯。
2. 減去一段體重後的「真平衡」：當已經順利減去一大段體重後，由於身體變輕、基礎代謝與所需熱量隨之減少，原本的攝取與消耗達到新的平衡點。此時若已接近理想目標，可先維持現況；若仍有距離，再與醫師討論微調飲食份量與增加活動量。
若不幸復胖，也不需要因此氣餒或自我否定。林黑潮醫師以戒菸做比喻，離開舊習慣好幾年後，遇到新的環境與刺激，仍可能走回熟悉的道路。門診時醫師會陪同患者比對體重穩定時與目前的飲食生活差異，找出是否不知不覺中多了含糖飲料、下午茶或外食頻率。林黑潮醫師強調，不應急著指責患者做錯了什麼，而是以目前的體重作為起點，並嘗試找回良好的生活習慣。
減重求快像放煙火難長久！ 先調整飲食再運動更有用？
門診中偶爾會遇到採取極端節食、希望一週瘦三到五公斤的求快患者。林黑潮醫師將上述情況比喻為「放煙火」：煙火升空時非常亮麗，但終究不會一直停在半空中、僅是曇花一現。
林黑潮醫師指出，急速減重往往伴隨著大量肌肉流失、基礎代謝下降，部分患者身上甚至可能觀察到掉髮、口腔黏膜破損等營養不良症狀，等忍耐力達到極限後更會面臨報復性復胖。體重是日常生活一點一滴所累積，習慣調整自然也需要時間，唯有將飲食調整至「能融入日常生活的節奏」，成果才能長久留下來。
在運動策略上，林黑潮醫師建議，減重初期應先以「飲食調整」為主，因為調整飲食最容易直接看見體重變化；等到體重減輕、身體比先前輕盈舒適後，再逐步增加身體活動與運動。如此一來，患者不僅執行意願更高，運動也能順理成章地轉化為維持體重與促進健康的終身習慣。
最後，林黑潮醫師總結，事實上減重並沒有捷徑可言，就算透過藥物介入，沒有徹底改善生活作息，日後也難保不會復胖、體重回彈；何況只要是正常人類，減重本來就不會像溜滑梯一樣一路往下。生活中難免遇到聚餐多吃一餐、體重出現起伏的狀況；建議減重者事先設立目標、看清方向，並與主治醫師與營養師徹底溝通減重策略，將有助於減重過程事半功倍。
原文出處：為什麼瘦不下來？ 醫揭一票人「意志力用錯地方」：就算藥物介入也沒用
精華 FAQ
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醫師認為，問題常出在舊有飲食習慣沒有真正改變。許多人只是短期忍耐，並非建立可長期維持的新日常，所以一旦放鬆就會回到原本的進食模式。
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GLP-1類藥物能降低飢餓感、增加飽足感，確實有助於跨出減重第一步，但它不是萬靈丹。若用藥期間只是暫時少吃，停藥後又回到舊習慣，體重仍會快速反彈。
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醫師建議先分辨是真平衡還是假卡關。若只是短期快速下降後停住，多半是舊習慣未改；若已減下一大段體重，則可能是新的熱量平衡點，這時可視目標微調飲食與活動量。