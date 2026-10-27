我考上高考，媽媽請了兩桌，席上沒有我

AI重點 文章重點整理： 重點一： 她苦讀2年考上高考，放榜當天在漢堡王查榜才得知自己上榜。

她苦讀2年考上高考，放榜當天在漢堡王查榜才得知自己上榜。 重點二： 第一時間打給媽媽報喜，母親卻只說週末請兩桌，卻沒讓她在場。

第一時間打給媽媽報喜，母親卻只說週末請兩桌，卻沒讓她在場。 重點三：她回想家人差別對待與自身拚命還學貸，感嘆成就常被拿去撐別人的面子。

2012 年 9 月 19 日，高普考放榜。

我給自己兩年。考不上，就跟銀行貸 20 萬，去工業區賣飯糰，名字都取好了，叫「巨儒飯團」。

準備國考，我是在賭身家。這是我自己決定的事，沒人改得了。

▋我在漢堡王，等一個三秒鐘的答案

放榜那天早上，我照樣背著書和考古題去圖書館。我跟自己說：只要考選部的 PDF 榜單上沒有我的名字，我就當作沒考上，繼續念到天荒地老。

盡了全力的事，我反而不敢看真相。早上約 10 點半，我搭公車到老猴子辦公室附近的漢堡王，幫他點好華堡和可樂，等他替我查榜。他中午休息時間走進來，面無表情：「我在榜單前面，沒有看到妳欸……」

隔了三秒。

「但我在增額錄取的第一個，看到一個姓柳的，不確定是不是妳？」我趕快拿手機再查，真的是我。我們兩個在漢堡王跳起來，旁邊的人不知道發生什麼事。我拉著他的手，拿准考證號碼對了好幾次。

▋我第一個打給媽媽，她說週末請兩桌

電話兩頭都在哭，媽媽說：「妳考上了，這樣很好，爸爸有保佑。」我多希望爸爸晚半年往生，能聽到這個消息。

這些年，弟弟走了，爸爸發瘋，接著爸爸也走了。被騙、上法院、躲債、被看不起，我一個人在外面吃盡苦頭，咬著牙念完大學。那一刻，我覺得終於替自己爭了一口氣。

媽媽說，週末要請兩桌親戚朋友。我好開心，我終於讓媽媽驕傲了一次。

▋我回到家，沒有看到半張桌子

那個星期五我回家，家裡一點要請客的樣子都沒有。我問：「媽媽，妳不是說要請客嗎？」媽媽盯著民視八點檔，頭也沒回：「我隔天就請完啦，請兩桌。」

我傻在原地。名義是我考上高考，主角卻不在場。後來我才懂，那場宴席慶祝的是媽媽的面子。她的面子，比我重要。

▋我把爸爸的手尾錢，拿去繳學貸

我準備國家考試，沒拿過媽媽一毛錢。生活費、書錢、房租，全是我之前工作存的，每個月還要繳助學貸款。

爸爸走後，媽媽把手尾錢分給我和妹妹，一人大概 17,000 元。妹妹念私立大學，沒有學貸，她把錢存進銀行。我連存起來的資格都沒有，只能拿去繳學貸。

我一直在想，為什麼妹妹不用背學貸、不用打工，而我要？在媽媽心中，我有這麼不如妹妹嗎？那天晚上，我一邊掉眼淚，一邊跟自己說：手尾錢花在有用的地方，就是爸爸在幫我。

後來我夢到爸爸，他說生前沒有好好照顧我，要匯 5 萬給我。一個月後，我考上了。公職第一個月的薪水，剛好 5 萬。

▋我等了很多年，等一個人替我鼓掌

波娃在《第二性》裡寫過，女人常被教導透過別人的眼光，確認自己的價值。

我就是那樣長大的。考上了，我第一個想到的，只有媽媽會不會驕傲。結果我等到的，是一場沒有我的宴席。

家裡有些人，會把妳的成就當成自己帳上的資產。妳用命換來的榜單，他們拿去請客、撐場面、換親戚的一句「妳女兒真有出息」。席上可能連妳的椅子都沒有。

成就寫的是妳的名字，面子記在誰的帳上，要看妳讓誰簽收。如果家人一直用妳的成就去撐他們的面子，妳還要繼續等那張遲到的椅子嗎？