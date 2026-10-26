香蕉哥哥到底吃了多少小朋友？52歲再奪金鐘獎　紅了26年原因曝光

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香蕉哥哥52歲再奪金鐘，靠26年陪伴累積跨世代品牌。

香蕉哥哥52歲再奪金鐘，靠26年陪伴累積跨世代品牌。 重點二： 新聞系出身轉戰幼幼台，將採訪與表達能力用於兒童節目。

新聞系出身轉戰幼幼台，將採訪與表達能力用於兒童節目。 重點三：長年健身、自學台語與持續進修，維持主持專業與活力。

我都已經從少女變成阿姨了，為什麼香蕉哥哥還是哥哥？​看到52歲的香蕉哥哥，今年和操偶師林昶甫以《阿猴出任務》一起拿下第61屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，真的覺得不可思議。明明當年看著他唱唱跳跳的孩子，有些已經結婚、生小孩，甚至開始擔心白頭髮、老花眼，他卻依然戴著黃色頭帶，頂著一張娃娃臉，活力十足地帶動唱。

​難怪網友一直流傳一個迷因：「香蕉哥哥，你到底吃了多少小朋友，才能一直不會老？」一個52歲的男人，為什麼還能以「哥哥」的身分，活躍在兒童節目第一線，而且深受孩子歡迎？他能夠紅超過26年，成功的關鍵在於把一份看似吃青春飯的工作，經營成了跨越兩代人的個人品牌。

​新聞系畢業，原本想當記者，卻意外成為香蕉哥哥

​很多人不知道，香蕉哥哥本名林掄元，畢業於世新大學新聞系。他當年的夢想，是進新聞台當記者。沒想到退伍後，因為蘋果姐姐一通電話，人生竟然從新聞台轉到了幼幼台。當時他的第一個反應是：「我本來是要去當記者的，怎麼叫我去做兒童節目！」

​剛進幼幼台時，他從幕後工作開始學習，除了主持，還得自己做企劃、約訪、剪片。有段時間，他晚上11點上班，一直剪片到早上7點。下班搭公車，常常累到坐過站，最後被司機叫醒。甚至有一次回家，他累到連洗澡、卸妝的力氣都沒有，真的很想辭職。

​但他逐漸發現，原來新聞系學到的採訪技巧、表達能力，都能用在兒童節目裡。因為要讓小朋友聽得懂，說話更需要有邏輯，還要懂得把複雜的事情講得簡單。過去學會的本事，只要找到新的舞台，一樣可以發揮價值。

52歲繼續唱跳，他為了維持形象，健身超過17年

​香蕉哥哥最不簡單的，是他對自己身體和形象的管理。大家只看到他52歲還是娃娃臉，唱歌跳舞充滿活力，卻不知道，他已經持續健身超過17年。即使工作時經常需要帶動唱、跑活動，他每週還是會去健身房運動一到兩次，也很重視卸妝、保濕和睡眠。雖然喜歡吃美食，沒有嚴格忌口，但會透過控制食量、規律運動，盡量維持體態。

​這些事情，做一個星期不難，做一年也許可以，但連續做17年呢？更何況，兒童主持人的工作，需要的不只是外表年輕，還得有足夠的體力，長時間在舞台上蹦蹦跳跳，隨時接住孩子們天馬行空的反應。他的黃色頭帶、陽光笑容，26年來幾乎沒有改變。但那份看似理所當然的青春活力，背後其實是長年累積的自律。

50歲還組讀書會、考語言檢定，讓自己不被時代淘汰

​如果香蕉哥哥只是維持外表，恐怕也很難紅到今天。這次讓他拿下金鐘獎的《阿猴出任務》，以台語帶領孩子認識不同職業與台灣在地文化。雖然香蕉哥哥從小就會說台語，但真正要用台語主持、採訪各行各業，才發現沒有想像中容易。遇到不同職業的專業術語，還得想辦法用台語正確表達。

於是，已經做了26年主持人的他，竟然和製作團隊、老同事一起組讀書會，報名台語能力認證考試。2025年受訪時，他已經通過A2初級檢定，還打算挑戰更高級別。一個擁有高度知名度的主持人，大可以繼續靠過去累積的人氣工作。但他沒有，依然願意當學生，重新學習新的專業能力。觀眾喜歡你熟悉的樣子，但你不能只靠過去的成功，要求觀眾永遠喜歡你。

曾在癌童面前哭出來，才明白孩子真正需要什麼

​剛出道時，香蕉哥哥曾經到醫院探望一名接受治療的癌童。當時哥哥姐姐們穿著防護衣，在病房裡唱歌跳舞，希望讓孩子開心。可是，看著承受病痛的小朋友，他心疼得忍不住流下眼淚。孩子疑惑地問：「香蕉哥哥為什麼哭了？」他趕緊說，是沙子跑進眼睛。沒想到孩子立刻反問：「這裡是無塵室，怎麼會有沙子？」

​那次經驗讓他明白，對孩子來說，香蕉哥哥就是那個會帶來快樂、帶來希望的人。兒童主持人的專業，不只是會唱歌跳舞，更重要的是理解孩子、尊重孩子的感受。從此，他更努力學著管理自己的情緒，希望每次站在孩子面前，都能帶給他們溫暖和力量。

26年前的小粉絲，如今帶著自己的孩子來看他

​我覺得香蕉哥哥最成功的地方，是他打破了兒童主持人的年齡限制。他曾經分享，早期在戶外演出時，台下只有3個剛好路過的高中生。如今，當年看著他長大的小粉絲，已經會帶著自己的孩子，再次來看他的表演。

26年前，他陪伴的是一群小朋友。26年後，他陪伴的，卻是一整個家庭。孩子喜歡他的活力、幽默與陪伴；長大的觀眾，喜歡的是他帶來的熟悉感與安全感。這才是非常難得的品牌資產。

52歲再奪金鐘獎，證明好品牌不怕老，只怕停在原地

​今年，香蕉哥哥再次拿下金鐘獎。距離他2010年第一次獲得金鐘獎，已經整整16年。這些年，他也曾考慮轉行，嘗試賣童裝、寫繪本、編劇，尋找不同的出路。但兜兜轉轉，始終沒有離開兒童領域。他說，做了這份工作這麼久，後來才明白，自己是真的喜歡這件事。他的得獎感言是「希望不管你幾歲，都不要忘記小時候的快樂，也都能繼續陪著彼此！」

這也是我認為，經營個人品牌最重要的一件事。很多人只想知道怎麼快速爆紅、增加粉絲，卻忘了思考，自己願不願意為了這份專業，持續努力26年？

​真正不會老的個人品牌，靠的從來不只是一張年輕的臉，而是歲月一直往前走，你依然願意為了喜歡你的人，不斷讓自己變得更好。恭喜香蕉哥哥，再次拿下金鐘獎！謝謝你用二十多年的時間，陪伴那麼多孩子長大。