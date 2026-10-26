為什麼樹一倒，停電就特別久？颱風過後值得多問一句

AI重點 文章重點整理： 重點一： 颱風後倒樹常壓斷電線與道路，導致停電復原特別久。

颱風後倒樹常壓斷電線與道路，導致停電復原特別久。 重點二： 文章用物質流、能量流、資訊流解釋災後搶修卡關原因。

文章用物質流、能量流、資訊流解釋災後搶修卡關原因。 重點三：災後應追問同類、同地點與根本原因重現，提前改善。

文／林永禎

10月22日傍晚，薔琵颱風逼近台灣，台中市區尚未下雨，卻已先刮起強陣風。台中西屯區惠來路二段與台灣大道三段路口（新光三越旁），一棵路樹在強風吹襲下倒向道路，砸中兩輛經過的汽車。幸好，沒有人受傷。這個路口是我平時在台中常經過的活動範圍，今年7月7日我才剛開車載家人經過這裡，看到新聞畫面時特別有感。

看到這則新聞，我想起每次颱風過後許多人共同熟悉的經驗與畫面：倒在路上的樹、被壓斷的電線、忙著清除障礙的工作人員，還有在黑暗中等電來的家。

颱風過後，大家都希望生活趕快恢復正常。但我更想多問一句：這些問題以前不是發生過嗎？除了這一次修好，下一次能不能少壞一點？

每次颱風都倒樹停電，為什麼值得再問一次？

今年10月的薔琵颱風，路樹是最常見的災情。截至10月24日下午，中央災害應變中心統計全台一般災情累計達9,027件，其中路樹災情就占了3,287件，居各類之首；全台曾停電戶數更一度超過34萬戶。台中市長盧秀燕10月25日受訪表示，台中約有1,300棵路樹倒塌，影響交通的倒樹已移除；約3萬戶曾停電，當時已全部恢復供電。這些數字背後，是許多第一線人員冒著風雨搶修的努力。

但類似的情況不是今年才出現。2024年康芮颱風侵襲時，台北市也有初估超過兩千株樹倒的報導；台電當年指出，倒樹與招牌壓損電線，甚至山區與偏遠地區道路受阻無法搶通，都會拖慢復電。2025年丹娜絲颱風自嘉義登陸重創雲嘉南，國家災害防救科技中心也記錄了強風造成路樹傾倒、電桿成排倒斷與通訊基地臺的大範圍損壞。

不同城市的颱風路徑與強度不能直接比數字，但若看同一個城市自己跟自己比，就會發現值得追蹤的線索。台北市政府10月25日災後工作會報提到：2024年康芮颱風（平地最大11級陣風、影響約26小時）台北市路樹倒塌2,474件；到了今年薔琵颱風（平地最大13級陣風、影響約33.5小時），風力更強、時間更長，路樹倒塌反而減少到1,442件，少了1,032件。台北市公園處認為，這與近兩年增加防颱修剪頻率、降低迎風阻力有關。雖然兩次颱風的風向與降雨條件不完全相同，不能把減少的件數全部歸功於單一措施，但它提醒我們：災後回頭檢視、事前預防調整，確實有機會讓下一次的損害變少。

不只看倒下的樹，更要看哪一條「流」卡住了

我長期教授系統化創新方法，也曾擔任土木系主任、教過天然災害防治，並在1999年921大地震後親自到嚴重受損的石岡壩現場參與安全勘災。遇到這類新聞，我習慣先不急著提出新發明，而是問：原本應該順利完成的事情，究竟在哪裡卡住了？

在某種稱為TRIZ（萃思）的系統化創新方法裡，我常用一個容易理解的方式觀察損害狀態：看「流」有沒有被阻斷。「流」分為物質流、能量流、資訊流三種。物資和人要通行，是物質流；電要送到家裡，是能量流；大家要知道哪裡停電、哪條路不能走，是資訊流。

一棵樹倒下，往往同時卡住兩條流。它一邊壓斷電線，能量流斷了，家裡停電；一邊擋住道路，物質流也斷了，搶修車進不來。兩件事疊在一起，停電就拖得更久。這不只是事後推測，台電台北北區營業處在這次薔琵颱風搶修時就說明，倒塌的路樹和掉落的樹枝壓損電線，增加了搶修難度；部分停電還必須先請地方政府協助排除倒樹障礙，工程車才能進場搶修。

縮小到家裡也一樣。停電時冰箱、照明或維生照護設備無法運轉，就是家中的能量流斷了線；不知道什麼時候復電、該打哪支電話求助，則是資訊流不夠；而民眾看到倒樹壓線主動撥打1999或台電1911通報，就是在幫搶修系統補上關鍵的資訊流。

不必先買新設備，先看手上的資源到不到得了

在創新方法裡，我很重視一件事：先把關鍵問題看清楚，再盤點可利用的資源。不是一開始就想到要買更多設備、增加更多人力，而是同步檢查資源的「可用性、可達性與優先序」——用白話說，就是不只看資源「有沒有」，還要看「到不到得了」和「先給誰」。

例如台電在這次薔琵颱風的說明中提到，搶修不是所有住戶同時進行，而是依供電樞紐變電所、主幹線、分歧線的順序處理，並優先考慮捷運、火車、自來水、通訊等重要公共設施。台中市政府建設局也依各區災情，動態調整人力與機具，優先排除影響道路與行人通行的障礙。

這提醒我：災害應變的創新，不一定是發明一台新機器。即使有搶修人力與工程車（可用性），一旦道路被倒樹堵住就進不去（可達性受限），因此更要安排誰先處理、誰先復電（優先序），讓上游與重要功能先恢復，這本身就是一種系統改善。當然，第一線救災有嚴格的安全與指揮規範，這裡談的是我們事後理解問題的方法，而不是替現場人員下指令。

下一次風雨來臨前，我們可以先做哪一步？

對管理道路與設施的單位來說，面對反覆出現的災情，值得分三個層次追問：第一，這是「同類問題重現」嗎？例如每次颱風都有樹倒。第二，還是「同一個地點再受災」？例如同一條路段每次都有樹倒。第三，更是「相同根本原因重現」？例如又是樹穴空間不夠、根系長不好，或迎風面未修剪。確認倒塌原因、檢視既有巡檢與改善措施有沒有發揮作用，才知道下一步應改善樹木健康、植栽空間、設施配置，還是其他條件。至於西屯那棵樹為什麼倒，也要等管理單位調查確認，旁人不宜只憑照片下結論。

對一般家庭來說，也可以把同樣的思考方式放進生活裡，先問自己三個問題：

1. 上一次颱風，我家最不方便的是什麼？（例如停電沒熱水、冰箱裡的食物放不住、無法出門買菜）

2. 它真正卡在哪一條「流」？（是出不了門的物質流、沒有電的能量流，還是不知道何時復電的資訊流？）

3. 下一次來之前，我可以先準備哪一項現成資源當替代方式？（例如先充飽行動電源、把手電筒或緊急照明燈放在固定好拿的位置、約好家人的備用聯絡方式）

還有幾件現在就能記住的安全做法：颱風天別把車停在大樹下；看到電線斷落，千萬不要靠近或碰觸，立即用台電APP或撥打1911通報，遇到倒樹阻路也可撥打1999；家裡若有長輩需要24小時使用維生照護設備，台電建議及早準備發電機或不斷電設備，必要時也可向當地社會局或消防單位求助。

我想到10月25日朋友Grace在嘉義舉辦的分享活動。原本安排實體參與，因颱風讓部分朋友前往現場不方便，她調整為實體與線上並行，後來共有3人到現場、3人在線上參加。我前兩天剛好感冒，最後選擇在線上參加。從「流」的角度來看，颱風雖然阻斷了一些不方便的人開車或搭車前往現場的「物質流」，但分享活動真正要傳遞的是知識與交流的「資訊流」。盤點手邊現有的線上工具資源，就能讓資訊流繞過交通障礙繼續流動。這不是防止颱風發生，而是在條件改變時，仍然讓活動可以繼續。對我而言，這也是一種值得珍惜的應變思考。

每一次災後的搶修都很重要；但如果我們只記得「修好了」，不再追問「為什麼會壞、下次怎麼少壞一點」，就容易錯過從經驗中學習的機會。

颱風終究還會再來。真正值得累積的，不只是災情紀錄，而是一次次找出問題、改善系統的能力。回想上一次颱風，你家是哪一條「流」先卡住了呢？

圖1 颱風過後，搶修人員清除倒樹、修復電力（AI生成情境示意圖）

資料來源

• 中央社（2026/10/22）｜台中西屯路樹倒塌砸中兩車

https://www.cna.com.tw/news/asoc/202610220324.aspx

• 中央社（2026/10/25）｜台中路樹倒塌、停電及復原情況

https://www.cna.com.tw/news/aipl/202610250075.aspx

• 中央社（2026/10/25）｜台北市康芮與薔琵颱風路樹災情比較

https://www.cna.com.tw/news/aloc/202610250052.aspx

• 臺中市政府（2026/10/24）｜災後道路清理及人力機具調度

https://www.taichung.gov.tw/3399416/post

• 台灣電力公司｜薔琵颱風搶修與供電復原說明

https://service.taipower.com.tw/branch/d116/xmdoc/cont?xsmsid=0M242581312763389988&sid=0Q296629507480524322

• 國家災害防救科技中心｜114年丹娜絲與薇帕颱風災害調查彙整報告

https://den.ncdr.nat.gov.tw/1386/1395/1407/29375/29413/

• 林永禎｜風雨成長路30：天災地變的921大地震

https://innovative-world.tw/921-earthquake/

• 2026年10月全國災情統計之媒體轉載資料（9,027件／路樹3,287件；須於投稿前再核對原始統計）

https://today.line.me/tw/v3/article/yzGgKZ6

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