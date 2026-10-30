都離職了，為什麼公司還一直打電話來？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 離職後仍被前公司與廠商頻繁聯絡，主因是交接未真正完成。

離職後仍被前公司與廠商頻繁聯絡，主因是交接未真正完成。 重點二： 公司若只指定接手人卻不調整工作量，業務仍難順利延續。

公司若只指定接手人卻不調整工作量，業務仍難順利延續。 重點三：前員工可出於情分簡單協助，但不應被當成長期備用人力。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

十月的一個上午，林小姐正在忙自己的事情，手機突然響了。

她看了一眼來電顯示，是以前合作過的廠商。

「林小姐，不好意思，想再跟妳確認一下之前那件事情。」

林小姐有些意外。

「我八月初就已經離職了，之前不是有跟你們說過，後續要找新的承辦窗口嗎？」

「有，我知道妳離職了，只是這件事情還沒處理好，所以想再問問妳。」

聽到這裡，林小姐一時不知道該怎麼回答。

離職之前，她已經陸續告知大部分合作廠商自己即將離開，也說明後續應該聯絡誰。

她原本以為，工作交接完成之後，這些事情就會由公司繼續處理。

沒想到，兩個月過去了，還是有人打電話來找她。

而且不只是廠商，偶爾也有以前的同事打電話詢問工作細節。有時候只是確認資料放在哪裡，有時候則是遇到問題，不知道該怎麼處理。

她並不是完全不願意回答。

只是，從八月離職到現在，已經過了將近兩個月，為什麼原本公司的事情，還是不斷找上自己？

員工早就提出離職，為什麼工作還是交不出去？

林小姐是在七月提出離職的。

她原本預計七月底離開，也希望公司能夠及早安排接手人員，讓工作有足夠的時間交接。

畢竟，在同一個工作崗位待了多年，有些事情不只是把資料留下來就能說明清楚。

除了日常作業流程，還有過去處理問題的經驗、需要注意的細節，以及與外部廠商往來的工作事項。

她知道這些事情需要時間熟悉，也希望能夠把工作交代清楚，可是公司遲遲沒有安排適當的人員接手。

後來，她配合公司的安排，將原本七月底的離職時間延後到八月初。

直到離職日期接近，公司才指定一位同仁負責交接。

偏偏這位同仁原本就有自己的工作，每天忙得不可開交，很難抽出完整的時間熟悉新業務。

最後，交接只能在有限的時間裡進行。

林小姐先把重要事項大致說明，其他工作流程、相關訊息與資料，則整理留下，讓接手的人日後可以查閱。

她知道這樣的交接方式並不理想，卻也只能在當時的條件下，盡可能把自己能做的事情完成。

表面上，公司已經安排人員交接。

但真正開始執行工作時，接手的人是否有足夠的時間消化那些資料，又是另一回事。

交接不是有人聽過，就代表有人會做

其實，關於離職與交接，我在七月曾經寫過一篇〈離職後，公司一直不交接，我該等嗎？〉。

當時討論的是，員工已經提出離職，也願意配合交接，但公司遲遲沒有安排接手的人，究竟該怎麼辦？

而今天，我想接著談另一個問題。

當員工終於離開公司，工作卻沒有真正交出去，接下來又該由誰負責？

有些公司認為，只要指定一位同仁接手，安排雙方說明工作內容，再留下相關文件，交接程序就算完成。

但我認為，交接不能只看有沒有完成程序，更應該看工作能不能順利延續。

尤其當接手的人原本就有繁重的工作，公司卻沒有調整工作量，也沒有安排足夠的學習時間，即使對方願意認真接手，也很難在短時間內熟悉所有業務。

有些工作看起來只是固定流程，真正操作時，卻可能遇到不同的狀況。

資料放在哪裡，可以從交接文件裡查詢。

但遇到特殊問題該如何判斷、需要聯絡哪個部門、哪些事項必須先向主管確認，未必能靠一份文件就完全掌握。

這時候，如果公司沒有提供後續的指導與支援，接手的人遇到困難，第一個想到的，往往還是已經離職的前任。

有些公司不是沒有人，而是太依賴原來那個人

我也曾在〈一家公司最大的風險，不是沒有人，而是只有一個人會。〉裡談過，當企業長期依賴某一位員工的經驗，卻沒有讓其他人熟悉相關工作，一旦這個人離開，問題就可能慢慢浮現。

而離職後仍然不斷接到電話，正是這種情況可能出現的結果。

「這個以前都是她處理的。」

「不然打電話問她比較快。」

「她做那麼久，應該最清楚。」

這些話聽起來很平常，卻也反映出一種職場習慣。

只要原來的人還願意回答，大家就容易繼續依賴她。

有時候，接手的同仁並不是不願意學習，而是手上的工作已經太多，根本沒有足夠的時間重新熟悉業務。

主管也可能因為事情急著處理，認為直接找前員工詢問，是最有效率的方法。

可是，如果每次遇到問題都這樣做，接手的人又要到什麼時候，才能真正獨立處理工作？

更重要的是，原本的承辦人已經離開公司，不一定了解後續的制度變動與工作安排。

如果仍然依照過去的做法提供建議，萬一公司內部已經調整流程，反而可能造成新的誤會。

所以，離職後不斷聯絡前員工，看似只是幾通電話，背後卻可能反映公司沒有真正完成工作責任的轉移。

連廠商都還在找前員工，代表什麼？

比起公司內部同事詢問工作細節，另一種情況更值得注意。

那就是員工在離職前，已經主動告知合作廠商自己即將離開，也提供後續的聯絡窗口，卻在離職一、兩個月後，仍然接到廠商的電話。

為什麼會這樣？

有可能是新的承辦人工作繁忙，未能及時回應；也可能是廠商遇到問題，經過幾次聯繫仍然沒有獲得需要的資訊。

當然，也不排除廠商只是習慣找原本熟悉的人，認為直接詢問前任承辦人比較快。

但不論原因是什麼，這都反映出一個值得思考的問題。

公司有了新的聯絡窗口，不代表後續的工作就一定順利銜接。

站在廠商的立場，他們需要的是有人回應問題、確認進度，讓合作事項能夠繼續進行。

但站在離職員工的立場，既然已經提前告知離職，也提供了新的聯絡方式，就不應該在離開公司之後，還要持續充當雙方之間的聯絡橋梁。

尤其前員工已經不在公司，無法掌握最新的工作進度，也沒有權限替公司處理後續事項。

即使願意幫忙，也未必真的能解決問題。

因此，公司除了安排接手人員，也應該確認新的聯絡窗口是否能夠正常回應廠商的需求。

否則，即使前員工已經離職，廠商遇到問題時，仍然可能回頭找原本熟悉的人。

願意回答問題，是情分，不代表還要繼續工作

當然，我不認為員工離職後，前公司就完全不能再聯絡。

有些事情可能只需要簡單確認，例如過去某份資料的存放位置，或某項工作當時的處理背景。

如果前員工願意，而且時間允許，提供一些說明，也是一種善意。

但偶爾確認事情，和要求前員工繼續處理工作，是兩回事。

例如，詢問一份文件放在哪個資料夾，可能只需要幾分鐘。

但如果要求對方重新整理報表、聯絡廠商、協調進度，甚至代替公司處理後續問題，就已經不只是單純詢問。

這些事情需要花費時間，也涉及目前公司的工作分工與責任。

離職的人可能已經開始新的工作，也可能正在安排自己的生活。

不能因為他以前熟悉業務，就認為他離職後仍然應該隨時提供協助。

我覺得，這裡最重要的是分清楚責任與情分。

前員工願意回答，是出於過去的工作關係與個人意願。

但公司不能把這份善意，當成無期限的工作支援。

如果確實需要前員工投入較長時間協助，也應該在雙方同意的情況下，另外討論協助內容、時間與報酬，而不是直接要求對方繼續完成原本的工作。

離職之後，也要學會為自己畫出界線

有些人離職後，仍然很難拒絕以前同事的請求。

尤其在同一家公司工作多年，大家彼此熟悉，聽到對方說遇到困難，難免會想幫忙。

有時候明明已經離職，卻還是會擔心：

「如果我不回答，他們是不是就不知道怎麼做？」

「會不會被認為我離職後就不願意幫忙？」

這些心情可以理解。

畢竟，一份做了很多年的工作，不可能在離職當天，就把所有習慣與責任感全部放下。

但離職不只是辦完手續、交還公司的物品，也代表原本的工作關係已經進入另一個階段。

對於簡單的詢問，可以依照自己的時間與意願決定是否回答。

如果對方要求處理新的工作，就可以清楚說明自己已經離職，相關事項需要由現職人員負責。

例如：

「這部分我離職前已經整理在交接資料裡，可以請接手的同仁先確認。」

或者：

「我目前已經不在公司，後續工作可能需要請主管安排人員處理。」

如果是廠商來電，也可以直接說明：

「不好意思，我已經離職了，現在無法確認公司的工作進度，麻煩您直接聯絡原公司。」

這樣的回應不需要帶著情緒，也不代表否定過去的工作情誼。

只是把原本應該由公司處理的事情，交還給公司。

當然，離職後仍應遵守適用的保密約定與其他相關義務，不能因為已經離開，就隨意提供公司內部資料。

把界線說清楚，對前員工、接手的人，以及公司本身，其實都是一種保護。

真正完整的離職，是公司也願意放手

後來，林小姐再次接到前同事的電話。

對方想請她幫忙確認一項工作細節。

她沒有像以前一樣，立刻開始替對方想辦法處理。

而是先詢問對方是否看過交接資料，再提醒相關事項應該由目前負責的同仁與主管確認。

她並不是不在乎過去的同事，也不是因為離職了，就想把所有事情撇得一乾二淨。

只是經過這段時間，她慢慢明白，如果自己每次都直接接手，原本應該完成的工作轉移，就可能一直停留在半途。

我認為，一家公司面對員工離職，真正需要做的，不只是找到一個人來接收資料，而是讓接手的人有時間學習、有資源可以詢問，也有主管願意承擔後續的管理責任。

如果人力不足，就應該重新安排工作，而不是把問題留給已經離開的人。

如果廠商已經知道新的聯絡窗口，卻仍然回頭找離職員工，公司就應該了解其中的原因，確認後續業務是否順利銜接。

員工願意提前提出離職、配合交接、留下工作資料，已經是在為後續的工作延續盡一份責任。

但公司也必須做好接手安排，不能讓離職員工成為長期的備用人力。

工作交接的目的，就是讓業務能夠繼續運作，而不是讓離職的人換個地方繼續上班。

一段好的職場關係，不應該因為離職就變得冷漠，但也不應該因為過去合作愉快，就要求對方永遠提供協助。

離職之後，偶爾幫忙可以是情分，卻不能把情分當成無期限的工作義務。

真正完整的離職，不只是員工把工作交出去，也是公司願意把責任接回來。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote