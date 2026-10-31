台灣災後24小時，為什麼總有人自動站出來？

2026-10-31 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣災後快速自救，來自長期防災制度與演練累積。
  • 重點二：民間志工、慈濟與g0v等組織，在救災中補位發揮作用。
  • 重點三：熱情之外仍需政府指揮協調，避免資訊混亂與現場壅塞。


 

4/15那天，我在YouTube上溜躂著尋找素材時，《全球瞭望臺》一部標題超長的影片突然拉住了我。

「沒有領導視察、拒絕官媒作秀！透視台灣災後24小時的『極限自癒力』：這套零誤差的無腳本SOP狠狠打臉極權！」

我數了一下，有點咋舌。

52個字。

本來，這麼長的標題，如果不是很有趣的題材，我不見得會留下來看的。

但在滑走之前，我想起我兒子一直都很擔心的「認知作戰」。然後是臉書上某位數位創作者倡議的「GreatTaiwan」。

GreatTaiwan是什麼？

根據官網的介紹，它不是政黨、不是團體，也不是公司，而是一個屬於這片土地的公共品牌。

我很喜歡這個概念。

在資訊混亂、情緒容易被操弄的年代，讓值得被看見的臺灣，重新回到大家眼前。

為我們立足、生活的這塊土地，多說一句公道話。

不過，影片標題裡的「零誤差」、「無腳本SOP」，實在太厲害了。厲害到我忍不住想問：真的有這回事嗎？

於是，我開始查資料。

查著查著才發現，影片裡有些令人熱血沸騰的情節，找不到可以核對的原始紀錄。

但台灣確實發生過的那些救災故事，已經很值得寫下來了。

 

▋那一刻，世界其實在看

 

地震停的那一秒，有些人開始確認家人是否平安，有些人趕緊查看周遭的災情，也有人已經準備投入救援。

如果把天災當成一場沒有彩排的壓力測試，那每一次地震、每一次颱風登陸，都會讓一個社會平常累積的準備與問題，在短時間內浮現。

2024年4月3日上午，花蓮發生規模7.2地震。

隔天，路透社（Reuters）刊出一篇報導，討論台灣為什麼能夠在強震後迅速展開應變。

報導提到，花蓮一處學校的緊急收容場所，在地震發生後兩小時內就完成安排，當晚有超過130名居民入住。

同一場地震，高雄市的救援隊伍也在震後不到一小時完成動員，準備前往花蓮支援。

這些速度確實令人印象深刻。

但仔細看報導，會發現一個很重要的細節。

當地里長提到，2018年花蓮地震之後，地方政府與民間組織持續加強災害應變的協調。

換句話說，這次的快速反應，有一部分來自過去災難留下的經驗。

921地震後修訂的建築與防災制度、平常的防災演練、跨縣市救援隊伍的準備，以及地方與民間團體的合作，都在這時候發揮作用。

這座島的反應，有熱情，也有長年累積下來的經驗。

 

▋你會先看到誰？

 

很多人以為，災難發生後，第一線的事情全部都要等政府來處理。

但實際上，一場大型災害需要處理的事情太多了。

搜救、交通管制、醫療後送、物資配送、收容安置，每一件都需要不同的人手與專業。

有些工作必須由受過訓練的警消、醫療人員與救難隊執行，有些則可以由熟悉地方情況的居民、志工與民間組織協助。

我原本看到的影片，描寫了一個穿著藍白拖的阿伯，在停電後站上路口指揮交通的故事。

畫面很有台灣味。

可惜，查證之後，找不到能夠確認那位阿伯、那個路口，以及「停電不到十分鐘」的原始紀錄。

所以，這個故事只能先放下。

但我還是會想到一件事。

當災難真的發生時，你所居住的社區，有沒有人知道該向誰通報？鄰居之間是否熟悉？需要協助的長者或行動不便者，有沒有人願意留意？

這些事情，平常買房子的時候，很少有人會問。

大家通常先看交通、生活機能、學區、屋齡與價格。

可是一個地方的居住品質，還包括社區管理與鄰里互動。

關鍵時刻，有沒有人願意為彼此多做一步，也是一件值得觀察的事。


▋一個避難所，讓日本媒體注意到了什麼？

 

再把鏡頭拉到收容中心。

很多人對「避難所」的想像，停在擁擠、吵雜、物資不足。

但2024年花蓮地震後，部分由地方政府開設、慈濟協助的收容場所，出現了值得注意的安排。

在花蓮中華國小等收容點，慈濟提供福慧床、福慧隔屏、帳篷、毛毯、熱食便當與飲用水。

收容空間也依照實際需求，安排女性寢區及需要特別照護的區域。

其中，福慧隔屏的設計，還引起日本媒體與網友關注。

想想看，當一個人剛經歷地震，房子可能已經無法居住，甚至不知道接下來該怎麼辦，能夠有一張床、一點個人空間，以及一份熱食，感受應該會很不一樣。

這些安排背後，其實有一段不短的準備過程。

慈濟的福慧床，早在2016年台南地震、2018年花蓮地震時就曾投入使用。福慧隔屏則是在後來逐步研發、配置，成為賑災物資的一部分。

當然，這不代表台灣所有避難所都有相同設備。

不同災害、不同地方，收容條件與物資配置仍然存在差異。

但至少從這些具體案例，可以看見民間組織如何把過去的救災經驗，轉化成下一次能夠使用的設備與服務。

這些細節，也讓我重新看待「居住」這件事。

平常看不出差別的東西，在災難發生時，可能會被快速放大。

建築規劃、社區管理，甚至鄰里互動。

當然，房屋的耐震能力、所在地的地質與災害風險，仍然是居住安全的重要基礎。

至於社區互助能不能進一步影響房價與交易流動性，還需要更多實證，不能直接畫上等號。

但如果一個社區平常就有良好的管理與聯繫機制，遇到緊急狀況時，至少多了一些可以運用的條件。

 

▋當工程師打開電腦，另一條戰線開始了

 

有些人不在災害現場，但同樣可以參與。 

2014年，高雄發生氣爆事故。

當時，g0v零時政府這個公民科技社群的參與者，協助建立「高雄氣爆訊息統整」共筆，整理救災地圖、收容所現況、物資需求、志工資訊，以及基礎設施修復情形。

另外，也有人彙整全國31所重度級急救責任醫院的急診即時資訊，包括等待住院、加護病房及滿床通報等資料。

這些資訊原本分散在不同地方。

有人負責蒐集，有人協助整理，有人將資料放進地圖或表格，讓需要的人比較容易查找。

這讓我想到，災難發生時，資訊混亂本身就可能造成另一種困難。

你不知道哪條路還能走，不知道物資應該送往哪裡，也不知道哪些地方已經有人提供協助。

如果大家都往同一個地方跑，反而可能造成壅塞。

所以，資訊整理確實能成為救災的一部分。

不過，這些民間平台也有自己的限制。

資料從哪裡來？多久更新一次？是否經過確認？如果現場情況已經改變，誰來修正？

這些問題同樣重要。

尤其災害資訊涉及人身安全，民間共筆、政府公告與現場指揮單位的資訊，必須分清楚來源及用途。

 

▋那政府在做什麼？

 

這個問題很現實。

在台灣，大型機具、專業搜救、跨區調度、交通管制與醫療後送，都需要政府機關及專業單位負責指揮協調。

民間的力量則可以補足許多需求。

但人多、熱情高，也不保證事情就會順利。

2025年花蓮光復地區救災期間，大批志工自發前往協助，曾經因為人車過多，造成道路壅塞，影響機具進出與現場作業。

後來需要透過更明確的分工與調度，才能讓人力真正派上用場。

這件事讓我印象很深。

大家願意來幫忙，當然是好事。

可是救災現場需要專業判斷，也需要知道哪些地方缺人、哪些地方需要機具，以及哪些區域具有危險性。

如果每個人都只憑熱情行動，結果可能跟原本的好意相反。

所以，民間的自發能力值得珍惜，政府與專業團隊的指揮協調也同樣重要。

這兩股力量能不能接得上，才是救災能否順利推進的重要條件。

 

▋你會開始重新理解「強大」

 

很多人習慣用動員速度或指令效率來衡量一個國家。

但看過這些案例後，我覺得還可以多看幾個條件。

有沒有平常就訓練好的救援隊伍？

地方政府與民間團體是否建立聯繫？

過去災難留下的經驗，有沒有變成新的制度、設備與做法？

一般民眾能不能取得可靠資訊，知道自己可以如何協助？

從2014年高雄氣爆的公民科技協作，到2024年花蓮地震的收容安置，再到2025年花蓮光復的志工調度問題，都可以看到不同面向。

台灣有令人感動的互助能力，也有需要持續改善的地方。

這些經驗累積起來，才可能讓下一次的應變更有效率。

這種事前準備的重要性，其實也讓我想到財務規劃。

平常看起來差不多的家庭財務狀況，一旦遇到突發事件，能夠運用的資源可能差很多。

例如，緊急避難包裡準備少量現金與零錢，是為了因應停電、通訊中斷或電子支付暫時無法使用的情況。

適當的保險保障，則可能在符合承保與理賠條件時，協助分擔事故造成的經濟損失。

至於分散資產配置，主要考量的是長期財務風險，與災害當下能否立即取得現金，還是兩回事。

這些準備各有用途，不能混在一起談。

真正遇到事情時，才會知道自己事先準備了多少選擇。

 

▋最後留下來的，是一些很具體的畫面

 

也許是一張已經準備好的福慧床。

也許是一份送到收容中心的熱食便當。

也許是一群坐在電腦前的志工，努力把散落各處的災情資訊整理清楚。

也可能是一群滿懷熱情趕到災區的人，在重新分工之後，終於找到自己能夠幫上忙的位置。

這些都是台灣曾經發生過的事情。

做不動產與財務規劃這段時間，我也越來越在意一個問題：如果今天停電、斷訊、交通中斷，這個地方會變成什麼樣子？

房子本身的耐震安全、所在區域的災害風險，當然要先確認。

但我也會想知道，這個社區平常是怎麼管理的？住戶之間有沒有聯繫？發生緊急狀況時，有沒有可以依循的應變方式？

房子的耐震能力靠工程，災後生活能否逐步恢復，還需要制度、資源，以及人與人之間的互助。

回頭想想，我最初看到的那支影片，確實用了很吸引人的標題。

可是查完資料之後，我反而覺得，台灣那些有憑有據的救災經驗，已經足夠值得被看見。

而且，查證也讓我看到了原本沒有注意到的問題。

這或許也是我理解的GreatTaiwan。

願意看見這片土地的好，也願意正視需要改善的地方。

無論是選一間房，還是配置一份資產，我們追求的終究是一份「韌性」——在最壞的時刻，依然有選擇的餘地，依然有能依靠的人。

 

——萬家鄉

 

參考資料

 

精華 FAQ

  • 文章指出，這不是偶然，而是921後防災制度、平時演練、跨縣市救援準備，以及地方政府與民間合作長期累積的結果，讓災後反應更快更有秩序。

  • 民間組織能提供收容物資、熱食、隔屏與資訊整理，志工也可協助現場支援；但文章強調，這些力量必須和政府調度接上，才能真正發揮效果。

  • 除了熱情，還要有可靠資訊、專業指揮、社區聯繫與事前準備。若人車過多或資訊不明，反而會妨礙救災，因此韌性來自制度與互助並行。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#台灣 #公益 #故事 #心理 #房地產 #冷知識

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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38歲還沒結婚很丟臉嗎？河口湖命案背後的婚姻焦慮：女人最不該犧牲的，就是自己的人生

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河口湖命案疑涉假結婚、詐保與共同殺人。
  • 重點二：被害人曾察覺危險並向外求助，卻未及時脫離。
  • 重點三：文章批判年齡與婚姻壓力，不該犧牲人生安全。

比起擔心女兒以後嫁不出去，我更害怕，她為了維持一段婚姻，再也回不了家。看到河口湖命案的最新進展變成驚悚殺人案，我心裡一直浮現這句話。38歲的被害人赴日旅遊，卻在旅館遇害，背後竟可能是李姓丈夫涉嫌假結婚、詐保及共同殺人，已遭法院裁定羈押禁見。

讓人心痛的是，依照目前報導，被害人生前已經察覺危險，也曾向外求助。她並非完全不知道事情不對勁。那些讓她害怕的事，她都看見了，甚至說出了口，最後卻仍未能脫離危險。讀到這裡，真的很難不想：如果當時有哪一次，她的求助能接上實際的保護，結局會不會不同？

別把高額誘惑，當成霸總愛上妳

這段關係的開端，是偶像劇霸總情節包裝的毒藥糖衣。據報導，被害人原本透過Threads應徵助理工作，李男卻在她到職後不久提出結婚，承諾生兒子給400萬元、生女兒給500萬元。對經濟困難的人來說，這筆錢可能代表終於不用再為生活苦撐。

可是，一個認識不久的男人，突然開出高額條件，要交換妳的婚姻與生育，需要先問的，應該是：為什麼？他真正想得到什麼？妳必須先答應什麼？如果反悔，能不能自由退出？短劇裡，霸總可能拿出一紙契約，要女主角替他生孩子，最後卻愛上她，給她一個幸福結局。現實裡，我們不能拿自己的安全，去賭對方會照著愛情劇本走。

尤其當高額承諾後面，接著出現簽本票、配合說謊，以及傷害身體換取金錢的要求，就更不能再把這一切解釋成自己的好運氣。想被愛、想改善生活，都沒有錯。可惡的是，有人利用這些願望，把陷阱包裝成希望。


她已經覺得不對勁，卻還在想「再看看」

根據《鏡週刊》報導，被害人曾向記者透露，丈夫要求她簽下鉅額本票、替她投保三千萬高額保險，甚至詢問她是否願意斷手腳領取理賠，讓她擔心自己的生命安全。9月，她在高鐵台南站離奇跌落鐵軌，當時即懷疑丈夫謀財害命，曾向友人透露「恐怕活不到年底」。記者曾勸她離婚、報案，但她仍表示要再考慮。

我們無法知道，她當時究竟有多少恐懼、顧慮，又承受多少壓力。但從報導看來，確實曾有幾個可能進一步求援、尋求保護的時點，最終沒有轉成足以讓她脫離危險的行動。這份遺憾，不必變成對被害人的責備，卻值得成為活著的人的提醒。

有時候，人已經察覺危險，仍會想著：也許沒有那麼嚴重，也許再觀察一下，也許對方只是說說。這份僥倖，很可以理解，卻也可能讓人一次次延後保護自己的時間。當對方已經談論傷害妳的身體，甚至讓妳擔心會被殺害，求助就不該繼續停在「我再想想」。妳不需要等到真的受傷，才有資格請人幫忙。

年紀大了，難道就得降低被善待的標準？

另一個讓我難受的，是報導中她遲疑離婚的理由。被害人的母親考量有生育報酬可拿，也擔心女兒年紀不輕，離婚後不容易再婚，認為生了孩子也許能維持婚姻，希望她忍耐。

我不想責備一位失去女兒的母親。但「年紀大了，離婚後還有誰要」，這樣的想法，真的該改了。

38歲怎麼了？離婚又怎麼了？為什麼女人到了某個年紀，就好像失去了拒絕的資格？難道只要保住妻子的身分，過得再恐懼，都比單身值得慶幸？孩子也不該被交付挽救婚姻的任務。當一個女人已經感到不安全，怎麼還能期待她用懷孕、生產和往後的人生，去賭對方會改變？

生活再難，也別讓自己只剩一條路

經濟壓力會讓人的選擇變少，這是真的。但起點辛苦，不代表往後只能靠嫁給誰，才有翻身的機會。

換工作、學技能、尋找就業資源，可能很慢，也需要實際支持。可是一個女人仍然可以逐步累積收入、能力與人脈，走出自己的路。我們更該幫她看見這些可能，別再用年齡與傳統，說服她接受眼前的一切。而當她說害怕，我們也不能只回一句「那就離開啊」。

她可能需要有人陪著報案、找專業協助、安排安全住處，把求救真正接成一條走得出去的路。身為媽媽，我希望自己記住：如果有一天女兒說，她在一段關係裡很害怕，我要先接住她，陪她想辦法。別讓她一邊害怕眼前的人，一邊還得擔心，離開後會被家人責怪。

我們養大一個女兒，不該只盼望最後有人願意娶她。更該讓她知道：就算一個人，妳也可以把日子過得很好。妳不需要靠結婚、生孩子，來證明自己的價值。比起有沒有人要妳，我更在乎，妳是否平安、快樂，過著自己喜歡的生活。

精華 FAQ

  • 依文中報導，案件可能牽涉丈夫假結婚、詐領保險，甚至共同殺人等疑點，且已被法院裁定羈押禁見，顯示案情不只是單純旅遊遇害，而可能是長期設局的結果。

  • 文章指出，她曾被要求簽鉅額本票、投保3,000萬保險，還聽過傷害身體換理賠的言論；她也曾向友人與記者透露不安，但當時仍選擇再觀察，未及時離開。

  • 作者認為，38歲、離婚或未婚都不該被視為失敗，女性更不必為了維持婚姻而忍受恐懼；真正重要的是安全、尊嚴與能否保有選擇人生的能力。

失敗要趁早-張念慈

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#結婚 #婚姻 #河口湖

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才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

2026-10-25 12:00 失敗要趁早-張念慈
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔
才重新出發又陷抄襲疑雲！二伯品牌遭質疑沒學乖 媒體人痛批：別讓原諒你的人後悔

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY才重新出發1個月，又因長版POLO洋裝設計相似遭質疑抄襲。
  • 重點二：品牌回應強調不是10月新品，卻未正面說明設計流程與原創性。
  • 重點三：評論指出消費者已給第二次機會，品牌若無實質改變將失去信任。

如果一個人犯了錯，跟你道歉，你願不願意再給他一次機會？我想，很多人都願意。

​但如果你已經選擇原諒他、重新相信他，結果他又在同一件事情上出錯，而且錯得如此明顯，你還願意相信第三次嗎？這是我看到二伯經營的親子服飾品牌HAHABABY，再度捲入設計抄襲爭議時，心裡最大的感觸。

因為這次最讓人失望的，恐怕不只衣服設計跟日本品牌太像。而是是消費者好不容易決定再相信你一次，你卻讓他懷疑：上一次的道歉，究竟有沒有帶來真正的改變？

才重新出發一個月，怎麼又出事了？

​今年7月，蔡阿嘎與二伯創立的親子服飾品牌HAHABABY，因多款商品被質疑與日本品牌設計高度相似，引發大規模爭議。當時品牌公開道歉、下架爭議商品，也宣布重新檢討內部流程。

​到了9月，HAHABABY推出2.0版本，換上全新品牌形象，宣告重新出發。沒想到，這幾天又有網友貼出服飾對比照，指出HAHABABY販售的長版POLO洋裝，與日本品牌REPIPI ARMARIO過去推出的商品高度相似。從白色翻領、寬鬆落肩剪裁、胸前拼色色塊，到品牌布標的位置，都被網友逐一比較。

​這些相似之處，甚至不需要專業設計師，一般消費者看了照片，也很容易理解為什麼會有人提出質疑。當然，設計相似不代表法律上已經構成抄襲或侵權，但一個才因原創性問題引發重大風波的品牌，如今又因類似問題受到質疑，難道不應該更加謹慎嗎？

消費者問你有沒有改變，你卻急著糾正日期？

​更讓我意外的，是HAHABABY這次的官方回應。品牌透過Instagram限時動態表示：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」

​看到這段話，我真的很想問：消費者在乎的是衣服幾月推出，還是你到底有沒有改善設計流程？如果媒體報導有錯，當然可以要求更正。但跟台灣藝術家合作，跟這件衣服是否具有原創性，是兩回事。合作藝術家負責的是圖案、配色，還是服裝版型？被質疑相似的設計，又是如何產生的？

​這些問題，品牌都可以提出資料來說明。​偏偏官方回應，卻把重點放在「不是十月新品」，還說自己「不喜歡吵吵鬧鬧」。我真的覺得很可惜。

把粉絲的關心與失望，當成「吵吵鬧鬧」；把外界提出的質疑，一概當成「未經查證的報導」。危機發生時，答非所問已經很糟糕；更糟糕的是，問題沒有回答清楚，卻先批評提出問題的人，讓原本願意再相信你一次的人，更加失望。

第一次出錯，消費者願意原諒；第二次出錯，懷疑的是你的誠意

​我一直覺得，人都會犯錯，品牌當然也會。商品設計可能有疏失，合作廠商可能出問題，內部管理也可能有漏洞。重要的是，犯錯之後願不願意面對、修正。當HAHABABY第一次出事，選擇下架、道歉、暫停營運，甚至宣布重新出發，我認為這些都是品牌試圖挽回信任的行動。

​而那些在風波過後，仍願意留下來支持品牌的人，其實已經給了品牌非常珍貴的第二次機會。因為第一次犯錯，別人可能認為你不夠小心；第二次在同樣的地方引發爭議，別人開始懷疑的，就是你到底有沒有把問題當一回事。

​更何況，這次引發爭議的地方，偏偏又是原創設計。如果上一次是設計原創性引發爭議，重新開張後最應該嚴格把關的，難道不就是商品設計嗎？這也是為什麼我認為，這次的問題早已超過一般的公關危機。

重新出發，是換一個LOGO，還是換一套做事的方法？

​很多品牌遭遇重大危機後，都會選擇重新出發。換LOGO、改包裝、更新官網、推出全新系列，甚至發布一支感人的影片，告訴消費者自己已經痛定思痛。

這些改變都很容易被看見。但真正決定品牌能不能重新站起來的，其實是消費者看不見的地方。商品從構想到完成，有沒有留下完整的設計紀錄？設計師參考其他品牌時，有沒有清楚的界線？商品上市前，有沒有人負責檢查是否與既有商品過度相似？當初發生爭議的流程漏洞，有沒有建立新的審核機制？

​這些事情做起來很麻煩，也不像換一個漂亮的品牌形象那麼容易吸引關注。可是，這才是真正的重新出發。品牌有沒有真正反省，不是看它道歉時哭得多傷心，而是看它重新站起來後，有沒有改變過去犯錯的方式。

真心建議二伯，找專業的人來管理品牌

​看到這次官方回應，我真心建議二伯的公司，應該找專業的品牌經理與公關危機處理人員，好好檢視整個品牌的經營方式。而且要找的不只是會寫聲明、處理負面新聞的人。更需要真正懂得商品開發、設計管理的人，把整個流程重新建立起來。

品牌的信任，不是靠公關部門寫幾句漂亮的話，就可以重新贏回來。如果品牌已經知道消費者最在意原創性，就應該把設計審核做得更加嚴謹，而不是等網友再次提出質疑，才開始忙著澄清。第一次犯錯，你需要道歉；第二次在同一個地方引發爭議，你需要拿出證據，證明自己真的改變了。

粉絲願意再給你一次機會，請不要辜負這份信任

​我經常提醒學員，經營自媒體，不要只看粉絲數量。因為粉絲願意追蹤你，可能是欣賞你的才華、喜歡你的生活，也可能是因為你的故事，曾經帶給他們感動。但當粉絲開始購買你的商品、參加你的課程，他們交到你手上的，除了辛苦賺來的錢，還有對你的信任。

​尤其很多創作者推出個人品牌時，最初的客人往往就是一路支持自己的老粉絲。他們可能因為喜歡你，願意多花一點錢；也可能在你遭遇挫折時，願意多給你一次機會。但這份支持，不能被當成理所當然。你可以希望別人理解你的困難，卻不能要求消費者無限次原諒你的疏失。

​第一次犯錯，消費者可能失望的是你的商品；第二次在同一個地方出錯，消費者失望的，可能就是你這個人。對經營個人品牌的人來說，這才是最昂貴的代價。因為流量掉了，還可以努力寫文章、拍影片，再慢慢找回來。

​但一個曾經相信你、願意再給你一次機會的人，如果連最後一點信任都失去了，可能就真的不會再回頭。不要把願意再給你一次機會的人，逼成再也不願意相信你的人。更不要讓願意原諒你的人，最後後悔自己曾經相信你。


精華 FAQ

  • 這次爭議集中在品牌販售的長版POLO洋裝，被網友對比日本品牌REPIPI ARMARIO過去商品後，發現翻領、剪裁、拼色與布標位置都很相似，因此再度引發抄襲疑雲。

  • 官方回應重點放在「不是10月新品」與「不喜歡吵吵鬧鬧」，並強調與台灣藝術家合作，但沒有交代設計版型如何產生、是否有審核流程、以及原創性疑慮的具體證據。

  • 因為品牌先前才因設計原創性爭議道歉並重新出發，如今又在同類問題上受質疑，代表外界懷疑的不只是單一商品，而是品牌是否真的改善流程與經營方式。

失敗要趁早-張念慈

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#日本 #品牌 #二伯 #危機處理

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天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康

2026-10-21 09:08 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

近年來，減重話題持續受到關注，其中被稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro），更成為許多人討論的焦點。猛健樂因為能幫助控制食慾、增加飽足感，受到不少有體重管理需求的人關注。不過，使用這類處方藥物需要經過醫師評估，而且長期治療可能帶來不小的經濟負擔。因此，網路上開始流行一種被稱為「天然版猛健樂」或「窮人版猛健樂」的飲食方式。只需要鮪魚罐頭、小黃瓜、水煮蛋、無糖優格與海苔，就能組合成一道簡單、方便又有飽足感的高蛋白料理。

究竟這樣吃真的有助於減重嗎？天然版猛健樂與真正的猛健樂有什麼不同？又該如何搭配，才能吃得營養又健康？

一、天然版猛健樂是什麼？為什麼突然爆紅？

所謂的「天然版猛健樂」，其實並不是一種藥物，也不是具有特殊減肥功效的食品。它是網友用來形容一種以天然食材為主、強調蛋白質與飽足感的飲食組合。

這類餐點通常具有以下特色：

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

它真正值得參考的地方，是如何利用平價食材，打造營養密度較高、容易控制份量的餐點。

二、天然版猛健樂吃什麼？5種平價食材一次看

想嘗試這道熱門減脂料理，其實不需要準備昂貴的健康食品。

以下5種食材，就是網路上常見的天然版猛健樂組合。

1. 水煮鮪魚罐頭：方便取得的優質蛋白質

鮪魚含有豐富蛋白質，可以幫助維持肌肉量，也是增加餐點飽足感的實用選擇。對忙碌的上班族來說，水煮鮪魚罐頭不需要額外烹調，開罐後瀝乾即可食用，非常方便。選購時建議優先考慮水煮、低鈉產品，並留意營養標示。

健康小提醒： 鮪魚可能含有甲基汞，不建議天天大量食用。可以輪流搭配雞胸肉、豆腐、毛豆或其他魚類，讓蛋白質來源更多元。孕婦、備孕者與兒童尤其需要留意魚種及食用頻率。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

2. 小黃瓜：清爽低熱量，增加餐點份量

小黃瓜含水量高、熱量相對較低，口感清脆，非常適合加入沙拉或冷食料理。將小黃瓜切丁後與鮪魚、雞蛋混合，可以增加食物體積，讓整份餐點看起來更豐富。不過，小黃瓜本身的膳食纖維含量並不算特別高，若希望增加纖維攝取，可以另外搭配花椰菜、菇類、深綠色蔬菜或豆類。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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3. 水煮蛋：補充蛋白質與多種營養素

雞蛋是常見又方便的蛋白質來源，含有人體需要的必需胺基酸，也能提供膽鹼、維生素B12等營養素。水煮蛋不需要額外添加大量食用油，適合搭配蔬菜製作成簡單的減脂餐。每餐可以依照個人蛋白質需求，搭配1～2顆雞蛋及其他蛋白質食物，不必為了減重刻意大量食用雞蛋。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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4. 無糖優格：代替美乃滋，清爽又滑順

傳統鮪魚沙拉經常加入美乃滋，雖然美味，但也可能讓整體熱量明顯增加。如果改用原味無糖優格，可以做出清爽、帶有微酸口感的沙拉。無糖優格能提供蛋白質與鈣質，部分產品也含有活菌。但要注意，無糖優格不代表完全沒有熱量，不同品牌的蛋白質與脂肪含量也可能不同，選購時仍應查看營養標示。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

5. 無調味海苔：增加風味與料理變化

海苔具有特殊香氣，可以用來包裹鮪魚沙拉、雞蛋與小黃瓜，做成簡單的海苔捲。選擇無調味海苔，可以避免攝取過多額外添加的油脂與鈉。不過，海苔不適合被視為白飯或其他主食的完整營養替代品。減重期間仍然可以適量吃糙米飯、地瓜、燕麥等全穀雜糧，補充身體需要的能量與營養。

圖片來源：女子漾Ai製圖
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三、天然版猛健樂食譜：10分鐘完成高蛋白鮪魚海苔捲

圖片來源：女子漾Ai製圖
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如果要當作完整正餐，建議再依照個人需求搭配適量全穀雜糧及其他蔬菜，讓營養更加均衡。

四、天然版猛健樂真的能瘦嗎？了解3個減重關鍵

許多人看到「天然版猛健樂」這個名稱，第一個問題就是：真的吃了就會瘦嗎？

答案是：這樣的飲食組合可能有助於體重管理，但不代表吃了就一定會減重。

關鍵1：蛋白質有助於增加飽足感

相較於部分精緻澱粉或高糖零食，富含蛋白質的餐點通常更有助於維持飽足感。

對正在控制體重的人而言，適量攝取蛋白質，也有助於在減重過程中維持肌肉量，尤其需要搭配阻力訓練。

關鍵2：增加蔬菜與膳食纖維

蔬菜能提供水分、維生素、礦物質與膳食纖維。適量增加高纖食物，有助於維持腸道正常功能，也能改善整體飲食品質。除了小黃瓜，也可以多搭配深綠色蔬菜、菇類、豆類及全穀雜糧。

關鍵3：總熱量仍然是體重管理的重要因素

即使是健康食材，吃得過量仍可能超出每日能量需求。反過來說，也不需要為了減肥而刻意挨餓、完全不吃澱粉，或長期只吃單一種類的餐點。能夠長期維持的飲食方式，通常比短期極端節食更有意義。

#減重 #高蛋白 #猛健樂 #控制食慾

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