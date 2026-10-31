台灣災後24小時，為什麼總有人自動站出來？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣災後快速自救，來自長期防災制度與演練累積。

台灣災後快速自救，來自長期防災制度與演練累積。 重點二： 民間志工、慈濟與g0v等組織，在救災中補位發揮作用。

民間志工、慈濟與g0v等組織，在救災中補位發揮作用。 重點三：熱情之外仍需政府指揮協調，避免資訊混亂與現場壅塞。

4/15那天，我在YouTube上溜躂著尋找素材時，《全球瞭望臺》一部標題超長的影片突然拉住了我。

「沒有領導視察、拒絕官媒作秀！透視台灣災後24小時的『極限自癒力』：這套零誤差的無腳本SOP狠狠打臉極權！」

我數了一下，有點咋舌。

52個字。

本來，這麼長的標題，如果不是很有趣的題材，我不見得會留下來看的。

但在滑走之前，我想起我兒子一直都很擔心的「認知作戰」。然後是臉書上某位數位創作者倡議的「GreatTaiwan」。

GreatTaiwan是什麼？

根據官網的介紹，它不是政黨、不是團體，也不是公司，而是一個屬於這片土地的公共品牌。

我很喜歡這個概念。

在資訊混亂、情緒容易被操弄的年代，讓值得被看見的臺灣，重新回到大家眼前。

為我們立足、生活的這塊土地，多說一句公道話。

不過，影片標題裡的「零誤差」、「無腳本SOP」，實在太厲害了。厲害到我忍不住想問：真的有這回事嗎？

於是，我開始查資料。

查著查著才發現，影片裡有些令人熱血沸騰的情節，找不到可以核對的原始紀錄。

但台灣確實發生過的那些救災故事，已經很值得寫下來了。

▋那一刻，世界其實在看

地震停的那一秒，有些人開始確認家人是否平安，有些人趕緊查看周遭的災情，也有人已經準備投入救援。

如果把天災當成一場沒有彩排的壓力測試，那每一次地震、每一次颱風登陸，都會讓一個社會平常累積的準備與問題，在短時間內浮現。

2024年4月3日上午，花蓮發生規模7.2地震。

隔天，路透社（Reuters）刊出一篇報導，討論台灣為什麼能夠在強震後迅速展開應變。

報導提到，花蓮一處學校的緊急收容場所，在地震發生後兩小時內就完成安排，當晚有超過130名居民入住。

同一場地震，高雄市的救援隊伍也在震後不到一小時完成動員，準備前往花蓮支援。

這些速度確實令人印象深刻。

但仔細看報導，會發現一個很重要的細節。

當地里長提到，2018年花蓮地震之後，地方政府與民間組織持續加強災害應變的協調。

換句話說，這次的快速反應，有一部分來自過去災難留下的經驗。

921地震後修訂的建築與防災制度、平常的防災演練、跨縣市救援隊伍的準備，以及地方與民間團體的合作，都在這時候發揮作用。

這座島的反應，有熱情，也有長年累積下來的經驗。

▋你會先看到誰？

很多人以為，災難發生後，第一線的事情全部都要等政府來處理。

但實際上，一場大型災害需要處理的事情太多了。

搜救、交通管制、醫療後送、物資配送、收容安置，每一件都需要不同的人手與專業。

有些工作必須由受過訓練的警消、醫療人員與救難隊執行，有些則可以由熟悉地方情況的居民、志工與民間組織協助。

我原本看到的影片，描寫了一個穿著藍白拖的阿伯，在停電後站上路口指揮交通的故事。

畫面很有台灣味。

可惜，查證之後，找不到能夠確認那位阿伯、那個路口，以及「停電不到十分鐘」的原始紀錄。

所以，這個故事只能先放下。

但我還是會想到一件事。

當災難真的發生時，你所居住的社區，有沒有人知道該向誰通報？鄰居之間是否熟悉？需要協助的長者或行動不便者，有沒有人願意留意？

這些事情，平常買房子的時候，很少有人會問。

大家通常先看交通、生活機能、學區、屋齡與價格。

可是一個地方的居住品質，還包括社區管理與鄰里互動。

關鍵時刻，有沒有人願意為彼此多做一步，也是一件值得觀察的事。

▋一個避難所，讓日本媒體注意到了什麼？

再把鏡頭拉到收容中心。

很多人對「避難所」的想像，停在擁擠、吵雜、物資不足。

但2024年花蓮地震後，部分由地方政府開設、慈濟協助的收容場所，出現了值得注意的安排。

在花蓮中華國小等收容點，慈濟提供福慧床、福慧隔屏、帳篷、毛毯、熱食便當與飲用水。

收容空間也依照實際需求，安排女性寢區及需要特別照護的區域。

其中，福慧隔屏的設計，還引起日本媒體與網友關注。

想想看，當一個人剛經歷地震，房子可能已經無法居住，甚至不知道接下來該怎麼辦，能夠有一張床、一點個人空間，以及一份熱食，感受應該會很不一樣。

這些安排背後，其實有一段不短的準備過程。

慈濟的福慧床，早在2016年台南地震、2018年花蓮地震時就曾投入使用。福慧隔屏則是在後來逐步研發、配置，成為賑災物資的一部分。

當然，這不代表台灣所有避難所都有相同設備。

不同災害、不同地方，收容條件與物資配置仍然存在差異。

但至少從這些具體案例，可以看見民間組織如何把過去的救災經驗，轉化成下一次能夠使用的設備與服務。

這些細節，也讓我重新看待「居住」這件事。

平常看不出差別的東西，在災難發生時，可能會被快速放大。

建築規劃、社區管理，甚至鄰里互動。

當然，房屋的耐震能力、所在地的地質與災害風險，仍然是居住安全的重要基礎。

至於社區互助能不能進一步影響房價與交易流動性，還需要更多實證，不能直接畫上等號。

但如果一個社區平常就有良好的管理與聯繫機制，遇到緊急狀況時，至少多了一些可以運用的條件。

▋當工程師打開電腦，另一條戰線開始了

有些人不在災害現場，但同樣可以參與。

2014年，高雄發生氣爆事故。

當時，g0v零時政府這個公民科技社群的參與者，協助建立「高雄氣爆訊息統整」共筆，整理救災地圖、收容所現況、物資需求、志工資訊，以及基礎設施修復情形。

另外，也有人彙整全國31所重度級急救責任醫院的急診即時資訊，包括等待住院、加護病房及滿床通報等資料。

這些資訊原本分散在不同地方。

有人負責蒐集，有人協助整理，有人將資料放進地圖或表格，讓需要的人比較容易查找。

這讓我想到，災難發生時，資訊混亂本身就可能造成另一種困難。

你不知道哪條路還能走，不知道物資應該送往哪裡，也不知道哪些地方已經有人提供協助。

如果大家都往同一個地方跑，反而可能造成壅塞。

所以，資訊整理確實能成為救災的一部分。

不過，這些民間平台也有自己的限制。

資料從哪裡來？多久更新一次？是否經過確認？如果現場情況已經改變，誰來修正？

這些問題同樣重要。

尤其災害資訊涉及人身安全，民間共筆、政府公告與現場指揮單位的資訊，必須分清楚來源及用途。

▋那政府在做什麼？

這個問題很現實。

在台灣，大型機具、專業搜救、跨區調度、交通管制與醫療後送，都需要政府機關及專業單位負責指揮協調。

民間的力量則可以補足許多需求。

但人多、熱情高，也不保證事情就會順利。

2025年花蓮光復地區救災期間，大批志工自發前往協助，曾經因為人車過多，造成道路壅塞，影響機具進出與現場作業。

後來需要透過更明確的分工與調度，才能讓人力真正派上用場。

這件事讓我印象很深。

大家願意來幫忙，當然是好事。

可是救災現場需要專業判斷，也需要知道哪些地方缺人、哪些地方需要機具，以及哪些區域具有危險性。

如果每個人都只憑熱情行動，結果可能跟原本的好意相反。

所以，民間的自發能力值得珍惜，政府與專業團隊的指揮協調也同樣重要。

這兩股力量能不能接得上，才是救災能否順利推進的重要條件。

▋你會開始重新理解「強大」

很多人習慣用動員速度或指令效率來衡量一個國家。

但看過這些案例後，我覺得還可以多看幾個條件。

有沒有平常就訓練好的救援隊伍？

地方政府與民間團體是否建立聯繫？

過去災難留下的經驗，有沒有變成新的制度、設備與做法？

一般民眾能不能取得可靠資訊，知道自己可以如何協助？

從2014年高雄氣爆的公民科技協作，到2024年花蓮地震的收容安置，再到2025年花蓮光復的志工調度問題，都可以看到不同面向。

台灣有令人感動的互助能力，也有需要持續改善的地方。

這些經驗累積起來，才可能讓下一次的應變更有效率。

這種事前準備的重要性，其實也讓我想到財務規劃。

平常看起來差不多的家庭財務狀況，一旦遇到突發事件，能夠運用的資源可能差很多。

例如，緊急避難包裡準備少量現金與零錢，是為了因應停電、通訊中斷或電子支付暫時無法使用的情況。

適當的保險保障，則可能在符合承保與理賠條件時，協助分擔事故造成的經濟損失。

至於分散資產配置，主要考量的是長期財務風險，與災害當下能否立即取得現金，還是兩回事。

這些準備各有用途，不能混在一起談。

真正遇到事情時，才會知道自己事先準備了多少選擇。

▋最後留下來的，是一些很具體的畫面

也許是一張已經準備好的福慧床。

也許是一份送到收容中心的熱食便當。

也許是一群坐在電腦前的志工，努力把散落各處的災情資訊整理清楚。

也可能是一群滿懷熱情趕到災區的人，在重新分工之後，終於找到自己能夠幫上忙的位置。

這些都是台灣曾經發生過的事情。

做不動產與財務規劃這段時間，我也越來越在意一個問題：如果今天停電、斷訊、交通中斷，這個地方會變成什麼樣子？

房子本身的耐震安全、所在區域的災害風險，當然要先確認。

但我也會想知道，這個社區平常是怎麼管理的？住戶之間有沒有聯繫？發生緊急狀況時，有沒有可以依循的應變方式？

房子的耐震能力靠工程，災後生活能否逐步恢復，還需要制度、資源，以及人與人之間的互助。

回頭想想，我最初看到的那支影片，確實用了很吸引人的標題。

可是查完資料之後，我反而覺得，台灣那些有憑有據的救災經驗，已經足夠值得被看見。

而且，查證也讓我看到了原本沒有注意到的問題。

這或許也是我理解的GreatTaiwan。

願意看見這片土地的好，也願意正視需要改善的地方。

無論是選一間房，還是配置一份資產，我們追求的終究是一份「韌性」——在最壞的時刻，依然有選擇的餘地，依然有能依靠的人。

——萬家鄉

參考資料

GreatTaiwan 官方網站：https://great.taiwan1996.com/

Reuters，2024年4月4日，Why was Taiwan so well prepared for the earthquake?https://www.reuters.com/world/asia-pacific/resilient-taiwan-responded-fast-earthquake-after-years-honing-skills-2024-04-04/

中央廣播電臺，2024年4月5日，花蓮震災福慧隔屏相關報導：https://www.rti.org.tw/news?uid=3&pid=99039

g0v 高雄氣爆資訊統整紀錄：https://g0v.hackmd.io/@jothon/H1xP3Fbb2

TVBS，2025年9月27日，花蓮光復救災志工調度相關報導：https://news.tvbs.com.tw/local/3001265

內政部消防署，緊急避難包準備建議：https://www.nfa.gov.tw/pro/index.php?article_id=14926&code=list&flag=detail&ids=113