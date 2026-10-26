看得懂AI趨勢，為什麼我卻一直用不好？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 看得懂AI趨勢，卻卡在不知如何起步與下Prompt

看得懂AI趨勢，卻卡在不知如何起步與下Prompt 重點二： 從單向提問轉為拆解需求，AI才能真正協作產出。

從單向提問轉為拆解需求，AI才能真正協作產出。 重點三：有老師帶路能少走冤枉路，速度成為新競爭力。





▋看得見趨勢，卻不知道如何起步

那種感覺很微妙。

每天滑社群、在網路上溜躂，AI 新工具、工作流、自動化案例一個接一個跳出來。

其實我不是看不懂。

甚至有時候，還能比身邊的人更早察覺——這東西之後一定會改變市場。

但奇怪的地方也在這裡。

我知道它很重要。也很清楚，再拖下去，我會被拉開距離。而且那種差距，不是一點點，是會慢慢擴大到追不回來的那種。

可是，一打開對話框，光標在那邊閃，我卻卡住了。

GPT說：「想問就問」

Gemini說：「妳想從哪裡著手？」

Grok說：「今天我可以如何幫助妳？」

就連 Microsoft 365 的 Copilot，也隨時準備開口：「我們今天應該深入討論什麼？」

腦袋裡有很多想法，但要變成一句 Prompt 的時候，忽然只剩幾個乾巴巴的詞：「請幫我草擬一封開發信」、「請幫我寫一篇文案」、「麻煩幫我分析這個市場」。

得到的答案，看起來沒有錯，卻總是被嫌棄：「不像人寫的…」、「AI味太重了」。

這種落差，讓人很難受。

因為我不是不知道，我只是做不出來。

▋當AI生成的答案，總是差了那麼一點

我的故事，幾乎就是一個縮影。

我對趨勢有反應，會看、會想，也知道 AI 已經是工作基本配備。

我試過跟 AI 對話。但那種感覺很彆扭。

我問問題，它給答案。答案不是不能用，但總是差一點。

前店長、兒子會直接講：「看起來就不像個活人。」

我聽得懂，但不知道怎麼改。

在我當時的理解裡，AI 就是一個進階版工具。像 Excel、像計算機，有問題，就丟進去等結果。

但這樣的用法，很快就撞牆。

因為現實世界的問題，本來就不是一條指令能解決的。

尤其是不動產。

一間房子怎麼賣，不只是文案。那是一整套組合：定價策略、客群分析、產品包裝、敘事角度、時機選擇。

我知道 AI 應該能幫忙，卻不知道怎麼讓它一起參與。

於是就卡住了。

卡在一個很尷尬的位置：看得到浪，卻不敢下水。

▋一位老師帶來的觀念轉變

真正的變化，沒有來自某個厲害工具。

而是我開始重新理解一件事：AI，到底是拿來做什麼的。

我遇到一位老師。他不是我的同行，也不是工程師；他沒有講太多參數，也沒有教複雜設定。

只做了一件事：讓我看見「一起做事」是什麼樣子。

那也是我開始改變的地方。

當時在群組裡，每天有人丟案例、丟問題、丟做法。

你會看到別人怎麼用，也會清楚看見自己卡在哪。

老師帶著我們，把問題一層一層拆解開來。

例如我接的一間新埔透天，他會這樣引導我：「這是一間在新埔的透天，目標客群是想從竹北換屋的家庭，預算1500到2000萬，他們在意空間、學區與增值潛力。先幫我整理這群人的三個核心焦慮。」

接著再往下推：「如果我是這群人，看到這間房子，我最在意的三個問題是什麼？」、「用這三個問題，設計看屋動線與話術」、「最後再寫一段開場文案，讓人願意預約看屋」

一層一層推進。

那一刻，我才真的理解。AI不是拿來丟問題、等答案，而是一起推進一件事情。

▋從單向提問到雙向協作

這個轉變很抽象，但影響很具體。

以前做一個案子，很多東西是拼湊出來的：市場自己想、文案自己寫、客戶自己猜。

現在變成一個流動的過程。

先一起討論市場輪廓，再拆客群心理，接著做定位，最後才產出文案。

像在跟一個很快、很穩定、永遠不會累的同事合作。

而且它不只給答案，會陪你把問題想清楚。

原本那些零碎的想法，開始被串起來。

差別開始出現。同一個物件，以前寫一篇文案要卡兩三天，現在一個下午可以完成三個版本。

這種差距，不誇張，但很明顯。

明顯到你會開始懷疑，過去那些努力，為什麼都沒有發揮出來。

▋摸索的代價，往往是時間

很多人以為，多練就會上手。

但真正花掉最多成本的，是走錯方向的時間。

老師的價值，不在於他多會用工具，而是他已經走過一輪。

哪些路會卡，哪些方式有效，他都試過。他把這些整理成一套流程。我只要照著跑，就能進入狀態。

這件事，在現在很關鍵。

因為競爭的，不只是能力。

還有速度。

▋改變，從持續產出開始

沒有戲劇性的翻轉，沒有突然爆紅，只是開始穩定產出貼文。

內容不再只是推案，而是讓人慢慢認識我。

讓需要的人看見我，也讓我自己，慢慢站穩。

▋看得見差距，更要找到前進的方法

不是懶，也不是不夠努力，是沒有一個可以開始跑的方式，於是只能一直觀望。

看別人分享、看案例、看趨勢。

越看越煩躁，越看越焦慮。

因為你知道那些都是真的，也知道自己還沒進場。

最難受的地方是——你不是不知道差距會出現，你是看著它一點一點被拉開。

「會看趨勢的人很多，但能把趨勢變成收入的人很少。」

這是我上完實體課之後，跟同學分享的一句話。

我很慶幸有遇到老師。

時間也許晚了一點，但我還在。

只要開始用，差距就會開始改變。

而真正拉開距離的，從來都是那些已經開始的人。

---我是時隔多日的分隔線---

這篇文章的實際完成日是在今年的4月22日，我完成了實體課的學習，老師希望我們能夠交出一篇課後感想，於是我用了老師教導的方法，與AI協作完成了這篇近兩千字的心得。

網路上的紛紛擾擾很多，有人非常推崇AI，有人非常抵制AI，但對我來說，AI就是一種工具，而工具只要足夠好用就可以。

不只一位老師說：「AI其實是一種放大器。」

換句話說，一個使用者如果丟給AI的只是一團無色透明的空氣，再怎麼放大也還是一團看不見也摸不著、無色透明的空氣。

我覺得真正需要思考的主題不是要不要使用AI協作，而是你要怎麼做，才算是真正在使用AI，而不是被AI使用。

——萬家鄉