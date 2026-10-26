工作做久了，為什麼反而不敢離開？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 工作做久後，熟悉帶來穩定，也讓人更難下定決心離開。

工作做久後，熟悉帶來穩定，也讓人更難下定決心離開。 重點二： 資深員工轉職時常懷疑自身經驗價值，怕無法被市場看見。

資深員工轉職時常懷疑自身經驗價值，怕無法被市場看見。 重點三：轉職前可先整理履歷、補強技能，先建立更多選擇與準備。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

星期五下午，辦公室裡的工作逐漸告一段落。

陳小姐坐在電腦前，整理完最後一份報表，準備關機下班。

她在這家公司已經工作十五年。

從最初什麼都不熟悉，到現在部門裡大大小小的事情幾乎都能獨立處理，同事遇到問題，也習慣先來問她。

工作做久了，許多事情早已成為習慣。

哪個主管喜歡什麼格式、哪個部門需要提前通知、哪些事情必須先確認，她幾乎不用多想，就知道該怎麼處理。

可是最近，她開始有了離職的念頭。

不是因為和同事吵架，也不是主管突然對她不好，而是每天做著相似的工作，讓她漸漸感覺自己好像停在原地。

有一天，她趁著午休時間打開求職網站，看了幾個職缺。

工作內容有些熟悉，薪資條件卻未必比現在好。

有些職缺要求熟悉新的電腦系統，有些則希望應徵者具備她過去很少接觸的專業能力。

她看了很久，最後還是把網頁關掉。

同事問她：「妳不是一直說想換工作？怎麼還沒行動？」

她笑了笑。

「做這麼久了，真的要走，反而不知道能去哪裡。」

這句話，或許也是許多資深員工心裡的聲音。

工作越熟悉，離開的成本反而越高

剛進入職場時，換工作似乎沒有想像中困難。

那時候可能沒有太多家庭負擔，對未來也有不同的期待。遇到不適合的工作，還有時間重新嘗試。

可是工作十年、十五年，甚至二十年之後，情況就不一樣了。

薪水可能已經累積到一定程度，年資帶來的福利也逐漸增加。

對公司的制度熟悉，和同事之間有默契，工作上的問題大多知道如何處理。

這些看似平凡的事情，其實都是多年累積下來的成果。

如果選擇離開，就代表必須重新適應一個陌生的環境。

新的主管好不好相處？新同事願不願意合作？公司的制度是否合理？原本累積的經驗，到了新公司還能發揮多少作用？

這些問題，在真正踏出下一步之前，往往沒有標準答案。

所以，有些人不是不想離開，而是很清楚自己可能失去什麼，卻還不知道能得到什麼。

不是沒有能力，而是不確定自己的經驗還值多少

我覺得，工作多年的員工，還有一種不容易說出口的擔心。

那就是離開熟悉的公司之後，自己究竟還有多少競爭力？

在原本的工作環境裡，他可能是資深員工，熟悉所有作業程序，也經常協助處理突發狀況。

可是到了求職市場，這些能力要如何呈現？

有些人多年來都在同一個部門工作，職務名稱沒有太大變化，實際負責的事情卻越來越多。

除了原本的行政業務，還要協調其他部門、處理人員問題、追蹤工作進度，甚至在主管不在時，協助安排部門事務。

這些工作看起來很零碎，卻需要經驗與判斷。

只是當他重新打開履歷表，反而不知道該怎麼介紹自己。

他可能會想：

「我做的事情，好像每家公司都有。」

「這些經驗，真的有人需要嗎？」

其實，工作做久了，未必代表能力停滯。

有時候只是太習慣自己的工作，反而忽略了那些早已熟練的能力。

例如，跨部門溝通、處理突發狀況、安排工作順序，以及與不同個性的人合作，都是可以帶到其他工作環境的經驗。

當然，這不代表所有經驗都能直接轉換成相同的薪資或職位。

不同產業有不同要求，新的系統與專業知識也可能需要重新學習。

但在決定自己能不能轉職之前，至少應該先弄清楚，這些年究竟累積了什麼，而不是只用原本的職稱來衡量自己。

年紀越大，工作選擇往往不只是自己的事

年輕時想換工作，可能只需要考慮自己喜不喜歡。

到了某個年紀，卻可能還要考慮家裡的生活開銷、孩子的教育費、房貸，或是長輩的照顧問題。

每個月固定領到的薪水，不一定讓人滿意，卻能讓生活維持穩定。

而轉職最讓人不安的地方，就是這份穩定可能暫時消失。

如果新工作不適合，能不能再換一次？

如果求職時間比預期長，手上的存款可以支撐多久？

如果新公司的薪水比較低，家庭開銷又該如何調整？

這些都不是一句「勇敢追求自己想要的生活」，就能解決的問題。

尤其對中高齡求職者來說，還可能面臨職缺條件、產業需求與年齡刻板印象等現實限制。

所以，我不認為一個人遲遲沒有離職，就代表他沒有勇氣。

有些人留下來，是因為還有責任需要承擔。

有些人則是在等待比較合適的機會。

真正需要注意的，是不是已經因為害怕改變，而連了解其他選擇的機會都不願意給自己。

不一定要先離職，才能開始為下一份工作準備

當一個人對現在的工作產生疑問時，未必需要立刻提出辭呈。

我反而覺得，可以先做幾件比較實際的事情。

例如，重新整理履歷，看看自己這些年除了日常工作，還處理過哪些比較重要的任務。

也可以利用空閒時間了解目前的職缺，觀察企業需要什麼能力，以及自己的薪資期待是否符合市場條件。

如果發現某些工作需要新的技能，就評估是否有機會透過課程、證照或實際練習補足。

這些準備，不一定代表最後非離職不可。

有時候，重新了解自己的能力與外面的工作環境，反而會讓人更清楚目前這份工作的價值。

也可能發現，原本以為沒有其他選擇，其實只是太久沒有接觸外面的世界。

當然，如果工作已經嚴重影響身心健康，或長期存在不合理的待遇與風險，也不必把忍耐當成唯一的方法。

只是每個人的經濟條件與生活責任不同，能夠採取的行動也不一樣。

重要的是，讓自己逐漸擁有選擇的能力，而不是等到真的無法繼續工作時，才發現什麼準備都沒有。

留下來，也可以是一種經過思考的選擇

我們常常聽見有人說：

「不喜歡就換啊！」

「工作做那麼久，不會想出去看看嗎？」

可是，離職從來不是每個人都能輕易做出的決定。

有些人離開原本的工作，找到更適合自己的方向。

也有人換了環境之後，才發現新公司的制度、待遇與人際關係，並沒有想像中理想。

同樣地，有些人選擇繼續留下，並不是因為害怕，而是衡量過自己的生活需求，認為目前的工作仍然值得維持。

甚至可以在原本的公司爭取不同的工作內容、學習新的技能，或重新調整自己對工作的期待。

所以，離開不一定代表成功，留下也不一定代表失敗。

我認為，比較重要的是，這個決定究竟是自己認真思考後做出的選擇，還是因為太久沒有改變，已經忘了自己其實還有其他可能。

工作做久了，最怕的不是離不開，而是不再相信自己還有選擇

回到文章開頭的陳小姐。

她最後沒有立刻提出離職。

但這一次，她沒有像以前一樣，關掉求職網站之後，就把想換工作的念頭完全放下。

她開始重新整理履歷，把這些年負責過的工作一項一項寫下來。

原本以為自己只是做了十五年的行政工作，寫著寫著才發現，原來她曾經處理過那麼多不同的事情。

她也開始了解其他公司的職缺，看看哪些能力可以繼續運用，哪些地方還需要補強。

至於最後會不會離職，她暫時沒有答案。

但至少，她不再只是反覆問自己：「我這個年紀，還能去哪裡？」

而是開始思考：「如果真的想換一個環境，我現在可以先做什麼？」

工作做久了，對熟悉的環境產生依賴，是很自然的事。

但熟悉不一定等於適合，想離開也不代表必須馬上行動。

每個人的人生階段不同，工作選擇也不可能只有一種答案。

真正重要的，不是一定要離開，而是當自己想改變的時候，還有能力為下一步做準備。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote