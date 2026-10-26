工作做久了，為什麼反而不敢離開？

2026-10-26 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：工作做久後，熟悉帶來穩定，也讓人更難下定決心離開。
  • 重點二：資深員工轉職時常懷疑自身經驗價值，怕無法被市場看見。
  • 重點三：轉職前可先整理履歷、補強技能，先建立更多選擇與準備。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

星期五下午，辦公室裡的工作逐漸告一段落。

陳小姐坐在電腦前，整理完最後一份報表，準備關機下班。

她在這家公司已經工作十五年。

從最初什麼都不熟悉，到現在部門裡大大小小的事情幾乎都能獨立處理，同事遇到問題，也習慣先來問她。

工作做久了，許多事情早已成為習慣。

哪個主管喜歡什麼格式、哪個部門需要提前通知、哪些事情必須先確認，她幾乎不用多想，就知道該怎麼處理。

可是最近，她開始有了離職的念頭。

不是因為和同事吵架，也不是主管突然對她不好，而是每天做著相似的工作，讓她漸漸感覺自己好像停在原地。

有一天，她趁著午休時間打開求職網站，看了幾個職缺。

工作內容有些熟悉，薪資條件卻未必比現在好。

有些職缺要求熟悉新的電腦系統，有些則希望應徵者具備她過去很少接觸的專業能力。

她看了很久，最後還是把網頁關掉。

同事問她：「妳不是一直說想換工作？怎麼還沒行動？」

她笑了笑。

「做這麼久了，真的要走，反而不知道能去哪裡。」

這句話，或許也是許多資深員工心裡的聲音。

工作越熟悉，離開的成本反而越高

剛進入職場時，換工作似乎沒有想像中困難。

那時候可能沒有太多家庭負擔，對未來也有不同的期待。遇到不適合的工作，還有時間重新嘗試。

可是工作十年、十五年，甚至二十年之後，情況就不一樣了。

薪水可能已經累積到一定程度，年資帶來的福利也逐漸增加。

對公司的制度熟悉，和同事之間有默契，工作上的問題大多知道如何處理。

這些看似平凡的事情，其實都是多年累積下來的成果。

如果選擇離開，就代表必須重新適應一個陌生的環境。

新的主管好不好相處？新同事願不願意合作？公司的制度是否合理？原本累積的經驗，到了新公司還能發揮多少作用？

這些問題，在真正踏出下一步之前，往往沒有標準答案。

所以，有些人不是不想離開，而是很清楚自己可能失去什麼，卻還不知道能得到什麼。

不是沒有能力，而是不確定自己的經驗還值多少

我覺得，工作多年的員工，還有一種不容易說出口的擔心。

那就是離開熟悉的公司之後，自己究竟還有多少競爭力？

在原本的工作環境裡，他可能是資深員工，熟悉所有作業程序，也經常協助處理突發狀況。

可是到了求職市場，這些能力要如何呈現？

有些人多年來都在同一個部門工作，職務名稱沒有太大變化，實際負責的事情卻越來越多。

除了原本的行政業務，還要協調其他部門、處理人員問題、追蹤工作進度，甚至在主管不在時，協助安排部門事務。

這些工作看起來很零碎，卻需要經驗與判斷。

只是當他重新打開履歷表，反而不知道該怎麼介紹自己。

他可能會想：

「我做的事情，好像每家公司都有。」

「這些經驗，真的有人需要嗎？」

其實，工作做久了，未必代表能力停滯。

有時候只是太習慣自己的工作，反而忽略了那些早已熟練的能力。

例如，跨部門溝通、處理突發狀況、安排工作順序，以及與不同個性的人合作，都是可以帶到其他工作環境的經驗。

當然，這不代表所有經驗都能直接轉換成相同的薪資或職位。

不同產業有不同要求，新的系統與專業知識也可能需要重新學習。

但在決定自己能不能轉職之前，至少應該先弄清楚，這些年究竟累積了什麼，而不是只用原本的職稱來衡量自己。

年紀越大，工作選擇往往不只是自己的事

年輕時想換工作，可能只需要考慮自己喜不喜歡。

到了某個年紀，卻可能還要考慮家裡的生活開銷、孩子的教育費、房貸，或是長輩的照顧問題。

每個月固定領到的薪水，不一定讓人滿意，卻能讓生活維持穩定。

而轉職最讓人不安的地方，就是這份穩定可能暫時消失。

如果新工作不適合，能不能再換一次？

如果求職時間比預期長，手上的存款可以支撐多久？

如果新公司的薪水比較低，家庭開銷又該如何調整？

這些都不是一句「勇敢追求自己想要的生活」，就能解決的問題。

尤其對中高齡求職者來說，還可能面臨職缺條件、產業需求與年齡刻板印象等現實限制。

所以，我不認為一個人遲遲沒有離職，就代表他沒有勇氣。

有些人留下來，是因為還有責任需要承擔。

有些人則是在等待比較合適的機會。

真正需要注意的，是不是已經因為害怕改變，而連了解其他選擇的機會都不願意給自己。

不一定要先離職，才能開始為下一份工作準備

當一個人對現在的工作產生疑問時，未必需要立刻提出辭呈。

我反而覺得，可以先做幾件比較實際的事情。

例如，重新整理履歷，看看自己這些年除了日常工作，還處理過哪些比較重要的任務。

也可以利用空閒時間了解目前的職缺，觀察企業需要什麼能力，以及自己的薪資期待是否符合市場條件。

如果發現某些工作需要新的技能，就評估是否有機會透過課程、證照或實際練習補足。

這些準備，不一定代表最後非離職不可。

有時候，重新了解自己的能力與外面的工作環境，反而會讓人更清楚目前這份工作的價值。

也可能發現，原本以為沒有其他選擇，其實只是太久沒有接觸外面的世界。

當然，如果工作已經嚴重影響身心健康，或長期存在不合理的待遇與風險，也不必把忍耐當成唯一的方法。

只是每個人的經濟條件與生活責任不同，能夠採取的行動也不一樣。

重要的是，讓自己逐漸擁有選擇的能力，而不是等到真的無法繼續工作時，才發現什麼準備都沒有。

留下來，也可以是一種經過思考的選擇

我們常常聽見有人說：

「不喜歡就換啊！」

「工作做那麼久，不會想出去看看嗎？」

可是，離職從來不是每個人都能輕易做出的決定。

有些人離開原本的工作，找到更適合自己的方向。

也有人換了環境之後，才發現新公司的制度、待遇與人際關係，並沒有想像中理想。

同樣地，有些人選擇繼續留下，並不是因為害怕，而是衡量過自己的生活需求，認為目前的工作仍然值得維持。

甚至可以在原本的公司爭取不同的工作內容、學習新的技能，或重新調整自己對工作的期待。

所以，離開不一定代表成功，留下也不一定代表失敗。

我認為，比較重要的是，這個決定究竟是自己認真思考後做出的選擇，還是因為太久沒有改變，已經忘了自己其實還有其他可能。

工作做久了，最怕的不是離不開，而是不再相信自己還有選擇

回到文章開頭的陳小姐。

她最後沒有立刻提出離職。

但這一次，她沒有像以前一樣，關掉求職網站之後，就把想換工作的念頭完全放下。

她開始重新整理履歷，把這些年負責過的工作一項一項寫下來。

原本以為自己只是做了十五年的行政工作，寫著寫著才發現，原來她曾經處理過那麼多不同的事情。

她也開始了解其他公司的職缺，看看哪些能力可以繼續運用，哪些地方還需要補強。

至於最後會不會離職，她暫時沒有答案。

但至少，她不再只是反覆問自己：「我這個年紀，還能去哪裡？」

而是開始思考：「如果真的想換一個環境，我現在可以先做什麼？」

工作做久了，對熟悉的環境產生依賴，是很自然的事。

但熟悉不一定等於適合，想離開也不代表必須馬上行動。

每個人的人生階段不同，工作選擇也不可能只有一種答案。

真正重要的，不是一定要離開，而是當自己想改變的時候，還有能力為下一步做準備。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 因為多年累積的薪資、福利、默契與穩定性都讓人更難放手；一旦離開，還要重新適應新環境、新制度與新人際關係，風險自然更高。

  • 最常見的是懷疑自己多年經驗是否仍有市場價值，擔心職稱看起來普通、能力難以呈現，最後不知道該如何在履歷中說明自己的優勢。

  • 可以先整理履歷、盤點過去處理過的重要任務，觀察職缺需求與薪資條件，必要時再透過課程、證照或練習補足技能，讓自己擁有更多選擇。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#求職 #職涯規劃 #工作職場 #職場人生 #職場建議 #職場生存學

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

2026-10-20 11:00 失敗要趁早-張念慈
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國高中缺老師與校舍老舊，引發學生不滿上街抗議。
  • 重點二：教師短缺、資源不均與升學壓力，放大教育公平爭議。
  • 重點三：抗議從校園擴散到全國，最終演變成社會性怒火。

「媽媽，為什麼法國高中沒有老師、課業壓力太大，會變成55萬人上街抗議，甚至還有人放火、搶劫？」孩子問我這個問題時，我也覺得不可思議。

​在台灣，課業壓力也很大，我們也面臨缺師問題，但大家依然在焦慮中繼續過每一天。可是，法國一群15到17歲的高中生，竟然因為學校沒有老師、教室破破爛爛，憤怒地走上街頭。

​從9月下旬開始，學生抗議不斷擴大。如今演變到法國約55萬人上街，部分城市甚至發生縱火、搶劫、警民衝突，連市政廳都遭到焚毀。原本只是學校缺老師，為什麼會變成整個國家的動亂？

為了幫小孩看懂新聞，我查了法國《世界報》、路透社、美聯社，以及法國教育部的資料，才發現，這場抗議背後，藏著一個比缺老師更令人難過的問題。當孩子被要求努力讀書，國家卻連公平的學習機會都無法保障，他們還能相信，努力就有未來嗎？

教室熱到40度、天花板掉下來，數學課卻沒有老師

巴黎北郊聖德尼，有一所保羅・艾呂雅高中。這裡有大約2000名學生，卻長期面臨嚴重的校園環境問題。學生抱怨，有些窗戶因為擔心掉下來砸傷人，只好被封住。教室天花板曾經坍塌，還有老鼠、蟑螂出沒。

​因為學校正在施工，部分學生必須在臨時搭建的教室上課。夏天熱的時候，室內溫度竟然可以高達40度；冬天卻又沒有足夠的暖氣。更誇張的是，有些準備升學的高年級學生，連數學老師都沒有。全校大約2000名學生，只有一名護理人員，還缺乏社工、圖書館等基本資源。

​看到這段報導時，真的很難想像。這不是偏遠地區的一所小學校，而是位在法國首都巴黎附近的高中。學生要求的，竟然是我們以為最基本的事：有老師教、有教室坐，能夠安心讀書。

​超過半數學校缺老師，孩子卻一樣要競爭升學機會

你可能會以為，這只是某一所學校的問題，但數字更讓人震驚。法國教師工會今年9月調查1033所公立國中、高中，發現53%的受訪學校，開學時至少缺少一名教師。法國教育部另一份統計也顯示，2024至2025學年度，公立中等學校有9.8%的原定教學時數沒有正常提供，其中7.5個百分點與教師缺席卻未能安排代課有關。

​更讓學生憤怒的是，沒有老師上課，升學競爭卻不會因此停止。法國有一套大學入學申請制度，叫做Parcoursup。學生必須提交成績及相關資料，競爭大學入學機會。

試著想像。兩個17歲的孩子，一樣準備申請大學。一個住在資源充足的地區，學校老師穩定，課程正常進行。另一個住在弱勢地區，數學課常常開天窗，校舍設備老舊，連基本的學習條件都不穩定。最後，兩人卻要競爭相同的大學入學機會。

​如果你是後者，心裡會不會不平衡？明明是同一個國家的孩子，一樣認真，為什麼出生在哪裡，就可能影響自己能擁有多少學習資源？

法國連老師都找不到，問題其實已經存在很多年

為什麼法國這麼重視教育的國家，竟然連老師都找不到？其中一個問題，是教師工作的吸引力不足。

​根據經濟合作暨發展組織（OECD）2026年的資料，法國國中教師的平均收入，比其他受過高等教育的工作者低約10%。薪資、工作壓力、教學環境，加上部分地區師資分配困難，都讓教師招募與留任面臨挑戰。

​學校缺老師，原本的老師可能要承擔更多工作；工作環境愈來愈辛苦，又讓學校更難留住人。最後，問題不斷累積。但孩子的人生，沒有辦法等政府慢慢解決。

​一個學期少上的數學課，可能影響升學準備；長期缺少學習資源，也可能讓原本就弱勢的孩子更加吃虧。對政府來說，這些可能只是等待補足的教師職缺；對孩子來說，卻是無法重來的青春。

​從缺老師到55萬人上街，為什麼整個國家都生氣了？

9月17日，巴黎東南郊的聖艾修伯里高中，教師因人力不足發起罷工，隔天學生封鎖校門聲援。短短十幾天，抗議從一所學校擴散到全國。學生抗議：「上課時間比睡覺還多！」「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」學生要求增加教師、改善校園環境，也不滿沉重的課業安排及升學制度。

​但示威過程中，學生與警方發生衝突，催淚瓦斯、拘留與示威者受傷的事件，又激起更多不滿。

​到了10月17日，原本的教育抗議，進一步與反對生活成本上漲、爭取薪資及改善公共服務等不同訴求匯合。對高中生來說，他們在問：「為什麼我們連好好上課都做不到？」對上班族來說，他們在問：「為什麼已經努力工作，卻還是愈來愈難生活？」不同世代的人，帶著不同的不滿走上街頭。

​最後，根據警方統計，全法國約55萬人示威，主辦團體則估計有80萬人。多數民眾是和平表達意見，但部分地區發生嚴重衝突，還有激進團體及趁亂犯罪者破壞商店、焚燒建築、趁火打劫，約有1500家商店受害。

身為媽媽，我更在意孩子能從這場動亂學到什麼

​看完這則新聞，我覺得，這是一個很好的機會，讓我們跟孩子討論教育公平。以前當記者時，我採訪過不少教育新聞。當了媽媽之後，我愈來愈覺得，孩子在成長過程中，最珍貴的，不只是考試考幾分、能不能進入好學校。而是他能不能相信，只要願意努力，自己就有機會改變未來。

​所以，當孩子問我：「為什麼沒有老師，會變成55萬人抗議？」我告訴他，因為這件事背後，牽涉到的不只是老師有沒有來上課。而是很多人開始懷疑，這個社會究竟能不能給下一代公平的機會。學生擔心自己沒有足夠的資源讀書，成年人擔心努力工作依然無法好好生活。

​當很多人都覺得自己的困境長期沒有得到解決，原本看似不同的問題，就可能累積成整個社會的憤怒。

​但是，我也希望孩子知道。遇到不公平的事情，我們可以表達反對、可以抗議、可以要求政府改變。卻不能因為自己很生氣，就理所當然地傷害別人。爭取權利需要勇氣，尊重別人的權利，同樣需要勇氣。

​我也反問孩子：「如果有一天，你的學校連老師都找不到，你會怎麼辦？」「如果你跟別人一樣努力，卻沒有相同的學習機會，你會覺得公平嗎？」「如果你覺得不公平，除了生氣，還有沒有其他方法可以改變？」

​遠在法國的一場示威，或許正是我們陪孩子思考公平、責任與民主的好機會。因為教育最重要的，從來不只是讓孩子考出好成績。而是讓每個孩子都能相信，自己的未來值得期待，也值得這個社會認真對待。


精華 FAQ

  • 起點是高中缺老師、校舍破爛、教室悶熱、設備老舊等問題，學生甚至連基本上課條件都無法確保，因此走上街頭要求改善教育環境與師資配置。

  • 因為教育不公平只是眾多不滿之一，之後又和生活成本上漲、薪資壓力及公共服務問題交織，讓不同族群的怨氣匯合，最後演變成大規模示威。

  • 文章希望透過法國事件討論教育公平、社會責任與民主參與，讓孩子理解不公平可以被抗議，但也要守住不傷害他人的界線，並思考改變的方法。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#法國 #台灣 #9月

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《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡

2026-10-16 12:14 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：Pinterest
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小時候讀《小王子》，以為只是一本充滿想像力的童話，長大後再翻開，才發現那些關於玫瑰、狐狸與星球的故事，藏著許多成年人的心事。從愛情裡的患得患失、友情中的漸行漸遠，到努力生活卻偶爾迷失方向的自己，總能在書中找到共鳴。女子漾整理《小王子》10句經典原著語錄，帶你重新理解愛情、成長與幸福，也許現在的你，會比小時候更懂這本書。

編輯推薦

文章目錄

《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得

小時候的快樂很簡單，一顆糖果、一場遊戲，就能開心一整天。長大後，我們開始在意別人的眼光，習慣把情緒藏起來，甚至連難過都不敢輕易表現。《小王子》提醒我們，成熟不代表必須失去童心，偶爾放下大人的責任與壓力，重新找回那個單純、勇敢又充滿好奇心的自己，也是一種幸福。

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《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的

長大後，我們習慣用薪水、存款、工作成就衡量生活，卻常常忽略那些無法用數字計算的幸福。可能是有人記得你的喜好、低潮時的一句安慰，或是忙碌一天後，終於能安心休息的夜晚。真正讓人感到幸福的，往往藏在這些不起眼的小事裡。擁有多少不一定代表快樂，能不能感受到愛與陪伴，或許更加重要。

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《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要

為什麼有些人明明沒有特別出眾，卻始終無法被取代？因為你們曾經一起經歷低潮、分享秘密，也見過彼此最真實的模樣。就像小王子與玫瑰的關係，讓一個人變得特別的原因，往往是共同投入的時間與感情。即使後來各自走向不同的人生，那些真心付出的日子，也不會因此失去意義。

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《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險

越長大，似乎越害怕失去。害怕付出沒有結果、害怕習慣一個人的陪伴，最後卻必須獨自生活。於是有些人選擇保持距離，以為這樣就能避免受傷。但《小王子》透過狐狸的故事提醒我們，愛與離別有時相伴而來，願意建立深刻的關係，也意味著接受可能失去的風險。即使結局不如預期，曾經真心相待的時光，依然值得珍惜。

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《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源

有時候，我們明明很在乎一個人，卻偏偏說出傷人的話；明明希望得到關心，嘴上卻習慣回答「沒事」。很多關係的疏遠，並非不再相愛，而是彼此都期待對方能猜透自己的心思。《小王子》讓人重新思考溝通的重要，比起把委屈藏在沉默裡，試著坦白說出感受，或許更有機會讓對方真正理解自己。

《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物

出社會後，生活節奏越來越快，認識一個人可能只需要幾分鐘，卻很少願意花時間慢慢了解對方。友情、愛情也是如此，大家習慣快速聊天、快速回覆，甚至快速結束一段關係。但真正的信任與默契，往往需要長時間累積。有時候，願意放慢腳步、好好陪伴一個人，比任何華麗的承諾都更珍貴。

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《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼

小時候，我們總能毫不猶豫地說出夢想，想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活。長大後，卻開始被現實、期待與比較影響，努力追求一份看起來很好的工作，卻忘了問自己是否真的喜歡。《小王子》提醒我們，人生不必永遠照著別人的標準前進，偶爾停下腳步，重新確認自己想要的生活，也是一件重要的事。

《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方

看到別人升職、結婚、買房或出國旅行，難免會懷疑自己是不是走得太慢。尤其社群媒體讓每個人的精彩生活近在眼前，更容易讓人陷入比較。但每個人的人生都有不同節奏，別人正在經歷的幸福，不代表就是自己需要的答案。與其一直羨慕遠方的風景，不妨重新看看眼前已經擁有的事物。

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《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井

人生總有一段特別難熬的日子，可能是感情沒有結果、工作遇到瓶頸，或努力很久仍看不見成果。當生活陷入低潮，很容易懷疑自己的選擇，甚至失去繼續前進的勇氣。這句話讓人想起，即使眼前看似荒蕪，也不代表未來沒有希望。有些美好的事情，只是還沒來到我們面前，允許自己慢慢走，也沒有關係。

《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責

年輕時以為愛情只要彼此喜歡就夠了，長大後才明白，真正維繫一段關係的，還有理解、尊重與責任。熱戀時的承諾很容易說出口，但願不願意在爭執時好好溝通、在困難時共同面對，才是感情真正的考驗。不過，負責不代表無限忍耐，一段健康的關係，應該是兩個人都願意珍惜彼此。

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#玫瑰 #童話 #愛情 #感情 #童年 #小王子 #經典語錄

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穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著

2026-10-15 21:37 失敗要趁早-張念慈
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。
  • 重點二：文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。
  • 重點三：她事後分享穿搭故事，成功把負面話題轉成品牌曝光。

「希望下次可以跟我們一樣，穿得純樸一點。」台北101董事長賈永婕到立法院備詢，沒想到，一件披在肩上的Dior外套，竟然成了新聞焦點。立委提醒她，國會殿堂應該注意穿著。賈永婕有些錯愕，回應：「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

這段對話迅速引發討論。有人認為女性不該因穿著受到批評，也有人認為正式場合本來就應該注意禮儀。

我看到這些討論，想到的卻是另一件事：當一個人坐上主管的位置，穿著有時不只是個人的喜好，更代表著身後的公司與品牌。

以前當記者，我最習慣穿牛仔褲、T恤，舒服、方便就好。但年紀輕輕當上新聞部門主管後，我開始刻意穿高跟鞋、挺版襯衫，或者比較正式的套裝。因為我必須帶領團隊、參加主管會議，代表公司與其他企業、政府機構溝通協調。

我希望自己看起來更成熟、穩重，也更符合主管的角色。當我以主管身分出席會議，別人看到的不再只是我，而是我所代表的新聞部門，以及公司賦予我的責任。

賈永婕代表的，是台北101，不是立法院

也因為有過這段經驗，我可以理解正式場合為什麼需要注意穿著。但仔細看賈永婕的照片，我反而覺得，她的打扮沒有什麼不妥。

因為她代表的不是立法委員，而是台北101。台北101不只是一棟辦公大樓，更是台灣重要的國際地標、觀光景點，也是匯集國際精品的商業中心。身為董事長，賈永婕的工作不只是管理大樓，還包括對外展現台北101的品牌形象。而她一向鮮明、自信、具有時尚感的打扮，其實和台北101的品牌定位相當一致。

我認為，正式場合的服裝禮儀，和個人的穿衣風格、服裝價格，應該分開討論。如果認為備詢過程「外套披在肩上」方式，不符合國會禮儀，可以指出具體問題。但如果只是因為她穿了精品，就認為不夠純樸，這個標準值得商榷。莊重與否，不應該只由衣服的品牌和價格決定。

立法委員、新聞主管、科技公司執行長，以及台北101董事長，代表的組織不同，需要傳達的形象自然也不一樣。有些人需要展現親民，有些人需要展現穩重，有些人則需要傳達創新、活力與國際感。真正的得體，不是穿得跟別人一樣，而是讓自己的形象，符合所代表的角色與責任。

一件Dior外套，竟然變成台北101的免費廣告

這場風波最精彩的，是賈永婕事後的回應。她沒有只停留在辯解，反而在Facebook大方分享當天的穿搭。

她說，那件Dior外套，是去年參加孩子大學畢業典禮時買的，後來也穿著出席過好幾個重要場合。手上的Dior手錶，則是30多年前奶奶送給她的大學畢業禮物。原本大家討論的是精品價格，她卻讓大家看見衣服背後的故事。

有人看到Dior的標籤，有人看到董事長的形象；對她而言，還有陪伴孩子畢業、奶奶送禮的回憶。不只如此，她連全身的OOTD都拆解給大家看，最後還逗趣地說：「101好危險！」「感覺我又要去敗家了！」

這才是我覺得最厲害的地方。原本是一場可能讓她陷入被動的服裝爭議，她卻分享故事、展現個性，還順勢把話題帶回台北101。別人忙著討論她穿什麼，她已經把大家的注意力，帶回自己所代表的品牌。這不只是會穿衣服，更是懂得如何回應危機、經營形象。

形象可以加分，但真正讓人信服的，還是本事

穿著、談吐、舉止，都是專業形象的一部分。但如果一個人外表包裝得再漂亮，穿著再得體，卻沒有能力承擔職位賦予的責任，那些形象又能維持多久？

形象與能力，從來不是二選一。好的形象，能讓別人留下第一印象；真正讓信任持續下去的，卻是工作成果。對台北101董事長而言，最值得檢驗的，仍然是能不能把企業經營好、把品牌價值做出來。

而這次賈永婕面對爭議的回應，讓我們看見，她如何運用自己的風格，把一場尷尬的新聞，轉化成台北101的曝光機會。衣服穿得漂亮，是品味；把危機處理得漂亮，才是本事。真正厲害的人，不只穿得出那個位置的樣子，更有能力撐起那個位置的責任！


精華 FAQ

  • 因她到立法院備詢時，肩披Dior外套被立委提醒應穿得純樸一點，隨即引發外界對女性穿著、正式場合禮儀，以及精品是否等於不莊重的討論。

  • 作者認為她代表的是台北101而非立法院，作為國際地標與精品商業中心的董事長，鮮明、有時尚感的穿著，反而和台北101的品牌定位相符。

  • 她沒有只做辯解，而是在Facebook分享外套與手錶背後的故事，讓焦點從精品價格轉回台北101形象，也展現出她處理危機與經營品牌的能力。

失敗要趁早-張念慈

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#外套 #賈永婕 #Dior

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許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？

2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#失眠 #LV #沈玉琳

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