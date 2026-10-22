2026-10-22 22:52 小蝶的小小廚房
【食譜】嫩煎雞胸健康餐盤｜一鍋煮健康餐、一鍋到底做減醣211餐盤
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：一鍋到底完成雞胸、蔬菜、澱粉與雞蛋。
- 重點二：每份約500大卡，淨含醣約34.5g，適合減醣。
- 重點三：食材分紙包處理，可依不同配菜搭配調味。
這次分享「嫩煎雞胸健康餐盤」食譜，利用一個平底鍋就能完成雞胸肉、蔬菜、澱粉及雞蛋，而且採用一鍋到底的做法，不同配菜還可以使用不同調味！適合想嘗試自己煮健康餐、喜歡低GI飲食或211餐盤的粉粉♥
完整食譜及更多減醣料理發佈於「小蝶的小小廚房」
【嫩煎雞胸健康餐盤】一鍋煮健康餐、一鍋到底做211餐盤
份量、熱量及含醣量（1份，約500大卡、淨含醣約34.5g/份）
註：本食譜的熱量數值，參考「衛福部食品營養成分資料庫(TFND)」相關食材資料並進行估算，僅供飲食規劃參考。
材料：
雞胸肉(或雞里肌) 120g、紫地瓜 1小顆(約90g)、玉米粒 1大匙(約10g)、雪白菇及鴻喜菇 共180g、冷凍花椰菜 數顆、鹽 1小匙、水 100cc、紫蘇籽油 2小匙、蛋 1個
作法：
1.雞胸肉放入乾淨容器或塑膠袋中，倒入調勻的鹽水，冷藏醃漬1小時以上；紫地瓜去皮切小塊、雪白菇及鴻喜菇用手剝開
2.裁一張烘焙紙，中間放入雪白菇、鴻喜菇、花椰菜，倒入1小匙紫蘇油、撒上黑胡椒粒
3.用捲糖果的方式將食材包起來，放在平底鍋一端
4.醃好的雞胸肉倒掉鹽水，放入烘焙紙中，倒入1小匙紫蘇油、撒上義式香料後捲成紙包，放入平底鍋中
5.將切塊的地瓜、玉米粒放入烘焙紙中，捲成紙包後放入平底鍋
6.三個紙包空隙放入1顆生雞蛋，往鍋中倒入約100cc的水（食譜份量外）
7.蓋上鍋蓋，以中小火悶煎約15分鐘至所有食材熟透
8.將所有紙包拆開，將煮熟的食材盛盤即可
這份食譜有雞胸肉和雞蛋兩種蛋白質來源，蛋白質含量也比一般211餐盤多一些，更能提供飽足感！以我一個女生的食量還有點吃不完…XD
Tips：
1.菇類及鹽水醃漬後的雞胸肉煮後皆會出水，建議不要放在同一紙包中，以免紙包太濕破開
2.地瓜保持乾爽的口感較鬆，建議與同為澱粉類或不易出水的食材（如：玉米、胡蘿蔔）一起紙包
3.因為食材各別紙包，所以不同紙包可以使用不同調味料，味道不易互相干擾
4.建議各類食材先切成適口大小再烹煮，較容易熟透，也能縮短整體烹煮時間
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精華 FAQ
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最大特色是一鍋到底，用平底鍋與烘焙紙包就能同時煮出雞胸肉、菇類、地瓜、玉米與雞蛋，省時又方便，也很適合想自己做健康餐的人。
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食譜標示每份約500大卡，淨含醣約34.5g。作者也說明數值是參考衛福部食品營養成分資料庫估算，適合做飲食規劃時參考。
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因為菇類和鹽水醃過的雞胸肉都會出水，分開紙包可避免太濕破開，也能讓不同食材使用不同調味，維持口感並縮短烹調時間。
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