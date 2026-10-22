沈伯洋、蔣萬安支持者互槓怎麼辦？溝通專家曝20種神回覆，遇到「被洗腦」這樣接最聰明

隨著選舉氣氛升溫，家人、朋友甚至同事之間，只要聊到政治，就可能因立場不同而爆發爭執。從長輩在家族群組轉傳疑似假消息、另一半支持不同候選人，到網路上被貼上「青鳥」、「小草」等標籤，究竟該怎麼回應，才能避免關係鬧僵？

溝通表達培訓師張忘形近日針對選舉期間常見的20種衝突情境，整理出實用的說話技巧，並提醒大家，罵得越兇，有時反而越容易激起對方的反抗心理。他強調，選舉期間溝通的重點不一定是說服對方改變立場，而是讓彼此在意見不同的情況下，仍願意繼續對話。

以下為張忘形評論原文

跟不同立場的人聊選舉，20個你可以用的溝通方式

這兩天兩邊陣營都在喊集結，沈伯洋發了一份給支持者的守則，蔣萬安也說接下來要讓自己的支持者站出來，選舉的溫度一下子又往上衝了。先說，這篇蹭時事，然後政治我有自己的立場，應該也都看得出來，但這篇不聊我投誰，只想聊一件事，就是跟不同立場的人，到底要怎麼聊。

會想寫，是因為我看沈伯洋那份守則裡有幾句話，像是「不互罵、不陷入爭論」、「不單憑外觀判定他人立場」，我看了很感動，老實說，這些話不管哪一邊都適用。只是守則通常只會告訴我們要做什麼，有時候可能大家會當機，舉例「溫和交流」大家都同意，可是長輩在群組轉了一張你覺得很扯的圖，那個當下到底要怎麼溫和？

所以我把大家最常卡住的狀況，整理成20個問答，從家人、朋友同事、網路，一路到選完之後，每一題都盡量附上可以直接拿去用的講法，也希望大家還是可以相信溝通表達能促進關係。也先講清楚，這篇不分黨派陣營。裡面每一句話，挺誰的人都能用，就算有人拿來用在我身上，我也沒意見XD。溝通本來就不分顏色，分的是你想要關係，還是想要輸贏。

張忘形談政治立場：吵架不是為了吵贏，而是保住關係

我對政治算是蠻狂熱的，除了看新聞、甚至我會到場支持，但我比較不在網路罵人，比較是陰陽怪氣XD，因為我一直覺得，政治就是眾人之事。眾人的意思是，你挺的人跟我挺的人，選完之後還是住在同一個城市，搭同一班捷運。所以重點應該是多溝通、多努力，而不是多噴，或是去污名化誰。

說真的，我一個開過吵架課的人跑出來說不要吵架，聽起來好像很矛盾XD。但我心裡的吵架，從來都不是為了吵贏，而是吵完之後，你跟對方還是能保有關係。我也知道，兩邊都有人在亂噴，候選人能煞車，支持者不一定收得住，所以這篇不是要指責誰，而是想給還願意好好說話的人，多一點工具。

好，那我們就直接進問答吧。

台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

Q1. 對方都在罵了，為什麼我不能罵回去？

那種不甘心我明白啊，我就想噴爆他啊！但回到選舉，我覺得不罵回去，不只是禮貌，是很實際的策略，因為罵人很常幫到你最不想幫的那個人。這陣子兩邊都看得到，有人說投對面的是笨蛋、是既得利益者、是被洗腦。結果被罵的那一邊接起來，往往直接變成催票的理由。

人在低潮或觀望的時候，你不理他，他可能就這樣躺著。但你跑去罵他，他就站起來了。這時候罵人不是攻擊，反而是一種激將法。心理學有個概念叫心理抗拒，當人覺得自己的選擇被羞辱，第一個反應通常不是反省，而是捍衛。你罵得越兇，他越想投給你看。

如果你要的是出一口氣，那罵人確實很爽。但如果你要的是你支持的人被更多人理解，那最好的方法，可能就是先讓自己被理解。

Q2. 長輩在家族群組轉疑似假消息，該怎麼回？

先講結論，不要在群組裡回，改用私訊。群組是大家都在看的地方，你公開打臉長輩，就算講的全對，他也不可能在所有親戚面前承認。再來，我很相信每個行為背後都有正向意圖。長輩轉那張圖，很多時候不是想散播謠言，而是在擔心某件事，可能是治安、物價，或是你。

常見回法：「這是假新聞，請大家不要再傳了。」

可以試試：私訊說「阿姨，剛剛那張圖我查了一下好像怪怪的，怕你被騙，我把資料傳給你看，你再看看喔。」

這句最重要的其實不是資料，而是「怕你被騙」。它讓對方知道，你在意的是他這個人，而不是想證明自己比較厲害。

Q3. 爸媽政治立場跟我相反，每次吃飯都吵架怎麼辦？

剛好前幾天講到PAC模型，就用這個模型來看這件事。它把人說話的狀態分成父母、成人、兒童三種，簡單講就是，你用什麼姿態說話，對方就會用什麼姿態回你。家人之間最容易出現的，就是互相用父母的姿態說話。爸媽覺得「你還年輕不懂」，你覺得「你們都被騙了」，兩邊都在教訓對方，當然只會吵起來。

常見回法：「你們那個年代的人就是比較容易被騙啦。」

可以試試：「我知道你們比我多經歷很多事，我想聽聽看，你們會這樣選，最擔心的是什麼？」

這就是成人的姿態，平起平坐，我說我的理由，你說你的理由。真的聊不下去，也可以先約好「吃飯不聊選舉」，這不是逃避，而是一種保護。

Q4. 另一半支持不同候選人，感情該怎麼維持？

這題其實比跟爸媽還難，因為你們每天都要見面。我覺得最重要的，是先分清楚，你不同意的是他的選擇，還是他這個人。

常見回法：「你怎麼會投他啊？我真的不懂你欸。」

可以試試：「我們這次想法不一樣，我有點好奇，你選舉最在意的是什麼？我想聽你講，不是要說服你，只是想更了解你。」

「我想聽你講，不是要說服你，只是想更了解你」這句很關鍵。把目的先講清楚，對方才敢放心講真話，不然他會覺得每一句話都在被審問。也可以一起定個小規則，例如可以聊政見，但不拿投票這件事來否定對方的判斷力。選舉四年一次，感情可是要走很久的。

Q5. 想約家人一起投票，卻支持不同人怎麼辦？

我覺得這題很可愛，也很值得做。因為投給誰可以不一樣，但願意出門投票這件事，其實是你們共同在乎的東西。

常見回法：「你那天一定要投某某喔，不然就完了。」

可以試試：「那天我們一起去投票吧，投誰各自決定，投完一起去吃個飯。」

把投票變成一個家庭行程，而不是一場站隊。當大家不用急著證明自己是對的，你會發現，餐桌上的氣氛其實會輕鬆很多。

Q6. 同事在辦公室聊選舉，不想表態怎麼接？

先說，不表態是你的權利，不需要覺得愧疚。投票本來就是祕密的，你沒有義務在茶水間公開你的選擇。

常見回法：「藍綠都一樣爛啦，我都不想投。」（很容易讓對方覺得你在嫌他）

可以試試：「我還在看耶，你比較在意的是哪個部分？」或是「這題我先保密一下，同時你剛剛講的那個政策，我覺得很棒。」

不表態，但不切斷。你沒有站隊，可是讓對方感覺到你有在聽，畢竟辦公室的關係，選完之後還要繼續相處好幾年。

Q7. 遇到還沒決定投誰的朋友，怎麼聊才不會讓他反感？

還沒決定的人，最怕被推銷。你越用力推，他越想往後退，因為他會覺得自己的猶豫，沒有被尊重。

常見回法：「這還需要想嗎？當然是投某某啊。」

可以試試：「你有沒有對於選舉的想法？我可以分享我看到的，最後當然還是你自己決定。」

對還沒決定的人來說，最有吸引力的不是你的答案，而是你的態度。如果站到你那邊，就要變成很兇的人，他可能寧可不選啊。

Q8. 被問「你為什麼投他」，怎麼回答才不像拉票？

這題其實是好機會，因為對方願意問，代表他有一點點好奇。這時候最怕的，就是你一開口就開始數落另一個候選人。最好用的方法，是多講「我」，少講「你們」。講「你們」是在分陣營，講「我」才是在分享，對方可以不同意你的選擇，但很難否定你的經驗。

常見回法：「因為另外那個做得超爛啊，你們那邊的都看不到嗎？」

可以試試：「我自己每天通勤都會遇到這件事，交通這塊他剛好有講到，所以我比較在意。當然這是我的理由啦，你有沒有在意的事情？」

說到底，就是講自己支持的人好在哪，而不是講對方支持的人笨在哪。前者是邀請，後者其實是挑釁。

Q9. 朋友一直在網路上罵對方支持者，要不要勸？

要，但用私訊，不要公開。支持者罵出去的每一句，最後都會算到候選人頭上，伸手拉一把，也包括拉住自己人。

常見回法：在他的貼文底下留「你這樣罵很難看欸，刪掉啦。」

可以試試：私訊說「我懂你很氣，同時這種講法可能會被對方拿去催票，有點幫倒忙，要不要換個說法？」

前一句是在指責他，後一句是在跟他站同一邊。同樣是想讓他停手，可是對方聽起來的感覺，完全不一樣。

Q10. 被嗆「投那邊的都是被洗腦」，怎麼回才聰明？

遇到很嗆的話，我會建議用三個步驟。先接住情緒，再不接標籤，最後拉回具體的事。聽起來很抽象，看例子比較快。

常見回法：「你才被洗腦吧。」

可以試試：「感覺你對這次選舉很有想法欸，我不覺得有洗腦啦，只是我們在意的事情不太一樣，你最在意的是哪一件？」

第二種回應沒有吵贏，可是對話還活著。而且你把問題丟回去，對方就會從攻擊模式，慢慢變成要想一下自己到底在意什麼。不管你被說「被洗腦」還是「都是老人」，這招都一樣好用。標籤不接，對方就很難繼續貼，因為他找不到可以吵的地方。

當然，不是每一場對話都值得聊下去。如果對方一直跳針，或開始人身攻擊，那就不用再接了，因為他要的是發洩，不是交換意見。可以試試：「喔喔這點我們看法不一樣，沒關係。」然後就停在那裡。這句話我覺得是整個選舉期間最好用的一句。它不是認輸，而是承認，承認我們可以不一樣，而且不一樣也沒有關係。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

Q11. 被貼「青鳥、小草、親中」標籤，怎麼化解？

這題很常見，而且不分邊。有人被說「青鳥／小草」，有人被說「親中」，標籤一貼上來，對話很容易就變成在吵你到底是哪一國的人。被貼標籤的時候，最直覺的反應就是否認，或是反貼回去。可是你越急著撕，標籤反而黏得越緊，因為你等於承認了這個標籤值得吵。

這時候我會用一個溝通裡很基本的動作，叫核對。意思是先不要急著回應你以為的意思，而是去確認，對方說的到底是什麼。因為「青鳥」這兩個字，每個人放進去的東西都不一樣。有人指的是政治立場，有人指的是講話的方式，也有人可能只是那天心情很差。

常見回法：「我才不是青鳥，你才是被洗腦的那個吧。」

可以試試：「你說的青鳥，是指哪個部分？是覺得我只會跟著喊口號，還是我講的哪句話，讓你有這種感覺？」

核對的句型其實很簡單，就是「你說的A，是指B嗎？還是C？」給對方兩個選項，他比較好回答，也會感覺到你是真的想懂，而不是想反擊。核對完，標籤就會被拆成一件具體的事。對方如果說「你都只會轉圖卡，自己沒想過」，那你們就有東西可以聊了，而不是卡在你是不是青鳥。

而且很多時候，對方被你這樣一問，自己也講不太出來。他會發現，原來他罵的不是眼前的你，而是一個他想像中的人。如果你被貼的是「親中」或其他標籤，一樣的句子換幾個字就能用。標籤是一個框，核對就是請對方把框裡裝的東西拿出來給你看。

Q12. 被批評「講得很空泛」，該怎麼回應？

這句話聽起來很北爛，但我覺得它其實很值得核對，因為裡面很可能藏著對方真正想聽、你卻還沒講到的東西。「空泛」至少有兩種意思。一種是說你講得空泛，一種是說你支持的人政見空泛，這兩件事的回法完全不一樣，所以要先問清楚。

常見回法：「哪裡空泛？你自己去看政見啦。」

可以試試：「你說空泛，是覺得我剛剛講得太籠統，還是覺得他的政見不夠具體？你在意的是哪一塊，我可以講具體一點。」

如果對方說的是你講得空泛，那就先承認，再補一個例子。「你說得對，我剛剛講得比較大，我講一件我自己生活中會遇到的事。」承認一句，可信度反而會上來。如果說的是政見空泛，也不用急著護航。可以再核對一次，「你覺得要具體到什麼程度，你才會比較放心？」這句話會讓對方把他的標準講出來。

很多時候你會發現，對方說的「空泛」，其實是「沒有講到我在意的事」。核對完，你們才知道真正要聊的是哪一件。

Q13. 對方說的其實有道理，承認就代表輸了嗎？

要，而且我覺得這可能是整篇最最重要的事情。很多人怕一承認就輸了，可是在對話裡，願意承認的人，反而最有說服力。因為當你承認對方說對了一部分，他的防衛就會放下來。他會發現，原來你不是來跟他打仗的，而是真的有在聽。

常見回法：「那又怎樣？你們那邊更誇張好不好。」

可以試試：「這點我同意，這件事確實沒處理好，你是不是比較在意這件事情啊？同時我比較在意的是另一件事，你要不要聽聽看我的想法？」

先說「這點我同意」，再接「同時我比較在意」。這裡我刻意不用「但是」，因為「但是」一出現，前面的同意就像被收回了，對方只會記得後半句。我自己跟人說話的時候，很少用「但是」跟「不過」，因為我覺得這兩個詞很容易讓對方起防禦反應。換成「同時」，你沒有放棄自己的立場，對方也會知道，他說的你真的有聽進去。

Q14. 對方丟出一堆數據和新聞，答不出來怎麼辦？

答不出來很正常，沒有人什麼都知道。最怕的反而是硬拗，因為對方一聽就知道你在拗，你前面講的東西都會跟著被打折。

常見回法：「那些都是假的啦，你看的媒體有問題。」

可以試試：「這個我真的不清楚，我回去查一下再跟你說，你這份資料也可以傳給我嗎？」

承認不知道，其實是一種很強的力量。它讓對方知道，你在乎的是事實，不是只在乎贏，而且說要回去查，對話就自然有了下一次。

Q15. 聊政治聊到快氣炸！專家教你先做這件事

有個很簡單的判斷方法。當你發現心跳變快、手指已經在打字、腦袋裡冒出「我今天一定要讓他閉嘴」，那就是該離開現場的時候了。

可以試試：「我現在有點激動，怕講出不好聽的話，我們晚點再聊好嗎？」

離開不是逃跑，而是你知道自己現在講什麼都不會好聽。先去倒杯水、出去走一圈，等情緒退了再回來，很多話你會發現其實不用講。我也不是什麼聖人，看到很扯的言論，說完全不會氣是騙人的，我一個教溝通的人血壓也是每天會上來，所以最近才很多文章XD。只是氣完之後，真正有用的事從來都不是留言。

Q16. 想分享闢謠圖卡，又怕被說洗腦怎麼辦？

這個擔心其實很合理。不管是哪一邊的圖卡，你覺得是闢謠，對方都可能覺得是宣傳，甚至是詐騙XD，所以圖卡本身不是重點，重點是你們之間的信任。我會建議先問，再傳。多問一句「你是在哪裡看到的？」這句不是質問，而是好奇，好奇會讓對方自己回頭去想，這個來源到底可不可靠。

常見回法：直接丟一張圖卡，配一句「你看，根本不是這樣。」

可以試試：「這件事我看到兩種說法，我這邊有一份資料，你有興趣的話我傳給你，你看完覺得怎樣再跟我說。」

差別在哪？前一種是在宣判，後一種是在邀請。人被宣判的時候只會想上訴，被邀請的時候，才比較願意走過來看看。

Q17. 有人在貼文底下留言嗆聲，要不要回？

可以回，但記得你不是在回他一個人，而是在回所有路過的人。留言區是公開舞台，旁觀者在看的，是你怎麼處理不同意見。

常見回法：「啊你看不懂就不要留言。」

可以試試：「謝謝你願意留言，這點我們看法不一樣，同時我也尊重你的選擇。」然後就停在那裡，不用回第二輪。

回一次，態度到了就好。如果對方開始人身攻擊或洗版，那刪掉也沒關係，保護自己的版面跟心情，本來就是你的權利。畢竟每個人的版面都是自己的花園，人家都來拉屎了，清洗一下不過分的。

Q18. 掃街遇到不同立場的人，怎麼做最有風度？

那份守則裡有一句我特別喜歡，「不單憑外觀判定他人立場」。這句很短，但我覺得它其實是最有溝通意義的一句，而且兩邊都用得到。因為我們真的很容易用標籤認人。甚至有些人覺得年紀大的就一定投藍，年輕人就一定投綠，看到穿什麼，就自動幫對方分好類。

污名化最可怕的地方，就是它很好用。給一群人貼上標籤，你就不用去理解他們為什麼這樣想了。很省事，但也很危險。

常見反應：看到對方戴著另一邊的小物，就故意大聲喊口號，或是翻個白眼。

可以試試：微笑、點頭，就這樣。如果對方主動搭話，回一句「辛苦了」就很好。真的遇到情緒激動的人，先離開，安全第一。

你笑的那個「被洗腦的」，可能是你隔壁的阿伯，也可能是你爸媽。你罵的那個「笨蛋」，可能就坐在你辦公室對面，而沒有人喜歡自己是笨蛋，所以我們好好溝通，好好說明，好好接納，因為民主就是我跟你不一樣，但我們依然希望這個國家更好。

Q19. 選舉結束後，不管輸贏該怎麼面對不同立場的人？

這題現在講好像有點早，但我覺得很重要。因為很多關係不是在選前壞掉的，而是在開票那天晚上壞掉的。

如果你支持的人贏了，常見回法是「看吧，我早就說了」。可以試試：「這次大家都辛苦了，接下來就看他怎麼做，做不好也是要換人的。」

如果你支持的人輸了，常見回法是「你們以後就知道會後悔了」。可以試試：「結果不是我想要的，有點難過，同時還是恭喜你，希望他做得好。」

選舉有輸贏，但人沒有。開票那天晚上你說的話，我覺得是真正民主的風度。我在想當然我可能會炸裂，但我還是會努力說出來的XDDD。

Q20. 怎麼聊都無法說服對方，這些溝通技巧還有用嗎？

這題我放最後，因為它可能有點掃興。就算你每一招都做對了，對方也很可能還是不會改變他的決定。這很正常，因為投票是每個人的權利，他有他的理由，就像你有你的理由。尊重對方可以不被你說服，其實也是民主的一部分。

所以我覺得，選舉期間的溝通，目標不是說服，而是讓對方下次還願意跟你聊。對話還活著就還有機會，對話死了，就什麼都沒了。也許這次他還是投給另一個人，但下次你分享一篇文章，他會願意多看兩眼。關係留著，影響力就還在，這比贏一次爭論重要太多了。

做溝通這行越久，我越相信一句話，溝通的意義取決於對方的回應。你講得再有道理，如果對方聽完只想封鎖你，那這段溝通就是失敗的。

張忘形提醒：比起選舉輸贏，更重要的是安定自己的心

投票示意圖。聯合報系資料照

選舉是一時的，關係是一輩子的。寫了這麼多方法，最後我想講一件比這20題都重要的事，就是比起選舉，更重要的是安定自己的心。這段時間，民調每天在變，新聞一則比一則炸裂，群組的訊息永遠滑不完。人在這種環境裡，心很容易被牽著走，一下生氣、一下焦慮、一下又覺得好累。

我覺得這很正常，因為你在乎。會生氣、會焦慮，都是因為你真的希望這個城市變好，這份在乎本身，一點錯都沒有。不過也要記得，心一亂，前面這20題就都很難做到了。人在焦慮的時候，聽不進別人的話，也很難好好說出自己的話，所以好好溝通的第一步，其實是先照顧好自己。

如果你這陣子也覺得有點累，可以試試看偶爾把手機放下，少看一點留言，多睡一點，找個喜歡的人好好聊聊天，聊什麼都好，不一定要聊選舉。你不需要贏每一場對話，也不需要說服每一個人。你只需要在11月28日那天，投下自己想清楚的那一票，然後回家，跟在乎的人好好吃頓飯。

不管結果怎樣，隔天太陽還是會升起，捷運還是會開，你在乎的人也都還在。那些，才是我們真正要一起守住的東西。我沒有正確答案，我只是一個對政治很狂熱、但不想炸裂的人，也希望不管11月28日誰當選，我們都還能好好說話。

票可以投給不同人，關係還是要持續，期待民主的路上，我們不是去潑對方髒水，而是說出自己的主張，投出你的市長～