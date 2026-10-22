沈伯洋、蔣萬安支持者互槓怎麼辦？溝通專家曝20種神回覆，遇到「被洗腦」這樣接最聰明

2026-10-22 13:52 溝通表達培訓師張忘形
左一為台北市長蔣萬安，右一為民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
左一為台北市長蔣萬安，右一為民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

隨著選舉氣氛升溫，家人、朋友甚至同事之間，只要聊到政治，就可能因立場不同而爆發爭執。從長輩在家族群組轉傳疑似假消息、另一半支持不同候選人，到網路上被貼上「青鳥」、「小草」等標籤，究竟該怎麼回應，才能避免關係鬧僵？

溝通表達培訓師張忘形近日針對選舉期間常見的20種衝突情境，整理出實用的說話技巧，並提醒大家，罵得越兇，有時反而越容易激起對方的反抗心理。他強調，選舉期間溝通的重點不一定是說服對方改變立場，而是讓彼此在意見不同的情況下，仍願意繼續對話。

編輯推薦

以下為張忘形評論原文

跟不同立場的人聊選舉，20個你可以用的溝通方式

這兩天兩邊陣營都在喊集結，沈伯洋發了一份給支持者的守則，蔣萬安也說接下來要讓自己的支持者站出來，選舉的溫度一下子又往上衝了。先說，這篇蹭時事，然後政治我有自己的立場，應該也都看得出來，但這篇不聊我投誰，只想聊一件事，就是跟不同立場的人，到底要怎麼聊。

會想寫，是因為我看沈伯洋那份守則裡有幾句話，像是「不互罵、不陷入爭論」、「不單憑外觀判定他人立場」，我看了很感動，老實說，這些話不管哪一邊都適用。只是守則通常只會告訴我們要做什麼，有時候可能大家會當機，舉例「溫和交流」大家都同意，可是長輩在群組轉了一張你覺得很扯的圖，那個當下到底要怎麼溫和？

所以我把大家最常卡住的狀況，整理成20個問答，從家人、朋友同事、網路，一路到選完之後，每一題都盡量附上可以直接拿去用的講法，也希望大家還是可以相信溝通表達能促進關係。也先講清楚，這篇不分黨派陣營。裡面每一句話，挺誰的人都能用，就算有人拿來用在我身上，我也沒意見XD。溝通本來就不分顏色，分的是你想要關係，還是想要輸贏。

張忘形談政治立場：吵架不是為了吵贏，而是保住關係

我對政治算是蠻狂熱的，除了看新聞、甚至我會到場支持，但我比較不在網路罵人，比較是陰陽怪氣XD，因為我一直覺得，政治就是眾人之事。眾人的意思是，你挺的人跟我挺的人，選完之後還是住在同一個城市，搭同一班捷運。所以重點應該是多溝通、多努力，而不是多噴，或是去污名化誰。

說真的，我一個開過吵架課的人跑出來說不要吵架，聽起來好像很矛盾XD。但我心裡的吵架，從來都不是為了吵贏，而是吵完之後，你跟對方還是能保有關係。我也知道，兩邊都有人在亂噴，候選人能煞車，支持者不一定收得住，所以這篇不是要指責誰，而是想給還願意好好說話的人，多一點工具。

好，那我們就直接進問答吧。

台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

Q1. 對方都在罵了，為什麼我不能罵回去？

那種不甘心我明白啊，我就想噴爆他啊！但回到選舉，我覺得不罵回去，不只是禮貌，是很實際的策略，因為罵人很常幫到你最不想幫的那個人。這陣子兩邊都看得到，有人說投對面的是笨蛋、是既得利益者、是被洗腦。結果被罵的那一邊接起來，往往直接變成催票的理由。

人在低潮或觀望的時候，你不理他，他可能就這樣躺著。但你跑去罵他，他就站起來了。這時候罵人不是攻擊，反而是一種激將法。心理學有個概念叫心理抗拒，當人覺得自己的選擇被羞辱，第一個反應通常不是反省，而是捍衛。你罵得越兇，他越想投給你看。

如果你要的是出一口氣，那罵人確實很爽。但如果你要的是你支持的人被更多人理解，那最好的方法，可能就是先讓自己被理解。

Q2. 長輩在家族群組轉疑似假消息，該怎麼回？

先講結論，不要在群組裡回，改用私訊。群組是大家都在看的地方，你公開打臉長輩，就算講的全對，他也不可能在所有親戚面前承認。再來，我很相信每個行為背後都有正向意圖。長輩轉那張圖，很多時候不是想散播謠言，而是在擔心某件事，可能是治安、物價，或是你。

常見回法：「這是假新聞，請大家不要再傳了。」

可以試試：私訊說「阿姨，剛剛那張圖我查了一下好像怪怪的，怕你被騙，我把資料傳給你看，你再看看喔。」

這句最重要的其實不是資料，而是「怕你被騙」。它讓對方知道，你在意的是他這個人，而不是想證明自己比較厲害。

Q3. 爸媽政治立場跟我相反，每次吃飯都吵架怎麼辦？

剛好前幾天講到PAC模型，就用這個模型來看這件事。它把人說話的狀態分成父母、成人、兒童三種，簡單講就是，你用什麼姿態說話，對方就會用什麼姿態回你。家人之間最容易出現的，就是互相用父母的姿態說話。爸媽覺得「你還年輕不懂」，你覺得「你們都被騙了」，兩邊都在教訓對方，當然只會吵起來。

常見回法：「你們那個年代的人就是比較容易被騙啦。」

可以試試：「我知道你們比我多經歷很多事，我想聽聽看，你們會這樣選，最擔心的是什麼？」

這就是成人的姿態，平起平坐，我說我的理由，你說你的理由。真的聊不下去，也可以先約好「吃飯不聊選舉」，這不是逃避，而是一種保護。

Q4. 另一半支持不同候選人，感情該怎麼維持？

這題其實比跟爸媽還難，因為你們每天都要見面。我覺得最重要的，是先分清楚，你不同意的是他的選擇，還是他這個人。

常見回法：「你怎麼會投他啊？我真的不懂你欸。」

可以試試：「我們這次想法不一樣，我有點好奇，你選舉最在意的是什麼？我想聽你講，不是要說服你，只是想更了解你。」

「我想聽你講，不是要說服你，只是想更了解你」這句很關鍵。把目的先講清楚，對方才敢放心講真話，不然他會覺得每一句話都在被審問。也可以一起定個小規則，例如可以聊政見，但不拿投票這件事來否定對方的判斷力。選舉四年一次，感情可是要走很久的。

Q5. 想約家人一起投票，卻支持不同人怎麼辦？

我覺得這題很可愛，也很值得做。因為投給誰可以不一樣，但願意出門投票這件事，其實是你們共同在乎的東西。

常見回法：「你那天一定要投某某喔，不然就完了。」

可以試試：「那天我們一起去投票吧，投誰各自決定，投完一起去吃個飯。」

把投票變成一個家庭行程，而不是一場站隊。當大家不用急著證明自己是對的，你會發現，餐桌上的氣氛其實會輕鬆很多。

Q6. 同事在辦公室聊選舉，不想表態怎麼接？

先說，不表態是你的權利，不需要覺得愧疚。投票本來就是祕密的，你沒有義務在茶水間公開你的選擇。

常見回法：「藍綠都一樣爛啦，我都不想投。」（很容易讓對方覺得你在嫌他）

可以試試：「我還在看耶，你比較在意的是哪個部分？」或是「這題我先保密一下，同時你剛剛講的那個政策，我覺得很棒。」

不表態，但不切斷。你沒有站隊，可是讓對方感覺到你有在聽，畢竟辦公室的關係，選完之後還要繼續相處好幾年。

Q7. 遇到還沒決定投誰的朋友，怎麼聊才不會讓他反感？

還沒決定的人，最怕被推銷。你越用力推，他越想往後退，因為他會覺得自己的猶豫，沒有被尊重。

常見回法：「這還需要想嗎？當然是投某某啊。」

可以試試：「你有沒有對於選舉的想法？我可以分享我看到的，最後當然還是你自己決定。」

對還沒決定的人來說，最有吸引力的不是你的答案，而是你的態度。如果站到你那邊，就要變成很兇的人，他可能寧可不選啊。

Q8. 被問「你為什麼投他」，怎麼回答才不像拉票？

這題其實是好機會，因為對方願意問，代表他有一點點好奇。這時候最怕的，就是你一開口就開始數落另一個候選人。最好用的方法，是多講「我」，少講「你們」。講「你們」是在分陣營，講「我」才是在分享，對方可以不同意你的選擇，但很難否定你的經驗。

常見回法：「因為另外那個做得超爛啊，你們那邊的都看不到嗎？」

可以試試：「我自己每天通勤都會遇到這件事，交通這塊他剛好有講到，所以我比較在意。當然這是我的理由啦，你有沒有在意的事情？」

說到底，就是講自己支持的人好在哪，而不是講對方支持的人笨在哪。前者是邀請，後者其實是挑釁。

Q9. 朋友一直在網路上罵對方支持者，要不要勸？

要，但用私訊，不要公開。支持者罵出去的每一句，最後都會算到候選人頭上，伸手拉一把，也包括拉住自己人。

常見回法：在他的貼文底下留「你這樣罵很難看欸，刪掉啦。」

可以試試：私訊說「我懂你很氣，同時這種講法可能會被對方拿去催票，有點幫倒忙，要不要換個說法？」

前一句是在指責他，後一句是在跟他站同一邊。同樣是想讓他停手，可是對方聽起來的感覺，完全不一樣。

Q10. 被嗆「投那邊的都是被洗腦」，怎麼回才聰明？

遇到很嗆的話，我會建議用三個步驟。先接住情緒，再不接標籤，最後拉回具體的事。聽起來很抽象，看例子比較快。

常見回法：「你才被洗腦吧。」

可以試試：「感覺你對這次選舉很有想法欸，我不覺得有洗腦啦，只是我們在意的事情不太一樣，你最在意的是哪一件？」

第二種回應沒有吵贏，可是對話還活著。而且你把問題丟回去，對方就會從攻擊模式，慢慢變成要想一下自己到底在意什麼。不管你被說「被洗腦」還是「都是老人」，這招都一樣好用。標籤不接，對方就很難繼續貼，因為他找不到可以吵的地方。

當然，不是每一場對話都值得聊下去。如果對方一直跳針，或開始人身攻擊，那就不用再接了，因為他要的是發洩，不是交換意見。可以試試：「喔喔這點我們看法不一樣，沒關係。」然後就停在那裡。這句話我覺得是整個選舉期間最好用的一句。它不是認輸，而是承認，承認我們可以不一樣，而且不一樣也沒有關係。

民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

Q11. 被貼「青鳥、小草、親中」標籤，怎麼化解？

這題很常見，而且不分邊。有人被說「青鳥／小草」，有人被說「親中」，標籤一貼上來，對話很容易就變成在吵你到底是哪一國的人。被貼標籤的時候，最直覺的反應就是否認，或是反貼回去。可是你越急著撕，標籤反而黏得越緊，因為你等於承認了這個標籤值得吵。

這時候我會用一個溝通裡很基本的動作，叫核對。意思是先不要急著回應你以為的意思，而是去確認，對方說的到底是什麼。因為「青鳥」這兩個字，每個人放進去的東西都不一樣。有人指的是政治立場，有人指的是講話的方式，也有人可能只是那天心情很差。

常見回法：「我才不是青鳥，你才是被洗腦的那個吧。」

可以試試：「你說的青鳥，是指哪個部分？是覺得我只會跟著喊口號，還是我講的哪句話，讓你有這種感覺？」

核對的句型其實很簡單，就是「你說的A，是指B嗎？還是C？」給對方兩個選項，他比較好回答，也會感覺到你是真的想懂，而不是想反擊。核對完，標籤就會被拆成一件具體的事。對方如果說「你都只會轉圖卡，自己沒想過」，那你們就有東西可以聊了，而不是卡在你是不是青鳥。

而且很多時候，對方被你這樣一問，自己也講不太出來。他會發現，原來他罵的不是眼前的你，而是一個他想像中的人。如果你被貼的是「親中」或其他標籤，一樣的句子換幾個字就能用。標籤是一個框，核對就是請對方把框裡裝的東西拿出來給你看。

Q12. 被批評「講得很空泛」，該怎麼回應？

這句話聽起來很北爛，但我覺得它其實很值得核對，因為裡面很可能藏著對方真正想聽、你卻還沒講到的東西。「空泛」至少有兩種意思。一種是說你講得空泛，一種是說你支持的人政見空泛，這兩件事的回法完全不一樣，所以要先問清楚。

常見回法：「哪裡空泛？你自己去看政見啦。」

可以試試：「你說空泛，是覺得我剛剛講得太籠統，還是覺得他的政見不夠具體？你在意的是哪一塊，我可以講具體一點。」

如果對方說的是你講得空泛，那就先承認，再補一個例子。「你說得對，我剛剛講得比較大，我講一件我自己生活中會遇到的事。」承認一句，可信度反而會上來。如果說的是政見空泛，也不用急著護航。可以再核對一次，「你覺得要具體到什麼程度，你才會比較放心？」這句話會讓對方把他的標準講出來。

很多時候你會發現，對方說的「空泛」，其實是「沒有講到我在意的事」。核對完，你們才知道真正要聊的是哪一件。

Q13. 對方說的其實有道理，承認就代表輸了嗎？

要，而且我覺得這可能是整篇最最重要的事情。很多人怕一承認就輸了，可是在對話裡，願意承認的人，反而最有說服力。因為當你承認對方說對了一部分，他的防衛就會放下來。他會發現，原來你不是來跟他打仗的，而是真的有在聽。

常見回法：「那又怎樣？你們那邊更誇張好不好。」

可以試試：「這點我同意，這件事確實沒處理好，你是不是比較在意這件事情啊？同時我比較在意的是另一件事，你要不要聽聽看我的想法？」

先說「這點我同意」，再接「同時我比較在意」。這裡我刻意不用「但是」，因為「但是」一出現，前面的同意就像被收回了，對方只會記得後半句。我自己跟人說話的時候，很少用「但是」跟「不過」，因為我覺得這兩個詞很容易讓對方起防禦反應。換成「同時」，你沒有放棄自己的立場，對方也會知道，他說的你真的有聽進去。

Q14. 對方丟出一堆數據和新聞，答不出來怎麼辦？

答不出來很正常，沒有人什麼都知道。最怕的反而是硬拗，因為對方一聽就知道你在拗，你前面講的東西都會跟著被打折。

常見回法：「那些都是假的啦，你看的媒體有問題。」

可以試試：「這個我真的不清楚，我回去查一下再跟你說，你這份資料也可以傳給我嗎？」

承認不知道，其實是一種很強的力量。它讓對方知道，你在乎的是事實，不是只在乎贏，而且說要回去查，對話就自然有了下一次。

Q15. 聊政治聊到快氣炸！專家教你先做這件事

有個很簡單的判斷方法。當你發現心跳變快、手指已經在打字、腦袋裡冒出「我今天一定要讓他閉嘴」，那就是該離開現場的時候了。

可以試試：「我現在有點激動，怕講出不好聽的話，我們晚點再聊好嗎？」

離開不是逃跑，而是你知道自己現在講什麼都不會好聽。先去倒杯水、出去走一圈，等情緒退了再回來，很多話你會發現其實不用講。我也不是什麼聖人，看到很扯的言論，說完全不會氣是騙人的，我一個教溝通的人血壓也是每天會上來，所以最近才很多文章XD。只是氣完之後，真正有用的事從來都不是留言。

Q16. 想分享闢謠圖卡，又怕被說洗腦怎麼辦？

這個擔心其實很合理。不管是哪一邊的圖卡，你覺得是闢謠，對方都可能覺得是宣傳，甚至是詐騙XD，所以圖卡本身不是重點，重點是你們之間的信任。我會建議先問，再傳。多問一句「你是在哪裡看到的？」這句不是質問，而是好奇，好奇會讓對方自己回頭去想，這個來源到底可不可靠。

常見回法：直接丟一張圖卡，配一句「你看，根本不是這樣。」

可以試試：「這件事我看到兩種說法，我這邊有一份資料，你有興趣的話我傳給你，你看完覺得怎樣再跟我說。」

差別在哪？前一種是在宣判，後一種是在邀請。人被宣判的時候只會想上訴，被邀請的時候，才比較願意走過來看看。

Q17. 有人在貼文底下留言嗆聲，要不要回？

可以回，但記得你不是在回他一個人，而是在回所有路過的人。留言區是公開舞台，旁觀者在看的，是你怎麼處理不同意見。

常見回法：「啊你看不懂就不要留言。」

可以試試：「謝謝你願意留言，這點我們看法不一樣，同時我也尊重你的選擇。」然後就停在那裡，不用回第二輪。

回一次，態度到了就好。如果對方開始人身攻擊或洗版，那刪掉也沒關係，保護自己的版面跟心情，本來就是你的權利。畢竟每個人的版面都是自己的花園，人家都來拉屎了，清洗一下不過分的。

Q18. 掃街遇到不同立場的人，怎麼做最有風度？

那份守則裡有一句我特別喜歡，「不單憑外觀判定他人立場」。這句很短，但我覺得它其實是最有溝通意義的一句，而且兩邊都用得到。因為我們真的很容易用標籤認人。甚至有些人覺得年紀大的就一定投藍，年輕人就一定投綠，看到穿什麼，就自動幫對方分好類。

污名化最可怕的地方，就是它很好用。給一群人貼上標籤，你就不用去理解他們為什麼這樣想了。很省事，但也很危險。

常見反應：看到對方戴著另一邊的小物，就故意大聲喊口號，或是翻個白眼。

可以試試：微笑、點頭，就這樣。如果對方主動搭話，回一句「辛苦了」就很好。真的遇到情緒激動的人，先離開，安全第一。

你笑的那個「被洗腦的」，可能是你隔壁的阿伯，也可能是你爸媽。你罵的那個「笨蛋」，可能就坐在你辦公室對面，而沒有人喜歡自己是笨蛋，所以我們好好溝通，好好說明，好好接納，因為民主就是我跟你不一樣，但我們依然希望這個國家更好。

Q19. 選舉結束後，不管輸贏該怎麼面對不同立場的人？

這題現在講好像有點早，但我覺得很重要。因為很多關係不是在選前壞掉的，而是在開票那天晚上壞掉的。

如果你支持的人贏了，常見回法是「看吧，我早就說了」。可以試試：「這次大家都辛苦了，接下來就看他怎麼做，做不好也是要換人的。」

如果你支持的人輸了，常見回法是「你們以後就知道會後悔了」。可以試試：「結果不是我想要的，有點難過，同時還是恭喜你，希望他做得好。」

選舉有輸贏，但人沒有。開票那天晚上你說的話，我覺得是真正民主的風度。我在想當然我可能會炸裂，但我還是會努力說出來的XDDD。

Q20. 怎麼聊都無法說服對方，這些溝通技巧還有用嗎？

這題我放最後，因為它可能有點掃興。就算你每一招都做對了，對方也很可能還是不會改變他的決定。這很正常，因為投票是每個人的權利，他有他的理由，就像你有你的理由。尊重對方可以不被你說服，其實也是民主的一部分。

所以我覺得，選舉期間的溝通，目標不是說服，而是讓對方下次還願意跟你聊。對話還活著就還有機會，對話死了，就什麼都沒了。也許這次他還是投給另一個人，但下次你分享一篇文章，他會願意多看兩眼。關係留著，影響力就還在，這比贏一次爭論重要太多了。

做溝通這行越久，我越相信一句話，溝通的意義取決於對方的回應。你講得再有道理，如果對方聽完只想封鎖你，那這段溝通就是失敗的。

張忘形提醒：比起選舉輸贏，更重要的是安定自己的心

投票示意圖。聯合報系資料照
投票示意圖。聯合報系資料照

選舉是一時的，關係是一輩子的。寫了這麼多方法，最後我想講一件比這20題都重要的事，就是比起選舉，更重要的是安定自己的心。這段時間，民調每天在變，新聞一則比一則炸裂，群組的訊息永遠滑不完。人在這種環境裡，心很容易被牽著走，一下生氣、一下焦慮、一下又覺得好累。

我覺得這很正常，因為你在乎。會生氣、會焦慮，都是因為你真的希望這個城市變好，這份在乎本身，一點錯都沒有。不過也要記得，心一亂，前面這20題就都很難做到了。人在焦慮的時候，聽不進別人的話，也很難好好說出自己的話，所以好好溝通的第一步，其實是先照顧好自己。

如果你這陣子也覺得有點累，可以試試看偶爾把手機放下，少看一點留言，多睡一點，找個喜歡的人好好聊聊天，聊什麼都好，不一定要聊選舉。你不需要贏每一場對話，也不需要說服每一個人。你只需要在11月28日那天，投下自己想清楚的那一票，然後回家，跟在乎的人好好吃頓飯。

不管結果怎樣，隔天太陽還是會升起，捷運還是會開，你在乎的人也都還在。那些，才是我們真正要一起守住的東西。我沒有正確答案，我只是一個對政治很狂熱、但不想炸裂的人，也希望不管11月28日誰當選，我們都還能好好說話。

票可以投給不同人，關係還是要持續，期待民主的路上，我們不是去潑對方髒水，而是說出自己的主張，投出你的市長～

溝通表達培訓師張忘形

溝通表達培訓師張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

#沈伯洋 #蔣萬安

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著

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2026-10-15 21:37 失敗要趁早-張念慈
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。
  • 重點二：文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。
  • 重點三：她事後分享穿搭故事，成功把負面話題轉成品牌曝光。

「希望下次可以跟我們一樣，穿得純樸一點。」台北101董事長賈永婕到立法院備詢，沒想到，一件披在肩上的Dior外套，竟然成了新聞焦點。立委提醒她，國會殿堂應該注意穿著。賈永婕有些錯愕，回應：「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

這段對話迅速引發討論。有人認為女性不該因穿著受到批評，也有人認為正式場合本來就應該注意禮儀。

我看到這些討論，想到的卻是另一件事：當一個人坐上主管的位置，穿著有時不只是個人的喜好，更代表著身後的公司與品牌。

以前當記者，我最習慣穿牛仔褲、T恤，舒服、方便就好。但年紀輕輕當上新聞部門主管後，我開始刻意穿高跟鞋、挺版襯衫，或者比較正式的套裝。因為我必須帶領團隊、參加主管會議，代表公司與其他企業、政府機構溝通協調。

我希望自己看起來更成熟、穩重，也更符合主管的角色。當我以主管身分出席會議，別人看到的不再只是我，而是我所代表的新聞部門，以及公司賦予我的責任。

賈永婕代表的，是台北101，不是立法院

也因為有過這段經驗，我可以理解正式場合為什麼需要注意穿著。但仔細看賈永婕的照片，我反而覺得，她的打扮沒有什麼不妥。

因為她代表的不是立法委員，而是台北101。台北101不只是一棟辦公大樓，更是台灣重要的國際地標、觀光景點，也是匯集國際精品的商業中心。身為董事長，賈永婕的工作不只是管理大樓，還包括對外展現台北101的品牌形象。而她一向鮮明、自信、具有時尚感的打扮，其實和台北101的品牌定位相當一致。

我認為，正式場合的服裝禮儀，和個人的穿衣風格、服裝價格，應該分開討論。如果認為備詢過程「外套披在肩上」方式，不符合國會禮儀，可以指出具體問題。但如果只是因為她穿了精品，就認為不夠純樸，這個標準值得商榷。莊重與否，不應該只由衣服的品牌和價格決定。

立法委員、新聞主管、科技公司執行長，以及台北101董事長，代表的組織不同，需要傳達的形象自然也不一樣。有些人需要展現親民，有些人需要展現穩重，有些人則需要傳達創新、活力與國際感。真正的得體，不是穿得跟別人一樣，而是讓自己的形象，符合所代表的角色與責任。

一件Dior外套，竟然變成台北101的免費廣告

這場風波最精彩的，是賈永婕事後的回應。她沒有只停留在辯解，反而在Facebook大方分享當天的穿搭。

她說，那件Dior外套，是去年參加孩子大學畢業典禮時買的，後來也穿著出席過好幾個重要場合。手上的Dior手錶，則是30多年前奶奶送給她的大學畢業禮物。原本大家討論的是精品價格，她卻讓大家看見衣服背後的故事。

有人看到Dior的標籤，有人看到董事長的形象；對她而言，還有陪伴孩子畢業、奶奶送禮的回憶。不只如此，她連全身的OOTD都拆解給大家看，最後還逗趣地說：「101好危險！」「感覺我又要去敗家了！」

這才是我覺得最厲害的地方。原本是一場可能讓她陷入被動的服裝爭議，她卻分享故事、展現個性，還順勢把話題帶回台北101。別人忙著討論她穿什麼，她已經把大家的注意力，帶回自己所代表的品牌。這不只是會穿衣服，更是懂得如何回應危機、經營形象。

形象可以加分，但真正讓人信服的，還是本事

穿著、談吐、舉止，都是專業形象的一部分。但如果一個人外表包裝得再漂亮，穿著再得體，卻沒有能力承擔職位賦予的責任，那些形象又能維持多久？

形象與能力，從來不是二選一。好的形象，能讓別人留下第一印象；真正讓信任持續下去的，卻是工作成果。對台北101董事長而言，最值得檢驗的，仍然是能不能把企業經營好、把品牌價值做出來。

而這次賈永婕面對爭議的回應，讓我們看見，她如何運用自己的風格，把一場尷尬的新聞，轉化成台北101的曝光機會。衣服穿得漂亮，是品味；把危機處理得漂亮，才是本事。真正厲害的人，不只穿得出那個位置的樣子，更有能力撐起那個位置的責任！


精華 FAQ

  • 因她到立法院備詢時，肩披Dior外套被立委提醒應穿得純樸一點，隨即引發外界對女性穿著、正式場合禮儀，以及精品是否等於不莊重的討論。

  • 作者認為她代表的是台北101而非立法院，作為國際地標與精品商業中心的董事長，鮮明、有時尚感的穿著，反而和台北101的品牌定位相符。

  • 她沒有只做辯解，而是在Facebook分享外套與手錶背後的故事，讓焦點從精品價格轉回台北101形象，也展現出她處理危機與經營品牌的能力。

失敗要趁早-張念慈

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#外套 #賈永婕 #Dior

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人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

2026-10-14 09:33 女子漾／編輯周意軒
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖

不用打卡、不必趕上班，退休後終於能照自己的步調生活，但每個月的帳單，可能還停留在工作時的模式。以前天天開的車、曾經很常去的健身房，甚至為了追一場比賽訂閱的平台，現在還需要嗎？

根據《GOBankingRates》報導美國退休男子派翠克與妻子的經驗，兩人因退休積蓄有限，開始重新整理支出，把已經用不到的項目刪除。這個個案也提供一個生活提醒：退休規劃除了準備存款，還可以替消費習慣做一次更新。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

1. 不必每天通勤，家裡還需要兩輛車嗎？

工作時，夫妻各開一輛車方便通勤；退休後，出門頻率與路線都可能改變，養車方式也值得重新考慮。

派翠克發現自己退休後很少開車，夫妻討論後，賣掉仍在繳貸款的車，留下已付清的舊貨車，減少每月負擔。

盤點用車需求時，可以一起計算停車、油料、保養與保險費，再比較大眾運輸、計程車等交通選擇。不過，若住處交通不便，或經常需要就醫，保留車輛的便利性也應納入考量。

2. 孩子長大了，保單也該跟著人生階段更新

以前買保險，可能是為了讓配偶與孩子在收入中斷時仍有保障。等到孩子經濟獨立、房貸繳清，家庭責任改變，保障需求也可能不同。

派翠克夫妻便是在孩子成年、房貸還清後，選擇不再延續原有的定期壽險。

這項經驗適合當作檢視保單的起點。調整前仍需確認配偶生活費、債務、醫療與照護需求，並了解契約條件及停保影響，避免省下保費，卻留下保障缺口。

3. 「退休後一定常去」的健身房，真的有去嗎？

時間變多，不代表辦了會員就會自動養成運動習慣。當初想像每天報到，實際上卻好幾週沒踏進健身房，會員費就容易變成閒置支出。

派翠克夫妻沒有一起取消會員，而是保留常運動的妻子的資格，只取消他自己少用的會員。

可以先回頭看看最近幾個月的使用次數，再決定是否續約。喜歡器材、課程或固定運動夥伴的人，會員仍有價值；偏好散步或居家運動的人，也能選擇更符合日常的方式。

4. 劇追完了、比賽結束了，訂閱卻還沒退

影音、音樂、雲端空間，各項月費單看都不算多，但最容易漏掉的，往往是早就沒在用的服務。派翠克夫妻曾為了看球賽訂閱 Peacock，賽季結束後忘記取消，直到整理預算才發現仍持續扣款。

檢查銀行與信用卡帳單時，可以把固定扣款逐項列出，確認最近有沒有使用。舉例來說，一項每月 300 元的服務，放著一年就是 3,600 元，多項加起來更值得留意。

5. 想幫孩子一把，先想好自己能承擔多少

孩子需要學費、買房或創業，長輩難免想出手幫忙。但一次性的金援與替人承擔貸款責任，是不同的決定。

原報導提到美國教育貸款的共同簽署風險；相關制度與台灣不同，不能直接套用。對台灣家庭而言，若涉及保證或共同借款，應先確認契約責任，再衡量自身負擔能力。

討論金援前，可以先保留自己的日常生活、醫療與照護預算，並把支援金額、期間說清楚，讓疼愛晚輩的心意有一個可負擔的範圍。

6. 終於能住夢想宅，後續費用也算進去了嗎？

退休後想搬到風景好的地方，或換間更舒適的房子，是很自然的期待。但換屋要評估的，還包括搬家、裝修、管理與維護費用，以及交通、就醫和生活機能。

派翠克夫妻選擇繼續住在生活了 40 年的家，沒有再購入退休夢想宅。每個家庭的選擇都不同。若現有住宅有樓梯、動線或安全問題，也可以把原屋改善與搬家一起比較，看看哪個方案更符合未來生活需求。

退休後，可以先從最近幾個月的帳單開始，逐筆問自己：「現在還有在用嗎？這筆錢有讓生活更舒服嗎？」把消費調整到適合現在的生活，才能多留一些預算，給旅行、興趣與真正想做的事。

#退休金

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

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#失眠 #LV #沈玉琳

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法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

2026-10-20 11:00 失敗要趁早-張念慈
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國高中缺老師與校舍老舊，引發學生不滿上街抗議。
  • 重點二：教師短缺、資源不均與升學壓力，放大教育公平爭議。
  • 重點三：抗議從校園擴散到全國，最終演變成社會性怒火。

「媽媽，為什麼法國高中沒有老師、課業壓力太大，會變成55萬人上街抗議，甚至還有人放火、搶劫？」孩子問我這個問題時，我也覺得不可思議。

​在台灣，課業壓力也很大，我們也面臨缺師問題，但大家依然在焦慮中繼續過每一天。可是，法國一群15到17歲的高中生，竟然因為學校沒有老師、教室破破爛爛，憤怒地走上街頭。

​從9月下旬開始，學生抗議不斷擴大。如今演變到法國約55萬人上街，部分城市甚至發生縱火、搶劫、警民衝突，連市政廳都遭到焚毀。原本只是學校缺老師，為什麼會變成整個國家的動亂？

為了幫小孩看懂新聞，我查了法國《世界報》、路透社、美聯社，以及法國教育部的資料，才發現，這場抗議背後，藏著一個比缺老師更令人難過的問題。當孩子被要求努力讀書，國家卻連公平的學習機會都無法保障，他們還能相信，努力就有未來嗎？

教室熱到40度、天花板掉下來，數學課卻沒有老師

巴黎北郊聖德尼，有一所保羅・艾呂雅高中。這裡有大約2000名學生，卻長期面臨嚴重的校園環境問題。學生抱怨，有些窗戶因為擔心掉下來砸傷人，只好被封住。教室天花板曾經坍塌，還有老鼠、蟑螂出沒。

​因為學校正在施工，部分學生必須在臨時搭建的教室上課。夏天熱的時候，室內溫度竟然可以高達40度；冬天卻又沒有足夠的暖氣。更誇張的是，有些準備升學的高年級學生，連數學老師都沒有。全校大約2000名學生，只有一名護理人員，還缺乏社工、圖書館等基本資源。

​看到這段報導時，真的很難想像。這不是偏遠地區的一所小學校，而是位在法國首都巴黎附近的高中。學生要求的，竟然是我們以為最基本的事：有老師教、有教室坐，能夠安心讀書。

​超過半數學校缺老師，孩子卻一樣要競爭升學機會

你可能會以為，這只是某一所學校的問題，但數字更讓人震驚。法國教師工會今年9月調查1033所公立國中、高中，發現53%的受訪學校，開學時至少缺少一名教師。法國教育部另一份統計也顯示，2024至2025學年度，公立中等學校有9.8%的原定教學時數沒有正常提供，其中7.5個百分點與教師缺席卻未能安排代課有關。

​更讓學生憤怒的是，沒有老師上課，升學競爭卻不會因此停止。法國有一套大學入學申請制度，叫做Parcoursup。學生必須提交成績及相關資料，競爭大學入學機會。

試著想像。兩個17歲的孩子，一樣準備申請大學。一個住在資源充足的地區，學校老師穩定，課程正常進行。另一個住在弱勢地區，數學課常常開天窗，校舍設備老舊，連基本的學習條件都不穩定。最後，兩人卻要競爭相同的大學入學機會。

​如果你是後者，心裡會不會不平衡？明明是同一個國家的孩子，一樣認真，為什麼出生在哪裡，就可能影響自己能擁有多少學習資源？

法國連老師都找不到，問題其實已經存在很多年

為什麼法國這麼重視教育的國家，竟然連老師都找不到？其中一個問題，是教師工作的吸引力不足。

​根據經濟合作暨發展組織（OECD）2026年的資料，法國國中教師的平均收入，比其他受過高等教育的工作者低約10%。薪資、工作壓力、教學環境，加上部分地區師資分配困難，都讓教師招募與留任面臨挑戰。

​學校缺老師，原本的老師可能要承擔更多工作；工作環境愈來愈辛苦，又讓學校更難留住人。最後，問題不斷累積。但孩子的人生，沒有辦法等政府慢慢解決。

​一個學期少上的數學課，可能影響升學準備；長期缺少學習資源，也可能讓原本就弱勢的孩子更加吃虧。對政府來說，這些可能只是等待補足的教師職缺；對孩子來說，卻是無法重來的青春。

​從缺老師到55萬人上街，為什麼整個國家都生氣了？

9月17日，巴黎東南郊的聖艾修伯里高中，教師因人力不足發起罷工，隔天學生封鎖校門聲援。短短十幾天，抗議從一所學校擴散到全國。學生抗議：「上課時間比睡覺還多！」「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」學生要求增加教師、改善校園環境，也不滿沉重的課業安排及升學制度。

​但示威過程中，學生與警方發生衝突，催淚瓦斯、拘留與示威者受傷的事件，又激起更多不滿。

​到了10月17日，原本的教育抗議，進一步與反對生活成本上漲、爭取薪資及改善公共服務等不同訴求匯合。對高中生來說，他們在問：「為什麼我們連好好上課都做不到？」對上班族來說，他們在問：「為什麼已經努力工作，卻還是愈來愈難生活？」不同世代的人，帶著不同的不滿走上街頭。

​最後，根據警方統計，全法國約55萬人示威，主辦團體則估計有80萬人。多數民眾是和平表達意見，但部分地區發生嚴重衝突，還有激進團體及趁亂犯罪者破壞商店、焚燒建築、趁火打劫，約有1500家商店受害。

身為媽媽，我更在意孩子能從這場動亂學到什麼

​看完這則新聞，我覺得，這是一個很好的機會，讓我們跟孩子討論教育公平。以前當記者時，我採訪過不少教育新聞。當了媽媽之後，我愈來愈覺得，孩子在成長過程中，最珍貴的，不只是考試考幾分、能不能進入好學校。而是他能不能相信，只要願意努力，自己就有機會改變未來。

​所以，當孩子問我：「為什麼沒有老師，會變成55萬人抗議？」我告訴他，因為這件事背後，牽涉到的不只是老師有沒有來上課。而是很多人開始懷疑，這個社會究竟能不能給下一代公平的機會。學生擔心自己沒有足夠的資源讀書，成年人擔心努力工作依然無法好好生活。

​當很多人都覺得自己的困境長期沒有得到解決，原本看似不同的問題，就可能累積成整個社會的憤怒。

​但是，我也希望孩子知道。遇到不公平的事情，我們可以表達反對、可以抗議、可以要求政府改變。卻不能因為自己很生氣，就理所當然地傷害別人。爭取權利需要勇氣，尊重別人的權利，同樣需要勇氣。

​我也反問孩子：「如果有一天，你的學校連老師都找不到，你會怎麼辦？」「如果你跟別人一樣努力，卻沒有相同的學習機會，你會覺得公平嗎？」「如果你覺得不公平，除了生氣，還有沒有其他方法可以改變？」

​遠在法國的一場示威，或許正是我們陪孩子思考公平、責任與民主的好機會。因為教育最重要的，從來不只是讓孩子考出好成績。而是讓每個孩子都能相信，自己的未來值得期待，也值得這個社會認真對待。


精華 FAQ

  • 起點是高中缺老師、校舍破爛、教室悶熱、設備老舊等問題，學生甚至連基本上課條件都無法確保，因此走上街頭要求改善教育環境與師資配置。

  • 因為教育不公平只是眾多不滿之一，之後又和生活成本上漲、薪資壓力及公共服務問題交織，讓不同族群的怨氣匯合，最後演變成大規模示威。

  • 文章希望透過法國事件討論教育公平、社會責任與民主參與，讓孩子理解不公平可以被抗議，但也要守住不傷害他人的界線，並思考改變的方法。

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