賈永婕遭賴惠員嗆「要繼續再辯嗎」為何讓人不舒服？溝通專家揭3大盲點：一句話就踩雷

台北101董事長賈永婕日前赴立法院備詢，因服裝穿著遭民進黨立委賴惠員提醒「下次請穿得跟我們一樣純樸」，雙方隨後出現言語交鋒，賴惠員一句「要繼續再辯嗎？」更引發討論。溝通表達培訓師張忘形也針對這段對話發表評論，從「模糊與具體」、「語言框架」及「權力姿態」分析衝突原因，並指出賴惠員事後兩次回應的關鍵差異。

他認為，許多爭執往往源自一句帶有評價的話，若能掌握非暴力溝通的4個步驟，或許就能避免原本不大的事情演變成爭議。

以下為溝通表達培訓師張忘形評論全文：

「要繼續再辯嗎？」

昨天看到賈永婕在立法院被說穿著的片段，聽到這句的時候，真的是勾起了我的心錨，我有種被媽媽念的感覺哈哈哈。剛好復健的時候沒事，來分享一下想法。

賈永婕日前到立院備詢，遭民進黨籍召委賴惠員「提醒」衣著不夠純樸。聯合報系資料照

賈永婕遭賴惠員糾正穿著！一句「要繼續再辯嗎」掀爭議

邱志偉質詢結束後，召委賴惠員對賈永婕說，101雖然代表流行跟時尚，但下一次請穿得跟我們一樣純樸。賈永婕回，我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。賴惠員搖頭，說國會殿堂還是要有一定的標準。

賈永婕再說一次，可是我真的認為我穿得跟你們一樣。然後就是那句：「要繼續再辯嗎？」賈永婕說：「我沒有繼續辯，我非常尊重國會殿堂，但我也絕對是……」話還沒講完，主席就請下一位委員質詢了。（以上應該是這樣，有錯再請大家指正。）

溝通專家揭3大盲點！「純樸」為何讓雙方產生衝突？

1. 模糊和具體

賴惠員後來說明，是有人反映賈董把外套披在肩上，不夠正式，所以她真正想講的，其實是外套。但說出口的是「純樸」，我認為你跟一個人說「外套請穿上」，他知道要做什麼；你跟一個人說「請你純樸一點」，他只會聽到「你不夠純樸」，然後開始想，我哪裡不純樸？

當對方不知道標準在哪，他唯一能做的就是說明，而說明，在另一邊聽起來就是在辯解。但可能對方沒想到這是具體跟模糊的概念，因為「純樸」根本就沒有標準，也是NLP常說的虛泛詞。

2. 辯是一個框架

上過吵架課應該就知道，我們有個框架叫「定義」。當你說出「要繼續再辯嗎」，只要你回應，你就已經在辯解了。所以賈永婕接著說「我沒有繼續辯」，其實就已經站進框裡了，因為否認本身，也是一種辯。

換個方式，假設我要跟小葵吵架，我只要說：「你又要無理取鬧了嗎？」這就會讓溝通無法繼續，因為不管她接下來說什麼，都會變無理取鬧。

3. 位置與姿態

我們每個人對話都有位置，例如老闆跟我講話，自然就有上對下的感覺。這通常是一種權威，一種壓制。我想大部分人看到對話都有這種感覺。主要整個內容都是評價，而評價通常來自於「我能幫你打分數」，這個也是吵架課我常說的「審核者」。

「純樸」、「標準」、「要繼續再辯嗎」，每一句都是在打分數，而能打分數的人，就是站在上面的人。

賴惠員兩度回應風波！為何第二次道歉比較有效？

賴惠員回應「確實有不妥當的地方」，整件事情造成賈永婕及社會大眾不舒服，「本人深感不安，也會深刻檢討。」圖／賴惠員辦公室提供

賴惠員事後回應了兩次，第一次是聲明，說有人反映，她是善意提醒，而且一直很欣賞賈董的穿衣風格，還是被罵爆了，而且超多人回「你還要再辯嗎XD」。第二次是當晚錄影片，說自己表達方式不當，讓賈董和大家不舒服。這次好多了，只是我覺得可惜，如果第一次說這個可能就好多了。

那到底差別在哪呢？第一次在講「我本來想做什麼」，第二次在講「我實際上做了什麼」。老實說，道歉的時候，大家在意的從來不是她的動機，是那句「要繼續再辯嗎」。

當然公關上有一種特殊的手法，就是先讓大家罵一輪，等情緒都出來了，再用一個很誠懇的道歉收尾，前後的反差反而會讓人覺得你很有誠意。但這通常用在本來就不是什麼大事的情況，而且這次看起來也不是刻意的，所以不太適合這次事件。

主要當別人在意的是你做了什麼，你一直解釋你想做什麼，聽起來就像不想負責。就像如果對方道歉的第一句是「我又不是故意的」，你是不是會想揍他？其實你根本不在意他故不故意，而是實際損害的行為，所以一般道歉的順序是先說行為，再講影響，動機留到對方想聽的時候再說。

如何避免一句話引爆衝突？非暴力溝通4步驟

剛好等等下午要講非暴力溝通，它就四步：觀察、感受、需要、請求，簡單說一下四個概念。觀察的概念就是，只講事實，不講評價或是判斷；感受是說出自己的內心話，不是責怪對方；需要是我們在意的內容，也就是我們的動機；請求是希望對方做的事情，具體而明確。

如果是賴惠員該怎麼說？專家示範4步驟化解尷尬

1. 觀察：把評價換成事實

賴委員說的「純樸」是評價，如果換成事實，就是「董事長，我注意到您今天外套是披在肩上的」，因為外套就真的披在肩上，這應該就可以對話。老實說，這一步我覺得小葵就特別厲害，跟小葵跟我講話都是說「欸，門口有放包包」，不是說「你東西為什麼亂放」。

如果說前面那句我會靠北（被毆），但後面那句我只會說：「喔對，我收一下。」

2. 感受：說出自己的困境

如果真的有人跟她反映，那麼賴委員其實是有困境的，有人說了，她身為召委又要顧議事秩序，那可能她夾在中間。如果她直接說：「我這邊有收到一些委員的反映，老實說我也有點為難，但可能還是要跟您說一下。」

對方聽到你的為難，就不會覺得你在攻擊他，反而可能會願意幫忙一下。但她在現場用的是「國會殿堂的標準」，在聲明裡用的是「有人反映」，聽起來就比較像是卸責。不過我不明白事情的真相，只能用我看得到的資訊來說明。

3. 需要：講你在意的是什麼

感受底下，通常有一個沒被滿足的需要。賴委員在意的，看起來是會議的正式感，還有議事可以順利進行。「主要是國會這邊的場合比較正式。」這句話一講，對方就知道，你不是在管我的穿衣風格，你是在維持場域的狀態。

4. 請求：給一個做得到的動作

「下次請穿得純樸一點」不是請求，因為沒人知道要怎麼做。「不知道賈董外套有沒有可能我們用穿的，用披的可能沒有這麼正式啦，這樣方便嗎？」才是請求，而且也給了對方選擇的空間。

所以賴委員的整句話合起來，大概是這樣：「董事長，我注意到您今天外套是披在肩上的，我這邊有收到一些委員的反映，老實說我也有點為難，但可能還是要跟您說一下。主要是國會這邊的場合比較正式，不知道賈董外套有沒有可能我們用穿的，用披的可能沒有這麼正式啦，這樣方便嗎？」

老實說，我個人感覺還是回到國會中的穿衣究竟有沒有什麼規範，即便是約定俗成，如果沒有，我覺得這樣可能可以讓話比較好聽，但還是有點冒犯XDDDD。

如果是賈永婕該如何回應？4招不失禮又有立場

台北101大樓董事長賈永婕出席立法院財政委員會備詢。聯合報系資料照，記者蘇健忠／攝影。

非暴力溝通不只能拿來說，被說的那一方，一樣可以用這四步來接。這邊假設委員還是原本那樣說：「下次請穿得跟我們一樣純樸。」那賈董可以怎麼回呢？

1. 觀察：找出評價背後的事實

賈董回的「我穿得跟你們一樣」，其實也是一個評價，只是方向相反。你說我不一樣，我說我一樣，而我覺得這就是溝通中最容易衝突的部分，我們的評價沒有標準。所以如果我們能回問一個問題，去找評價背後的事實，可能就會變得更好。

而且委員開頭講的是「101代表流行跟時尚」，所以被點名的當下，第一個會想到的大概不是外套，而是品牌，是不是穿得太名牌、太高調。「委員是指我衣服的品牌嗎，還是哪一個部分呢？」這句話一出來，對話就從「妳不夠純樸」變成「品牌是什麼」，整個變小了。

而且這是一個真的在問的問題，不是在反駁，對方也比較好回答。

假設委員回，不是品牌，是外套用披的不夠正式。那就超好處理了，因為評價已經變成一個具體的事實，具體的事情就能馬上做。「好的，那我現在穿起來，謝謝委員提醒。」然後真的把外套穿上。

這個動作的力量是，你什麼都不用說，但全場都看到你很尊重這個場合，反而是最有風度的回應。我自己在課堂上也常說，當對方的要求很小、很容易做到的時候，直接做就是最好的溝通。如果穿完還是想說點什麼，就可以接著用後面三步。

2. 感受：說出自己的錯愕

可以講感受，而不是講對錯。她會後受訪說，她沒有覺得委屈，只是有點錯愕，這句話超好。如果在現場說，大概是「老實說我剛剛有點錯愕，因為我以為這樣穿算正式的」。講出錯愕，比講「我穿得一樣」更難被反駁，因為那是她的感覺，不是一個可以爭對錯的論點。

3. 需要：講你在意的是什麼

賈董在意的，看起來是被尊重，還有不想被誤會成不尊重國會。加上她下午其實有一個記者會，這套衣服是配合行程的，這是一個很合理的理由，但在現場完全沒有機會說出來。「我下午有一場記者會，所以今天是這樣搭配，絕對不是不尊重國會。」

4. 請求：給一個往後的方向

她不用認錯，也不用硬槓，可以給一個往後怎麼做的方向。「如果國會有服裝上的建議，下次能不能請委員會事先跟我們說，我們一定會配合。」

所以賈董這邊整段對話，大概會是這樣：

賈董：「委員是指我衣服的品牌嗎，還是哪一個部分呢？」

委員：「是外套，用披的比較不正式。」

賈董：「好的，那我現在穿起來，謝謝委員提醒。老實說我剛剛有點錯愕，因為我下午有一場記者會，所以今天是這樣搭，絕對不是不尊重國會。如果國會有服裝上的建議，下次能不能請委員會事先跟我們說，我們一定會配合。」

請求和命令差在哪？專家揭「能不能拒絕」才是關鍵

立法院財委會召委賴惠員（中）提醒台北101董事長賈永婕穿著不夠純樸，卻被發現身上繫的是愛馬仕皮帶。圖／取自立法院直播畫面

但我覺得非暴力溝通最容易一個檢驗是，如果對方說不，你能不能接受？賴委員那句「這樣方便嗎」，就是一個請求，因為它留了一個讓對方說不方便的空間。如果賈董說「我下午有記者會，今天可能不太方便」，委員還能說「好，那我理解，下次再麻煩您」，那它就是請求。

但如果接著說「要繼續再辯嗎？」，那它從頭到尾都是命令，只是一開始包裝得比較客氣。反過來也一樣，如果委員說「不行，現在就請穿好」，賈董能不能先把外套穿上，事後再透過正式管道溝通？

能做到，才是維持場域，而不是顧自己的面子。當然我講是這樣講，我大部分還是顧我自己的面子哈哈哈。

為何一句話就能引爆爭吵？張忘形揭溝通真正關鍵

寫到最後，我要說其實我最近越來越不想教溝通「技巧」，也是因為這樣。這整件事其實很無聊，假設一開始兩位就這樣對話，是不是直接沒事，而這也不會變新聞，同時也不會有人覺得他們溝通技巧很好。

所以我最近覺得，其實會溝通的人都不是什麼神技。我遇過厲害的溝通者，都是讓你覺得跟他對話很舒服，很願意多講一些什麼，直到結束後我重新復盤，才發現對方的底蘊實在足夠深厚。

反過來我覺得生活裡的大部分衝突，也都是這樣開始的，不是因為事情大小，而是因為一句評價了，然後我們就開啟了戰鬥模式。所以溝通到底是什麼呢？我最近的體悟就是能夠想辦法讓雙方的杏仁核不要啟動，甚至變成猴子XDDD。

邀請你每天覆盤一下，也順便蒐集一下，你最近一次杏仁核被點燃，是因為哪一句話呢XD？