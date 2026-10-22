沈伯洋對決趙少康誰贏了？溝通專家揭兩人說話技巧，點出「這一題」最難招架

2026-10-22 13:26 溝通表達培訓師張忘形
沈伯洋。聯合報系資料照，記者林伯東／攝影
沈伯洋。聯合報系資料照，記者林伯東／攝影

民進黨立委沈伯洋登上趙少康主持的《少康戰情室》，面對毒品政策、廢死立場、基金會經費及大罷免等敏感議題，雙方一來一往的攻防引發關注。溝通表達培訓師張忘形看完專訪後，特別從DiSC行為風格與NLP語言模式分析兩人的說話技巧。

他認為，趙少康擅長利用提問掌握話語框架，沈伯洋則展現先講結論、不搶話的應對能力，讓他直呼「真的很有魅力」。不過，張忘形也點出沈伯洋在兩道問題上的回答弱點，認為過度重視細節與定義，反而可能讓聽眾聽不懂真正想表達的重點。

編輯推薦

以下為溝通表達培訓師張忘形評論全文：

「我先講結論，我不是CIA的人」

（這邊本來發表在我自己的個人臉書，只是我忽然發現既然都講蔣萬安了，那粉專也一起發一份XD) 看少康戰情室訪沈伯洋，我真的笑爛，不是因為內容，是因為我忽然覺得學溝通還是蠻有用的。先說，我有政治立場，但我盡量用溝通的角度，把這集當成語言的教材來拆解。

政論節目是語言的拳賽！一句話都可能成為新聞標題

我一直覺得，政論節目的專訪很像溝通的拳賽。主持人有備而來，手上有你十幾年前的文章、影片和發言，還有一整排提問團輪流上陣。來賓不能說錯話，因為任何一句都可能被剪成標題。更麻煩的是，你不能只顧著不說錯，還得讓沒耐心的觀眾在十秒內聽懂你的意思。

這種場子，最能看出一個人的語言習慣。平常可以慢慢解釋的東西，在這裡全部被壓縮，壓縮之後，原本的樣子就跑出來了。所以這篇我想用兩個我最常教的工具來看，一個是DiSC，一個是NLP的語言模式。DiSC回答的是「為什麼他會這樣講」，NLP回答的是「這句話為什麼有效，或為什麼沒效」。

DiSC四種溝通風格！看懂不同人的說話習慣

DiSC把人的行為分成四種風格。D是支配風格，重結果、重速度，要立場、要答案。i是影響風格，重人、重氣氛，講話有畫面、有情緒。S是穩定風格，重和諧、重安全感，不喜歡衝突，先傾聽。C是謹慎風格，重精確、重邏輯，怕講錯，喜歡把脈絡交代清楚。

我在課堂上一直強調一件事，DiSC不是貼標籤，而是觀察一個人在某個情境下怎麼行動。所以接下來我講的，都是「他在這場訪談裡呈現出來的樣子」，不是在幫一個真人做人格鑑定。一場節目不足以定義一個人，但能看見一個人的習慣。

沈伯洋偏向C型風格！重視邏輯、分類與細節

整場看下來，他有幾個很明顯的C風格特徵。

1.他很常說在我們領域裡面。講到毒品政策，他說這在他們領域是行之有年的做法，講到廢死，他也說他們的領域超愛討論這件事。這句話的潛台詞是：我講的不是個人意見，是專業共識。

2.他喜歡用分類來回答問題。問到十二年前那篇文章，他把文章拆成A、B、C三個方案，然後說明自己最後採納的是哪一個。這是非常學術的回答方式，先建立架構，再把自己放進架構裡。

3.他很在意細節的正確。被問到基金會經費，他說人事費最多、智庫核銷非常嚴格，被問到高風險族群，他第一件事是更正「最高風險的是立法委員，再來是村里長，我沒有說過中配」。C風格的人被誤解時，第一個反射通常不是生氣，是更正。

4.他常用「其實」。「這其實是一個風險控管」「這其實是一個很常見的做法」。「其實」是一個很有意思的詞，它的功能是校正，意思是：你剛剛理解的不太對，真正的情況是這樣。這些都不是缺點，在學術圈，這是基本功。但在政論節目，這些基本功會遇到一個麻煩。

趙少康展現D型風格！提問直接、要求明確立場

我之前打書的時候上過趙少康節目，我其實真的敢說他就是D的意志，D爆那種。看這集他的提問，幾乎每一題都在要立場，二選一。「你心裡到底支持還是反對？」「你承擔了什麼責任？」「這錢到底花在什麼地方？」

D風格的人不太在乎你的推論過程，他要的是你站在哪裡，以及你敢不敢為這個位置負責。而且D風格的節奏很快，你鋪陳三分鐘，他30秒就會切進來，但我老實說我覺得趙少康已經非常克制了哈哈哈哈。所以這一集其實是一個很好的觀察樣本。一個C風格的人，被放進一個D風格的場子裡，他會怎麼做？

沈伯洋「先講結論」成亮點！專家讚最值得學

沈伯洋。聯合報系資料照，記者林伯東／攝影
沈伯洋。聯合報系資料照，記者林伯東／攝影

答案就是開頭那句話。被問到毒品，他說「我先講結論，我沒有要推毒品除罪化，也沒有要贊成大麻合法化」。被問到CIA，他說「我先講結論，我不是CIA的人」。如果你熟悉C風格的人，就會知道這有多不自然。

C風格的人不是不會講結論，而是他們打從心底覺得，沒有脈絡的結論很危險。因為結論一旦被單獨拿出來，就可能被誤解、被斷章取義。所以C風格的直覺是先鋪路，把所有可能的誤會都先排除，最後才放上結論。

但在政論節目，這個直覺會害死你。你鋪路的那三分鐘，就是對方切進來的那三分鐘，剪輯師也不會等你講完才下標題。所以沈伯洋做了一個很漂亮的調整，他把結論搬到第一句。這等於C風格的人借用了D風格的語言。

他沒有變成另一個人，後面的脈絡、分類、文獻全部都還在。他只是改了順序，讓D風格的聽眾在第一秒就拿到想要的東西，然後才給自己需要的空間。我覺得這是整集最值得學的一件事。風格彈性不是叫你變成別人，而是先用對方聽得懂的方式開場，再用自己擅長的方式說完。

被打斷也不搶話！沈伯洋如何守住自己的節奏

提問團的錢怡君曾經打斷他，說她重看了那篇文章，B方案其實就是除罪化。很多人被打斷的反應是加大音量把話講完，但他是停下來聽，等對方問完，才用「沒有，因為剛剛你講的⋯⋯」把話接回來。

趙少康切進來問大罷免時，他也是先接住，說「好，我們還是要再講一次」，然後重新開始自己的節奏。這種不跟對方在音量上對撞的處理方式，帶有一點CS風格的穩定。在D風格的場子裡，你越兇狠，反而會輸，因為那是對方擅長的結構。

所以吵架課我常說，不要當表現者，而沈伯洋的強大就是，他既能先同頻建立親和，再去調整頻率，不讓對方帶走。

壓力一大回到原廠設定！內湖交通、大罷免回答露出弱點

不過，整場也有幾段，他回到了C風格的習慣。第一段是內湖交通。趙少康問，內湖下雨天塞成那樣，腳踏車道有什麼用？他回答，內湖交通是每種解法疊加，腳踏車道解一到二個百分點，彈性工時也解一到二個百分點，科技宅解一部分。

老實說，每一點都對，而且很務實。但聽完之後，你記不住任何一點。C風格的人很怕誇大，所以會把每個方案的效果講得很精確，可是精確到最後，聽起來每個解法都很小、很弱。這不是內容的問題，是層次的問題，等一下講NLP再來說說。

第二段是大罷免。趙少康問，大罷免失敗，你作為發起人之一承擔了什麼責任？他先說「這是公民運動，我不是發起，但我很贊成」。這是非常C風格的反射，先把事實講精確，我不是發起人。

可是D風格的人聽到這句，接收到的不是精確，是切割。對方問的是擔當，他回的是定義，兩個人其實沒有在同一個頻道上，這也是很多人說他沒有回應的原因。這兩段讓我看到一件事，調整是可以練的，但壓力越大，人越容易回到原廠設定。而對方的問題，往往就是設計來讓你回到原廠設定的，這邊我覺得就要從風格談談語言。

NLP語言模式解析！4種技巧看懂政治攻防

NLP的語言模式裡，有幾個工具特別適合拿來看這一集。預設：一句話裡沒講出來，但已經被當成前提的東西。換框：不改變事實，但改變看事實的角度。層次：講得太抽象或太具體，往上收叫上推，往下拆叫下切。先跟後帶：先站到對方的位置，再把對方帶到你想去的地方。這四個工具，在這集真的超級精彩。

趙少康提問暗藏4種框架！專家直呼「根本是框架大師」

我必須說，趙少康的提問非常值得學，不管你喜不喜歡他，他根本是框架大師哈哈哈。

1.預設框架。「你承擔了什麼責任？」這句話沒有問你有沒有責任，它直接預設你有責任，只問你承擔了什麼。這種問句最難接，因為你一旦去否認預設，說「我不是發起人」，聽起來就像在推卸。

所以沈伯洋先去談定義，對支持者來說這是在回答，但在另一邊的人看起來，就是逃避責任。這個預設的問題就像假設小葵問我，你能不能多在乎我一點，這個問題就是預設框架，也就是我不在乎她。這時候我如果先說「我沒有不在乎」，我就輸了，因為我已經站進她畫的框裡了。

2.雙重束縛框架。「你心裡的主張跟現在的政見一樣，還是為了選舉藏起來？」不管你選哪一個，都在他畫的框框裡。說一樣，他可以說你過去的言論更激進，說不一樣，你就承認自己藏了意圖。

NLP裡把這種叫做雙重束縛，你看起來有選擇，其實每個選項都對他有利。我們最常遇到的就是早餐店阿姨問你要不要加蛋或起司，看起來有得選，但都是給她賺（更精確地說，這叫假選擇）。

3.預設情緒框架。「被中共通緝，你覺得光不光榮？害不害怕？」在理解雙重束縛後，我們還能加上情緒，在NLP中我們會講角色，簡單講就是人設。這題預設了你一定有某種情緒，光榮也好，害怕也好，你只要選一個，就會被貼上一個人設。

4.引用第三者框架。問CIA那題，他引用的是外媒和陳柏惟的玩笑。這是很聰明的距離感，問題很尖銳，但不是我說的，我只是轉述。這讓主持人可以問最兇狠的問題，同時保留自己的安全位置。而沈伯洋在回應毒品問題時，引用蔣萬安的言論也是同一招，接著我們就來講講他的語言。

沈伯洋如何破解提問？4種溝通技巧拆解

左一為台北市長蔣萬安，右一為民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
左一為台北市長蔣萬安，右一為民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

1.先跟後帶。被質疑毒品政策太激進，他沒有正面反駁，而是說「這些話我都贊成，但這些話是蔣萬安在立法院說的」。這就是先跟，他先站到對方陣營的位置，用對方自己人的話，再把聽眾帶回他的論點。在溝通中就是先同理，再說理，所以同理之所以有用，就是讓對方的防禦可以降低。

2.一般化的換框。被質疑拿美國的錢，他把這件事放進「學界申請研究經費是常態，日本、英國、美國都會申請」的框裡。原本是一件聽起來很可疑的事，被換到一個很普通的情境裡，可疑感就降低了。這也是後設模式說的一般化，人其實當發現一件事情是常態時，就比較不容易產生抗拒。

3.凡事必有第三個選擇。在回答情緒那題，他說沒有光榮不光榮，被關注反而讓他講話更小心。這是拒絕對方預設的情緒，再把它換成責任。他沒有選光榮，也沒有選害怕，而是自己開了第三個選項。

4.彈性，非黑即白中的灰度。廢死那題，他拿出自己審定的日文翻譯書《死刑肯定論》。這個動作很有意思，被質疑支持廢死，他拿出一本支持死刑的書，等於先跟了對方的立場，再說他主張的是逐步減少、謹慎執行。也就是當對方要極端化選項時，我們可以去思考有沒有中間的彈性。

趙少康一句話漂亮反擊！專家感嘆「定義很難打贏經驗」

在高風險族群那一段，沈伯洋把「高風險族群」換框成「容易被接觸的被害者」，主張制度是要保護，不是處罰。老實說，這個換框在邏輯上是成立的，而且很猛。但趙少康接了一句，保護跟管制是一體兩面，以前國民黨也是說要保護你，事實上傷害已經造成。

這邊我覺得趙少康沒有去爭定義，他沒有說「高風險不是被害者」，他直接把歷史經驗搬出來，用經驗去拆定義。而且他引用的是自己陣營過去的歷史，這反而讓這句話更有重量，我覺得這是整集趙少康最漂亮的一個回應。

結果沈伯洋接下來說，傷害確實會發生，或許他講得還不夠多。我在那一刻有一個感覺，定義很難打贏經驗。換框能改變的是角度，但當對方手上有一段真實發生過的傷害，你再漂亮的框，都會被那段記憶穿過去。

也就是大家被喚起了某個情緒心錨，如果要回應這種反換框，可能不是再換一次框，而是先跟那段經驗。先承認那段傷害是真的，先說你理解大家為什麼會擔心，然後才談你的機制和過去有什麼不同。先跟經驗，再帶機制，但我也是紙上談兵，真的在現場我可能只會被壓著打。

沈伯洋回答內湖交通太細？專家揭聽眾記不住的原因

回到內湖交通。用NLP的層次來看，他的回答全部都在下切，每個方案都切到很細的百分比。下切本身沒有錯，可是少了一句上推的話。

如果在講那些百分比之前，先有一句收攏的主軸，比如「我的方向是讓需要進內湖的人變少，或是讓他們不要擠在同一個時間進去」，後面的每一個小方案就都有了位置。聽眾腦中會先有一個抽屜，再把一個一個方案放進去。沒有抽屜的時候，每個方案都是散在地上的零件。

C風格的人比較容易這樣，因為他們覺得講大方向太空泛、不夠負責，所以會直接跳到細節。但政論節目的觀眾，很少有人會記住五個百分比。先給一句方向，再給細節，那些百分比才會被當成證據，而不是一堆數字。

從政治攻防學職場溝通！主管要的可能只是結論

職場。圖/123RF圖庫
職場。圖/123RF圖庫

寫到這裡，你可能會覺得這些離自己很遠，政論節目，市長選舉，跟我上班有什麼關係。但我覺得這一集裡的每一個畫面，在辦公室都天天上演。

如果你是偏C風格的人，被主管問「這個專案是不是延誤了？」，你的直覺可能是先解釋原因，從需求變更講到人力調度。可是你的主管如果偏D風格，他在你講到第二句的時候就已經不耐煩了。

試試看先講結論，「會延誤一週，原因有兩個，我說明一下」。你的脈絡一個字都沒少，只是順序換了。如果有人問你「這件事你要負什麼責任？」，先別急著說「這不是我負責的」。先接住，「這件事我有參與，所以我也有份」，再畫範圍。

如果你要提一個很多步驟的方案，先給一句往上收的話，再往下拆。讓聽的人先有抽屜，再放內容，會更好完成你的目標。

強勢提問不一定有效！D型溝通也有盲點

趙少康的問句很厲害，但在職場，如果你每次都用預設和選擇題去問同事，你會得到很多防衛，很少真話。其他風格的同事不是不想給你答案，是你給的問題沒有留空間讓他把話說完整。有時候多一句，你先給我結論，細節我等一下聽，就能讓雙方都輕鬆很多。

真正厲害的溝通能力！懂得調整說話方式才掌握大局

一個C風格的人，願意把結論搬到第一句，這件事本身不容易。因為這代表他知道自己的習慣，也知道現場要什麼，然後選擇了調整。溝通從來不是改變你是誰，而是在你是誰的基礎上，多一種讓別人聽懂你的方式。

只是壓力來的時候，我們都會回到原廠設定。所以真正要練的，可能不是那句話怎麼說，而是在最緊張的那一刻，還記得自己可以選擇。

看完專訪真心佩服！沈伯洋魅力來自願意傾聽

寫完這篇，我還是想老實說，我覺得沈伯洋真的很有魅力。但我說的魅力，不是口才好，也不是很會講金句。而是在一個這麼兇狠的場子裡，你還是感覺得到他在聽。被打斷會停下來，被挑戰會先接住，被丟一個二選一，他會自己開出第三條路。

而且他明明是很C的人，卻願意先講結論。這代表在他心裡，讓觀眾聽懂，比把話講完整更重要。我猜這是練出來的，也是這次他的主軸，我們就是認真講政策。

每一題他都可以回到最舒服的說法，但大部分時候，他選了對方最能對話下去的方式。所以我真心佩服，果然溝通的意義，取決於對方的回應啊！

溝通表達培訓師張忘形

溝通表達培訓師張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

#沈伯洋 #蔣萬安 #溝通力

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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2026-10-15 21:37 失敗要趁早-張念慈
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。
  • 重點二：文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。
  • 重點三：她事後分享穿搭故事，成功把負面話題轉成品牌曝光。

「希望下次可以跟我們一樣，穿得純樸一點。」台北101董事長賈永婕到立法院備詢，沒想到，一件披在肩上的Dior外套，竟然成了新聞焦點。立委提醒她，國會殿堂應該注意穿著。賈永婕有些錯愕，回應：「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

這段對話迅速引發討論。有人認為女性不該因穿著受到批評，也有人認為正式場合本來就應該注意禮儀。

我看到這些討論，想到的卻是另一件事：當一個人坐上主管的位置，穿著有時不只是個人的喜好，更代表著身後的公司與品牌。

以前當記者，我最習慣穿牛仔褲、T恤，舒服、方便就好。但年紀輕輕當上新聞部門主管後，我開始刻意穿高跟鞋、挺版襯衫，或者比較正式的套裝。因為我必須帶領團隊、參加主管會議，代表公司與其他企業、政府機構溝通協調。

我希望自己看起來更成熟、穩重，也更符合主管的角色。當我以主管身分出席會議，別人看到的不再只是我，而是我所代表的新聞部門，以及公司賦予我的責任。

賈永婕代表的，是台北101，不是立法院

也因為有過這段經驗，我可以理解正式場合為什麼需要注意穿著。但仔細看賈永婕的照片，我反而覺得，她的打扮沒有什麼不妥。

因為她代表的不是立法委員，而是台北101。台北101不只是一棟辦公大樓，更是台灣重要的國際地標、觀光景點，也是匯集國際精品的商業中心。身為董事長，賈永婕的工作不只是管理大樓，還包括對外展現台北101的品牌形象。而她一向鮮明、自信、具有時尚感的打扮，其實和台北101的品牌定位相當一致。

我認為，正式場合的服裝禮儀，和個人的穿衣風格、服裝價格，應該分開討論。如果認為備詢過程「外套披在肩上」方式，不符合國會禮儀，可以指出具體問題。但如果只是因為她穿了精品，就認為不夠純樸，這個標準值得商榷。莊重與否，不應該只由衣服的品牌和價格決定。

立法委員、新聞主管、科技公司執行長，以及台北101董事長，代表的組織不同，需要傳達的形象自然也不一樣。有些人需要展現親民，有些人需要展現穩重，有些人則需要傳達創新、活力與國際感。真正的得體，不是穿得跟別人一樣，而是讓自己的形象，符合所代表的角色與責任。

一件Dior外套，竟然變成台北101的免費廣告

這場風波最精彩的，是賈永婕事後的回應。她沒有只停留在辯解，反而在Facebook大方分享當天的穿搭。

她說，那件Dior外套，是去年參加孩子大學畢業典禮時買的，後來也穿著出席過好幾個重要場合。手上的Dior手錶，則是30多年前奶奶送給她的大學畢業禮物。原本大家討論的是精品價格，她卻讓大家看見衣服背後的故事。

有人看到Dior的標籤，有人看到董事長的形象；對她而言，還有陪伴孩子畢業、奶奶送禮的回憶。不只如此，她連全身的OOTD都拆解給大家看，最後還逗趣地說：「101好危險！」「感覺我又要去敗家了！」

這才是我覺得最厲害的地方。原本是一場可能讓她陷入被動的服裝爭議，她卻分享故事、展現個性，還順勢把話題帶回台北101。別人忙著討論她穿什麼，她已經把大家的注意力，帶回自己所代表的品牌。這不只是會穿衣服，更是懂得如何回應危機、經營形象。

形象可以加分，但真正讓人信服的，還是本事

穿著、談吐、舉止，都是專業形象的一部分。但如果一個人外表包裝得再漂亮，穿著再得體，卻沒有能力承擔職位賦予的責任，那些形象又能維持多久？

形象與能力，從來不是二選一。好的形象，能讓別人留下第一印象；真正讓信任持續下去的，卻是工作成果。對台北101董事長而言，最值得檢驗的，仍然是能不能把企業經營好、把品牌價值做出來。

而這次賈永婕面對爭議的回應，讓我們看見，她如何運用自己的風格，把一場尷尬的新聞，轉化成台北101的曝光機會。衣服穿得漂亮，是品味；把危機處理得漂亮，才是本事。真正厲害的人，不只穿得出那個位置的樣子，更有能力撐起那個位置的責任！


精華 FAQ

  • 因她到立法院備詢時，肩披Dior外套被立委提醒應穿得純樸一點，隨即引發外界對女性穿著、正式場合禮儀，以及精品是否等於不莊重的討論。

  • 作者認為她代表的是台北101而非立法院，作為國際地標與精品商業中心的董事長，鮮明、有時尚感的穿著，反而和台北101的品牌定位相符。

  • 她沒有只做辯解，而是在Facebook分享外套與手錶背後的故事，讓焦點從精品價格轉回台北101形象，也展現出她處理危機與經營品牌的能力。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#外套 #賈永婕 #Dior

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人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

2026-10-14 09:33 女子漾／編輯周意軒
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖

不用打卡、不必趕上班，退休後終於能照自己的步調生活，但每個月的帳單，可能還停留在工作時的模式。以前天天開的車、曾經很常去的健身房，甚至為了追一場比賽訂閱的平台，現在還需要嗎？

根據《GOBankingRates》報導美國退休男子派翠克與妻子的經驗，兩人因退休積蓄有限，開始重新整理支出，把已經用不到的項目刪除。這個個案也提供一個生活提醒：退休規劃除了準備存款，還可以替消費習慣做一次更新。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

1. 不必每天通勤，家裡還需要兩輛車嗎？

工作時，夫妻各開一輛車方便通勤；退休後，出門頻率與路線都可能改變，養車方式也值得重新考慮。

派翠克發現自己退休後很少開車，夫妻討論後，賣掉仍在繳貸款的車，留下已付清的舊貨車，減少每月負擔。

盤點用車需求時，可以一起計算停車、油料、保養與保險費，再比較大眾運輸、計程車等交通選擇。不過，若住處交通不便，或經常需要就醫，保留車輛的便利性也應納入考量。

2. 孩子長大了，保單也該跟著人生階段更新

以前買保險，可能是為了讓配偶與孩子在收入中斷時仍有保障。等到孩子經濟獨立、房貸繳清，家庭責任改變，保障需求也可能不同。

派翠克夫妻便是在孩子成年、房貸還清後，選擇不再延續原有的定期壽險。

這項經驗適合當作檢視保單的起點。調整前仍需確認配偶生活費、債務、醫療與照護需求，並了解契約條件及停保影響，避免省下保費，卻留下保障缺口。

3. 「退休後一定常去」的健身房，真的有去嗎？

時間變多，不代表辦了會員就會自動養成運動習慣。當初想像每天報到，實際上卻好幾週沒踏進健身房，會員費就容易變成閒置支出。

派翠克夫妻沒有一起取消會員，而是保留常運動的妻子的資格，只取消他自己少用的會員。

可以先回頭看看最近幾個月的使用次數，再決定是否續約。喜歡器材、課程或固定運動夥伴的人，會員仍有價值；偏好散步或居家運動的人，也能選擇更符合日常的方式。

4. 劇追完了、比賽結束了，訂閱卻還沒退

影音、音樂、雲端空間，各項月費單看都不算多，但最容易漏掉的，往往是早就沒在用的服務。派翠克夫妻曾為了看球賽訂閱 Peacock，賽季結束後忘記取消，直到整理預算才發現仍持續扣款。

檢查銀行與信用卡帳單時，可以把固定扣款逐項列出，確認最近有沒有使用。舉例來說，一項每月 300 元的服務，放著一年就是 3,600 元，多項加起來更值得留意。

5. 想幫孩子一把，先想好自己能承擔多少

孩子需要學費、買房或創業，長輩難免想出手幫忙。但一次性的金援與替人承擔貸款責任，是不同的決定。

原報導提到美國教育貸款的共同簽署風險；相關制度與台灣不同，不能直接套用。對台灣家庭而言，若涉及保證或共同借款，應先確認契約責任，再衡量自身負擔能力。

討論金援前，可以先保留自己的日常生活、醫療與照護預算，並把支援金額、期間說清楚，讓疼愛晚輩的心意有一個可負擔的範圍。

6. 終於能住夢想宅，後續費用也算進去了嗎？

退休後想搬到風景好的地方，或換間更舒適的房子，是很自然的期待。但換屋要評估的，還包括搬家、裝修、管理與維護費用，以及交通、就醫和生活機能。

派翠克夫妻選擇繼續住在生活了 40 年的家，沒有再購入退休夢想宅。每個家庭的選擇都不同。若現有住宅有樓梯、動線或安全問題，也可以把原屋改善與搬家一起比較，看看哪個方案更符合未來生活需求。

退休後，可以先從最近幾個月的帳單開始，逐筆問自己：「現在還有在用嗎？這筆錢有讓生活更舒服嗎？」把消費調整到適合現在的生活，才能多留一些預算，給旅行、興趣與真正想做的事。

#退休金

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許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#失眠 #LV #沈玉琳

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法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

2026-10-20 11:00 失敗要趁早-張念慈
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國高中缺老師與校舍老舊，引發學生不滿上街抗議。
  • 重點二：教師短缺、資源不均與升學壓力，放大教育公平爭議。
  • 重點三：抗議從校園擴散到全國，最終演變成社會性怒火。

「媽媽，為什麼法國高中沒有老師、課業壓力太大，會變成55萬人上街抗議，甚至還有人放火、搶劫？」孩子問我這個問題時，我也覺得不可思議。

​在台灣，課業壓力也很大，我們也面臨缺師問題，但大家依然在焦慮中繼續過每一天。可是，法國一群15到17歲的高中生，竟然因為學校沒有老師、教室破破爛爛，憤怒地走上街頭。

​從9月下旬開始，學生抗議不斷擴大。如今演變到法國約55萬人上街，部分城市甚至發生縱火、搶劫、警民衝突，連市政廳都遭到焚毀。原本只是學校缺老師，為什麼會變成整個國家的動亂？

為了幫小孩看懂新聞，我查了法國《世界報》、路透社、美聯社，以及法國教育部的資料，才發現，這場抗議背後，藏著一個比缺老師更令人難過的問題。當孩子被要求努力讀書，國家卻連公平的學習機會都無法保障，他們還能相信，努力就有未來嗎？

教室熱到40度、天花板掉下來，數學課卻沒有老師

巴黎北郊聖德尼，有一所保羅・艾呂雅高中。這裡有大約2000名學生，卻長期面臨嚴重的校園環境問題。學生抱怨，有些窗戶因為擔心掉下來砸傷人，只好被封住。教室天花板曾經坍塌，還有老鼠、蟑螂出沒。

​因為學校正在施工，部分學生必須在臨時搭建的教室上課。夏天熱的時候，室內溫度竟然可以高達40度；冬天卻又沒有足夠的暖氣。更誇張的是，有些準備升學的高年級學生，連數學老師都沒有。全校大約2000名學生，只有一名護理人員，還缺乏社工、圖書館等基本資源。

​看到這段報導時，真的很難想像。這不是偏遠地區的一所小學校，而是位在法國首都巴黎附近的高中。學生要求的，竟然是我們以為最基本的事：有老師教、有教室坐，能夠安心讀書。

​超過半數學校缺老師，孩子卻一樣要競爭升學機會

你可能會以為，這只是某一所學校的問題，但數字更讓人震驚。法國教師工會今年9月調查1033所公立國中、高中，發現53%的受訪學校，開學時至少缺少一名教師。法國教育部另一份統計也顯示，2024至2025學年度，公立中等學校有9.8%的原定教學時數沒有正常提供，其中7.5個百分點與教師缺席卻未能安排代課有關。

​更讓學生憤怒的是，沒有老師上課，升學競爭卻不會因此停止。法國有一套大學入學申請制度，叫做Parcoursup。學生必須提交成績及相關資料，競爭大學入學機會。

試著想像。兩個17歲的孩子，一樣準備申請大學。一個住在資源充足的地區，學校老師穩定，課程正常進行。另一個住在弱勢地區，數學課常常開天窗，校舍設備老舊，連基本的學習條件都不穩定。最後，兩人卻要競爭相同的大學入學機會。

​如果你是後者，心裡會不會不平衡？明明是同一個國家的孩子，一樣認真，為什麼出生在哪裡，就可能影響自己能擁有多少學習資源？

法國連老師都找不到，問題其實已經存在很多年

為什麼法國這麼重視教育的國家，竟然連老師都找不到？其中一個問題，是教師工作的吸引力不足。

​根據經濟合作暨發展組織（OECD）2026年的資料，法國國中教師的平均收入，比其他受過高等教育的工作者低約10%。薪資、工作壓力、教學環境，加上部分地區師資分配困難，都讓教師招募與留任面臨挑戰。

​學校缺老師，原本的老師可能要承擔更多工作；工作環境愈來愈辛苦，又讓學校更難留住人。最後，問題不斷累積。但孩子的人生，沒有辦法等政府慢慢解決。

​一個學期少上的數學課，可能影響升學準備；長期缺少學習資源，也可能讓原本就弱勢的孩子更加吃虧。對政府來說，這些可能只是等待補足的教師職缺；對孩子來說，卻是無法重來的青春。

​從缺老師到55萬人上街，為什麼整個國家都生氣了？

9月17日，巴黎東南郊的聖艾修伯里高中，教師因人力不足發起罷工，隔天學生封鎖校門聲援。短短十幾天，抗議從一所學校擴散到全國。學生抗議：「上課時間比睡覺還多！」「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」學生要求增加教師、改善校園環境，也不滿沉重的課業安排及升學制度。

​但示威過程中，學生與警方發生衝突，催淚瓦斯、拘留與示威者受傷的事件，又激起更多不滿。

​到了10月17日，原本的教育抗議，進一步與反對生活成本上漲、爭取薪資及改善公共服務等不同訴求匯合。對高中生來說，他們在問：「為什麼我們連好好上課都做不到？」對上班族來說，他們在問：「為什麼已經努力工作，卻還是愈來愈難生活？」不同世代的人，帶著不同的不滿走上街頭。

​最後，根據警方統計，全法國約55萬人示威，主辦團體則估計有80萬人。多數民眾是和平表達意見，但部分地區發生嚴重衝突，還有激進團體及趁亂犯罪者破壞商店、焚燒建築、趁火打劫，約有1500家商店受害。

身為媽媽，我更在意孩子能從這場動亂學到什麼

​看完這則新聞，我覺得，這是一個很好的機會，讓我們跟孩子討論教育公平。以前當記者時，我採訪過不少教育新聞。當了媽媽之後，我愈來愈覺得，孩子在成長過程中，最珍貴的，不只是考試考幾分、能不能進入好學校。而是他能不能相信，只要願意努力，自己就有機會改變未來。

​所以，當孩子問我：「為什麼沒有老師，會變成55萬人抗議？」我告訴他，因為這件事背後，牽涉到的不只是老師有沒有來上課。而是很多人開始懷疑，這個社會究竟能不能給下一代公平的機會。學生擔心自己沒有足夠的資源讀書，成年人擔心努力工作依然無法好好生活。

​當很多人都覺得自己的困境長期沒有得到解決，原本看似不同的問題，就可能累積成整個社會的憤怒。

​但是，我也希望孩子知道。遇到不公平的事情，我們可以表達反對、可以抗議、可以要求政府改變。卻不能因為自己很生氣，就理所當然地傷害別人。爭取權利需要勇氣，尊重別人的權利，同樣需要勇氣。

​我也反問孩子：「如果有一天，你的學校連老師都找不到，你會怎麼辦？」「如果你跟別人一樣努力，卻沒有相同的學習機會，你會覺得公平嗎？」「如果你覺得不公平，除了生氣，還有沒有其他方法可以改變？」

​遠在法國的一場示威，或許正是我們陪孩子思考公平、責任與民主的好機會。因為教育最重要的，從來不只是讓孩子考出好成績。而是讓每個孩子都能相信，自己的未來值得期待，也值得這個社會認真對待。


精華 FAQ

  • 起點是高中缺老師、校舍破爛、教室悶熱、設備老舊等問題，學生甚至連基本上課條件都無法確保，因此走上街頭要求改善教育環境與師資配置。

  • 因為教育不公平只是眾多不滿之一，之後又和生活成本上漲、薪資壓力及公共服務問題交織，讓不同族群的怨氣匯合，最後演變成大規模示威。

  • 文章希望透過法國事件討論教育公平、社會責任與民主參與，讓孩子理解不公平可以被抗議，但也要守住不傷害他人的界線，並思考改變的方法。

失敗要趁早-張念慈

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