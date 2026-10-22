沈伯洋對決趙少康誰贏了？溝通專家揭兩人說話技巧，點出「這一題」最難招架

民進黨立委沈伯洋登上趙少康主持的《少康戰情室》，面對毒品政策、廢死立場、基金會經費及大罷免等敏感議題，雙方一來一往的攻防引發關注。溝通表達培訓師張忘形看完專訪後，特別從DiSC行為風格與NLP語言模式分析兩人的說話技巧。

他認為，趙少康擅長利用提問掌握話語框架，沈伯洋則展現先講結論、不搶話的應對能力，讓他直呼「真的很有魅力」。不過，張忘形也點出沈伯洋在兩道問題上的回答弱點，認為過度重視細節與定義，反而可能讓聽眾聽不懂真正想表達的重點。

以下為溝通表達培訓師張忘形評論全文：

「我先講結論，我不是CIA的人」

（這邊本來發表在我自己的個人臉書，只是我忽然發現既然都講蔣萬安了，那粉專也一起發一份XD) 看少康戰情室訪沈伯洋，我真的笑爛，不是因為內容，是因為我忽然覺得學溝通還是蠻有用的。先說，我有政治立場，但我盡量用溝通的角度，把這集當成語言的教材來拆解。

政論節目是語言的拳賽！一句話都可能成為新聞標題

我一直覺得，政論節目的專訪很像溝通的拳賽。主持人有備而來，手上有你十幾年前的文章、影片和發言，還有一整排提問團輪流上陣。來賓不能說錯話，因為任何一句都可能被剪成標題。更麻煩的是，你不能只顧著不說錯，還得讓沒耐心的觀眾在十秒內聽懂你的意思。

這種場子，最能看出一個人的語言習慣。平常可以慢慢解釋的東西，在這裡全部被壓縮，壓縮之後，原本的樣子就跑出來了。所以這篇我想用兩個我最常教的工具來看，一個是DiSC，一個是NLP的語言模式。DiSC回答的是「為什麼他會這樣講」，NLP回答的是「這句話為什麼有效，或為什麼沒效」。

DiSC四種溝通風格！看懂不同人的說話習慣

DiSC把人的行為分成四種風格。D是支配風格，重結果、重速度，要立場、要答案。i是影響風格，重人、重氣氛，講話有畫面、有情緒。S是穩定風格，重和諧、重安全感，不喜歡衝突，先傾聽。C是謹慎風格，重精確、重邏輯，怕講錯，喜歡把脈絡交代清楚。

我在課堂上一直強調一件事，DiSC不是貼標籤，而是觀察一個人在某個情境下怎麼行動。所以接下來我講的，都是「他在這場訪談裡呈現出來的樣子」，不是在幫一個真人做人格鑑定。一場節目不足以定義一個人，但能看見一個人的習慣。

沈伯洋偏向C型風格！重視邏輯、分類與細節

整場看下來，他有幾個很明顯的C風格特徵。

1.他很常說在我們領域裡面。講到毒品政策，他說這在他們領域是行之有年的做法，講到廢死，他也說他們的領域超愛討論這件事。這句話的潛台詞是：我講的不是個人意見，是專業共識。

2.他喜歡用分類來回答問題。問到十二年前那篇文章，他把文章拆成A、B、C三個方案，然後說明自己最後採納的是哪一個。這是非常學術的回答方式，先建立架構，再把自己放進架構裡。

3.他很在意細節的正確。被問到基金會經費，他說人事費最多、智庫核銷非常嚴格，被問到高風險族群，他第一件事是更正「最高風險的是立法委員，再來是村里長，我沒有說過中配」。C風格的人被誤解時，第一個反射通常不是生氣，是更正。

4.他常用「其實」。「這其實是一個風險控管」「這其實是一個很常見的做法」。「其實」是一個很有意思的詞，它的功能是校正，意思是：你剛剛理解的不太對，真正的情況是這樣。這些都不是缺點，在學術圈，這是基本功。但在政論節目，這些基本功會遇到一個麻煩。

趙少康展現D型風格！提問直接、要求明確立場

我之前打書的時候上過趙少康節目，我其實真的敢說他就是D的意志，D爆那種。看這集他的提問，幾乎每一題都在要立場，二選一。「你心裡到底支持還是反對？」「你承擔了什麼責任？」「這錢到底花在什麼地方？」

D風格的人不太在乎你的推論過程，他要的是你站在哪裡，以及你敢不敢為這個位置負責。而且D風格的節奏很快，你鋪陳三分鐘，他30秒就會切進來，但我老實說我覺得趙少康已經非常克制了哈哈哈哈。所以這一集其實是一個很好的觀察樣本。一個C風格的人，被放進一個D風格的場子裡，他會怎麼做？

沈伯洋「先講結論」成亮點！專家讚最值得學

沈伯洋。聯合報系資料照，記者林伯東／攝影

答案就是開頭那句話。被問到毒品，他說「我先講結論，我沒有要推毒品除罪化，也沒有要贊成大麻合法化」。被問到CIA，他說「我先講結論，我不是CIA的人」。如果你熟悉C風格的人，就會知道這有多不自然。

C風格的人不是不會講結論，而是他們打從心底覺得，沒有脈絡的結論很危險。因為結論一旦被單獨拿出來，就可能被誤解、被斷章取義。所以C風格的直覺是先鋪路，把所有可能的誤會都先排除，最後才放上結論。

但在政論節目，這個直覺會害死你。你鋪路的那三分鐘，就是對方切進來的那三分鐘，剪輯師也不會等你講完才下標題。所以沈伯洋做了一個很漂亮的調整，他把結論搬到第一句。這等於C風格的人借用了D風格的語言。

他沒有變成另一個人，後面的脈絡、分類、文獻全部都還在。他只是改了順序，讓D風格的聽眾在第一秒就拿到想要的東西，然後才給自己需要的空間。我覺得這是整集最值得學的一件事。風格彈性不是叫你變成別人，而是先用對方聽得懂的方式開場，再用自己擅長的方式說完。

被打斷也不搶話！沈伯洋如何守住自己的節奏

提問團的錢怡君曾經打斷他，說她重看了那篇文章，B方案其實就是除罪化。很多人被打斷的反應是加大音量把話講完，但他是停下來聽，等對方問完，才用「沒有，因為剛剛你講的⋯⋯」把話接回來。

趙少康切進來問大罷免時，他也是先接住，說「好，我們還是要再講一次」，然後重新開始自己的節奏。這種不跟對方在音量上對撞的處理方式，帶有一點CS風格的穩定。在D風格的場子裡，你越兇狠，反而會輸，因為那是對方擅長的結構。

所以吵架課我常說，不要當表現者，而沈伯洋的強大就是，他既能先同頻建立親和，再去調整頻率，不讓對方帶走。

壓力一大回到原廠設定！內湖交通、大罷免回答露出弱點

不過，整場也有幾段，他回到了C風格的習慣。第一段是內湖交通。趙少康問，內湖下雨天塞成那樣，腳踏車道有什麼用？他回答，內湖交通是每種解法疊加，腳踏車道解一到二個百分點，彈性工時也解一到二個百分點，科技宅解一部分。

老實說，每一點都對，而且很務實。但聽完之後，你記不住任何一點。C風格的人很怕誇大，所以會把每個方案的效果講得很精確，可是精確到最後，聽起來每個解法都很小、很弱。這不是內容的問題，是層次的問題，等一下講NLP再來說說。

第二段是大罷免。趙少康問，大罷免失敗，你作為發起人之一承擔了什麼責任？他先說「這是公民運動，我不是發起，但我很贊成」。這是非常C風格的反射，先把事實講精確，我不是發起人。

可是D風格的人聽到這句，接收到的不是精確，是切割。對方問的是擔當，他回的是定義，兩個人其實沒有在同一個頻道上，這也是很多人說他沒有回應的原因。這兩段讓我看到一件事，調整是可以練的，但壓力越大，人越容易回到原廠設定。而對方的問題，往往就是設計來讓你回到原廠設定的，這邊我覺得就要從風格談談語言。

NLP語言模式解析！4種技巧看懂政治攻防

NLP的語言模式裡，有幾個工具特別適合拿來看這一集。預設：一句話裡沒講出來，但已經被當成前提的東西。換框：不改變事實，但改變看事實的角度。層次：講得太抽象或太具體，往上收叫上推，往下拆叫下切。先跟後帶：先站到對方的位置，再把對方帶到你想去的地方。這四個工具，在這集真的超級精彩。

趙少康提問暗藏4種框架！專家直呼「根本是框架大師」

我必須說，趙少康的提問非常值得學，不管你喜不喜歡他，他根本是框架大師哈哈哈。

1.預設框架。「你承擔了什麼責任？」這句話沒有問你有沒有責任，它直接預設你有責任，只問你承擔了什麼。這種問句最難接，因為你一旦去否認預設，說「我不是發起人」，聽起來就像在推卸。

所以沈伯洋先去談定義，對支持者來說這是在回答，但在另一邊的人看起來，就是逃避責任。這個預設的問題就像假設小葵問我，你能不能多在乎我一點，這個問題就是預設框架，也就是我不在乎她。這時候我如果先說「我沒有不在乎」，我就輸了，因為我已經站進她畫的框裡了。

2.雙重束縛框架。「你心裡的主張跟現在的政見一樣，還是為了選舉藏起來？」不管你選哪一個，都在他畫的框框裡。說一樣，他可以說你過去的言論更激進，說不一樣，你就承認自己藏了意圖。

NLP裡把這種叫做雙重束縛，你看起來有選擇，其實每個選項都對他有利。我們最常遇到的就是早餐店阿姨問你要不要加蛋或起司，看起來有得選，但都是給她賺（更精確地說，這叫假選擇）。

3.預設情緒框架。「被中共通緝，你覺得光不光榮？害不害怕？」在理解雙重束縛後，我們還能加上情緒，在NLP中我們會講角色，簡單講就是人設。這題預設了你一定有某種情緒，光榮也好，害怕也好，你只要選一個，就會被貼上一個人設。

4.引用第三者框架。問CIA那題，他引用的是外媒和陳柏惟的玩笑。這是很聰明的距離感，問題很尖銳，但不是我說的，我只是轉述。這讓主持人可以問最兇狠的問題，同時保留自己的安全位置。而沈伯洋在回應毒品問題時，引用蔣萬安的言論也是同一招，接著我們就來講講他的語言。

沈伯洋如何破解提問？4種溝通技巧拆解

左一為台北市長蔣萬安，右一為民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

1.先跟後帶。被質疑毒品政策太激進，他沒有正面反駁，而是說「這些話我都贊成，但這些話是蔣萬安在立法院說的」。這就是先跟，他先站到對方陣營的位置，用對方自己人的話，再把聽眾帶回他的論點。在溝通中就是先同理，再說理，所以同理之所以有用，就是讓對方的防禦可以降低。

2.一般化的換框。被質疑拿美國的錢，他把這件事放進「學界申請研究經費是常態，日本、英國、美國都會申請」的框裡。原本是一件聽起來很可疑的事，被換到一個很普通的情境裡，可疑感就降低了。這也是後設模式說的一般化，人其實當發現一件事情是常態時，就比較不容易產生抗拒。

3.凡事必有第三個選擇。在回答情緒那題，他說沒有光榮不光榮，被關注反而讓他講話更小心。這是拒絕對方預設的情緒，再把它換成責任。他沒有選光榮，也沒有選害怕，而是自己開了第三個選項。

4.彈性，非黑即白中的灰度。廢死那題，他拿出自己審定的日文翻譯書《死刑肯定論》。這個動作很有意思，被質疑支持廢死，他拿出一本支持死刑的書，等於先跟了對方的立場，再說他主張的是逐步減少、謹慎執行。也就是當對方要極端化選項時，我們可以去思考有沒有中間的彈性。

趙少康一句話漂亮反擊！專家感嘆「定義很難打贏經驗」

在高風險族群那一段，沈伯洋把「高風險族群」換框成「容易被接觸的被害者」，主張制度是要保護，不是處罰。老實說，這個換框在邏輯上是成立的，而且很猛。但趙少康接了一句，保護跟管制是一體兩面，以前國民黨也是說要保護你，事實上傷害已經造成。

這邊我覺得趙少康沒有去爭定義，他沒有說「高風險不是被害者」，他直接把歷史經驗搬出來，用經驗去拆定義。而且他引用的是自己陣營過去的歷史，這反而讓這句話更有重量，我覺得這是整集趙少康最漂亮的一個回應。

結果沈伯洋接下來說，傷害確實會發生，或許他講得還不夠多。我在那一刻有一個感覺，定義很難打贏經驗。換框能改變的是角度，但當對方手上有一段真實發生過的傷害，你再漂亮的框，都會被那段記憶穿過去。

也就是大家被喚起了某個情緒心錨，如果要回應這種反換框，可能不是再換一次框，而是先跟那段經驗。先承認那段傷害是真的，先說你理解大家為什麼會擔心，然後才談你的機制和過去有什麼不同。先跟經驗，再帶機制，但我也是紙上談兵，真的在現場我可能只會被壓著打。

沈伯洋回答內湖交通太細？專家揭聽眾記不住的原因

回到內湖交通。用NLP的層次來看，他的回答全部都在下切，每個方案都切到很細的百分比。下切本身沒有錯，可是少了一句上推的話。

如果在講那些百分比之前，先有一句收攏的主軸，比如「我的方向是讓需要進內湖的人變少，或是讓他們不要擠在同一個時間進去」，後面的每一個小方案就都有了位置。聽眾腦中會先有一個抽屜，再把一個一個方案放進去。沒有抽屜的時候，每個方案都是散在地上的零件。

C風格的人比較容易這樣，因為他們覺得講大方向太空泛、不夠負責，所以會直接跳到細節。但政論節目的觀眾，很少有人會記住五個百分比。先給一句方向，再給細節，那些百分比才會被當成證據，而不是一堆數字。

從政治攻防學職場溝通！主管要的可能只是結論

職場。圖/123RF圖庫

寫到這裡，你可能會覺得這些離自己很遠，政論節目，市長選舉，跟我上班有什麼關係。但我覺得這一集裡的每一個畫面，在辦公室都天天上演。

如果你是偏C風格的人，被主管問「這個專案是不是延誤了？」，你的直覺可能是先解釋原因，從需求變更講到人力調度。可是你的主管如果偏D風格，他在你講到第二句的時候就已經不耐煩了。

試試看先講結論，「會延誤一週，原因有兩個，我說明一下」。你的脈絡一個字都沒少，只是順序換了。如果有人問你「這件事你要負什麼責任？」，先別急著說「這不是我負責的」。先接住，「這件事我有參與，所以我也有份」，再畫範圍。

如果你要提一個很多步驟的方案，先給一句往上收的話，再往下拆。讓聽的人先有抽屜，再放內容，會更好完成你的目標。

強勢提問不一定有效！D型溝通也有盲點

趙少康的問句很厲害，但在職場，如果你每次都用預設和選擇題去問同事，你會得到很多防衛，很少真話。其他風格的同事不是不想給你答案，是你給的問題沒有留空間讓他把話說完整。有時候多一句，你先給我結論，細節我等一下聽，就能讓雙方都輕鬆很多。

真正厲害的溝通能力！懂得調整說話方式才掌握大局

一個C風格的人，願意把結論搬到第一句，這件事本身不容易。因為這代表他知道自己的習慣，也知道現場要什麼，然後選擇了調整。溝通從來不是改變你是誰，而是在你是誰的基礎上，多一種讓別人聽懂你的方式。

只是壓力來的時候，我們都會回到原廠設定。所以真正要練的，可能不是那句話怎麼說，而是在最緊張的那一刻，還記得自己可以選擇。

看完專訪真心佩服！沈伯洋魅力來自願意傾聽

寫完這篇，我還是想老實說，我覺得沈伯洋真的很有魅力。但我說的魅力，不是口才好，也不是很會講金句。而是在一個這麼兇狠的場子裡，你還是感覺得到他在聽。被打斷會停下來，被挑戰會先接住，被丟一個二選一，他會自己開出第三條路。

而且他明明是很C的人，卻願意先講結論。這代表在他心裡，讓觀眾聽懂，比把話講完整更重要。我猜這是練出來的，也是這次他的主軸，我們就是認真講政策。

每一題他都可以回到最舒服的說法，但大部分時候，他選了對方最能對話下去的方式。所以我真心佩服，果然溝通的意義，取決於對方的回應啊！