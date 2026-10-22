2026-10-22 13:04 柳靖
「妳怎麼那麼愛記仇？」：媽媽生日那天，也是我爸的忌日
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者回憶母親用貶低與指責影響她的童年。
- 重點二：離家後她靠自己成長，逐步找回能力與自信。
- 重點三：她選擇不原諒母親，但要和過去受傷的自己和解。
10 月 22 日，是我爸離開人世的第 15 年，也剛好是我媽的生日。一個人的生日，從此綁著另一個人的忌日。
我常想，爸爸是不是故意的？他選在這天離開，大概是要媽媽記住這一輩子的痛。那是他們夫妻之間的帳，我自己身上，也有一筆媽媽給的帳。
▋我媽最常對我說的一句話
從小到大，媽媽最常對我說：「妳怎麼那麼愛計較？妳怎麼那麼愛記仇？」她不說「妳很棒」，也從不鼓勵我。她用最刺耳的話提醒我：妳很爛。
我想學心算，她一句沒錢就帶過，每次經過那家心算補習班，我眼裡都泛著淚。我一直以為自己真的是廢咖，人生就這樣平庸、普通，不值得被看見。
▋那個被嫌棄的女兒，自己活下來了
離開家以後，我才慢慢發現自己不差。還沒滿 18 歲，我學會操作複雜的機台，撐得過 12 小時輪班，一個人在陌生的城市生活，還有力氣回頭照顧跑路的媽媽。
她嘴裡那個什麼都不行的大女兒，用自己的方式活下去了。
▋我媽會愛人，只是那份愛不給我
讀者常安慰我：「妳媽媽只是不會愛。」我以前也這樣安慰自己。
爸爸過世後，媽媽交了新男朋友。我怕對方圖她的錢，怕被騙錢的噩夢重來，主動要求見這位「叔叔」，聊過才安心一點。
也是那次我看清楚：媽媽當年是瞞著外公外婆，偷偷跑去跟我爸結婚的，直到生下我，外公外婆才知道。她現在也會牽掛一個男人，假日打電話給她常常沒人接，我知道她去約會過夜了。
她一發現我手上有點錢，就要我買美金儲蓄險。她有跟男朋友或他的家人推銷過嗎？沒有。
我媽會愛人，她只是不願意把愛給我，我只是她很好用的一顆棋子。
▋我不原諒她，跟過去的自己和解
被貶低長大的孩子，常把媽媽的聲音裝進腦袋，長大後換自己每天罵自己。我曾自責到要看精神科吃藥，花了好多年，才把自己撿回來。
我不想原諒媽媽，原諒等於替她過去對我的傷害找理由。我要和解的，是那個北漂無依、以為自己什麼都不行的小女孩。我想抱抱她，跟她說：妳一直都很努力，妳會越來越好的。
現在我也是一個女兒的媽媽。我女兒是最漂亮的，誰敢嫌她，我會抓狂。
▋把那句話還回去
沙特說：「重要的，是我們拿別人對我們做過的事，自己做了什麼。」儒家教我們，父母再怎麼錯，子女都該體諒、該放下。沙特把重點放回孩子手上：傷害是別人給的，接下來怎麼活，由妳自己決定。
不原諒，是我的權利；放過自己，是我的選擇。如果那句最傷妳的話，本來就屬於說它的人，妳打算什麼時候，把它還回去？
精華 FAQ
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作者用這個巧合帶出家庭中長年累積的情緒與傷痕，也象徵母親與父親之間未解的帳，進一步連結到自己從小被母親傷害的經驗。
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母親常用「妳怎麼那麼愛計較、愛記仇」等話貶低她，讓她從小覺得自己很差、沒價值，甚至把這些聲音內化成自我否定，影響很深。
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她認為不原諒母親是自己的權利，重點不是替傷害找理由，而是放過自己、和受傷的小女孩和解，重新把人生主導權拿回來。
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