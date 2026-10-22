從嫌棄小孩到成為被嫌棄的媽媽！《新手上路》最殘忍對比：每個媽媽都有自己的苦

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《新手上路》以媽媽處境翻轉，呈現被評分的育兒壓力。

《新手上路》以媽媽處境翻轉，呈現被評分的育兒壓力。 重點二： 陳意涵飾演的張如意從嫌棄小孩到獨自扛起養育責任。

陳意涵飾演的張如意從嫌棄小孩到獨自扛起養育責任。 重點三：天心飾演的珍珠雖富有權勢，卻承受求子失敗與喪子之痛。

「每個媽媽都很辛苦，沒有誰比誰更辛苦。」看完Netflix影集《新手上路》，我腦海裡一直想著這句話。

原本看到陳意涵、天心、劉冠廷、黃冠智的演員陣容，我就很期待。再看到預告裡，新手媽媽竟然要跟黑道搶孩子，我還以為是什麼嬰兒綁架、媽媽拚命救孩子的刺激爽劇。沒想到，看完才發現，這部戲比我想像中深刻太多了。

最讓我難忘的，是兩個命運截然不同的女人。一個原本不想生孩子，卻因為意外懷孕，失去了原本擁有的一切。另一個有錢、有權，什麼都不缺，卻始終得不到最想要的孩子。

曾經最討厭小孩的女人，最後成了被大家討厭的媽媽

陳意涵飾演的張如意，原本是個堅持不婚不生、事業成功的人氣直播主。故事一開始，她在公車上看到媽媽無法安撫哭泣的小孩，毫不客氣地表達不滿。那時候的她，根本無法理解，帶個孩子到底有什麼困難？

直到有一天，她自己成了媽媽。原本是公司業績第一名、前途一片看好的直播主，卻因為意外懷孕、生下孩子，失去了工作，也失去了原本規劃好的人生。最狼狽的時候，連坐月子都沒辦法好好休息，還得出去送外賣，想辦法養活自己和孩子。

更讓人心疼的是，明明已經這麼努力，身邊的人卻還是不斷指責她。孩子哭了，有人嫌她不會帶小孩。孩子瘦了，有人懷疑她是不是沒照顧好。孩子吵到別人了，又有人認為她根本不配當媽媽。當了媽媽以後，好像全世界都突然有資格替妳打分數，只有妳自己，連喊累的資格都沒有。

最諷刺的是，當初在公車上嫌棄別人的張如意，最後竟成了那個被別人嫌棄的媽媽。我覺得編劇這個安排非常厲害。因為有時候，我們之所以能夠輕易指責別人，只是因為我們從來沒有走過她的路。

什麼都有的女人，卻得不到最想要的孩子

另一位讓我非常心疼的媽媽，是天心飾演的黑道大嫂珍珠。她有錢、有權勢，生活優渥，身邊也有許多人聽她使喚。但她這輩子最大的遺憾，就是一直無法擁有自己的孩子。

為了懷孕，她做了十幾次人工生殖治療，肚皮打針打到瘀青，甚至到處求神問卜。別人看來理所當然的事情，對她而言，卻是花再多錢、受再多苦，都不一定能實現的夢想。好不容易懷孕了。她以為自己終於可以把孩子抱在懷裡。沒想到，卻在生產那天失去了孩子。那一刻，她所有的期待、努力和希望，全部落空了。

我覺得天心把這個角色演得非常好。一個外表強勢、什麼都不怕的女人，心裡卻藏著最深的脆弱。她可以用錢解決很多問題，卻沒有辦法用錢換來孩子的一聲啼哭。一個女人最渴望的幸福，竟然成了另一個女人最沉重的負擔。這樣的對比，實在太令人心酸。

孩子的一個笑容，讓我們有勇氣繼續走下去

我很喜歡張如意後來的改變。從原本嫌棄小孩，到每天被奶粉、尿布、哭聲和生活壓力追著跑，她終於明白，原來照顧孩子真的可以累到讓人懷疑人生。可是，奇妙的事情也發生了。明明前一刻還累得快要崩潰，只要看到孩子突然對自己笑了，心裡又會湧上一股力量。

身為兩個孩子的媽媽，我特別能理解這種心情。孩子的一句「媽媽，我愛妳」，或是一個小小的擁抱，常常就能讓疲憊的我們，覺得今天好像還可以再努力一點。但媽媽的犧牲，也不應該只靠孩子的一個笑容來彌補。除了孩子的愛，我們更需要家人的分擔，以及社會的理解。

親愛的媽媽，謝謝妳願意上路！

《新手上路》讓我明白，每個媽媽都有自己的難題，誰也沒有資格拿自己的辛苦，去否定別人的痛苦。我們都是從新手媽媽，一路跌跌撞撞走到今天。沒有人天生就懂得怎麼當媽媽，更沒有誰能夠永遠不犯錯。

所以，親愛的媽媽，辛苦妳了！謝謝妳，願意踏上這條路。謝謝妳，即使有過無數次崩潰，依然努力走到現在。也謝謝每一位媽媽，讓下一代有機會在愛裡長大。願這個世界少一點對媽媽的評分，多一點理解與疼惜。因為每個努力走到今天的媽媽，都值得被溫柔對待。