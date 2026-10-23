主管說了又改，為什麼最後都是員工的錯？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 主管多次更改報告方向，卻反而責怪員工沒有判斷力。

主管多次更改報告方向，卻反而責怪員工沒有判斷力。 重點二： 林小姐透過筆記紀錄每次指示，避免被誤認為工作沒做好。

林小姐透過筆記紀錄每次指示，避免被誤認為工作沒做好。 重點三：文章強調溝通要清楚，主管改變決定也應說明原因。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

星期一早上，行政部門的林小姐接到主管交代的工作。

「這星期五要開部門會議，妳先把今年的工作統計整理出來，格式就照去年的做。」

林小姐點點頭，回到座位打開電腦，找出去年留下的會議資料。

她在公司工作多年，對部門業務並不陌生，也知道主管對報告格式有一定的要求。既然已經交代按照去年的方式整理，她便依照原有的表格，逐項更新今年的數據。

隔天下午，她將整理好的初稿交給主管。

主管翻了幾頁，皺起眉頭。

「今年的資料怎麼還用去年的格式？這樣根本看不出差異，全部重新整理。」

林小姐有些意外。

「可是您昨天說，格式照去年的做。」

「我是叫妳參考去年的資料，不是全部照搬。妳做這麼久了，難道不會自己判斷嗎？」

林小姐原本還想解釋，但看見主管不耐煩的表情，最後只是問了一句：

「那這次希望改成什麼方式呈現？」

「把各項業務的差異整理出來，重點要清楚，不要一堆數字。」

她把要求記下來，回到座位重新設計表格，將原本依月份排列的數據改成各項業務的比較分析，另外製作了幾張圖表。

星期三上午，主管看過修改後的內容，又提出新的要求。

「這裡要增加去年同期的數字，還有，各部門的執行情況也要放進去。」

「好的，那昨天您說不需要的明細資料，還要保留嗎？」

主管想了一下。

「先放回來好了，到時候看情況再刪。」

林小姐把新的要求記在筆記本上，繼續修改。

原本預計一天就能完成的工作，因為幾次調整，已經花了將近三天。

這段時間，她手邊還有其他例行業務需要處理，只能利用午休時間整理資料，有時甚至得延後下班。

她並不認為主管不能改變決定。

工作本來就可能因為實際需求而調整，尤其會議資料，往往需要反覆確認。

只是讓她感到困惑的是，每次主管提出新的要求，似乎都認為自己早已交代清楚。

星期四下午，部門召開會前討論。

主管拿起林小姐準備的報告，翻到其中一頁，突然停了下來。

「這裡怎麼又放這麼多明細？我不是說過，報告要簡單一點嗎？」

會議室裡幾名同事抬起頭。

林小姐看了一眼資料。

那正是主管前一天要求她重新放回去的內容。

「主管，這部分是昨天您說要增加的，所以我才把原本刪除的資料放回來。」

主管的表情有些不悅。

「妳不要每次都說是我講的。做事情要有自己的判斷，不能主管說什麼就做什麼。」

林小姐停頓了一下。

她知道，如果這時候急著反駁，很可能讓討論變成爭執。

於是，她翻開隨身攜帶的筆記本。

「主管，這幾天修改的內容，我都有記下來。星期一是照去年的格式，星期二改成業務比較，昨天再增加同期數據和明細。」

她看了看主管，接著說：

「如果現在要簡化，我可以再調整。只是想先確認，哪些內容要保留，哪些放在附件，這樣比較不會一直重複修改。」

會議室安靜了幾秒。

主管看了一眼筆記，沒有繼續責備。

「那就把明細放在附件，主要報告留下重點就好。」

「好的，我會照這個方向修改。」

林小姐把新的要求記下來，沒有再多說什麼。

散會後，一名同事走到她身旁。

「妳剛剛膽子真大，竟然敢直接跟主管說。」

林小姐笑了笑。

「我不是要跟他爭誰對誰錯，只是不想每次改來改去，最後都變成我沒有做好。」

這樣的情況，在職場裡其實並不少見。

有些主管交代工作時，習慣只說一個大概，認為員工應該能理解自己的意思。

等到員工完成後，才發現成果和原本想的不一樣，於是要求修改。

如果員工提出疑問，主管可能又會認為，這些事情本來就應該知道，不需要特別說明。

可是，主管心裡想的，和實際說出口的，不一定是同一回事。

員工再有經驗，也不可能每次都猜中主管沒有說清楚的要求。

當然，主管需要考量的事情可能比員工更多，也可能因為上級要求、客戶需求或實際情況而改變方向。

這些都是工作中可能發生的事。

問題不在於主管改變決定，而是當指示前後不同，工作成果又不符合期待時，是否願意承認其中也有溝通上的問題。

如果主管今天說要這樣做，明天又要求改成另一種方式，員工可以配合，但至少應該讓對方知道，為什麼需要調整，以及新的方向是什麼。

否則，員工花了時間完成工作，卻因為主管再次改變想法而被責怪，久而久之，難免會產生挫折。

更麻煩的是，有些員工為了避免出錯，開始反覆確認每一項細節。

主管卻又覺得：

「這麼簡單的事情，為什麼一直問？」

不問，怕做錯。

問了，又怕被嫌麻煩。

最後，員工只能一邊做事，一邊猜測主管真正想要的是什麼。

這樣的工作方式，不但浪費時間，也容易讓彼此失去信任。

不過，溝通本來就不應該只是主管單方面的責任。

員工接到工作時，如果發現內容不清楚，應該主動詢問；遇到前後指示不同，也可以再次確認，避免按照自己的理解執行，最後產生落差。

尤其是需要多次修改的工作，留下簡單的紀錄，或在討論後整理重點，不只是為了保護自己，也能讓雙方清楚知道目前的工作方向。

但不是每位主管都願意接受員工的說明。

有些人把詢問當成質疑，把解釋當成頂嘴，甚至認為員工提出不同意見，就是不服從管理。

如果員工連確認工作內容都得小心翼翼，擔心多問一句會被責備，說明原因又被認為是在推卸責任，那麼需要改善的，恐怕不只是員工的工作能力。

主管與員工之間，本來就有不同的職責。

主管負責決策與管理，員工負責執行與回報。雙方不一定每次都有相同的看法，卻應該能夠把事情說清楚。

一位好的主管，不需要永遠做出正確的決定，也不可能每次交代工作都毫無遺漏。

但至少在發現問題時，願意一起釐清原因，而不是急著找出應該負責的人。

畢竟，員工不是主管肚子裡的蛔蟲，不可能每一次都猜中那些沒有說出口的想法。

工作可以修改，決定也可以改變。

但不能每一次改變方向，最後都由執行的人承擔所有錯誤。

真正值得信任的主管，不是永遠不會改變決定，而是當自己改變決定時，也願意把原因說清楚，並且為自己的指示負起責任。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。

—— Qinote