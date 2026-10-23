主管說了又改，為什麼最後都是員工的錯？

2026-10-23 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：主管多次更改報告方向，卻反而責怪員工沒有判斷力。
  • 重點二：林小姐透過筆記紀錄每次指示，避免被誤認為工作沒做好。
  • 重點三：文章強調溝通要清楚，主管改變決定也應說明原因。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

星期一早上，行政部門的林小姐接到主管交代的工作。

「這星期五要開部門會議，妳先把今年的工作統計整理出來，格式就照去年的做。」

林小姐點點頭，回到座位打開電腦，找出去年留下的會議資料。

她在公司工作多年，對部門業務並不陌生，也知道主管對報告格式有一定的要求。既然已經交代按照去年的方式整理，她便依照原有的表格，逐項更新今年的數據。

隔天下午，她將整理好的初稿交給主管。

主管翻了幾頁，皺起眉頭。

「今年的資料怎麼還用去年的格式？這樣根本看不出差異，全部重新整理。」

林小姐有些意外。

「可是您昨天說，格式照去年的做。」

「我是叫妳參考去年的資料，不是全部照搬。妳做這麼久了，難道不會自己判斷嗎？」

林小姐原本還想解釋，但看見主管不耐煩的表情，最後只是問了一句：

「那這次希望改成什麼方式呈現？」

「把各項業務的差異整理出來，重點要清楚，不要一堆數字。」

她把要求記下來，回到座位重新設計表格，將原本依月份排列的數據改成各項業務的比較分析，另外製作了幾張圖表。

星期三上午，主管看過修改後的內容，又提出新的要求。

「這裡要增加去年同期的數字，還有，各部門的執行情況也要放進去。」

「好的，那昨天您說不需要的明細資料，還要保留嗎？」

主管想了一下。

「先放回來好了，到時候看情況再刪。」

林小姐把新的要求記在筆記本上，繼續修改。

原本預計一天就能完成的工作，因為幾次調整，已經花了將近三天。

這段時間，她手邊還有其他例行業務需要處理，只能利用午休時間整理資料，有時甚至得延後下班。

她並不認為主管不能改變決定。

工作本來就可能因為實際需求而調整，尤其會議資料，往往需要反覆確認。

只是讓她感到困惑的是，每次主管提出新的要求，似乎都認為自己早已交代清楚。

星期四下午，部門召開會前討論。

主管拿起林小姐準備的報告，翻到其中一頁，突然停了下來。

「這裡怎麼又放這麼多明細？我不是說過，報告要簡單一點嗎？」

會議室裡幾名同事抬起頭。

林小姐看了一眼資料。

那正是主管前一天要求她重新放回去的內容。

「主管，這部分是昨天您說要增加的，所以我才把原本刪除的資料放回來。」

主管的表情有些不悅。

「妳不要每次都說是我講的。做事情要有自己的判斷，不能主管說什麼就做什麼。」

林小姐停頓了一下。

她知道，如果這時候急著反駁，很可能讓討論變成爭執。

於是，她翻開隨身攜帶的筆記本。

「主管，這幾天修改的內容，我都有記下來。星期一是照去年的格式，星期二改成業務比較，昨天再增加同期數據和明細。」

她看了看主管，接著說：

「如果現在要簡化，我可以再調整。只是想先確認，哪些內容要保留，哪些放在附件，這樣比較不會一直重複修改。」

會議室安靜了幾秒。

主管看了一眼筆記，沒有繼續責備。

「那就把明細放在附件，主要報告留下重點就好。」

「好的，我會照這個方向修改。」

林小姐把新的要求記下來，沒有再多說什麼。

散會後，一名同事走到她身旁。

「妳剛剛膽子真大，竟然敢直接跟主管說。」

林小姐笑了笑。

「我不是要跟他爭誰對誰錯，只是不想每次改來改去，最後都變成我沒有做好。」

這樣的情況，在職場裡其實並不少見。

有些主管交代工作時，習慣只說一個大概，認為員工應該能理解自己的意思。

等到員工完成後，才發現成果和原本想的不一樣，於是要求修改。

如果員工提出疑問，主管可能又會認為，這些事情本來就應該知道，不需要特別說明。

可是，主管心裡想的，和實際說出口的，不一定是同一回事。

員工再有經驗，也不可能每次都猜中主管沒有說清楚的要求。

當然，主管需要考量的事情可能比員工更多，也可能因為上級要求、客戶需求或實際情況而改變方向。

這些都是工作中可能發生的事。

問題不在於主管改變決定，而是當指示前後不同，工作成果又不符合期待時，是否願意承認其中也有溝通上的問題。

如果主管今天說要這樣做，明天又要求改成另一種方式，員工可以配合，但至少應該讓對方知道，為什麼需要調整，以及新的方向是什麼。

否則，員工花了時間完成工作，卻因為主管再次改變想法而被責怪，久而久之，難免會產生挫折。

更麻煩的是，有些員工為了避免出錯，開始反覆確認每一項細節。

主管卻又覺得：

「這麼簡單的事情，為什麼一直問？」

不問，怕做錯。

問了，又怕被嫌麻煩。

最後，員工只能一邊做事，一邊猜測主管真正想要的是什麼。

這樣的工作方式，不但浪費時間，也容易讓彼此失去信任。

不過，溝通本來就不應該只是主管單方面的責任。

員工接到工作時，如果發現內容不清楚，應該主動詢問；遇到前後指示不同，也可以再次確認，避免按照自己的理解執行，最後產生落差。

尤其是需要多次修改的工作，留下簡單的紀錄，或在討論後整理重點，不只是為了保護自己，也能讓雙方清楚知道目前的工作方向。

但不是每位主管都願意接受員工的說明。

有些人把詢問當成質疑，把解釋當成頂嘴，甚至認為員工提出不同意見，就是不服從管理。

如果員工連確認工作內容都得小心翼翼，擔心多問一句會被責備，說明原因又被認為是在推卸責任，那麼需要改善的，恐怕不只是員工的工作能力。

主管與員工之間，本來就有不同的職責。

主管負責決策與管理，員工負責執行與回報。雙方不一定每次都有相同的看法，卻應該能夠把事情說清楚。

一位好的主管，不需要永遠做出正確的決定，也不可能每次交代工作都毫無遺漏。

但至少在發現問題時，願意一起釐清原因，而不是急著找出應該負責的人。

畢竟，員工不是主管肚子裡的蛔蟲，不可能每一次都猜中那些沒有說出口的想法。

工作可以修改，決定也可以改變。

但不能每一次改變方向，最後都由執行的人承擔所有錯誤。

真正值得信任的主管，不是永遠不會改變決定，而是當自己改變決定時，也願意把原因說清楚，並且為自己的指示負起責任。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 她的困境是主管對報告要求前後不一，先要照去年格式，之後又改成業務比較、加入同期數據與明細，最後卻責怪她沒有判斷力，讓她成為錯誤承擔者。

  • 她把每次主管的指示都詳細記在筆記本裡，並在會議上逐一說明修改過程，讓主管與同事都能看見指令變動的脈絡，降低責任被推給她的風險。

  • 文章提醒主管不要只改要求卻不說清原因，也不要把前後矛盾的結果全怪給員工；員工則應主動確認細節，讓雙方對工作方向與責任分工更清楚。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #人際關係 #人際溝通 #職場人生 #職場建議

熱門文章

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
往下滑看更多精彩文章
穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著

2026-10-15 21:37 失敗要趁早-張念慈
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。
  • 重點二：文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。
  • 重點三：她事後分享穿搭故事，成功把負面話題轉成品牌曝光。

「希望下次可以跟我們一樣，穿得純樸一點。」台北101董事長賈永婕到立法院備詢，沒想到，一件披在肩上的Dior外套，竟然成了新聞焦點。立委提醒她，國會殿堂應該注意穿著。賈永婕有些錯愕，回應：「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

這段對話迅速引發討論。有人認為女性不該因穿著受到批評，也有人認為正式場合本來就應該注意禮儀。

我看到這些討論，想到的卻是另一件事：當一個人坐上主管的位置，穿著有時不只是個人的喜好，更代表著身後的公司與品牌。

以前當記者，我最習慣穿牛仔褲、T恤，舒服、方便就好。但年紀輕輕當上新聞部門主管後，我開始刻意穿高跟鞋、挺版襯衫，或者比較正式的套裝。因為我必須帶領團隊、參加主管會議，代表公司與其他企業、政府機構溝通協調。

我希望自己看起來更成熟、穩重，也更符合主管的角色。當我以主管身分出席會議，別人看到的不再只是我，而是我所代表的新聞部門，以及公司賦予我的責任。

賈永婕代表的，是台北101，不是立法院

也因為有過這段經驗，我可以理解正式場合為什麼需要注意穿著。但仔細看賈永婕的照片，我反而覺得，她的打扮沒有什麼不妥。

因為她代表的不是立法委員，而是台北101。台北101不只是一棟辦公大樓，更是台灣重要的國際地標、觀光景點，也是匯集國際精品的商業中心。身為董事長，賈永婕的工作不只是管理大樓，還包括對外展現台北101的品牌形象。而她一向鮮明、自信、具有時尚感的打扮，其實和台北101的品牌定位相當一致。

我認為，正式場合的服裝禮儀，和個人的穿衣風格、服裝價格，應該分開討論。如果認為備詢過程「外套披在肩上」方式，不符合國會禮儀，可以指出具體問題。但如果只是因為她穿了精品，就認為不夠純樸，這個標準值得商榷。莊重與否，不應該只由衣服的品牌和價格決定。

立法委員、新聞主管、科技公司執行長，以及台北101董事長，代表的組織不同，需要傳達的形象自然也不一樣。有些人需要展現親民，有些人需要展現穩重，有些人則需要傳達創新、活力與國際感。真正的得體，不是穿得跟別人一樣，而是讓自己的形象，符合所代表的角色與責任。

一件Dior外套，竟然變成台北101的免費廣告

這場風波最精彩的，是賈永婕事後的回應。她沒有只停留在辯解，反而在Facebook大方分享當天的穿搭。

她說，那件Dior外套，是去年參加孩子大學畢業典禮時買的，後來也穿著出席過好幾個重要場合。手上的Dior手錶，則是30多年前奶奶送給她的大學畢業禮物。原本大家討論的是精品價格，她卻讓大家看見衣服背後的故事。

有人看到Dior的標籤，有人看到董事長的形象；對她而言，還有陪伴孩子畢業、奶奶送禮的回憶。不只如此，她連全身的OOTD都拆解給大家看，最後還逗趣地說：「101好危險！」「感覺我又要去敗家了！」

這才是我覺得最厲害的地方。原本是一場可能讓她陷入被動的服裝爭議，她卻分享故事、展現個性，還順勢把話題帶回台北101。別人忙著討論她穿什麼，她已經把大家的注意力，帶回自己所代表的品牌。這不只是會穿衣服，更是懂得如何回應危機、經營形象。

形象可以加分，但真正讓人信服的，還是本事

穿著、談吐、舉止，都是專業形象的一部分。但如果一個人外表包裝得再漂亮，穿著再得體，卻沒有能力承擔職位賦予的責任，那些形象又能維持多久？

形象與能力，從來不是二選一。好的形象，能讓別人留下第一印象；真正讓信任持續下去的，卻是工作成果。對台北101董事長而言，最值得檢驗的，仍然是能不能把企業經營好、把品牌價值做出來。

而這次賈永婕面對爭議的回應，讓我們看見，她如何運用自己的風格，把一場尷尬的新聞，轉化成台北101的曝光機會。衣服穿得漂亮，是品味；把危機處理得漂亮，才是本事。真正厲害的人，不只穿得出那個位置的樣子，更有能力撐起那個位置的責任！


精華 FAQ

  • 因她到立法院備詢時，肩披Dior外套被立委提醒應穿得純樸一點，隨即引發外界對女性穿著、正式場合禮儀，以及精品是否等於不莊重的討論。

  • 作者認為她代表的是台北101而非立法院，作為國際地標與精品商業中心的董事長，鮮明、有時尚感的穿著，反而和台北101的品牌定位相符。

  • 她沒有只做辯解，而是在Facebook分享外套與手錶背後的故事，讓焦點從精品價格轉回台北101形象，也展現出她處理危機與經營品牌的能力。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#外套 #賈永婕 #Dior

熱門文章

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝

2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

熱門文章

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

法國55萬人上街抗議！高中生控沒老師、校舍破爛，一場教育危機為何演變成社會怒火？

2026-10-20 11:00 失敗要趁早-張念慈
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社
法國自2026年9月起的學生抗議活動，到了10月17日演變成全國性的示威抗議活動。 圖／法新社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國高中缺老師與校舍老舊，引發學生不滿上街抗議。
  • 重點二：教師短缺、資源不均與升學壓力，放大教育公平爭議。
  • 重點三：抗議從校園擴散到全國，最終演變成社會性怒火。

「媽媽，為什麼法國高中沒有老師、課業壓力太大，會變成55萬人上街抗議，甚至還有人放火、搶劫？」孩子問我這個問題時，我也覺得不可思議。

​在台灣，課業壓力也很大，我們也面臨缺師問題，但大家依然在焦慮中繼續過每一天。可是，法國一群15到17歲的高中生，竟然因為學校沒有老師、教室破破爛爛，憤怒地走上街頭。

​從9月下旬開始，學生抗議不斷擴大。如今演變到法國約55萬人上街，部分城市甚至發生縱火、搶劫、警民衝突，連市政廳都遭到焚毀。原本只是學校缺老師，為什麼會變成整個國家的動亂？

為了幫小孩看懂新聞，我查了法國《世界報》、路透社、美聯社，以及法國教育部的資料，才發現，這場抗議背後，藏著一個比缺老師更令人難過的問題。當孩子被要求努力讀書，國家卻連公平的學習機會都無法保障，他們還能相信，努力就有未來嗎？

教室熱到40度、天花板掉下來，數學課卻沒有老師

巴黎北郊聖德尼，有一所保羅・艾呂雅高中。這裡有大約2000名學生，卻長期面臨嚴重的校園環境問題。學生抱怨，有些窗戶因為擔心掉下來砸傷人，只好被封住。教室天花板曾經坍塌，還有老鼠、蟑螂出沒。

​因為學校正在施工，部分學生必須在臨時搭建的教室上課。夏天熱的時候，室內溫度竟然可以高達40度；冬天卻又沒有足夠的暖氣。更誇張的是，有些準備升學的高年級學生，連數學老師都沒有。全校大約2000名學生，只有一名護理人員，還缺乏社工、圖書館等基本資源。

​看到這段報導時，真的很難想像。這不是偏遠地區的一所小學校，而是位在法國首都巴黎附近的高中。學生要求的，竟然是我們以為最基本的事：有老師教、有教室坐，能夠安心讀書。

​超過半數學校缺老師，孩子卻一樣要競爭升學機會

你可能會以為，這只是某一所學校的問題，但數字更讓人震驚。法國教師工會今年9月調查1033所公立國中、高中，發現53%的受訪學校，開學時至少缺少一名教師。法國教育部另一份統計也顯示，2024至2025學年度，公立中等學校有9.8%的原定教學時數沒有正常提供，其中7.5個百分點與教師缺席卻未能安排代課有關。

​更讓學生憤怒的是，沒有老師上課，升學競爭卻不會因此停止。法國有一套大學入學申請制度，叫做Parcoursup。學生必須提交成績及相關資料，競爭大學入學機會。

試著想像。兩個17歲的孩子，一樣準備申請大學。一個住在資源充足的地區，學校老師穩定，課程正常進行。另一個住在弱勢地區，數學課常常開天窗，校舍設備老舊，連基本的學習條件都不穩定。最後，兩人卻要競爭相同的大學入學機會。

​如果你是後者，心裡會不會不平衡？明明是同一個國家的孩子，一樣認真，為什麼出生在哪裡，就可能影響自己能擁有多少學習資源？

法國連老師都找不到，問題其實已經存在很多年

為什麼法國這麼重視教育的國家，竟然連老師都找不到？其中一個問題，是教師工作的吸引力不足。

​根據經濟合作暨發展組織（OECD）2026年的資料，法國國中教師的平均收入，比其他受過高等教育的工作者低約10%。薪資、工作壓力、教學環境，加上部分地區師資分配困難，都讓教師招募與留任面臨挑戰。

​學校缺老師，原本的老師可能要承擔更多工作；工作環境愈來愈辛苦，又讓學校更難留住人。最後，問題不斷累積。但孩子的人生，沒有辦法等政府慢慢解決。

​一個學期少上的數學課，可能影響升學準備；長期缺少學習資源，也可能讓原本就弱勢的孩子更加吃虧。對政府來說，這些可能只是等待補足的教師職缺；對孩子來說，卻是無法重來的青春。

​從缺老師到55萬人上街，為什麼整個國家都生氣了？

9月17日，巴黎東南郊的聖艾修伯里高中，教師因人力不足發起罷工，隔天學生封鎖校門聲援。短短十幾天，抗議從一所學校擴散到全國。學生抗議：「上課時間比睡覺還多！」「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」學生要求增加教師、改善校園環境，也不滿沉重的課業安排及升學制度。

​但示威過程中，學生與警方發生衝突，催淚瓦斯、拘留與示威者受傷的事件，又激起更多不滿。

​到了10月17日，原本的教育抗議，進一步與反對生活成本上漲、爭取薪資及改善公共服務等不同訴求匯合。對高中生來說，他們在問：「為什麼我們連好好上課都做不到？」對上班族來說，他們在問：「為什麼已經努力工作，卻還是愈來愈難生活？」不同世代的人，帶著不同的不滿走上街頭。

​最後，根據警方統計，全法國約55萬人示威，主辦團體則估計有80萬人。多數民眾是和平表達意見，但部分地區發生嚴重衝突，還有激進團體及趁亂犯罪者破壞商店、焚燒建築、趁火打劫，約有1500家商店受害。

身為媽媽，我更在意孩子能從這場動亂學到什麼

​看完這則新聞，我覺得，這是一個很好的機會，讓我們跟孩子討論教育公平。以前當記者時，我採訪過不少教育新聞。當了媽媽之後，我愈來愈覺得，孩子在成長過程中，最珍貴的，不只是考試考幾分、能不能進入好學校。而是他能不能相信，只要願意努力，自己就有機會改變未來。

​所以，當孩子問我：「為什麼沒有老師，會變成55萬人抗議？」我告訴他，因為這件事背後，牽涉到的不只是老師有沒有來上課。而是很多人開始懷疑，這個社會究竟能不能給下一代公平的機會。學生擔心自己沒有足夠的資源讀書，成年人擔心努力工作依然無法好好生活。

​當很多人都覺得自己的困境長期沒有得到解決，原本看似不同的問題，就可能累積成整個社會的憤怒。

​但是，我也希望孩子知道。遇到不公平的事情，我們可以表達反對、可以抗議、可以要求政府改變。卻不能因為自己很生氣，就理所當然地傷害別人。爭取權利需要勇氣，尊重別人的權利，同樣需要勇氣。

​我也反問孩子：「如果有一天，你的學校連老師都找不到，你會怎麼辦？」「如果你跟別人一樣努力，卻沒有相同的學習機會，你會覺得公平嗎？」「如果你覺得不公平，除了生氣，還有沒有其他方法可以改變？」

​遠在法國的一場示威，或許正是我們陪孩子思考公平、責任與民主的好機會。因為教育最重要的，從來不只是讓孩子考出好成績。而是讓每個孩子都能相信，自己的未來值得期待，也值得這個社會認真對待。


精華 FAQ

  • 起點是高中缺老師、校舍破爛、教室悶熱、設備老舊等問題，學生甚至連基本上課條件都無法確保，因此走上街頭要求改善教育環境與師資配置。

  • 因為教育不公平只是眾多不滿之一，之後又和生活成本上漲、薪資壓力及公共服務問題交織，讓不同族群的怨氣匯合，最後演變成大規模示威。

  • 文章希望透過法國事件討論教育公平、社會責任與民主參與，讓孩子理解不公平可以被抗議，但也要守住不傷害他人的界線，並思考改變的方法。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#法國 #台灣 #9月

熱門文章

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？

2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#失眠 #LV #沈玉琳

熱門文章

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝
往下滑看更多精彩文章
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

2026-10-14 09:33 女子漾／編輯周意軒
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖

不用打卡、不必趕上班，退休後終於能照自己的步調生活，但每個月的帳單，可能還停留在工作時的模式。以前天天開的車、曾經很常去的健身房，甚至為了追一場比賽訂閱的平台，現在還需要嗎？

根據《GOBankingRates》報導美國退休男子派翠克與妻子的經驗，兩人因退休積蓄有限，開始重新整理支出，把已經用不到的項目刪除。這個個案也提供一個生活提醒：退休規劃除了準備存款，還可以替消費習慣做一次更新。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

1. 不必每天通勤，家裡還需要兩輛車嗎？

工作時，夫妻各開一輛車方便通勤；退休後，出門頻率與路線都可能改變，養車方式也值得重新考慮。

派翠克發現自己退休後很少開車，夫妻討論後，賣掉仍在繳貸款的車，留下已付清的舊貨車，減少每月負擔。

盤點用車需求時，可以一起計算停車、油料、保養與保險費，再比較大眾運輸、計程車等交通選擇。不過，若住處交通不便，或經常需要就醫，保留車輛的便利性也應納入考量。

2. 孩子長大了，保單也該跟著人生階段更新

以前買保險，可能是為了讓配偶與孩子在收入中斷時仍有保障。等到孩子經濟獨立、房貸繳清，家庭責任改變，保障需求也可能不同。

派翠克夫妻便是在孩子成年、房貸還清後，選擇不再延續原有的定期壽險。

這項經驗適合當作檢視保單的起點。調整前仍需確認配偶生活費、債務、醫療與照護需求，並了解契約條件及停保影響，避免省下保費，卻留下保障缺口。

3. 「退休後一定常去」的健身房，真的有去嗎？

時間變多，不代表辦了會員就會自動養成運動習慣。當初想像每天報到，實際上卻好幾週沒踏進健身房，會員費就容易變成閒置支出。

派翠克夫妻沒有一起取消會員，而是保留常運動的妻子的資格，只取消他自己少用的會員。

可以先回頭看看最近幾個月的使用次數，再決定是否續約。喜歡器材、課程或固定運動夥伴的人，會員仍有價值；偏好散步或居家運動的人，也能選擇更符合日常的方式。

4. 劇追完了、比賽結束了，訂閱卻還沒退

影音、音樂、雲端空間，各項月費單看都不算多，但最容易漏掉的，往往是早就沒在用的服務。派翠克夫妻曾為了看球賽訂閱 Peacock，賽季結束後忘記取消，直到整理預算才發現仍持續扣款。

檢查銀行與信用卡帳單時，可以把固定扣款逐項列出，確認最近有沒有使用。舉例來說，一項每月 300 元的服務，放著一年就是 3,600 元，多項加起來更值得留意。

5. 想幫孩子一把，先想好自己能承擔多少

孩子需要學費、買房或創業，長輩難免想出手幫忙。但一次性的金援與替人承擔貸款責任，是不同的決定。

原報導提到美國教育貸款的共同簽署風險；相關制度與台灣不同，不能直接套用。對台灣家庭而言，若涉及保證或共同借款，應先確認契約責任，再衡量自身負擔能力。

討論金援前，可以先保留自己的日常生活、醫療與照護預算，並把支援金額、期間說清楚，讓疼愛晚輩的心意有一個可負擔的範圍。

6. 終於能住夢想宅，後續費用也算進去了嗎？

退休後想搬到風景好的地方，或換間更舒適的房子，是很自然的期待。但換屋要評估的，還包括搬家、裝修、管理與維護費用，以及交通、就醫和生活機能。

派翠克夫妻選擇繼續住在生活了 40 年的家，沒有再購入退休夢想宅。每個家庭的選擇都不同。若現有住宅有樓梯、動線或安全問題，也可以把原屋改善與搬家一起比較，看看哪個方案更符合未來生活需求。

退休後，可以先從最近幾個月的帳單開始，逐筆問自己：「現在還有在用嗎？這筆錢有讓生活更舒服嗎？」把消費調整到適合現在的生活，才能多留一些預算，給旅行、興趣與真正想做的事。

#退休金

熱門文章

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

hotNews__list__item--img

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
hotNews__list__item--img

穿純樸點？賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著
hotNews__list__item--img

❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝

最新文章

主管說了又改，為什麼最後都是員工的錯？

主管說了又改，為什麼最後都是員工的錯？

#工作 #工作職場 #人際關係 #人際溝通 #職場人生 #職場建議

Qinote 2026.10.23 13
【食譜】嫩煎雞胸健康餐盤｜一鍋煮健康餐、一鍋到底做減醣211餐盤

【食譜】嫩煎雞胸健康餐盤｜一鍋煮健康餐、一鍋到底做減醣211餐盤

#食譜 #蔬菜 #衛福部 #食譜DIY #健康飲食 #減酯餐

小蝶的小小廚房 2026.10.22 26
28歲女警遭撞身亡，肇事者卻先低頭看車損

28歲女警遭撞身亡，肇事者卻先低頭看車損

#房地產 #交通 #故事 #心理

萬家鄉 2026.10.22 90
沈伯洋、蔣萬安支持者互槓怎麼辦？溝通專家曝20種神回覆，遇到「被洗腦」這樣接最聰明

沈伯洋、蔣萬安支持者互槓怎麼辦？溝通專家曝20種神回覆，遇到「被洗腦」這樣接最聰明

#沈伯洋 #蔣萬安

溝通表達培訓師張忘形 2026.10.22 35
賈永婕遭賴惠員嗆「要繼續再辯嗎」為何讓人不舒服？溝通專家揭3大盲點：一句話就踩雷

賈永婕遭賴惠員嗆「要繼續再辯嗎」為何讓人不舒服？溝通專家揭3大盲點：一句話就踩雷

#賈永婕

溝通表達培訓師張忘形 2026.10.22 165
你可以溫柔，但不必委屈！停止精神內耗的4個練習，學會愛自己比討好別人更重要

你可以溫柔，但不必委屈！停止精神內耗的4個練習，學會愛自己比討好別人更重要

#內耗 #情緒 #焦慮 #人際關係 #書籍推薦

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.22 30
沈伯洋對決趙少康誰贏了？溝通專家揭兩人說話技巧，點出「這一題」最難招架

沈伯洋對決趙少康誰贏了？溝通專家揭兩人說話技巧，點出「這一題」最難招架

#沈伯洋 #蔣萬安 #溝通力

溝通表達培訓師張忘形 2026.10.22 66
「妳怎麼那麼愛記仇？」：媽媽生日那天，也是我爸的忌日

「妳怎麼那麼愛記仇？」：媽媽生日那天，也是我爸的忌日

#生日 #媽媽 #原生家庭

柳靖 2026.10.22 25
颱風天衣服曬不乾還飄臭味？6招快速乾衣技巧，告別惱人「半乾臭」

颱風天衣服曬不乾還飄臭味？6招快速乾衣技巧，告別惱人「半乾臭」

#雨天 #濕氣 #妙招 #曬衣服 #雨天曬衣服

女子漾／編輯王廷羽 2026.10.22 6920
從嫌棄小孩到成為被嫌棄的媽媽！《新手上路》最殘忍對比：每個媽媽都有自己的苦

從嫌棄小孩到成為被嫌棄的媽媽！《新手上路》最殘忍對比：每個媽媽都有自己的苦

#媽媽 #小孩 #Netflix #新手上路

失敗要趁早-張念慈 2026.10.22 60
18+