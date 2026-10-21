2026-10-21 09:00 Milly
洛神花好處多！在家簡單自製洛神花果醬、蜜餞，吃進天然好滋味
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：洛神花富含花青素與多酚，帶有天然酸味，是秋季當令食材。
- 重點二：去籽後可自製蜜餞與果醬，做法簡單，適合第一次在家嘗試。
- 重點三：製作時要先消毒玻璃瓶，並冷藏保存，避免發霉變質。
洛神花富含有花青素等多酚類植化素，帶有天然酸味，是秋季值得把握的當令食材。除了泡茶，也可以在家簡單製成果醬和蜜餞，不必額外添加人工色素或香料，就能享受洛神花原本的酸甜風味。
分享洛神花蜜餞與果醬的簡單做法，從材料到步驟一次整理，第一次在家製作也能輕鬆上手！
前置作業共同步驟
洛神花去籽
- 將洛神花洗淨，切除底部。
2. 用吸管推出中央的籽。
3. 全部去籽完成，籽別急著丟，等一下還有用途。
消毒容器
這步驟很關鍵，建議使用玻璃瓶，事前先以沸水消毒，徹底乾燥後再使用。如果沒有做好清潔消毒，辛苦做好的果醬可能會容易壞掉發霉。
洛神花蜜餞作法
食材
- 去籽洛神花：砂糖 ＝ 2：1
- 鹽 1小匙
作法
- 前處理： 洛神花加入少許鹽拌勻，靜置約 30 分鐘後瀝掉滲出的水分；或放入滾水中快速汆燙約 5 秒，立刻撈起瀝乾冰鎮。汆燙時間不宜太長，才能保留爽脆口感。
- 分層糖漬： 將洛神花與砂糖一層一層放入玻璃容器，最後以砂糖完整覆蓋表面。
3. 醃漬： 蓋緊後於常溫擺放約 1～2 天，待糖逐漸融化、洛神花釋出汁液後，即可食用，冷藏保存。
脆脆的蜜餞可以直接當作酸甜小點，也能加入熱水沖泡成洛神花茶。如果一次沒吃完，記得要放冷藏保存。
洛神花果醬作法
食材
去籽洛神花：砂糖＝2：1
檸檬汁 少許
作法
- 將方才去掉的洛神花籽稍微拍裂，放入鍋中，加入清水淹過籽。
- 加熱至沸騰後轉小火，續煮約3至5分鐘，讓果膠釋出，煮到水略帶黏稠感、溶出淡粉色即可撈起。
3. 同一鍋加入去籽洛神花，不斷拌攪，煮至軟化。
4. 加入砂糖，熬煮至濃稠，最後加入少量檸檬汁。
5. 完成囉！裝罐待冷卻後，即可冷藏保存。
一次認識兩種吃法，留住洛神花的酸甜滋味
洛神花不只有泡茶一種吃法。做成蜜餞，能享受酸甜帶脆的口感，作為日常的小點心；熬成果醬，除了抹吐司、搭配優格，也能加入氣泡水，變成酸甜又健康的洛神花飲品。
趁著產季挑選新鮮洛神花，簡單加工就能把當季食材變成餐桌上的不同風味，又能延長賞味期限。若是第一次製作，不妨先少量嘗試，再依實際口感調整糖量，找到最合自己喜好的版本，但要特別注意，糖太少會不利保存。
因為成分天然無添加，一定要儘早食用、冷藏保存。取用時使用乾淨、乾燥的餐具，避免碰到生水而發霉喔！
精華 FAQ
-
洛神花富含花青素等多酚類植化素，帶有自然酸味，屬於秋季常見的當令食材。除了風味清爽，也適合加工成蜜餞或果醬，延長保存並增加食用方式。
-
蜜餞以去籽洛神花和砂糖2：1為主，另加1小匙鹽。先鹽拌靜置或快速汆燙，再瀝乾後與砂糖分層入瓶，常溫放1～2天至出汁，即可冷藏食用。
-
先將去下的花籽拍裂，加水煮3至5分鐘釋出果膠，撈起後再加入洛神花與砂糖熬煮，最後加少量檸檬汁提味。裝罐冷卻後冷藏，能抹吐司或沖泡飲用。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數