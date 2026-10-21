2026-10-21 09:08 女子漾／編輯周意軒
天然版猛健樂爆紅！5種平價食材做出高蛋白減脂餐，這樣吃省錢又健康
近年來，減重話題持續受到關注，其中被稱為「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro），更成為許多人討論的焦點。猛健樂因為能幫助控制食慾、增加飽足感，受到不少有體重管理需求的人關注。不過，使用這類處方藥物需要經過醫師評估，而且長期治療可能帶來不小的經濟負擔。因此，網路上開始流行一種被稱為「天然版猛健樂」或「窮人版猛健樂」的飲食方式。只需要鮪魚罐頭、小黃瓜、水煮蛋、無糖優格與海苔，就能組合成一道簡單、方便又有飽足感的高蛋白料理。
究竟這樣吃真的有助於減重嗎？天然版猛健樂與真正的猛健樂有什麼不同？又該如何搭配，才能吃得營養又健康？
一、天然版猛健樂是什麼？為什麼突然爆紅？
所謂的「天然版猛健樂」，其實並不是一種藥物，也不是具有特殊減肥功效的食品。它是網友用來形容一種以天然食材為主、強調蛋白質與飽足感的飲食組合。
這類餐點通常具有以下特色：
它真正值得參考的地方，是如何利用平價食材，打造營養密度較高、容易控制份量的餐點。
二、天然版猛健樂吃什麼？5種平價食材一次看
想嘗試這道熱門減脂料理，其實不需要準備昂貴的健康食品。
以下5種食材，就是網路上常見的天然版猛健樂組合。
1. 水煮鮪魚罐頭：方便取得的優質蛋白質
鮪魚含有豐富蛋白質，可以幫助維持肌肉量，也是增加餐點飽足感的實用選擇。對忙碌的上班族來說，水煮鮪魚罐頭不需要額外烹調，開罐後瀝乾即可食用，非常方便。選購時建議優先考慮水煮、低鈉產品，並留意營養標示。
健康小提醒： 鮪魚可能含有甲基汞，不建議天天大量食用。可以輪流搭配雞胸肉、豆腐、毛豆或其他魚類，讓蛋白質來源更多元。孕婦、備孕者與兒童尤其需要留意魚種及食用頻率。
2. 小黃瓜：清爽低熱量，增加餐點份量
小黃瓜含水量高、熱量相對較低，口感清脆，非常適合加入沙拉或冷食料理。將小黃瓜切丁後與鮪魚、雞蛋混合，可以增加食物體積，讓整份餐點看起來更豐富。不過，小黃瓜本身的膳食纖維含量並不算特別高，若希望增加纖維攝取，可以另外搭配花椰菜、菇類、深綠色蔬菜或豆類。
3. 水煮蛋：補充蛋白質與多種營養素
雞蛋是常見又方便的蛋白質來源，含有人體需要的必需胺基酸，也能提供膽鹼、維生素B12等營養素。水煮蛋不需要額外添加大量食用油，適合搭配蔬菜製作成簡單的減脂餐。每餐可以依照個人蛋白質需求，搭配1～2顆雞蛋及其他蛋白質食物，不必為了減重刻意大量食用雞蛋。
4. 無糖優格：代替美乃滋，清爽又滑順
傳統鮪魚沙拉經常加入美乃滋，雖然美味，但也可能讓整體熱量明顯增加。如果改用原味無糖優格，可以做出清爽、帶有微酸口感的沙拉。無糖優格能提供蛋白質與鈣質，部分產品也含有活菌。但要注意，無糖優格不代表完全沒有熱量，不同品牌的蛋白質與脂肪含量也可能不同，選購時仍應查看營養標示。
5. 無調味海苔：增加風味與料理變化
海苔具有特殊香氣，可以用來包裹鮪魚沙拉、雞蛋與小黃瓜，做成簡單的海苔捲。選擇無調味海苔，可以避免攝取過多額外添加的油脂與鈉。不過，海苔不適合被視為白飯或其他主食的完整營養替代品。減重期間仍然可以適量吃糙米飯、地瓜、燕麥等全穀雜糧，補充身體需要的能量與營養。
三、天然版猛健樂食譜：10分鐘完成高蛋白鮪魚海苔捲
如果要當作完整正餐，建議再依照個人需求搭配適量全穀雜糧及其他蔬菜，讓營養更加均衡。
四、天然版猛健樂真的能瘦嗎？了解3個減重關鍵
許多人看到「天然版猛健樂」這個名稱，第一個問題就是：真的吃了就會瘦嗎？
答案是：這樣的飲食組合可能有助於體重管理，但不代表吃了就一定會減重。
關鍵1：蛋白質有助於增加飽足感
相較於部分精緻澱粉或高糖零食，富含蛋白質的餐點通常更有助於維持飽足感。
對正在控制體重的人而言，適量攝取蛋白質，也有助於在減重過程中維持肌肉量，尤其需要搭配阻力訓練。
關鍵2：增加蔬菜與膳食纖維
蔬菜能提供水分、維生素、礦物質與膳食纖維。適量增加高纖食物，有助於維持腸道正常功能，也能改善整體飲食品質。除了小黃瓜，也可以多搭配深綠色蔬菜、菇類、豆類及全穀雜糧。
關鍵3：總熱量仍然是體重管理的重要因素
即使是健康食材，吃得過量仍可能超出每日能量需求。反過來說，也不需要為了減肥而刻意挨餓、完全不吃澱粉，或長期只吃單一種類的餐點。能夠長期維持的飲食方式，通常比短期極端節食更有意義。