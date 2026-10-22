28歲女警遭撞身亡，肇事者卻先低頭看車損

AI重點 文章重點整理： 重點一： 28歲鄭姓女警遭20歲女騎士追撞後，僅7秒內又遭遊覽車輾過身亡。

28歲鄭姓女警遭20歲女騎士追撞後，僅7秒內又遭遊覽車輾過身亡。 重點二： 女警原為舞蹈系畢業生，任職警察且正與同為警察男友籌備婚禮。

女警原為舞蹈系畢業生，任職警察且正與同為警察男友籌備婚禮。 重點三：事故後引發車損優先、道歉時機與道路安全改善的社會討論。





115/04/30，我在《ETtoday》的YT頻道偶然刷到一段民眾提供的短影片。

看到標題的當下，整個人直接僵住。

「28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻『彎腰看車損』」

我深呼吸了好幾次，才壓住那股往上衝的情緒，然後去把完整新聞看完。

我知道自己力量有限，但如果多一個人看到、多一個人開始思考，也許某些事情，會慢慢不一樣。

▋清晨六點五十九分，那七秒發生了什麼

監視器畫面記錄下了事故發生的過程。

時間是清晨六點五十九分，台南安南區安和路二段。

一名二十八歲的鄭姓女警騎車前行，畫面平穩、普通，像任何人每天都在重複的日常。

後方，一台機車靠近。

二十歲，女大生。

根據《ETtoday》對監視器畫面的報導，後方騎士疑似未及煞車，直接追撞前方的女警。

七秒鐘。

《ETtoday》用「從撞倒到奪命僅僅7秒」描述這段影像。

撞擊發生的瞬間，鄭姓女警連人帶車往左偏移倒地。

那雙曾經在舞蹈教室裡反覆練習過無數次動作的手，再也沒有機會回到舞台。

同向行駛的遊覽車司機緊急向左閃避，甚至跨越對向車道，仍未能避免後輪輾過倒地的女警。

畫面沒有聲音，但那一刻，已經無法回頭。

▋她原本在準備婚禮

如果把時間線往前拉，會看到另一條完全不同的軌道。

她曾經學舞，後來從台灣藝術大學舞蹈系畢業。

原本更靠近舞台的人，後來選擇另一條路。

收起舞鞋，穿上警靴。

她成為台南市警察局第四分局育平派出所的一名警察。

她有一段穩定的感情，男友同樣是警察。

兩人已經論及婚嫁，親友也曾向媒體提到，原本計畫在明年結婚。

婚紗、宴客、未來的生活，那些原本有機會逐步實現的安排，如今都停在這裡。

▋她出門的理由，很日常

那天是休假。

根據《ETtoday》引述男友的說法，她出門，是為了回家幫姊姊照顧小孩。

沒有什麼特別的原因，就是家裡需要，然後出門。

很多人的生活都是這樣運作的。

但人生有時候，就是在這種最普通的地方，被改寫。

那天沒有危險任務，也沒有重大勤務，她只是在一段日常的道路上，遭遇了再也無法挽回的事故。

▋事故現場，兩種反應

撞擊之後，現場沒有停頓。

根據《ETtoday》對監視器畫面的描述，遊覽車司機曾多次查看女警的狀況。

另一邊，追撞女警的女大生也下車了。

她先和另一名騎士交談，接著與司機比手畫腳。

然後，她彎下腰，查看自己的機車。

地上躺著一個人。

幾步之外，有人在查看車子。

讓人難以消化的，是反應的順序。

我不知道她當時究竟在想什麼，也無法單憑這段畫面判斷她的心理狀態。

但看到有人倒在地上，另一個人卻彎腰查看自己的機車，那樣的畫面，實在讓我難以接受。

很多人在出事的第一秒，可能先想到責任、賠償、保險，甚至車損。

可是當眼前有人受傷，人的安危難道不應該先被確認嗎？

▋如果那台車是你騎的

如果那台車是你。

如果你知道自己剛撞到一個人。

你第一個動作，會是什麼？

是打電話？

是查看車子？

還是在確認自身安全後，先查看對方的狀況，趕快請求救援？

事故現場的處置有其安全原則，但面對可能受傷的人，優先確認傷勢、通報救援，應該是最基本的反應。

這個問題，會在真正發生的那一刻，把一個人平常的選擇全部放大。

▋有些風險，其實每天都在經過

每當看著這類心碎的新聞，我總會下意識切換回職業本能，因為我知道，遺憾往往藏在那些被我們視為理所當然的日常動線裡。

一個路口，我會看車流方向、看大車比例、看視線有沒有被遮住。

早晚尖峰的密度、轉彎角度，機車與大型車的交會，這些都在累積風險。

很多人來看房，會問我採光、格局、學區。

但很少人問：「每天出門的這條路，安全嗎？」

有些地段，價格差不多，但通勤動線的風險可能完全不同。

這些差異，平常幾乎感覺不到。

但有一天，可能會被放大到無法忽視。

事實上，這場事故發生後，警方也針對安和路二段進行會勘。

該路段尖峰車流量大，附近有工業區，大型車出入頻繁，還有校車與公車停靠需求。

警方因此提出降低速限、增設減速標線，以及調整校車接送區與公車停靠位置等改善建議。

至於這些措施後來是否全部落實，還需要進一步確認。

這也讓我想到，當我們討論交通安全時，除了駕駛人的注意義務，道路環境本身還有多少改善空間？





▋靈堂前，擲筊兩輪

畫面後來轉到靈堂。

根據媒體報導，家屬為她舉行招魂儀式，經過再次擲筊，才取得允杯。

她生前是顧家的那種人，連休假都在幫忙。

這樣的人，突然被抽離，留下來的人，很難消化。

▋一邊是沉默，一邊是等待一句話

事件發酵之後，網路開始湧入各種聲音。

也出現傳聞：吃火鍋、回學校、照常聊天。

但這些說法並非都獲得證實，其中關於女大生照常到校上課的傳聞，也有媒體引述校方查詢出勤紀錄後予以澄清。

崑山科技大學於4月30日發表聲明，表示涉事學生已配合警方製作筆錄，由家屬接回，案件進入司法調查程序，並呼籲外界停止個資侵害與言語暴力。

制度在運作。

但另一邊，有一個聲音很短。

4月29日，女警男友曾公開表示，當時尚未收到肇事者及其家人的道歉。

「對不起。」

對家屬而言，等待這幾個字的時間，可能格外漫長。

不過，事情後來有了進展。

根據後續報導，戴姓女大生的父親曾致電家屬表達歉意；5月2日，女大生本人也前往靈堂上香、鞠躬，5月5日告別式時再次到場下跪致意。

至於家屬如何看待這些後續表示，外界不能代替他們回答。

▋當制度啟動之後

個資保護、程序正義、責任釐清，這些都很重要。

5月1日，警方將戴姓女大生與遊覽車司機依過失致死罪嫌送辦，兩人經檢察官訊問後請回。

但送辦不代表已經確定有罪，事故涉及的責任與因果關係，仍須經過調查與司法程序釐清。

在這些機制啟動的同時，也留下了一個問題：當一切都進入程序時，受害者的那一側，有沒有被接住？

一邊是隱私，一邊是尊嚴。

一邊是法律，一邊是情感。

兩者都需要被重視，但中間的落差，也確實可能讓家屬承受更多痛苦。

▋七秒之外，是更長的時間

新聞報導所說的七秒鐘，記錄的是事故發生的短暫過程。

但影響的時間，遠遠超過七秒。

一段婚姻沒有開始。

一個家庭少了一個人。

一個習慣被中斷。

還有很多人，要花很久去理解這件事。

另一邊，一個二十歲的人，也會面對接下來的人生與法律責任的釐清。

這些，都不在監視器裡。

▋很多結果，其實會改變整個家庭的安排

在做資產規劃時，我常會問一個問題：如果家裡某一個人，突然無法工作，會發生什麼事？

多數人會愣住。

因為這個問題，很少被認真想過。

但這種情況，沒有預告，也不會有徵兆。

一個早上的外出，就可能把原本排好的生活全部打亂。

收入中斷、房貸還在、生活支出還在，原本的計畫，被整個重寫。

很多風險，不會提前提醒，只會在發生之後，一次出現。

▋可以做的事，其實不只一種

也許多數人無法改變制度。

但有些事情，可以從今天開始。

騎車的時候，注意車前狀況，保持安全距離，該減速時就減速。

那幾秒鐘，比任何事情都重要。

看到事故，先確保現場安全，確認有沒有人受傷，立即通報救援，再談責任。

如果你是事故當事人，除了依法處理，也別忘了對傷者與家屬表達應有的關心。

這些選擇看起來很小，但會在關鍵的幾秒鐘，改變很多事情。

▋那些每天的選擇，會慢慢累積

做不動產之後，我越來越意識到，房子不只是一個空間。

它連著每天的路線、生活的節奏，還有那些平常不被討論的風險。

很多決定，當下看起來只是方便或價格。

但時間一拉長，差異會慢慢被放大。

▋最後留下來的問題

那七秒鐘，已經過去了。

但還有一個問題留在這裡：如果今天換一個人騎在那條路上，結果，會不會一樣？

我們無法從單一事故得到答案，也不能只靠選擇居住地，就保證每天出入平安。

但你在選擇居住地時，會考慮每天通勤路線的安全嗎？

很多風險，平常看不見。但有一天，可能只需要短短幾秒鐘，就全部放大。

房子承載的是生活，而每天往返的道路，也關係著生活能否平安延續。

我們無法預知那場車禍般的意外，但我們可以選擇在每一次跨上車時多一分警覺，在每一次評估未來時多一份風險意識。

如果今天換作是你，在事故發生之後，你會先低頭看車，還是先確認有沒有人需要救援？

這是交通安全的問題，也是我們每天都可能面對的、關於「人」的選擇。

——萬家鄉