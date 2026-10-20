2026-10-20 10:57 女子漾／編輯金柔葳
總是想太多、容易焦慮？日本禪師揭「停止精神內耗5方法」：別再預支明天的煩惱
明明事情還沒發生，腦袋卻已經上演各種最壞結果？工作擔心出錯、訊息被已讀不回就懷疑自己說錯話，甚至躺在床上還停不下來胡思亂想。這些日常小事，都可能讓人陷入反覆思考的精神內耗。日本禪師枡野俊明在新作中分享，面對焦慮與不安，與其一直尋找答案，不妨先把注意力放回當下，透過簡單行動讓心慢慢安定。以下整理5個減少精神內耗的生活方法，容易想太多的人不妨試試。
文章目錄
停止精神內耗1. 別再預演最壞結果，先做好眼前的事
明天要開會，今天就開始擔心被主管責備；還沒參加面試，腦中已經想好各種失敗情境。很多時候，真正讓人疲憊的，是反覆想像那些尚未發生的事。枡野俊明提出「照顧腳下」的觀念，提醒人們先看清楚自己目前能做什麼，不必急著預測結果。與其擔心明天表現不好，不如先整理資料、做好準備。當注意力回到眼前的行動，也比較不容易被未知的結果牽著走。
停止精神內耗2. 別讓昨天的壞心情，繼續影響今天
昨天被主管批評，今天想到還是生氣；和朋友發生不愉快，過了好幾天依然耿耿於懷。你是否也常讓過去的情緒，反覆影響現在的生活？書中引用「昨日種種，譬如昨日死」的觀念，提醒人們不必強迫自己忘記過去，但可以練習把昨天與今天分開。
昨天發生的事情已經無法改變，今天卻還有新的可能。試著出門散步、感受陽光，或完成一件原本想做的小事，讓注意力慢慢回到現在。
停止精神內耗3. 別再拿自己跟別人比較，找到自己的步調
看到同齡朋友升職、結婚、買房，難免會懷疑自己是不是落後了。但每個人的生活條件與選擇不同，過度比較只會讓自己背負更多壓力。
枡野俊明以「我是我」提醒讀者，別人的人生不會變成自己的生活，就算再努力模仿，也不可能完全走上相同道路。與其一直追著別人的進度跑，不妨想想自己真正重視什麼。把心力放在個人成長與生活目標上，才能逐漸減少比較帶來的焦慮。
停止精神內耗4. 累了就休息，別把放鬆當成偷懶
工作一整天，回家還想著未完成的待辦事項，明明已經很累，卻覺得休息是在浪費時間？書中提到「七走一坐」的概念，意思是跑了七次，就該坐下休息一次。重點在於找到適合自己的生活節奏，分辨真正的放鬆與逃避責任。不必要求自己每分每秒都保持高效率。適度安排休息、調整作息，才能讓身心恢復餘裕，也更有力氣面對接下來的挑戰。
停止精神內耗5. 不用等心情變好，先做一件小事
心情不好時，你是否也常告訴自己，等想通了再開始行動？但越是反覆思考，有時反而越容易陷入焦慮。枡野俊明認為，面對不安，可以先從具體的小動作開始，例如深呼吸、整理桌面、打掃房間，或走出戶外感受四季變化。
這些事情看似簡單，卻能讓注意力暫時離開腦中的煩惱，回到眼前可以掌握的生活。與其等待所有問題都有答案，不妨先完成一件力所能及的小事。
容易焦慮怎麼辦？日本禪師提醒：對擔憂遲鈍一點
枡野俊明在書中分享，禪僧面對擔憂時，往往能保持一種相對「遲鈍」的態度。他認為，許多不安來自尚未發生的事情，當人們不斷想像最壞結果，就容易讓煩惱越滾越大。
他的建議是，練習區分「尚未發生的擔憂」與「眼前需要處理的課題」。對於無法確定的未來，不必反覆猜測；面對已經出現的問題，則可以採取具體行動。當然，停止內耗不代表完全不做準備，也不必要求自己永遠保持正面情緒。偶爾焦慮、難過都是生活的一部分，重要的是別讓尚未發生的事情，佔據今天所有的心力。
本文摘自：《 還沒發生的事，無需佔用你的今天：枡野俊明的「禪即行動」練習，化憂慮為力量 》， 枡野俊明 著，張智淵 譯，大好書屋 出版。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower