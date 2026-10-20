2026-10-20 09:15 柳靖
「你到底哪隻眼睛看到幸福美滿？」：社工來訪那天，我看著爸爸演完一整齣戲
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：社工來訪時，父親刻意裝成幸福美滿的好爸爸。
- 重點二：作者回顧童年，充滿酒味、暴力與被霸凌的創傷。
- 重點三：面對原生家庭的爛牌，作者決定不再替父親買單。
我們家是社會局列管的高風險家庭。
每次社工妹妹來家裡，我爸就會變成另一個人。他刻意不喝酒，梳好頭髮，換上一件乾淨的襯衫，坐在客廳，擺出「我有在工作、家庭幸福美滿」的樣子，然後客客氣氣地，把社工趕快打發走。
我站在旁邊，看著這個家。弟弟車禍走了，媽媽被爸爸拿刀追砍離家，我從小被霸凌到大。
我心裡只有一個聲音：你到底哪隻眼睛看到幸福美滿？
▋我記得的爸爸，是鹹魚的焦香和一身臭酒味
我爸一輩子沒什麼大本事，唯一的技能是開砂石車、開堆高機。
每天在南投集集的濁水溪砂石路上，來回跑二、三十趟。想像一下，騎腳踏車從學校正門到後門，來回瘋狂騎二十趟，就是那種累。
他下班回到家，什麼話都不想說，唯一的舒壓方式，是煎一條鹹魚，配 58 度高粱。那股濃烈的酒氣，鹹魚的焦香，還有他全身的臭酒味，拼成了我整個童年對爸爸的記憶。
▋我在角落舔傷口，他在客廳當國王
小學時，我被同學用跳繩勒到差點斷氣，拖著一身傷回家。我爸連眼皮都沒抬一下。他在客廳抱著酒瓶當酒國英雄，我在學校被人欺負當挨打狗熊。同一個屋簷下，住著兩種地獄。
學校教我怎麼求生，家裡教我怎麼隱形。
18 歲以後，我家徹底炸開。媽媽被詐騙上千萬，弟弟車禍往生。爸爸心裡那台引擎燒壞了，整個人起笑，被送進草屯療養院。
可是每每只要社工來，他還是會演那個撐起一個家的男人。
▋他不敢認領的牌，我替自己認領
後來我懂了，我爸不敢認領這手爛牌。他寧可騙自己、騙全世界，也要繼續演那個英雄。
法國哲學家沙特在《存在與虛無》裡，把這種狀態叫做「自欺」（mauvaise foi）：人明明知道真相，卻假裝不知道，好逃開自己該負的責任。
很多人一輩子都活在自欺裡。他們不肯面對，這筆帳就一路往下流，流到孩子身上。我不想再陪爸爸演這齣戲了。父母會犯錯、會擺爛、會發瘋，那是他們自己要過的關卡，我們不用替他們買單。
原生家庭塞給你的，哪怕是一張髒透的爛牌，翻過來，背面還是乾淨的。這張牌，我自己認領。
如果你手上也有一張大人不敢認領的牌，你要繼續陪他們演，還是今天就把它翻過來？
精華 FAQ
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父親會刻意不喝酒、整理儀容、換上乾淨襯衫，坐在客廳扮演認真工作、家庭和樂的好爸爸，想快速把社工打發走，掩蓋家中的真實狀況。
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作者記得的是鹹魚焦香和滿身酒味，也記得自己遭受同學霸凌、在家裡被忽視，母親被追砍離家，弟弟車禍身亡，家庭長期處於混亂與創傷中。
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文章鼓勵讀者不要繼續陪大人演戲，也不要替父母的錯誤買單；即使拿到的是一張髒透的爛牌，也要勇敢翻面、認領自己的人生。
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