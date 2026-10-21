《主管什麼都不教，卻要求員工什麼都會？》

AI重點 文章重點整理： 重點一： 有經驗的新進員工不等於熟悉新公司的內部流程。

有經驗的新進員工不等於熟悉新公司的內部流程。 重點二： 主管應提供基本流程與查詢方式，而非事事親教。

主管應提供基本流程與查詢方式，而非事事親教。 重點三：員工也要先整理紀錄並嘗試找答案，再提出問題。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

一位有多年行政經驗的員工，剛到新公司上班沒幾天，主管便交代他整理一份資料。

「這份資料下午開會要用，你先整理一下。」

員工打開電腦，看著資料夾裡的檔案，發現表單格式與以前公司的不同，有些欄位不知道該填什麼，連簽核流程也不太清楚。

他想了一下，還是走到主管面前詢問。

「不好意思，這份資料完成之後，是先送部門主管確認，還是直接送到總經理室？」

主管抬起頭，看了他一眼。

「你不是做過行政嗎？這個也要教？」

員工愣了一下。

他確實做過行政，也熟悉一般文書作業，可是每家公司的制度不同，文件怎麼跑、由誰簽核、哪些資料需要先確認，並不是換一家公司就能自動知道。

只是主管的那句話，讓他突然不知道該不該繼續問下去。

不問，怕做錯。

問了，又怕被認為能力不足。

明明是為了把事情做好，最後卻變成連開口確認都需要勇氣。

有工作經驗，不代表熟悉每一家公司的做事方式

職場上，有些主管對有經驗的新進員工，往往抱著比較高的期待。

既然以前做過相關工作，應該很快就能上手。

這樣的期待並沒有錯。

公司聘用有經驗的人，本來就希望他能運用過去累積的能力，減少摸索的時間。

但問題是，有工作經驗，和熟悉公司的內部流程，是兩件不同的事情。

同樣是行政工作，有的公司採用電子簽核，有的仍然使用紙本公文。

有的部門習慣先由主管確認，再送交其他單位；有的則要求承辦人直接與相關部門聯繫。

甚至同樣一份報表，在不同公司裡，需要的資料與處理方式也可能完全不同。

一個人可以熟悉工作原則，卻不可能在到職第一天，就知道所有內部規定。

如果主管沒有交代清楚，員工只能憑過去的經驗猜測。

猜對了，大家可能覺得理所當然。

猜錯了，卻可能被問：

「你怎麼連這個都不知道？」

可是，有些事情不是不知道怎麼做，而是根本沒有人告訴他，這家公司要求怎麼做。

教導員工，不代表主管必須事事親力親為

當然，說主管應該教導員工，不代表主管每天都要坐在旁邊，從頭到尾一步一步教。

主管有自己的工作，也有部門需要管理，不可能隨時放下手邊的事情，回答每一個問題。

但至少在工作交接時，應該讓新進員工知道基本流程、工作標準，以及遇到問題時可以向誰確認。

有些公司會安排資深同事帶新人。

有些會提供作業手冊、工作流程圖，或讓新人先從較簡單的工作開始熟悉。

這些方法不一定需要花費很多資源，卻能減少員工反覆摸索的時間。

我覺得，主管真正需要做的，不是把每個答案都告訴員工，而是建立一個讓員工能夠找到答案的工作方式。

例如，交代一項新工作時，除了說明完成期限，也能簡單告訴對方資料來源、注意事項，以及最後需要交給誰確認。

如果公司有既定的作業程序，就讓員工知道去哪裡查詢。

如果某些事情必須依靠經驗判斷，也可以在最初幾次處理時，給予適當的確認與回饋。

這不是降低對員工的要求，而是讓員工有機會更快進入工作狀況。

畢竟，交代工作與教會工作，原本就不是同一件事。

但員工也不能把每個問題，都交給別人回答

不過，換個角度來看，職場裡也確實有另一種情況。

有些員工明明已經教過好幾次，遇到相同問題，還是習慣直接開口問。

同事示範操作時，他沒有做筆記。

主管說明流程時，他也沒有留下紀錄。

等到下一次需要處理，又重新問一遍。

「這個要怎麼做？」

一開始，大家可能願意耐心回答。

可是同樣的事情教了三次、四次，對方仍然沒有試著記下來，難免會讓人感到無奈。

尤其當自己的工作也很多，卻必須不斷停下來，回答已經解釋過的問題，時間久了，誰都可能失去耐心。

我認為，員工有不懂的地方，願意開口詢問，是一件好事。

但詢問之前，是不是也應該先想一想，自己有沒有試著找答案？

之前教過的內容，有沒有留下紀錄？

如果照著原本的方法操作，究竟是哪一個步驟出了問題？

與其每次都問「這個怎麼做」，不如把已經嘗試過的方式，以及真正不明白的地方說清楚。

這樣不只比較容易得到協助，也能讓教導的人知道，問題究竟出在哪裡。

當然，有些工作本來就比較複雜，不是教過一次就能完全記住。

尤其涉及專業系統、法規或特殊作業時，員工需要反覆確認，也不一定代表沒有用心。

重要的不是問了幾次，而是有沒有在每一次學習之後，逐漸掌握工作的內容。

「工作不能只靠一個人會做，還要有人知道怎麼接手」

我曾經看過一些職場情況，某項工作長期由同一位員工負責。

他做了很多年，所有流程都記在腦子裡。

哪一份資料要找誰、哪個系統該怎麼操作、遇到特殊狀況要如何處理，只有他最清楚。

平常大家覺得沒有問題，因為事情總有人能完成。

直到有一天，他請長假、調職，或者離開公司。

接手的人才發現，原來很多事情根本沒有留下完整的交接資料。

有些檔案不知道存在哪裡。

有些流程沒有書面紀錄。

甚至連主管也不清楚，過去那些工作究竟是怎麼完成的。

於是新接手的員工只能一邊做、一邊問，遇到問題再慢慢找答案。

可是工作不會因為正在交接，就自動停止。

期限一樣要遵守，資料一樣要交出去。

這時候，如果主管只是要求新員工趕快熟悉，卻沒有檢視原本的工作制度，是不是也忽略了真正的問題？

一個部門如果長期依賴某個人的經驗，卻沒有建立基本的作業紀錄，表面上看起來運作順利，實際上卻可能存在很大的風險。

因為只要那個人不在，工作就可能出現斷層。

我覺得，好的工作交接，不應該只靠前一個人願不願意教，也不應該只看接手的人夠不夠聰明。

公司本身，也需要建立可以延續的工作方法。

主管願意教，員工願意學，工作才能真正交接下去

其實，職場裡有很多事情，不是誰比較有能力、誰比較不用心，就能簡單解釋。

有些主管可能是從基層一路做上來，當年沒有人教，自己也是慢慢摸索。

所以當他成為主管之後，很自然地認為：

「以前我都能自己學會，為什麼現在的員工不行？」

但每個人的工作環境不同，遇到的制度與要求也不一樣。

過去靠自己摸索完成工作，是一種能力。

願意把累積的經驗整理下來，讓後來的人少走一些冤枉路，同樣是一種能力。

另一方面，員工也不能認為公司有責任教導，就把學習完全交給別人。

主管提供方向，員工仍然需要主動了解、反覆練習，並且對自己承擔的工作負責。

如果教過的事情還是不懂，可以再問。

但也要讓對方看見，自己確實有努力理解，而不是每次遇到問題，都等著別人給答案。

我想，一個好的工作環境，不是主管永遠不必教，也不是員工永遠不會犯錯。

而是有人願意說明，也有人願意學習。

當員工遇到不熟悉的工作時，不需要因為害怕被責備，就只能憑猜測處理。

當主管交代任務時，也不必擔心員工什麼都不願意自己思考。

彼此都有該負起的責任，工作才能慢慢建立默契。

教導員工，不是替他把工作做好；要求員工獨立，也不代表可以什麼都不教。

有經驗的人，值得被期待，但不代表進入新公司就能立即熟悉所有流程。

而員工也應該明白，別人的教導是協助，真正把工作學會，仍然是自己的責任。

或許主管與員工之間，最需要的不是一句「這個你也不會」，而是先弄清楚：

這件事情，是已經教過卻還沒學會，還是從來沒有人好好教過？

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote