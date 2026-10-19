2026-10-19 12:30 Qinote
同事犯錯，我看見了，要不要告訴主管？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：小錯誤可先私下提醒同事，給對方確認與修正機會。
- 重點二：涉及安全、法規或重大損失時，應依程序立即通報主管。
- 重點三：主管處理錯誤的態度，影響員工是否敢主動反映問題。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
辦公室裡，一名員工正在核對資料，無意間發現另一位同事送出去的報表，有幾個數字填錯了。
他重新確認了一次，確定不是自己看錯。
那份報表已經送到其他部門，但後續作業還沒開始，如果現在修正，應該還來得及。
他拿著資料，猶豫了一下。
要直接告訴主管嗎？
可是，這樣會不會讓同事覺得自己在打小報告？
還是先私下提醒對方？
萬一對方不領情，反而認為自己故意找麻煩呢？
如果乾脆當作沒看見，等事情真的出了問題，自己是不是也會被問：「你當時不是已經知道了嗎？」
明明犯錯的不是自己，卻因為發現了錯誤，反而陷入兩難。
我想，這樣的情況，在職場裡並不少見。
看見錯誤，不代表一定要立刻告訴主管
工作中難免會有疏忽。
資料輸入錯誤、表格漏填、文件版本拿錯，甚至一封電子郵件寄出去之後，才發現附件放錯了。
這些事情，不一定是能力不好，也可能只是工作忙碌時的一時疏忽。
如果錯誤還能及時修正，也沒有涉及安全、法規或其他重大影響，我覺得，先提醒當事人，通常是比較合適的做法。
例如，發現同事報表裡有個數字不對，可以先問：
「我剛剛核對資料時，發現這裡的數字好像不太一樣，你要不要再確認一下？」
這樣的提醒，是讓對方有機會重新檢查，而不是一開始就認定對方做錯了什麼。
畢竟，有時候我們看到的，也未必是事情的全貌。
可能資料後來有更新，也可能自己沒有掌握到最新版本。
先確認，再判斷，總比急著下結論來得妥當。
而且，如果每一件小錯誤都直接向主管報告，久而久之，同事之間可能會變得小心翼翼。
不是不願意負責，而是大家開始擔心，任何一點疏忽，都可能成為別人向主管反映的事情。
但這不代表，所有錯誤都只需要私下提醒。
有些錯誤，不能只當成同事之間的事情
假設今天發現的，不是報表裡一個可以立即修正的數字，而是涉及公司財務、安全規範，甚至可能影響其他人的權益。
這時候，處理方式就不能一樣了。
例如，設備檢查紀錄明明有異常，卻被填寫成正常。
或者一筆應該重新核對的款項，已經準備進入付款程序。
如果只是私下提醒一句「你可能寫錯了」，卻沒有確認問題是否得到處理，後續一旦發生損失，事情就不只是某位同事的疏忽。
有些錯誤需要依照公司程序通報，有些則必須立即停止相關作業，避免造成更大的影響。
我認為，判斷要不要告訴主管，不能只看同事會不會不高興，而是要先想清楚，這件事情如果沒有處理，可能造成什麼後果。
尤其涉及安全、法規或重大損失的情況，更不應該因為顧慮同事情誼，就延誤必要的通報。
提醒同事，是善意；替同事隱瞞，卻是另一回事。
發現問題的人，為什麼反而更為難？
有時候，真正讓人猶豫的，不是錯誤本身，而是過去的職場經驗。
曾經有人好意提醒同事，對方卻覺得自己被挑毛病。
也有人向主管反映問題，結果主管沒有先了解事情經過，反而直接把提出問題的人說了出來。
「某某說你這份資料有問題。」
原本只是希望事情能及時修正，最後卻變成兩個同事之間的不愉快。
更尷尬的是，事情雖然解決了，彼此的關係卻開始變得疏遠。
下一次再遇到類似情況，可能就會有人想：
算了，反正不是我做的。
只要不影響自己的工作，就不要多管閒事。
可是，當越來越多人抱著這樣的想法，問題就可能一直被留下來。
尤其有些錯誤，原本只要有人提醒，就能在最初的階段修正。
最後卻因為大家都不想惹麻煩，變成更難收拾的事情。
所以我覺得，一個團隊願不願意主動反映問題，除了員工本身的態度，也和主管平常如何處理錯誤有很大的關係。
主管的態度，決定員工敢不敢說出問題
有些主管一聽到工作出錯，第一個反應就是：
「誰做的？」
接著開始追究責任，甚至當著其他同事的面責備當事人。
當然，工作出了問題，該釐清的責任還是要釐清。
但如果主管只急著找出犯錯的人，卻沒有先確認錯誤造成的影響，以及現在應該怎麼補救，那麼員工下一次遇到問題時，可能就會猶豫要不要說。
在我看來，主管如何處理員工的錯誤，有時候比錯誤本身更值得我們思考。
同樣是一份資料出錯，有的主管會先問：
「這份資料現在送到哪裡了？還來不來得及修正？」
等問題處理完，再回頭了解為什麼會出錯，是個人疏忽、工作交接不清楚，還是原本的流程就容易讓人弄錯。
但也有主管一開始就責怪員工，讓大家忙著解釋自己沒有責任，反而耽誤處理問題的時間。
這兩種方式，對團隊的影響可能完全不同。
員工不可能永遠不犯錯。
主管真正需要建立的，也不應該是一個沒有人敢承認錯誤的工作環境。
而是當問題出現時，有人願意提出來，也有人願意一起想辦法解決。
當然，這不代表犯錯的人可以不負責任。
如果同樣的錯誤一再發生，或者明知道程序有問題，卻始終不願意改善，主管仍然需要適當處理。
只是追究責任與解決問題，不應該被當成只能二選一的事情。
幫忙提醒，不等於要替別人承擔所有責任
還有一種情況，我想很多人也遇過。
某位同事經常把資料弄錯，每次都是其他人幫忙發現、幫忙修改。
一開始，大家可能覺得互相協助沒有關係。
可是時間久了，對方似乎也習慣了。
反正有人會幫忙檢查。
反正做錯了，總有人會提醒。
甚至有時候，明明不是自己的工作，最後卻變成自己必須負責收拾。
這時候，問題就不只是要不要向主管反映，而是工作責任已經開始模糊。
我認為，同事之間互相提醒，是一件好事。
但提醒不應該變成替對方完成原本應該負責的工作。
如果同樣的錯誤反覆發生，已經影響工作進度，或增加其他人的負擔，就有必要讓主管了解實際情況。
不過，反映時也不需要帶著情緒，或者急著評斷對方的工作態度。
比起說：
「他每次都這樣，根本不認真。」
或許更適合把實際發生的情況說清楚。
例如，哪一份資料出現錯誤、已經提醒過幾次、目前造成什麼影響，以及需要如何調整工作流程。
因為主管需要知道的，不只是某位員工讓人不滿，而是問題究竟發生在哪裡。
反映問題，是為了解決事情，不是為了證明別人有錯
說到底，職場裡最難的，有時候不是發現錯誤，而是知道發現之後應該怎麼處理。
不是每一個小疏忽，都需要立刻向主管報告。
但也不是每一件事情，都可以因為顧慮同事感受，就選擇不說。
能夠私下提醒、及時修正的，就給對方一個確認與補救的機會。
涉及安全、法規、重大損失或其他人權益的，就應該依照必要程序處理。
如果同樣的錯誤一再發生，也不能只靠其他同事不斷善後。
而主管更應該明白，當員工願意提出問題時，首先需要的是了解事實、確認影響，再決定後續如何處理。
我想，一個成熟的工作團隊，不是每個人都不會犯錯，而是當錯誤發生時，不需要有人為了保護自己而隱瞞，也不需要有人為了證明自己沒有錯，就把責任全部推給別人。
至於發現錯誤的那個人，也不必把自己放在審判別人的位置。
把事情確認清楚，該提醒的提醒，該反映的反映。
因為真正重要的，不只是釐清誰做錯了，更是讓錯誤能夠及時被發現、被修正，避免同樣的問題一再發生。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
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若錯誤還能及時修正，作者建議先私下提醒當事人，讓對方重新確認，而不是一開始就直接告訴主管，以免讓同事覺得被打小報告。
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若錯誤涉及安全、法規、財務、重大損失或影響他人權益，就不能只私下提醒，應依公司程序通報主管，必要時還要立即停止相關作業。
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主管應先確認事實與影響，優先處理補救措施，再回頭釐清原因與責任；若只急著追究誰做錯，員工以後就可能不敢主動反映問題。
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