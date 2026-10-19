同事犯錯，我看見了，要不要告訴主管？

2026-10-19 12:30 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：小錯誤可先私下提醒同事，給對方確認與修正機會。
  • 重點二：涉及安全、法規或重大損失時，應依程序立即通報主管。
  • 重點三：主管處理錯誤的態度，影響員工是否敢主動反映問題。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

辦公室裡，一名員工正在核對資料，無意間發現另一位同事送出去的報表，有幾個數字填錯了。

他重新確認了一次，確定不是自己看錯。

那份報表已經送到其他部門，但後續作業還沒開始，如果現在修正，應該還來得及。

他拿著資料，猶豫了一下。

要直接告訴主管嗎？

可是，這樣會不會讓同事覺得自己在打小報告？

還是先私下提醒對方？

萬一對方不領情，反而認為自己故意找麻煩呢？

如果乾脆當作沒看見，等事情真的出了問題，自己是不是也會被問：「你當時不是已經知道了嗎？」

明明犯錯的不是自己，卻因為發現了錯誤，反而陷入兩難。

我想，這樣的情況，在職場裡並不少見。

看見錯誤，不代表一定要立刻告訴主管

工作中難免會有疏忽。

資料輸入錯誤、表格漏填、文件版本拿錯，甚至一封電子郵件寄出去之後，才發現附件放錯了。

這些事情，不一定是能力不好，也可能只是工作忙碌時的一時疏忽。

如果錯誤還能及時修正，也沒有涉及安全、法規或其他重大影響，我覺得，先提醒當事人，通常是比較合適的做法。

例如，發現同事報表裡有個數字不對，可以先問：

「我剛剛核對資料時，發現這裡的數字好像不太一樣，你要不要再確認一下？」

這樣的提醒，是讓對方有機會重新檢查，而不是一開始就認定對方做錯了什麼。

畢竟，有時候我們看到的，也未必是事情的全貌。

可能資料後來有更新，也可能自己沒有掌握到最新版本。

先確認，再判斷，總比急著下結論來得妥當。

而且，如果每一件小錯誤都直接向主管報告，久而久之，同事之間可能會變得小心翼翼。

不是不願意負責，而是大家開始擔心，任何一點疏忽，都可能成為別人向主管反映的事情。

但這不代表，所有錯誤都只需要私下提醒。

有些錯誤，不能只當成同事之間的事情

假設今天發現的，不是報表裡一個可以立即修正的數字，而是涉及公司財務、安全規範，甚至可能影響其他人的權益。

這時候，處理方式就不能一樣了。

例如，設備檢查紀錄明明有異常，卻被填寫成正常。

或者一筆應該重新核對的款項，已經準備進入付款程序。

如果只是私下提醒一句「你可能寫錯了」，卻沒有確認問題是否得到處理，後續一旦發生損失，事情就不只是某位同事的疏忽。

有些錯誤需要依照公司程序通報，有些則必須立即停止相關作業，避免造成更大的影響。

我認為，判斷要不要告訴主管，不能只看同事會不會不高興，而是要先想清楚，這件事情如果沒有處理，可能造成什麼後果。

尤其涉及安全、法規或重大損失的情況，更不應該因為顧慮同事情誼，就延誤必要的通報。

提醒同事，是善意；替同事隱瞞，卻是另一回事。

發現問題的人，為什麼反而更為難？

有時候，真正讓人猶豫的，不是錯誤本身，而是過去的職場經驗。

曾經有人好意提醒同事，對方卻覺得自己被挑毛病。

也有人向主管反映問題，結果主管沒有先了解事情經過，反而直接把提出問題的人說了出來。

「某某說你這份資料有問題。」

原本只是希望事情能及時修正，最後卻變成兩個同事之間的不愉快。

更尷尬的是，事情雖然解決了，彼此的關係卻開始變得疏遠。

下一次再遇到類似情況，可能就會有人想：

算了，反正不是我做的。

只要不影響自己的工作，就不要多管閒事。

可是，當越來越多人抱著這樣的想法，問題就可能一直被留下來。

尤其有些錯誤，原本只要有人提醒，就能在最初的階段修正。

最後卻因為大家都不想惹麻煩，變成更難收拾的事情。

所以我覺得，一個團隊願不願意主動反映問題，除了員工本身的態度，也和主管平常如何處理錯誤有很大的關係。

主管的態度，決定員工敢不敢說出問題

有些主管一聽到工作出錯，第一個反應就是：

「誰做的？」

接著開始追究責任，甚至當著其他同事的面責備當事人。

當然，工作出了問題，該釐清的責任還是要釐清。

但如果主管只急著找出犯錯的人，卻沒有先確認錯誤造成的影響，以及現在應該怎麼補救，那麼員工下一次遇到問題時，可能就會猶豫要不要說。

在我看來，主管如何處理員工的錯誤，有時候比錯誤本身更值得我們思考。

同樣是一份資料出錯，有的主管會先問：

「這份資料現在送到哪裡了？還來不來得及修正？」

等問題處理完，再回頭了解為什麼會出錯，是個人疏忽、工作交接不清楚，還是原本的流程就容易讓人弄錯。

但也有主管一開始就責怪員工，讓大家忙著解釋自己沒有責任，反而耽誤處理問題的時間。

這兩種方式，對團隊的影響可能完全不同。

員工不可能永遠不犯錯。

主管真正需要建立的，也不應該是一個沒有人敢承認錯誤的工作環境。

而是當問題出現時，有人願意提出來，也有人願意一起想辦法解決。

當然，這不代表犯錯的人可以不負責任。

如果同樣的錯誤一再發生，或者明知道程序有問題，卻始終不願意改善，主管仍然需要適當處理。

只是追究責任與解決問題，不應該被當成只能二選一的事情。

幫忙提醒，不等於要替別人承擔所有責任

還有一種情況，我想很多人也遇過。

某位同事經常把資料弄錯，每次都是其他人幫忙發現、幫忙修改。

一開始，大家可能覺得互相協助沒有關係。

可是時間久了，對方似乎也習慣了。

反正有人會幫忙檢查。

反正做錯了，總有人會提醒。

甚至有時候，明明不是自己的工作，最後卻變成自己必須負責收拾。

這時候，問題就不只是要不要向主管反映，而是工作責任已經開始模糊。

我認為，同事之間互相提醒，是一件好事。

但提醒不應該變成替對方完成原本應該負責的工作。

如果同樣的錯誤反覆發生，已經影響工作進度，或增加其他人的負擔，就有必要讓主管了解實際情況。

不過，反映時也不需要帶著情緒，或者急著評斷對方的工作態度。

比起說：

「他每次都這樣，根本不認真。」

或許更適合把實際發生的情況說清楚。

例如，哪一份資料出現錯誤、已經提醒過幾次、目前造成什麼影響，以及需要如何調整工作流程。

因為主管需要知道的，不只是某位員工讓人不滿，而是問題究竟發生在哪裡。

反映問題，是為了解決事情，不是為了證明別人有錯

說到底，職場裡最難的，有時候不是發現錯誤，而是知道發現之後應該怎麼處理。

不是每一個小疏忽，都需要立刻向主管報告。

但也不是每一件事情，都可以因為顧慮同事感受，就選擇不說。

能夠私下提醒、及時修正的，就給對方一個確認與補救的機會。

涉及安全、法規、重大損失或其他人權益的，就應該依照必要程序處理。

如果同樣的錯誤一再發生，也不能只靠其他同事不斷善後。

而主管更應該明白，當員工願意提出問題時，首先需要的是了解事實、確認影響，再決定後續如何處理。

我想，一個成熟的工作團隊，不是每個人都不會犯錯，而是當錯誤發生時，不需要有人為了保護自己而隱瞞，也不需要有人為了證明自己沒有錯，就把責任全部推給別人。

至於發現錯誤的那個人，也不必把自己放在審判別人的位置。

把事情確認清楚，該提醒的提醒，該反映的反映。

因為真正重要的，不只是釐清誰做錯了，更是讓錯誤能夠及時被發現、被修正，避免同樣的問題一再發生。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 若錯誤還能及時修正，作者建議先私下提醒當事人，讓對方重新確認，而不是一開始就直接告訴主管，以免讓同事覺得被打小報告。

  • 若錯誤涉及安全、法規、財務、重大損失或影響他人權益，就不能只私下提醒，應依公司程序通報主管，必要時還要立即停止相關作業。

  • 主管應先確認事實與影響，優先處理補救措施，再回頭釐清原因與責任；若只急著追究誰做錯，員工以後就可能不敢主動反映問題。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#辦公室 #工作職場 #職場人生 #職場建議 #職場生存學 #職場生存之道

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賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書
賈永婕穿Dior挨批卻贏了話題！從一件外套看懂：真正厲害的人，靠的從來不是穿著。圖片來源：賈永婕臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：賈永婕因Dior外套被批評穿著不夠純樸，引發禮儀爭議。
  • 重點二：文章認為她代表台北101，服裝應呈現品牌形象而非立法院。
  • 重點三：她事後分享穿搭故事，成功把負面話題轉成品牌曝光。

「希望下次可以跟我們一樣，穿得純樸一點。」台北101董事長賈永婕到立法院備詢，沒想到，一件披在肩上的Dior外套，竟然成了新聞焦點。立委提醒她，國會殿堂應該注意穿著。賈永婕有些錯愕，回應：「我穿得跟你們一樣，一樣是長袖。」

這段對話迅速引發討論。有人認為女性不該因穿著受到批評，也有人認為正式場合本來就應該注意禮儀。

我看到這些討論，想到的卻是另一件事：當一個人坐上主管的位置，穿著有時不只是個人的喜好，更代表著身後的公司與品牌。

以前當記者，我最習慣穿牛仔褲、T恤，舒服、方便就好。但年紀輕輕當上新聞部門主管後，我開始刻意穿高跟鞋、挺版襯衫，或者比較正式的套裝。因為我必須帶領團隊、參加主管會議，代表公司與其他企業、政府機構溝通協調。

我希望自己看起來更成熟、穩重，也更符合主管的角色。當我以主管身分出席會議，別人看到的不再只是我，而是我所代表的新聞部門，以及公司賦予我的責任。

賈永婕代表的，是台北101，不是立法院

也因為有過這段經驗，我可以理解正式場合為什麼需要注意穿著。但仔細看賈永婕的照片，我反而覺得，她的打扮沒有什麼不妥。

因為她代表的不是立法委員，而是台北101。台北101不只是一棟辦公大樓，更是台灣重要的國際地標、觀光景點，也是匯集國際精品的商業中心。身為董事長，賈永婕的工作不只是管理大樓，還包括對外展現台北101的品牌形象。而她一向鮮明、自信、具有時尚感的打扮，其實和台北101的品牌定位相當一致。

我認為，正式場合的服裝禮儀，和個人的穿衣風格、服裝價格，應該分開討論。如果認為備詢過程「外套披在肩上」方式，不符合國會禮儀，可以指出具體問題。但如果只是因為她穿了精品，就認為不夠純樸，這個標準值得商榷。莊重與否，不應該只由衣服的品牌和價格決定。

立法委員、新聞主管、科技公司執行長，以及台北101董事長，代表的組織不同，需要傳達的形象自然也不一樣。有些人需要展現親民，有些人需要展現穩重，有些人則需要傳達創新、活力與國際感。真正的得體，不是穿得跟別人一樣，而是讓自己的形象，符合所代表的角色與責任。

一件Dior外套，竟然變成台北101的免費廣告

這場風波最精彩的，是賈永婕事後的回應。她沒有只停留在辯解，反而在Facebook大方分享當天的穿搭。

她說，那件Dior外套，是去年參加孩子大學畢業典禮時買的，後來也穿著出席過好幾個重要場合。手上的Dior手錶，則是30多年前奶奶送給她的大學畢業禮物。原本大家討論的是精品價格，她卻讓大家看見衣服背後的故事。

有人看到Dior的標籤，有人看到董事長的形象；對她而言，還有陪伴孩子畢業、奶奶送禮的回憶。不只如此，她連全身的OOTD都拆解給大家看，最後還逗趣地說：「101好危險！」「感覺我又要去敗家了！」

這才是我覺得最厲害的地方。原本是一場可能讓她陷入被動的服裝爭議，她卻分享故事、展現個性，還順勢把話題帶回台北101。別人忙著討論她穿什麼，她已經把大家的注意力，帶回自己所代表的品牌。這不只是會穿衣服，更是懂得如何回應危機、經營形象。

形象可以加分，但真正讓人信服的，還是本事

穿著、談吐、舉止，都是專業形象的一部分。但如果一個人外表包裝得再漂亮，穿著再得體，卻沒有能力承擔職位賦予的責任，那些形象又能維持多久？

形象與能力，從來不是二選一。好的形象，能讓別人留下第一印象；真正讓信任持續下去的，卻是工作成果。對台北101董事長而言，最值得檢驗的，仍然是能不能把企業經營好、把品牌價值做出來。

而這次賈永婕面對爭議的回應，讓我們看見，她如何運用自己的風格，把一場尷尬的新聞，轉化成台北101的曝光機會。衣服穿得漂亮，是品味；把危機處理得漂亮，才是本事。真正厲害的人，不只穿得出那個位置的樣子，更有能力撐起那個位置的責任！


精華 FAQ

  • 因她到立法院備詢時，肩披Dior外套被立委提醒應穿得純樸一點，隨即引發外界對女性穿著、正式場合禮儀，以及精品是否等於不莊重的討論。

  • 作者認為她代表的是台北101而非立法院，作為國際地標與精品商業中心的董事長，鮮明、有時尚感的穿著，反而和台北101的品牌定位相符。

  • 她沒有只做辯解，而是在Facebook分享外套與手錶背後的故事，讓焦點從精品價格轉回台北101形象，也展現出她處理危機與經營品牌的能力。

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#外套 #賈永婕 #Dior

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人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

2026-10-14 09:33 女子漾／編輯周意軒
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失 圖片來源：女子漾Ai製圖

不用打卡、不必趕上班，退休後終於能照自己的步調生活，但每個月的帳單，可能還停留在工作時的模式。以前天天開的車、曾經很常去的健身房，甚至為了追一場比賽訂閱的平台，現在還需要嗎？

根據《GOBankingRates》報導美國退休男子派翠克與妻子的經驗，兩人因退休積蓄有限，開始重新整理支出，把已經用不到的項目刪除。這個個案也提供一個生活提醒：退休規劃除了準備存款，還可以替消費習慣做一次更新。

圖片來源：女子漾Ai製圖
圖片來源：女子漾Ai製圖

1. 不必每天通勤，家裡還需要兩輛車嗎？

工作時，夫妻各開一輛車方便通勤；退休後，出門頻率與路線都可能改變，養車方式也值得重新考慮。

派翠克發現自己退休後很少開車，夫妻討論後，賣掉仍在繳貸款的車，留下已付清的舊貨車，減少每月負擔。

盤點用車需求時，可以一起計算停車、油料、保養與保險費，再比較大眾運輸、計程車等交通選擇。不過，若住處交通不便，或經常需要就醫，保留車輛的便利性也應納入考量。

2. 孩子長大了，保單也該跟著人生階段更新

以前買保險，可能是為了讓配偶與孩子在收入中斷時仍有保障。等到孩子經濟獨立、房貸繳清，家庭責任改變，保障需求也可能不同。

派翠克夫妻便是在孩子成年、房貸還清後，選擇不再延續原有的定期壽險。

這項經驗適合當作檢視保單的起點。調整前仍需確認配偶生活費、債務、醫療與照護需求，並了解契約條件及停保影響，避免省下保費，卻留下保障缺口。

3. 「退休後一定常去」的健身房，真的有去嗎？

時間變多，不代表辦了會員就會自動養成運動習慣。當初想像每天報到，實際上卻好幾週沒踏進健身房，會員費就容易變成閒置支出。

派翠克夫妻沒有一起取消會員，而是保留常運動的妻子的資格，只取消他自己少用的會員。

可以先回頭看看最近幾個月的使用次數，再決定是否續約。喜歡器材、課程或固定運動夥伴的人，會員仍有價值；偏好散步或居家運動的人，也能選擇更符合日常的方式。

4. 劇追完了、比賽結束了，訂閱卻還沒退

影音、音樂、雲端空間，各項月費單看都不算多，但最容易漏掉的，往往是早就沒在用的服務。派翠克夫妻曾為了看球賽訂閱 Peacock，賽季結束後忘記取消，直到整理預算才發現仍持續扣款。

檢查銀行與信用卡帳單時，可以把固定扣款逐項列出，確認最近有沒有使用。舉例來說，一項每月 300 元的服務，放著一年就是 3,600 元，多項加起來更值得留意。

5. 想幫孩子一把，先想好自己能承擔多少

孩子需要學費、買房或創業，長輩難免想出手幫忙。但一次性的金援與替人承擔貸款責任，是不同的決定。

原報導提到美國教育貸款的共同簽署風險；相關制度與台灣不同，不能直接套用。對台灣家庭而言，若涉及保證或共同借款，應先確認契約責任，再衡量自身負擔能力。

討論金援前，可以先保留自己的日常生活、醫療與照護預算，並把支援金額、期間說清楚，讓疼愛晚輩的心意有一個可負擔的範圍。

6. 終於能住夢想宅，後續費用也算進去了嗎？

退休後想搬到風景好的地方，或換間更舒適的房子，是很自然的期待。但換屋要評估的，還包括搬家、裝修、管理與維護費用，以及交通、就醫和生活機能。

派翠克夫妻選擇繼續住在生活了 40 年的家，沒有再購入退休夢想宅。每個家庭的選擇都不同。若現有住宅有樓梯、動線或安全問題，也可以把原屋改善與搬家一起比較，看看哪個方案更符合未來生活需求。

退休後，可以先從最近幾個月的帳單開始，逐筆問自己：「現在還有在用嗎？這筆錢有讓生活更舒服嗎？」把消費調整到適合現在的生活，才能多留一些預算，給旅行、興趣與真正想做的事。

#退休金

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❤人際互動❤期待落差，成了關係鴻溝

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2026-10-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：期待若長期落空，容易在關係中形成冷漠與鴻溝。
  • 重點二：付出若沒有對準對方需求，常讓人感受不到被愛。
  • 重點三：戀愛、親子與職場都需要傾聽期待，避免不對頻消耗。

期待落差❤

真的讓人無法開心~!!

任何關係都一樣

當想要的始終得不到

不管是具體的期待

有時不過只想問個答案

接收到只是敷衍或謊言

或硬塞來根本不需要的

還自己覺得對妳已很好

這關係到底要怎麼和諧啦

某方覺得付出已很多

但都沒在對方需求上

人家當然感受不到愛

就跟老闆畫的餅老吃不到

久了心也會冷吧

這種不對頻的付出與回應

最容易消耗一個人的心力

不管戀愛、親子或職場關係都是

我們總習慣用自己的方式去經營

卻忘了傾聽對方的需求跟期待

導致愛明明還在，關係卻漸行漸遠

別只是一股腦地想要付出

要努力也需在對方在意的點上

才能激盪出雙方都滿意的火花囉!!

#人際互動#期待落差#關係鴻溝

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #戀愛 #職場

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
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文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

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換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

2026-10-07 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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天氣開始轉涼，又到了衣櫃換季的時候！但打開衣櫃才發現，去年冬天的毛衣、大衣還沒拿出來，夏天的衣服已經塞到門都快關不起來。這時候先別急著上網買收納箱，真正需要處理的可能不是「收納空間不夠」，而是家裡留下太多已經不需要的東西。

編輯推薦

換季正好是重新檢視家中物品的好時機，從一年沒穿的衣服、變形內衣，到過期美妝品、飯店備品與捨不得丟的紙袋，都可能在不知不覺中吃掉大量空間。以下7種東西，不妨趁換季一次檢查。

1. 一年以上沒穿的衣服

「瘦下來就可以穿」、「之後可能會流行回來」、「這件其實還很新」……衣櫃最佔空間的，往往就是這些捨不得丟，卻一次都沒有拿出來穿的衣服。如果一件日常服裝已經歷經完整一輪四季都沒穿過，可以先問自己：現在在店裡看到它，我還會花錢買嗎？尺寸合不合？現在的生活場合真的會穿嗎？

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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如果答案幾乎都是否定的，就可以考慮轉售、捐贈或回收。婚紗、禮服、特殊機能服等低頻率衣物則不必硬套「一年沒穿就丟」的標準。

2. 鬆掉、變形的內衣褲

內衣褲體積看起來不大，卻很容易因為「還能穿」一路留下來。肩帶已經鬆掉、罩杯變形、鋼圈跑出來，或內褲鬆緊帶失去彈性，都代表它可能已經無法提供原本的舒適度與支撐。

換季整理衣櫃時，可以順便把內衣抽屜全部拿出來檢查。比起再買一個分隔收納盒，把真正舒服、尺寸合適而且經常穿的款式留下來，抽屜反而更好整理。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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3. 過期、變質的美妝保養品

化妝台也是換季整理的重災區。買了卻不適合自己的粉底、只用過一次的唇膏、試用包，以及「捨不得用」一路放到忘記的保養品，很容易越堆越多。

除了查看產品標示的保存期限，也要注意開封後使用期限。美國食品藥物管理局（FDA）提醒，化妝品的保存期限會受到產品類型、使用方式與保存環境影響，眼部彩妝尤其需要留意；若已經出現異味、變色、質地改變或明顯乾掉，即使還沒看到標示日期，也不建議繼續使用。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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整理時也可以順便問自己：「如果今天重新看到它，我還會擦嗎？」如果答案是否定的，就別再讓它繼續佔據化妝台。

4. 從飯店帶回來的備品

旅行時帶回家的牙刷、梳子、浴帽、小瓶沐浴用品，當下總覺得「以後旅行可以用」，結果下一趟旅行又拿了新的，最後家中默默累積一大袋。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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先把所有飯店備品集中起來，留下短期內真的會使用的數量即可。已經放到忘記何時拿回來、包裝破損或內容物出現異常的用品，就別再留著等待一個可能永遠不會出現的使用時機。

5. 捨不得丟的精品紙袋、包裝盒

「這個紙袋很好看」、「這盒子很高級，以後一定用得到。」結果幾年後，衣櫃最上層已經堆成紙袋山。

尤其鞋盒、手機盒、精品包裝盒體積大，留下十幾個就可能吃掉一整格櫃子。真的需要收納用途，可以挑尺寸實用、狀況良好的少數幾個留下；純粹因為「很漂亮」而收藏的，也可以替自己設定數量上限。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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紙袋也是同樣道理。留下幾個不同尺寸方便送禮即可，不需要替每一次消費保存紀念品。

6. 不知道能不能用的充電線、舊3C配件

相信不少人家裡都有一個「神秘3C抽屜」：不知道是哪台手機的充電線、早已換機的手機殼、故障耳機、舊滑鼠，以及「可能有一天會用到」的轉接頭。

整理方法很簡單，先找出目前正在使用的手機、平板、電腦和其他設備，再確認哪些線材真的能與它們配對。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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無法辨認用途、明顯損壞或已經淘汰的電子配件，不建議直接全部丟進一般垃圾，應依所在地的廢電子產品與資源回收規定處理。

7. 「等一下可能會用」的空盒、瓶罐

網購紙箱、餅乾鐵盒、漂亮玻璃罐、香水盒、手機盒……很多雜物之所以一直留在家裡，都是因為一句「這個之後應該用得到」。

真正要注意的不是能不能再次利用，而是「有沒有明確用途」。如果連自己都說不出準備拿它做什麼，只是因為覺得丟掉可惜，就很容易從環保再利用變成長期囤積。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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可以替空盒、紙袋與瓶罐設定固定收納範圍，空間滿了就必須淘汰，而不是再找一個新地方塞。

衣櫃塞爆先別買收納盒！「收得更整齊」不等於東西變少

看到家裡很亂，第一個念頭常常是「我需要更多收納」。但多買一個收納箱，很多時候只是把原本看得到的雜物藏起來。

整理前可以先做「全部拿出來→分類→決定留下什麼→最後才找收納位置」的順序。特別是衣服，如果同類型單品已經多到忘記自己擁有哪些，與其繼續增加衣架和收納箱，不如先重新檢查真正的穿著頻率。

圖片來源：pinterest
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換季整理也不用一天清完整間房子。今天處理衣櫃，明天整理化妝台，週末再清3C抽屜，每次只處理一個區域，反而比較容易完成。

真正舒服的收納，不是把所有東西完美塞進櫃子，而是打開衣櫃時，留下來的東西大多都是自己真的會穿、會用，也還喜歡的。

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