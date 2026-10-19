同事犯錯，我看見了，要不要告訴主管？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 小錯誤可先私下提醒同事，給對方確認與修正機會。

小錯誤可先私下提醒同事，給對方確認與修正機會。 重點二： 涉及安全、法規或重大損失時，應依程序立即通報主管。

涉及安全、法規或重大損失時，應依程序立即通報主管。 重點三：主管處理錯誤的態度，影響員工是否敢主動反映問題。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

辦公室裡，一名員工正在核對資料，無意間發現另一位同事送出去的報表，有幾個數字填錯了。

他重新確認了一次，確定不是自己看錯。

那份報表已經送到其他部門，但後續作業還沒開始，如果現在修正，應該還來得及。

他拿著資料，猶豫了一下。

要直接告訴主管嗎？

可是，這樣會不會讓同事覺得自己在打小報告？

還是先私下提醒對方？

萬一對方不領情，反而認為自己故意找麻煩呢？

如果乾脆當作沒看見，等事情真的出了問題，自己是不是也會被問：「你當時不是已經知道了嗎？」

明明犯錯的不是自己，卻因為發現了錯誤，反而陷入兩難。

我想，這樣的情況，在職場裡並不少見。

看見錯誤，不代表一定要立刻告訴主管

工作中難免會有疏忽。

資料輸入錯誤、表格漏填、文件版本拿錯，甚至一封電子郵件寄出去之後，才發現附件放錯了。

這些事情，不一定是能力不好，也可能只是工作忙碌時的一時疏忽。

如果錯誤還能及時修正，也沒有涉及安全、法規或其他重大影響，我覺得，先提醒當事人，通常是比較合適的做法。

例如，發現同事報表裡有個數字不對，可以先問：

「我剛剛核對資料時，發現這裡的數字好像不太一樣，你要不要再確認一下？」

這樣的提醒，是讓對方有機會重新檢查，而不是一開始就認定對方做錯了什麼。

畢竟，有時候我們看到的，也未必是事情的全貌。

可能資料後來有更新，也可能自己沒有掌握到最新版本。

先確認，再判斷，總比急著下結論來得妥當。

而且，如果每一件小錯誤都直接向主管報告，久而久之，同事之間可能會變得小心翼翼。

不是不願意負責，而是大家開始擔心，任何一點疏忽，都可能成為別人向主管反映的事情。

但這不代表，所有錯誤都只需要私下提醒。

有些錯誤，不能只當成同事之間的事情

假設今天發現的，不是報表裡一個可以立即修正的數字，而是涉及公司財務、安全規範，甚至可能影響其他人的權益。

這時候，處理方式就不能一樣了。

例如，設備檢查紀錄明明有異常，卻被填寫成正常。

或者一筆應該重新核對的款項，已經準備進入付款程序。

如果只是私下提醒一句「你可能寫錯了」，卻沒有確認問題是否得到處理，後續一旦發生損失，事情就不只是某位同事的疏忽。

有些錯誤需要依照公司程序通報，有些則必須立即停止相關作業，避免造成更大的影響。

我認為，判斷要不要告訴主管，不能只看同事會不會不高興，而是要先想清楚，這件事情如果沒有處理，可能造成什麼後果。

尤其涉及安全、法規或重大損失的情況，更不應該因為顧慮同事情誼，就延誤必要的通報。

提醒同事，是善意；替同事隱瞞，卻是另一回事。

發現問題的人，為什麼反而更為難？

有時候，真正讓人猶豫的，不是錯誤本身，而是過去的職場經驗。

曾經有人好意提醒同事，對方卻覺得自己被挑毛病。

也有人向主管反映問題，結果主管沒有先了解事情經過，反而直接把提出問題的人說了出來。

「某某說你這份資料有問題。」

原本只是希望事情能及時修正，最後卻變成兩個同事之間的不愉快。

更尷尬的是，事情雖然解決了，彼此的關係卻開始變得疏遠。

下一次再遇到類似情況，可能就會有人想：

算了，反正不是我做的。

只要不影響自己的工作，就不要多管閒事。

可是，當越來越多人抱著這樣的想法，問題就可能一直被留下來。

尤其有些錯誤，原本只要有人提醒，就能在最初的階段修正。

最後卻因為大家都不想惹麻煩，變成更難收拾的事情。

所以我覺得，一個團隊願不願意主動反映問題，除了員工本身的態度，也和主管平常如何處理錯誤有很大的關係。

主管的態度，決定員工敢不敢說出問題

有些主管一聽到工作出錯，第一個反應就是：

「誰做的？」

接著開始追究責任，甚至當著其他同事的面責備當事人。

當然，工作出了問題，該釐清的責任還是要釐清。

但如果主管只急著找出犯錯的人，卻沒有先確認錯誤造成的影響，以及現在應該怎麼補救，那麼員工下一次遇到問題時，可能就會猶豫要不要說。

在我看來，主管如何處理員工的錯誤，有時候比錯誤本身更值得我們思考。

同樣是一份資料出錯，有的主管會先問：

「這份資料現在送到哪裡了？還來不來得及修正？」

等問題處理完，再回頭了解為什麼會出錯，是個人疏忽、工作交接不清楚，還是原本的流程就容易讓人弄錯。

但也有主管一開始就責怪員工，讓大家忙著解釋自己沒有責任，反而耽誤處理問題的時間。

這兩種方式，對團隊的影響可能完全不同。

員工不可能永遠不犯錯。

主管真正需要建立的，也不應該是一個沒有人敢承認錯誤的工作環境。

而是當問題出現時，有人願意提出來，也有人願意一起想辦法解決。

當然，這不代表犯錯的人可以不負責任。

如果同樣的錯誤一再發生，或者明知道程序有問題，卻始終不願意改善，主管仍然需要適當處理。

只是追究責任與解決問題，不應該被當成只能二選一的事情。

幫忙提醒，不等於要替別人承擔所有責任

還有一種情況，我想很多人也遇過。

某位同事經常把資料弄錯，每次都是其他人幫忙發現、幫忙修改。

一開始，大家可能覺得互相協助沒有關係。

可是時間久了，對方似乎也習慣了。

反正有人會幫忙檢查。

反正做錯了，總有人會提醒。

甚至有時候，明明不是自己的工作，最後卻變成自己必須負責收拾。

這時候，問題就不只是要不要向主管反映，而是工作責任已經開始模糊。

我認為，同事之間互相提醒，是一件好事。

但提醒不應該變成替對方完成原本應該負責的工作。

如果同樣的錯誤反覆發生，已經影響工作進度，或增加其他人的負擔，就有必要讓主管了解實際情況。

不過，反映時也不需要帶著情緒，或者急著評斷對方的工作態度。

比起說：

「他每次都這樣，根本不認真。」

或許更適合把實際發生的情況說清楚。

例如，哪一份資料出現錯誤、已經提醒過幾次、目前造成什麼影響，以及需要如何調整工作流程。

因為主管需要知道的，不只是某位員工讓人不滿，而是問題究竟發生在哪裡。

反映問題，是為了解決事情，不是為了證明別人有錯

說到底，職場裡最難的，有時候不是發現錯誤，而是知道發現之後應該怎麼處理。

不是每一個小疏忽，都需要立刻向主管報告。

但也不是每一件事情，都可以因為顧慮同事感受，就選擇不說。

能夠私下提醒、及時修正的，就給對方一個確認與補救的機會。

涉及安全、法規、重大損失或其他人權益的，就應該依照必要程序處理。

如果同樣的錯誤一再發生，也不能只靠其他同事不斷善後。

而主管更應該明白，當員工願意提出問題時，首先需要的是了解事實、確認影響，再決定後續如何處理。

我想，一個成熟的工作團隊，不是每個人都不會犯錯，而是當錯誤發生時，不需要有人為了保護自己而隱瞞，也不需要有人為了證明自己沒有錯，就把責任全部推給別人。

至於發現錯誤的那個人，也不必把自己放在審判別人的位置。

把事情確認清楚，該提醒的提醒，該反映的反映。

因為真正重要的，不只是釐清誰做錯了，更是讓錯誤能夠及時被發現、被修正，避免同樣的問題一再發生。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote