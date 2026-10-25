2026-10-25 12:01 潮健康
重陽節關心長輩健康！吃飯變慢、喝水常嗆到？營養師提醒留意吞嚥警訊
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：長輩吃得少未必只是老化，可能與牙口、味覺及吞嚥變化有關。
- 重點二：若常喝水嗆到、進食咳嗽或聲音濕啞，應警覺吞嚥困難。
- 重點三：依吞嚥能力調整食物與液體質地，增稠劑也要專業評估使用。
九九重陽節除了陪長輩吃頓飯，也別忘了關心他們最近吃得好不好！台灣已正式邁入超高齡社會，隨著年齡增長，部分長輩可能出現食量減少、牙口不好、吃飯時間變長，甚至喝水容易嗆到…等情況。
富康活力藥局營養師王玟涵表示，長輩吃得少不一定只是「年紀大、胃口不好」，也可能與口腔、腸胃、味覺及吞嚥功能變化有關。若長期攝取不足，可能增加營養不良、肌力下降及脫水風險，因此家人應多留意長輩的日常飲食狀況。
長輩越吃越少？以下常見原因別忽略
「這個肉太硬，我咬不動！」、「今天沒胃口，不想吃了！」這些話可能是許多家庭照顧長輩的日常。營養師王玟涵指出，長輩食量減少的原因很多，可能不單純只是因為老化。
缺牙、牙齒鬆動、假牙不合或咀嚼肌力下降，可能讓肉類及纖維較粗的蔬菜不容易咬碎。長輩若因此只願意吃稀飯、麵條等較軟的食物，長期可能造成蛋白質與其他營養素攝取不足。
部分長輩因唾液分泌不足或減少，讓食物較難咀嚼與吞嚥；隨著年紀漸長，味覺、嗅覺變遲緩也可能使食物吃起來不香，進而降低食慾。此外，服用部分藥物也可能造成口乾或味覺變化。
活動量的減少或是容易便祕、腹脹，都可能降低長輩的進食量。此外一些慢性疾病、情緒低落或缺乏用餐陪伴等影響，也可能造成進食意願更進一步下降。
如果長輩經常喝水嗆到、吃飯反覆咳嗽、食物含在嘴裡吞不下去，或進食後聲音變得濕啞，就要留意吞嚥困難的可能性。若反覆發生，甚至伴隨體重下降、發燒或肺部感染，應及早就醫評估。
食物不是越軟越好！依吞嚥能力調整質地發現長輩牙口不好，家人常會準備稀飯或把食物打成泥，但每個人的咀嚼與吞嚥能力不同，適合的食物質地也不一樣，須經由專業醫事人員評估。
營養師王玟涵說明，國際吞嚥障礙飲食標準化架構(IDDSI)將食物與液體依質地、稠度分級，可作為飲食調整的參考。
例如：軟質食物可選擇蒸蛋、嫩豆腐、燉軟的南瓜及魚肉；細碎濕潤食物可將肉類、蔬菜切細並保持濕潤；若吞嚥能力較差，經評估後可能需要使用均勻、無顆粒的泥狀或糊狀食物。
此外，部分稀飯、湯泡飯及湯麵同時含有固體與液體，對某些吞嚥困難者反而較難控制；麻糬、年糕等黏性食物，以及餅乾、酥餅等乾鬆易碎食物，也應特別留意。
喝水容易嗆到？增稠劑不是加越多越好！對部分吞嚥困難者而言，水、茶及清湯流動速度較快，可能增加嗆咳或誤吸風險。經醫師、語言治療師、營養師等專業評估後，可考慮使用增稠劑調整液體稠度，減緩流動速度，讓吞嚥時更容易控制。市售增稠劑常見成分包括玉米糖膠+改質澱粉等，通常不需加熱，稠度也較容易維持穩定。
營養師王玟涵提醒，增稠劑不是加越多越安全！使用前應先由專業人員確認適合的稠度，再依產品標示添加、充分攪拌並等待增稠完成。此外，不同飲品的增稠效果可能不同，過度濃稠也可能影響喝水意願與水分攝取。
重陽節關心長輩，從每天吃得好不好開始營養師王玟涵提醒，長輩飲食照護不能只看「有沒有吃飽」，更要關心是否吃得均衡、喝得足夠、吞嚥安全。家人平時可多留意食量、體重、進食時間及嗆咳頻率，必要時尋求專業協助。
免責聲明：本文為健康衛教資訊，不能取代專業醫療診斷與治療。若長輩持續食慾不振、體重下降或反覆嗆咳，建議尋求醫師、語言治療師及營養師評估。食物質地與增稠劑應依個人吞嚥能力及專業建議調整。
原文出處：重陽節關心長輩健康！吃飯變慢、喝水常嗆到？營養師提醒留意吞嚥警訊
精華 FAQ
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除了老化，還可能是缺牙、假牙不合、咀嚼肌力下降、唾液減少、味覺嗅覺變差，或因便祕、腹脹、慢性疾病、情緒低落與缺乏陪伴而影響食慾。
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若長輩喝水常嗆到、吃飯反覆咳嗽、食物含在嘴裡吞不下去，或進食後聲音變得濕啞，都要留意吞嚥困難；若還合併體重下降、發燒或肺部感染，應盡快就醫。
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應由醫師、語言治療師或營養師評估後，依吞嚥能力選擇軟質、細碎濕潤或泥糊狀食物；液體可視需要使用增稠劑，但不是越多越好，需按標示與建議稠度調整。