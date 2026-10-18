我們還沒老，為什麼就急著認輸？從《說文解字》的「老」字，看見年齡之外的人生價值

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《說文解字》以鬚髮變白解釋「老」，呈現古人觀察衰老的方式。

《說文解字》以鬚髮變白解釋「老」，呈現古人觀察衰老的方式。 重點二： 文章指出現代人常在30、40歲就過早焦慮，替自己設下年齡限制。

文章指出現代人常在30、40歲就過早焦慮，替自己設下年齡限制。 重點三：作者主張重陽節不只問年齡，更應傾聽長輩的人生故事與價值。

重陽節，我們祝福長輩健康長壽；照鏡子時，卻可能因為多了幾根白髮，忍不住嘆一口氣。更值得玩味的是，有些人還沒到退休年齡，就已經開始告訴自己：「這個年紀，還能做什麼？」

​「老」這個字，我們每天都在用。老朋友、老地方、老經驗，甚至一句「我真的老了」，都藏著我們對歲月的理解。身為國文老師，我習慣翻開許慎的《說文解字》，從漢字最初的解釋，重新認識那些早已熟悉的事物。這次，我想從一個「老」字出發，看看古人如何觀察衰老，也重新思考我們對年齡的焦慮，究竟從何而來。

​「老」字裡，藏著古人對歲月的觀察

​東漢許慎在《說文解字》中解釋「老」：「老，考也。从人毛匕。言須髮變白也。」其中，「言須髮變白也」點出了古人對衰老的具體觀察：人的鬚髮會隨著年歲增長而逐漸變白。​歲月不需要刻意提醒我們，它會慢慢改變身體的細節，直到某天早晨，我們在鏡子裡看見一根白髮，才突然發現時間已經走了這麼遠。

​年輕時，我們急著長大，想擁有更多能力、成就與選擇權；到了某個年紀，卻又開始希望自己看起來年輕一點，彷彿只要白髮少幾根，就能離衰老遠一點。可是，一個人身上的歲月痕跡，真的只有白髮嗎？

​那些讀過的書、走過的路、經歷過的失落，以及跌倒之後重新開始的勇氣，也都隨著時間累積。有人在職場歷練多年，終於懂得如何與不同的人合作；有人經歷家庭變故，才明白陪伴的可貴；有人走過人生低谷，開始理解別人不曾說出口的苦。

​如果我們只看見白髮，卻看不見一個人走過的生命歷程，對「老」的理解，會不會太過單薄？

​古人說「七十曰老」，為什麼我們三十歲就開始擔心？

​《說文解字》引用《禮記．曲禮》的話：「七十曰老。」​古代典籍對不同年齡階段有各自的稱謂與禮俗規範，這句話呈現了古人對年齡階段的區分。不過，不能單憑這句話，就認定古人到了七十歲才會被視為老人，或七十歲以前都不算老。

​有趣的是，現代人對「老」的焦慮，往往來得比我們想像中更早。三十歲，擔心青春不再；四十歲，害怕跟不上時代；五十歲，想轉換跑道，腦中卻先冒出一句：「我這個年紀，還來得及嗎？」​年齡明明只是一項生命資訊，為什麼有時候卻像一道限制自己的門？有些限制來自身體條件、經濟壓力與家庭責任，有些卻在我們真正嘗試之前，就已經被自己判了出局。

身為教師，我開始經營自媒體、持續書寫，也透過《字裡藏心》分享漢字與生活的連結。​每次為節目準備內容，我都得重新查找字義、整理資料，再思考一個古老的漢字，能和今天的生活產生什麼關係。學習新的工具、整理新的觀點，都需要時間，也得不斷摸索，但我仍然持續做下去，因為每一次重新理解文字，都可能讓我發現以前沒看見的東西。

​我們不必假裝自己永遠年輕，也不必因為年齡增加，就先替自己決定哪些事情已經不適合。人生走到不同階段，身體、責任與生活條件確實會改變，但年齡本身，無法替一個人判定學習、創造與表達的期限。​

「老，考也」：一個字，讓我想到生命留下的證明

​《說文解字》用「考」解釋「老」，又以「老」解釋「考」，這是古代訓詁中值得探究的互訓現象。至於這種互訓與許慎《說文解字序》中所談的「轉注」有什麼關係，還需要放回完整的文字學脈絡理解，不能只憑兩個字互相解釋，就直接下定論。

​不過，當我讀到「老，考也」時，還是聯想到現代漢語裡「考」字所帶有的考察、考證與檢視之意。一個人的生命，如果要讓後人真正理解，究竟應該看什麼？是他的年齡、職稱，還是他一路走來留下的經驗與行動？

​以教師為例，一位資深教師教了二十年、三十年，年資記錄了他投入教育的時間，但真正值得學生與同事珍惜的，還包括他是否持續理解學生的需要、是否願意更新教學方法，以及能不能把多年累積的經驗，轉化成幫助下一代的智慧。

​一位長輩的生命，也很難用年齡數字說清楚。他可能經歷過物資匱乏的年代，年輕時為了家庭四處奔波；可能曾經做過一個影響全家人的決定，卻從未向晚輩提起；也可能有一個年輕時沒能實現的夢想，直到現在仍然放在心裡。

​我們知道他今年幾歲，知道他退休多久，知道他有幾個孩子，卻未必知道他這一生最驕傲的事是什麼，又曾經為了什麼事情難過了好多年。年齡記錄了時間，故事才讓我們有機會理解一個人。

​這也是我喜歡閱讀的原因。當我們願意從一個字、一段歷史或一個人的經歷慢慢讀起，原本熟悉的事物，就可能浮現新的意義。

​重陽節，別只問長輩「你幾歲了？」

​每年重陽節，我們會向長輩祝福健康、平安、長壽。這些祝福很珍貴，但除了說一句祝福，我們能不能再多做一件事？找一位家中的長輩，坐下來，好好聽他說一段故事。

​你可以問問他，年輕時最想完成的事情是什麼；問問他，這一生做過最艱難的決定是什麼；也可以問問他，現在還有沒有想學的事、想去的地方，或想完成的心願。有時候，我們與長輩相處多年，卻習慣用固定的方式理解他們。

​他是爸爸，是媽媽，是阿公，是阿嬤，是那個總會提醒我們多穿一件衣服、吃飽一點的人。我們熟悉他們現在的樣子，卻可能從未認真想過，在成為父母、祖父母之前，他們也曾經是有夢想、有脾氣、有遺憾的年輕人。

​今年重陽節，除了問：「你幾歲了？」也試著問一句：「你這一生，最想和我們分享的是什麼？」也許，長輩會說起第一次離家工作的往事，說起年輕時如何認識另一半，說起一場改變人生的意外，或說起某個直到今天想起來，仍然覺得遺憾的決定。

​這些故事可能不在任何一本歷史課本裡，卻是家庭獨有的記憶，值得被認真聆聽，也值得傳給下一代。我教國文，始終相信文字能幫助我們重新看見熟悉的事物。從《說文解字》的「老」字出發，我讀見古人對鬚髮變白的觀察，也重新思考自己與歲月的關係。一個人的生命，還有許多值得認識的部分，並不會因為年齡增加就失去意義。

​今年重陽節，如果只能問家中的長輩一個問題，你會問什麼？是他年輕時最想完成的夢想，是他這輩子最難做的決定，還是那段從來沒有人認真聽過的往事？我想聽聽你的故事。