老人免繳健保費三讀通過：65 歲以上 403 萬人受惠，你的退休規劃該把它算進去嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 65歲以上低所得長者健保費將由中央全額補助。

65歲以上低所得長者健保費將由中央全額補助。 重點二： 政策預估403萬人受惠，年經費約400億元。

政策預估403萬人受惠，年經費約400億元。 重點三：退休規劃不宜把免繳當基本情境，制度仍可能變動。

先講結論：可以開心，但不要把它寫進退休試算表的「基本情境」。

10 月 16 日中午，《老人福利法》修正案三讀通過。65 歲以上、最近一年綜合所得稅率未達 20%（或所得未達申報標準）的長者，健保費改由中央政府全額補助。衛福部估計約 403 萬人符合資格，占全國 65 歲以上長者約 485 萬人的 83%，每年經費約 400 億元，到民國 138 年可能增加到 629 億元。

新聞出來那天，我第一個反應不是「省多少」，而是打開自己的退休試算表，看看應該把這一格放在哪個位置。

以目前部分縣市補助上限每月 826 元來估，一位長者一年的健保費大約一萬元上下。對退休族來說，這不算小錢，對 403 萬人而言更是實實在在的減輕。

但在投資人的語言裡，它不是「確定的現金流」，而是一個依賴外部條件成立的假設。

這條法律的財源，條文沒有說清楚從哪裡來。衛福部算過兩種版本：如果由稅收支應，約 698 萬個繳稅家庭平均每戶每年多負擔約 5,700 元；如果轉嫁到保費，20 到 64 歲約 1,485 萬名工作人口，平均每人每年多付約 2,700 元。

錢不會憑空出現，它只是換了一個口袋。

二、制度，是一份會被重新定價的合約

我在企業待了 31 年，現在做創投，看過太多「當初說好的條件」後來被改寫。

募資合約會重談，供應商報價會調整，政府的制度也一樣。健保現在的狀態是什麼？明年健保總額首度突破一兆元、連續第三年以上限成長；安全準備大約只剩 1.01 個月的給付支出，剛好卡在法定下限。

把這些數字放在一起看，我會說：這是一個長期現金流吃緊、短期又加了一筆固定支出的系統。

這不代表政策一定會反轉，而是代表它的波動度很高。醫界七個團體已經發聲反對，衛福部公開表達疑慮，施行細節與預算也還要過關。今天的紅利，未來可能被費率、部分負擔、或補助門檻以另一種形式拿回來。

三、我會怎麼放進試算表：三種情境

我不會只算一個數字，而是跑三個情境：

基本情境（我拿來做決策的那一欄）：假設健保費照付，一年一萬元左右，退休現金流仍然要能撐住。

樂觀情境：免繳順利上路，每年多出來的錢，我不會花掉，而是放進「醫療與長照準備金」。

壓力情境：未來費率或部分負擔調升，退休後每年醫療相關支出比現在多出兩到三成，看看資產能不能扛。

如果你的退休計畫只有在樂觀情境下才成立，那它不是計畫，是期望。

四、你不是 65 歲，這件事也和你有關

或許你現在 45 歲，覺得這是父母那一代的事。

但仔細看那兩個數字：每人每年 2,700 元、每戶每年 5,700 元。這是寫在你這一代帳上的潛在成本。你同時站在兩個位置：現在是付錢的人，二十年後是領補助的人，而那時候的規則，很可能跟今天不一樣。

所以比起爭論這個政策對不對，我更想問自己一個比較實際的問題：如果規則在我 65 歲那年又改了一次，我的計畫還站得住嗎？

退休規劃真正的功課，不是預測政策，而是讓自己不依賴任何單一政策。這跟做投資組合一樣，不把所有報酬押在一個假設上。

五、政策紅利可以收，但別讓它替你做決定

這一次三讀，對很多辛苦一輩子、所得不高的長輩是實質的幫助，值得被肯定；它引發的世代與財源疑慮，也值得被認真討論。兩件事可以同時成立。

而對正在規劃退休的我們，最清醒的做法是：政策紅利可以收下，但不要寫進你的基本情境——制度，本來就是一份會被重新定價的合約。

你的退休試算表裡，有沒有一欄叫做「如果制度變了」？歡迎在留言區和我分享，你會怎麼放這一格。

我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。歡迎寫信給我一起聊聊（Summer0807@gmail.com）