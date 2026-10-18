2026-10-18 16:53 歐陽仁傑/職涯諮詢師
求職者必看-AI時代，別讓你的履歷只剩下漂亮的文字
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI可協助整理履歷，但不能只複製漂亮文字。
- 重點二：履歷應補上情境、行動與成果，凸顯真實能力。
- 重點三：轉職時要用經驗組合優勢，留下自己的判斷。
假日在家打開韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》，原本想好好追個劇，結果看了一集，就不想再看第二集了。
心裡一直冒出一句話：「劇情也太像了吧！」
這部改編自經典日劇《派遣女醫 X》的作品，由金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，憑著高超醫術，挑戰醫院裡的權力與利益結構。
但看著看著，我腦中浮現的，始終是米倉涼子飾演的大門未知子。
《派遣女醫 X》劇中對大門未知子的描述-「不合群、討厭權威、討厭束縛。專業醫師執照及紮實養成的醫術，是她的唯一武器」。每集的旁白，我都快要能背下來了。
大門醫師高超的技術、強勢的氣場以及對專業的堅持，早已成為這個角色難以取代的魅力。
韓版確實調整了角色與情節，但基於自己對於劇情的熟悉感，已遠遠超過新鮮感。讓我沒有繼續看下去的期待。
此時也讓我想到，正在求職或準備轉職的朋友，你的履歷能不能讓人有「想進一步認識你」的期待？
▍AI履歷優化，別停在文字變漂亮
現在用AI整理工作經歷、撰寫求職信、準備面試，確實方便。但如果只是把AI生成的文字直接複製貼上，履歷讀起來很通順，卻少了你親身經歷的情境、判斷與成果。
看多了，反而更像是用同一種模板製作出來的。
就像最近滑社群，常看到構圖、色調與語意相似的AI作品。第一眼覺得漂亮，看多了卻覺得整體結構重複性太高。
履歷也需要更具體的內容，才能讓人理解你的能力。
例如，把「善於跨部門溝通」展開成：
「專案進度落後時，協調業務與工程團隊確認需求、重排優先順序，依修訂時程完成交付。」
再依真實情況補上專案規模、交付時間或改善成果，你的貢獻就更清楚了。
▍轉職準備，把經驗組合成競爭優勢
差異化需要落在具體的工作情境裡。技能列得再多，都應該以經驗與成果來支撐，也要對得上目標職缺的需求。
▍用AI協作，也留下自己的判斷
請AI協助前，先整理三件事：
- 當時遇到什麼問題？
- 我採取了哪些行動？
- 最後帶來什麼結果？
再把目標職缺交給AI，協助挑選相關經歷、調整表達。完成後逐句確認：內容是否真實？有沒有誇大？面試時，我能不能說出細節？
這個年代，選擇太多，注意力太少。AI產生了太多雷同的畫面與文字。如果又沒讓人感受到差異，真的很難讓人想多看一眼。
原本只是想在假日放鬆追劇，最後也提醒了自己：
工具可以幫我們更快完成一份履歷，但你解決過什麼問題、累積了哪些成果，以及能為下一份工作帶來什麼，仍然應該好好整理。
我個人覺得，這些「優勢」與「差異化」，才會是用人單位想進一步認識你的關鍵。
精華 FAQ
-
作者認為韓版雖然調整了角色與情節，但因劇情過於熟悉而缺少新鮮感，這就像只用AI把履歷文字變漂亮，卻沒有真正的個人差異與深度。
-
最需要補強的是實際經歷中的情境、判斷與成果，而不是只堆疊順暢的描述。作者建議把工作問題、採取行動與最後結果寫清楚。
-
應先整理自己遇到的問題、採取的行動與帶來的結果，再請AI協助挑選相關經歷與調整表達，並逐句確認真實性，讓履歷呈現可被驗證的差異化。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數