2026-10-26 12:02 潮健康
每週都要買菜，不如順便動起來！營養師教你這樣逛
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：每週採買可結合走路、踮腳，增加日常活動量。
- 重點二：逛賣場能動起來，但不能取代完整運動計畫。
- 重點三：採買應先列清單，優先買蔬菜、全穀與原型食物。
圖說：每週買菜順便多走幾步，也能替日常增加活動量。
近日一項於全台1260家門市推動的健康倡議，鼓勵民眾把走路、踮腳等動作融入採買，同時多選蔬菜與未精製全穀雜糧。對難以另外安排運動時間的人來說，每週固定的買菜行程，也能成為調整生活習慣的起點。
逛賣場也算活動嗎？洪瑄營養師表示，身體活動不必等到換上運動服才開始。進門後可依購物清單分區行走、到較遠的貨架取物，或在安全處短暫踮腳，讓採買少一點久站、多一點移動。不過，逛賣場不能取代完整運動計畫。平時較少活動者可從短時間開始，再依體力逐步增加。
洪瑄營養師提醒，長輩或行動不穩者應以安全為先。推車不宜當作穩固扶具，若容易不適或曾跌倒，活動方式與強度應先諮詢專業人員，不要為增加步數勉強走動。
購物籃怎麼裝得更均衡？洪瑄營養師建議，採買前先查看家中存貨，列出蔬菜、全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品和水果等需要補充的品項。進入賣場後先買清單上的原型食物，再決定是否購買零食或甜飲，避免只依促銷與當下食慾選購。
選蔬菜時，可搭配不同顏色與種類。主食除了白飯、白麵，也能依家庭接受度加入糙米、燕麥、地瓜或玉米。蛋白質來源則可在豆類、魚、蛋、肉之間輪替。洪瑄營養師指出，健康採買不是一次把購物籃塞滿，而是依家中人數、保存空間與實際食用量購買，減少放到過期或因囤太多而勉強吃完。
洪瑄營養師也説明，「我的餐盤」把食物分成六大類，清單裡除了前述食材，也別漏掉油脂與堅果種子。規劃採買時，可先想好本週要煮的兩三道家常菜，再逐一檢查所需材料。若一把青菜或一盒豆腐能分配到不同餐次，也較容易用完。對經常外食的家庭，則可先盤點哪些餐真的會在家吃，避免照著理想菜單買齊食材，最後卻沒有時間料理。
買完菜，健康任務就完成了嗎？
圖說：民眾可利用每週採買的機會多走動，並依實際餐食需求挑選食材。
洪瑄營養師最後提醒，買回食材只是第一步，後續還要安排保存與料理。每週採買前回看哪些真的吃完、哪些經常剩下，再調整購物清單，才能更符合家庭需求。把多走幾步與挑選食材放進固定行程，也更容易持續。
回到家後，可先依包裝標示處理需要冷藏或冷凍的食材，別讓生鮮食品一直留在購物袋裡。放進冰箱時也不要塞得太滿，讓冷氣能流通。接著把較早要使用的食材放在容易看見的位置，優先安排進這幾天的餐點。需要分裝的食材可按一次料理的份量處理，下次取用時就不用反覆拿出整包。這些收納步驟能讓採買清單與實際下廚接得上。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。
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參考資料：
國民健康署攜手全聯 推「買菜動一動」
原文出處：每週都要買菜，不如順便動起來！營養師教你這樣逛
精華 FAQ
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因為採買時可刻意增加走動，例如分區找商品、到較遠貨架取物或安全處短暫踮腳，讓原本的買菜行程多一些移動量，幫助日常累積活動。
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先查看家中存貨並列出需要補充的品項，進賣場後先買蔬菜、全穀雜糧、豆魚蛋肉等原型食物，再決定零食和甜飲，避免被促銷或食慾牽著走。
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回家後要立刻冷藏或冷凍，避免生鮮久放購物袋，冰箱也別塞太滿；並把較早要吃的食材放前面，按一次料理份量分裝，方便後續烹調與減少浪費。