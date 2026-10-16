2026-10-16 21:51 水返腳浪人的旅行之詩
AI醫療延伸至晶片與智慧應用 2.7萬種病原一次比對 48小時內追查感染源
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：亞洲準譯以mNGS結合AI，48小時內比對逾2.7萬種病原。
- 重點二：技術導入臺大等醫療體系，並與日本LSI Medience展開合作。
- 重點三：產發署以CVC計畫扶植深科技，串聯醫療、教育與倉儲應用。
一名病人因高燒、意識模糊被送進急診室，醫師初步判斷可能與感染有關，但究竟是哪一種病原體引起的感染？傳統細菌培養往往需要數天才能取得結果，而臨床使用的聚合酶連鎖反應（PCR）須事先設定檢測目標，一旦遇上罕見病原體、混合感染，或檢測範圍以外的感染源，醫療團隊便需要更多線索，才能進一步釐清病因。然而，病情不會停下來等待答案。
現在，臺灣科技新創正以基因定序搭配AI找到新解方。亞洲準譯的「百微解APGSeq」，整合總體基因體定序（metagenomic Next-Generation Sequencing，mNGS）、在地病原資料庫與智能分析系統，將檢體定序後交由資料庫與演算法比對，不必預先指定病原，一次可比對逾2.7萬種細菌、病毒、真菌與寄生蟲，重症病原檢出率較常規檢測提高62%，並於檢體送達實驗室後24至48小時提供報告。
AI協助釐清感染來源 政府支持銜接驗證與市場導入
取得大量基因序列後，後續分析同樣關鍵：資料庫是否涵蓋可能的病原？如何從序列中辨別訊號、過濾背景雜訊？亞洲準譯整合「APGDB在地病原資料庫」與「APGPAS智能分析系統」，協助品質控管、病原比對與臨床重要性分析，相關技術取得發明專利。該技術目前也已經導入臺大、榮總、長庚、高醫及義大等醫療體系，並與日本大型臨床檢驗業者LSI Medience展開合作，規劃透過其全國檢體收集網絡，將日本臨床檢體送交亞洲準譯進行定序分析，同時亦與臨床研究與學術合作，推進海外市場布局。
亞洲準譯的醫療應用，也帶出深科技新創從研發走向市場的共同課題：技術驗證完成後，仍須投入資金，銜接法規、客戶導入與服務流程。產發署推動「企業創投加速創新創業計畫」，結合企業創投（Corporate Venture Capital，CVC）的產業判斷與政府支持，讓新創有機會取得資金以外的產業資源、通路與驗證場域，協助技術持續走向市場。
依2026年6月29日產發署公布的第一梯次成果，首波核定10案、補助約1.76億元，預估引導民間投資12.5億元，亞洲準譯也在首波名單中。透過企業與新創合作，讓產業經驗與技術開發相互補位，是這項政策支持深科技商轉的方向。
從晶片到終端應用 拓展智慧教育與倉儲管理
在學習場景中，固定教材不易隨學生的理解程度即時調整。新創團隊慧通智聯的ePal AI Book，結合聯發科技Genio 520晶片、彩色電子紙與端雲協同AI，整合語音互動、手寫輸入及個人化練習。系統可依學習歷程與錯題紀錄生成練習內容，並透過語音提供引導式回應。這項應用目前處於雛型階段，規劃於2026年第四季進行校園實測，將進一步驗證國產晶片與生成式AI在教學現場的應用。
批發與零售業的貨品進出頻繁，掌握庫存與資產動向，是倉儲管理的重要課題。瑞新電子的主動式RFID解決方案，整合標籤、讀取器與軟體，對應出入庫、庫存盤點及資產管理需求，並可延伸串接揀貨與物流作業。從辨識元件到管理平台的整合，讓技術開發與實際作業流程接軌，也呈現電子產業由供應零組件延伸至提供完整解決方案的能力。
技術完成開發後，還需要經過實際使用的驗證，才能成為客戶願意採用、業者能持續提供的產品與服務。從新創所需的資金與產業夥伴，到軟硬體整合及場域導入，產發署透過不同計畫銜接各階段需求，協助業者把研發成果帶進醫療、教育與企業營運現場，為臺灣電子產業開拓更多應用與商業機會。上述技術亮點將於「TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026」產發署「產業發展主題館」展出，歡迎產業夥伴與應用端業者到場交流，深入了解技術特色。
展覽資訊
TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026
展館｜經濟部產業發展署「產業發展主題館」
展期｜2026年10月20日（二）至10月22日（四）
地點｜台北南港展覽館一館
攤位｜J1012
精華 FAQ
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它結合mNGS、在地病原資料庫與智能分析系統，檢體送達後24至48小時即可出報告，不必先指定病原，能一次比對逾2.7萬種細菌、病毒、真菌與寄生蟲。
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技術已導入臺大、榮總、長庚、高醫及義大等醫療體系，也與日本LSI Medience合作，規劃透過其全國檢體收集網絡，把日本臨床檢體送來定序分析。
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產發署透過企業創投加速創新創業計畫，結合CVC的產業判斷與政府資源，提供資金、通路與驗證場域，協助新創跨越法規、導入與服務流程等商轉門檻。
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