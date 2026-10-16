迎接超高齡社會 華科三級聽覺照顧網 接住長者聽力健康需求

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華科基金會提出三級聽覺照顧網，分三階段接住長者需求。

華科基金會提出三級聽覺照顧網，分三階段接住長者需求。 重點二： 第一級由護耳推廣員進社區快篩，及早發現聽力警訊。

第一級由護耳推廣員進社區快篩，及早發現聽力警訊。 重點三：第三級客聽計畫提供最長3個月陪跑與個別化復能服務。

台灣正式邁入超高齡社會！截至2026年7月底，全台65歲以上人口已達477萬人，占總人口20.54%。面對超高齡社會的聽覺照顧需求，PSA華科慈善基金會在今年重陽節，整合多年社區服務經驗與多方聽覺照顧專業資源，參考公共衛生「三級預防」概念，提出「華科三級聽覺照顧網」：第一級由護耳推廣員進入社區進行衛教、健康促進與聽力快篩，協助長者發現聽力警訊；第二級由聽力師專業進駐，提供一對一專業諮詢與建議；第三級透過「客聽計畫」，由聽力師與年長者共同設定目標，以定期、定次的專業「陪跑」，依需求提供聽能訓練、溝通策略、助聽輔具租借或試用、醫療轉介及後續追蹤。從社區護耳推廣開始，讓社區護耳講座成為長者進入完整聽覺照顧的第一個入口。

高齡聽力問題隨年齡增加 早期覺察成為健康老化重要一環

世界衛生組織（WHO）指出，全球60歲以上人口中，超過25%受到失能性聽力損失影響，且聽力損失隨著年齡增加而上升。在台灣，國民健康署自2021年推動「長者量六力」，將認知、行動、營養、視力、聽力及情緒列為長者六大內在能力。2023年統計至當年度8月底的資料顯示，約19.2萬名65歲以上長者接受量六力服務，其中聽力功能異常率約8.7%。華科基金會多年社區服務發現，長者從缺乏聽力健康覺察意識，到發現警訊、接受專業評估及後續處理，每一階段都可能因為缺少資源或陪伴而中斷，這也是華科慈善基金會建立「華科三級聽覺照顧網」的重要原因。

華科基金會聽覺照顧中心主任黃詠耀提到：「聽力已經被國家高齡健康政策看見，但從發現警訊到真正獲得專業照顧，中間仍需要更完整的銜接。目前國健署『長者量六力』已將聽力列為六大內在能力之一，但成人預防保健服務尚未將聽力篩檢列為常規項目。因此，我們希望從社區建立第一道防線，讓長者更早發現聽力變化，並透過聽力師、醫療、聽覺復能等資源，建立一條能夠真正接住長者需求的照顧路徑。」

「華科三級聽覺照顧網」陪跑計畫，第二級：聽力師進駐社區提供一對一專業諮詢服務。華科基金會提供

第一級：發現早一點

護耳推廣員聽力快篩找出警訊 讓長者先「知道、注意、願意行動」

華科基金會自2022年開始培訓「PSA護耳推廣員」，每位推廣員需接受聽覺照顧專業知識、「護耳操」、「華科搓手聽篩法」等訓練及考核，再經社區實習後成為認證推廣員。至2026年8月，全台已有224名認證護耳推廣員巡迴社區，扮演長者第一線聽覺健康守護者。

今年統計至8月底，華科護耳推廣員已進入全台199個社區照顧關懷據點完成護耳推廣活動，服務近5,000名年長者，另有26個社區主動提出專業聽力服務進駐需求。第一級防護以健康促進、建立覺察與快速辨識聽力警訊為核心，推廣員透過護耳衛教、護耳操帶動，並以「華科搓手聽篩法」協助年長者了解自身聽力狀況，若快篩出現警訊，接著啟動第二級聽力師專業進駐。

退休後由運動推廣轉投入護耳推廣的何老師，也曾參與護耳操的研發與推廣。長期走入社區與長者互動，她認為，第一級最重要的不是「告訴長者哪裡有問題」，而是先建立信任，讓長者願意跨出下一步。何老師分享：「年紀大不代表聽不到就算了，聽力不只影響聊天，還跟生活和安全都有關。長者在自己熟悉的社區裡，願意相信你、願意先做一次快篩，後面才有機會接受專業協助。」

第二級：服務近一點

聽力師專業進駐 解決「知道有問題，卻走不到服務」的落差

第一級聽力快篩發現警訊後，第二級防護的核心就是提高「專業可及性」，相較於要求長者自行前往醫療院所或聽力機構，華科近年逐步把聽力專業帶進長者熟悉的社區，由聽力師提供一對一諮詢與專業建議，減少交通、陪伴及資訊不足造成的服務障礙。

華科基金會社區服務資料顯示，過去社區篩檢後實際進一步接受服務的比例偏低，近年導入專業進社區後，後續接受專業服務的比例約達12%。基金會觀察，實務上除了輔具需求外，常見的狀況還有「已經戴了助聽器，卻還是聽不好」。此時由專業人員直接進入社區，可協助確認輔具使用問題、提供聽覺衛教與溝通建議，並依個別狀況提供後續就醫或專業服務方向。

華科基金會聽力師紀佑瑾表示：「第一級讓長者『看見』自己的聽力變化，第二級則透過專業評估，幫助長者了解聽力困難的程度與需求。從認識、轉念到真正採取行動，中間需要有人接手，讓長者知道下一步應該怎麼做。」

第三級：專業陪跑久一點

華科「客聽計畫」專業陪跑 從「聽得清」走向「重新溝通」

當第二級專業評估發現長者已有明確聽力困難，華科基金會第三級防護啟動，邀請年長者進入「客聽計畫」，並由專業人員與年長者一起設定目標、規劃步驟並持續行動。依年長者聽力狀況、生活型態及溝通需求，提供完整聽能評估、助聽輔具租借或試用、助聽器效益驗證、溝通策略、聽能訓練、心理支持及後續追蹤等個別化聽覺照顧服務，若評估有進一步聽力醫療需求，也會協助銜接耳鼻喉科等醫療資源。「客聽計畫」提供最長3個月、最多6次的個別化聽覺照顧服務，協助長者重新建立生活中的溝通連結，減少因聽力困難對日常溝通、社交參與及生活品質造成的影響。服務過程也重視家屬或照顧者參與，若服務由家屬提出，或長者需要協助決策與執行，將邀請照顧者共同參與，若年長者具備獨立參與能力，則可依實際需求彈性安排。

華科基金會主任聽力師黃詠耀進一步表示：「聽覺照顧真正關心的不只是聽力檢查上的數字，而是聽力變化對個人溝通與生活造成了什麼影響。每位長者的聽力狀況、生活環境與溝通需求都不同，因此需要的不只是發現問題，更需要適切的專業評估、個別化介入與持續追蹤。第三級防護希望做到的，是讓照顧持續發生，讓專業介入最終轉化成長者日常溝通與生活參與的改變。」

華科專業服務接住家庭需求 從「聽不到就掛電話」到重新好好說話

張小姐本身是照服員同時也是母親的主要照顧者，她談起母親過去的聽力狀況說到：「以前我打電話給媽媽，她常因為聽不清楚，說一句『我聽不到啦』就生氣掛電話。」雖然早已察覺母親聽力退化，但並沒有積極尋求進一步協助。直到接觸社區護耳推廣後，她才更進一步了解聽力健康的重要性，也發現改善聽力不只是「聽得更清楚」，更可能改善長者與家人的日常互動，因此開始積極協助母親接受後續聽覺照顧服務。

對張小姐一家而言，真正跨出下一步的關鍵，是知道助聽器不一定要一開始就直接購買，也可以透過試用或租借先實際體驗。她坦言，過去雖然知道母親聽力不好，但助聽器價格不低，對家庭而言是一筆不小的負擔，也因此遲遲沒有積極尋找適合的輔具。後來透過華科的服務，母親先透過試用實際體驗，再以租賃方式持續使用，讓家人可以在較低的經濟壓力下，陪母親慢慢適應輔具。

張小姐說，母親開始使用助聽器後，最明顯的改變就發生在日常溝通。過去常因為聽不清楚而中斷的電話，現在可以好好把話講完，在社區上課時，反應也比以前更快。張小姐說：「現在比較不會因為聽不到而生氣，溝通順很多。」張小姐也發現，適應助聽器並不是一戴上就完成，母親一開始有些排斥，目前戴上助聽器時仍需要家人協助。從日常配戴、定期保養到逐漸養成使用習慣，都需要時間與陪伴。

「華科三級聽覺照顧網」陪跑計畫，第三級：華科「客聽計畫」由專業人員與年長者一起設定目標、規劃個別化聽覺照顧服務，並提供心理支持及後續追蹤(示意照)。華科基金會提供

從「信任」開始，建立一條順暢、走得完的聽覺照顧路徑

華科基金會累積十多年的聽覺照顧經驗發現，長者願不願意接受服務，除了「有沒有資源」，更重要的是對服務的「信任」，以及後續照顧路徑是否順暢。華科基金會提出「華科三級聽覺照顧網」，讓聽覺照顧服務的不同階段清楚銜接：第一級透過熟悉的社區與護耳推廣員建立信任；第二級讓專業主動走近長者，減少取得服務的障礙；第三級則透過以目標為導向的專業陪跑，讓年長者真正把專業建議帶回日常生活。

華科基金會執行長林龍森表示：「透過『華科三級聽覺照顧網』完整的設計，為基金會多年來聽覺照顧的規劃，奠定清楚的方針與指引。感謝一路支持的老師與社區夥伴們，讓我們能更貼近長者，從真正的需求找到解方，達到溝通無礙的具體目標。」

華科基金會將持續擴大護耳推廣員培訓及社區服務，並與地方政府、社區照顧關懷據點、衛生醫療單位、聽力專業、助聽輔具合作伙伴及企業共同合作，持續培育護耳推廣員、服務社區，並建立聽力師專業進駐合作示範據點，讓出現聽力警訊的長者能在熟悉的生活圈內，獲得從衛教、快篩、專業諮詢到個別化介入的完整服務。

全國社區照顧關懷據點、長照服務單位及有意共同推動長者聽覺健康之政府、企業與民間伙伴，可洽華科慈善基金會，共同加入三級聽覺照顧行動，相關服務及合作資訊可查華科慈善基金會官網。