2026-10-16 13:53 女子漾／編輯黃冠婷
一到秋天就不想社交？「季節性低潮」5種表現一次看，總是想睡、沒動力要注意
明明沒有特別忙，最近卻總覺得好累？早上起不來、下班只想窩在家，連朋友約吃飯都提不起勁。隨著秋冬到來、日照時間逐漸縮短，有些人會發現自己的情緒、睡眠和生活習慣悄悄改變。這些現象可能只是短暫的換季不適，但若持續影響生活，也要留意「季節性情緒障礙」（SAD）的可能性。女子漾整理秋冬常見的5種情緒變化，以及日常可以嘗試的調整方法。
為什麼一到秋冬就容易心情不好？日照減少可能是原因
根據美國國家心理衛生研究院（NIMH）資料，季節性情緒障礙（Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD）是一種具有季節性發作模式的憂鬱症，通常在秋末或冬季開始出現症狀，到了春夏逐漸改善。
研究認為，日照時間縮短可能影響人體的生理時鐘，以及與情緒、睡眠相關的血清素和褪黑激素調節，進而造成精神不濟、嗜睡與情緒低落。
不過，偶爾因天氣變化而懶得出門、想多睡一會兒，並不代表罹患季節性情緒障礙。真正需要留意的是，這些變化是否持續發生，甚至開始干擾工作、人際關係與日常生活。
秋冬季節性低潮5種常見表現
1. 明明睡很久，起床還是覺得累：天氣轉涼後，早上變得更難離開被窩，假日睡到中午仍覺得疲倦。秋冬型季節性情緒障礙可能伴隨睡眠時間增加、白天精神不佳等現象。如果睡眠充足卻持續疲憊，也要留意是否有其他健康因素。
2. 不想出門，連朋友邀約都懶得回：以前喜歡聚餐、逛街、和朋友聊天，最近卻只想待在家裡，甚至連訊息都不想回。社交退縮是秋冬型季節性情緒障礙可能出現的症狀之一，尤其當原本喜歡的活動也逐漸失去吸引力，更值得關注。
3. 情緒容易低落，小事也讓人煩躁：最近是不是常常莫名心情不好，或因為一點小事就覺得委屈、煩躁？持續的悲傷、易怒、失去興趣，都可能與憂鬱症狀有關。若情緒變化反覆出現，不必只用「最近壓力大」來解釋。
4. 特別想吃甜食、麵包，食慾明顯增：秋冬型季節性情緒障礙也可能伴隨食慾增加，尤其更想吃甜食、麵包、麵食等富含碳水化合物的食物，部分人還會出現體重增加的情況。不過，食慾改變也可能與壓力、作息等因素有關，不能單憑這項表現判斷。
5. 工作注意力下降，什麼事情都提不起勁：原本可以順利完成的工作，最近卻常常分心、拖延，甚至連平常喜歡的追劇、購物、運動都失去興趣。當疲倦、專注力下降與情緒低落同時出現，而且持續影響日常生活，就需要進一步評估。
秋冬情緒低落怎麼辦？5個生活習慣幫助調整
如果只是短暫的情緒低落，可以先從日常生活著手，讓身體維持較穩定的節奏。
白天適度接觸自然光：利用午休時間散步，或在白天安排戶外活動，幫助維持規律作息。
固定睡眠時間：盡量每天在相近時間睡覺、起床，減少熬夜與睡前長時間滑手機。
保持適度運動：散步、瑜伽、慢跑都可以，選擇自己能持續進行的活動。
維持人際聯繫：不需要勉強參加大型聚會，可以先從與熟悉的朋友聊天、吃飯開始。
安排喜歡的小活動：例如閱讀、看電影、做料理或到咖啡廳坐坐，讓生活保有期待與樂趣。
上述方式有助於日常情緒照顧，但無法取代憂鬱症的專業治療。如果症狀持續或惡化，應尋求醫療協助。
情緒低落超過2週要注意！季節性情緒障礙不是普通換季疲勞
美國國家心理衛生研究院提醒，如果情緒低落、失去興趣、睡眠或食慾改變等症狀持續兩週以上，尤其已經影響工作、學習與生活，建議尋求精神科或身心科醫師評估。季節性情緒障礙通常具有反覆在特定季節出現的模式，不能只憑一次秋冬疲倦就自行診斷。
醫師會依照症狀、持續時間與過往情緒變化進行判斷，必要時可透過心理治療、藥物或經專業評估的光照治療改善。
秋冬想多休息、偶爾不想社交，其實不必急著給自己貼上標籤。更重要的是觀察身心變化，如果低潮久久沒有改善，及早尋求協助，才能讓自己舒服地度過換季時光。
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