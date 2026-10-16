2026-10-16 12:14 女子漾／編輯金柔葳
《小王子》10句經典語錄太催淚！為什麼越長大越不快樂？答案早藏在童話裡
小時候讀《小王子》，以為只是一本充滿想像力的童話，長大後再翻開，才發現那些關於玫瑰、狐狸與星球的故事，藏著許多成年人的心事。從愛情裡的患得患失、友情中的漸行漸遠，到努力生活卻偶爾迷失方向的自己，總能在書中找到共鳴。女子漾整理《小王子》10句經典原著語錄，帶你重新理解愛情、成長與幸福，也許現在的你，會比小時候更懂這本書。
文章目錄
《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得
《小王子》經典語錄1：所有大人都曾經是孩子，只是很少有人記得
小時候的快樂很簡單，一顆糖果、一場遊戲，就能開心一整天。長大後，我們開始在意別人的眼光，習慣把情緒藏起來，甚至連難過都不敢輕易表現。《小王子》提醒我們，成熟不代表必須失去童心，偶爾放下大人的責任與壓力，重新找回那個單純、勇敢又充滿好奇心的自己，也是一種幸福。
《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的
《小王子》經典語錄2：真正重要的事物，眼睛是看不見的
長大後，我們習慣用薪水、存款、工作成就衡量生活，卻常常忽略那些無法用數字計算的幸福。可能是有人記得你的喜好、低潮時的一句安慰，或是忙碌一天後，終於能安心休息的夜晚。真正讓人感到幸福的，往往藏在這些不起眼的小事裡。擁有多少不一定代表快樂，能不能感受到愛與陪伴，或許更加重要。
《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要
《小王子》經典語錄3：你為玫瑰付出的時間，才讓她變得如此重要
為什麼有些人明明沒有特別出眾，卻始終無法被取代？因為你們曾經一起經歷低潮、分享秘密，也見過彼此最真實的模樣。就像小王子與玫瑰的關係，讓一個人變得特別的原因，往往是共同投入的時間與感情。即使後來各自走向不同的人生，那些真心付出的日子，也不會因此失去意義。
《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險
《小王子》經典語錄4：想要和人製造羈絆就要承受會掉眼淚的風險
越長大，似乎越害怕失去。害怕付出沒有結果、害怕習慣一個人的陪伴，最後卻必須獨自生活。於是有些人選擇保持距離，以為這樣就能避免受傷。但《小王子》透過狐狸的故事提醒我們，愛與離別有時相伴而來，願意建立深刻的關係，也意味著接受可能失去的風險。即使結局不如預期，曾經真心相待的時光，依然值得珍惜。
《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源
《小王子》經典語錄5：語言是誤解的來源
有時候，我們明明很在乎一個人，卻偏偏說出傷人的話；明明希望得到關心，嘴上卻習慣回答「沒事」。很多關係的疏遠，並非不再相愛，而是彼此都期待對方能猜透自己的心思。《小王子》讓人重新思考溝通的重要，比起把委屈藏在沉默裡，試著坦白說出感受，或許更有機會讓對方真正理解自己。
《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物
《小王子》經典語錄6：人們再也沒有時間去真正了解任何事物
出社會後，生活節奏越來越快，認識一個人可能只需要幾分鐘，卻很少願意花時間慢慢了解對方。友情、愛情也是如此，大家習慣快速聊天、快速回覆，甚至快速結束一段關係。但真正的信任與默契，往往需要長時間累積。有時候，願意放慢腳步、好好陪伴一個人，比任何華麗的承諾都更珍貴。
《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼
《小王子》經典語錄7：只有孩子知道自己在尋找什麼
小時候，我們總能毫不猶豫地說出夢想，想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活。長大後，卻開始被現實、期待與比較影響，努力追求一份看起來很好的工作，卻忘了問自己是否真的喜歡。《小王子》提醒我們，人生不必永遠照著別人的標準前進，偶爾停下腳步，重新確認自己想要的生活，也是一件重要的事。
《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方
《小王子》經典語錄8：人們總是不滿足於自己所在的地方
看到別人升職、結婚、買房或出國旅行，難免會懷疑自己是不是走得太慢。尤其社群媒體讓每個人的精彩生活近在眼前，更容易讓人陷入比較。但每個人的人生都有不同節奏，別人正在經歷的幸福，不代表就是自己需要的答案。與其一直羨慕遠方的風景，不妨重新看看眼前已經擁有的事物。
《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井
《小王子》經典語錄9：沙漠之所以美麗，是因為某個地方藏著一口井
人生總有一段特別難熬的日子，可能是感情沒有結果、工作遇到瓶頸，或努力很久仍看不見成果。當生活陷入低潮，很容易懷疑自己的選擇，甚至失去繼續前進的勇氣。這句話讓人想起，即使眼前看似荒蕪，也不代表未來沒有希望。有些美好的事情，只是還沒來到我們面前，允許自己慢慢走，也沒有關係。
《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責
《小王子》經典語錄10：你要永遠為自己建立的情感連結負責
年輕時以為愛情只要彼此喜歡就夠了，長大後才明白，真正維繫一段關係的，還有理解、尊重與責任。熱戀時的承諾很容易說出口，但願不願意在爭執時好好溝通、在困難時共同面對，才是感情真正的考驗。不過，負責不代表無限忍耐，一段健康的關係，應該是兩個人都願意珍惜彼此。
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