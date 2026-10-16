2026-10-16 09:29 柳靖
被警車撞飛，我爬起來第一件事，是看豆花還能不能給媽媽吃
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：17歲少女下班買豆花回家，途中遭派出所警車撞飛。
- 重點二：她先爬起來確認豆花能否帶回家，反而忽略自己手上流血。
- 重點三：警察只給200元紅包道歉，事件凸顯未成年者的無助與懂事代價。
2003 年的冬夜，警察把 200 塊紅包遞過來給我的時候，我手上的血一直流。那年我 17 歲，還沒成年，已經在南崗工業區的工廠上小夜班，每天無照騎著機車去上班。
▋我在松柏嶺夜市，買了兩碗熱豆花
有一天，我騎車到松柏嶺夜市，買了兩碗薑汁熱豆花。一碗給弟弟妹妹，一碗給心情低潮的媽媽。爸爸那份我沒買，他心心念念的只有酒精，豆花他不會碰。
我用工廠賺的錢，替家裡買一點甜的東西。這是 17 歲的我，能給的全部。
▋我被派出所開出來的警車撞飛
回家會經過名松路上一間小小的派出所，一輛警車從派出所門口直接開出來，沒看到主幹道上有我。
我整個人被撞飛，在地上連翻好幾圈，頭先著地，是安全帽救了我一命。豆花倒了一地。
我爬起來的第一件事，是心疼地看著那兩碗熱豆花，想看看還能不能拿回家給媽媽跟弟妹吃，完全沒發現，我的手上流了好多血。
警察走過來，拿出 200 元紅包說：「妹妹，妳有沒有怎麼樣？」我無照心虛，趕緊說：「我沒事。」
警察理虧，我心虛。我未成年、沒有駕照，不敢多講一個字。一個警察開車撞飛未成年的女孩，處理方式是一個 200 塊的紅包，加一句「妹妹，妳有沒有怎麼樣？」
▋我跟媽媽說，豆花店今天沒開
我騎回家，先把傷口洗乾淨，然後淡淡地跟媽媽說：「媽媽，我本來要買豆花的，但是豆花店今天沒有開。」
媽媽看到我的手，問我怎麼流血了。我說騎車不小心「犁田」（摔車），沒事。其實我嚇壞了，手腳不停地發抖，可是我誰都沒講。那陣子家裡剛被詐騙，每天都是低氣壓，我不想再讓爸媽多擔一份心。
那天晚上，我照樣騎車去南崗工業區上小夜班，化學溶劑、金屬粉塵混著夜晚的濕氣衝進鼻子，我就在那個味道裡，把被警車撞飛這件事吞了下去。
▋懂事是大人最便宜的獎狀
大人很愛誇孩子懂事、不用人操心。可是一個孩子被車撞了，第一個念頭是怕爸媽擔心，代表這個家沒有大人能接住她，她只好自己先長成大人。
那位警察用 200 塊買了安心；我用一句「豆花店沒開」，替爸媽買了一晚的安靜。
▋我學著把「沒事」還回去
那次車禍以後，我騎車一定放慢速度。現在的我，也學著對自己的心放慢一點：痛就說痛，委屈就說委屈。
懂事的孩子不欠任何人一句報平安。該說「對不起」的大人沒開口，妳就不必替他們把傷口藏好。
妳心裡有沒有一碗沒送到的豆花？到現在，還在跟家人說，店今天沒開？
精華 FAQ
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事故發生在2003年的冬夜，17歲的作者下班後騎機車回家，途中先去夜市買兩碗熱豆花，卻在經過派出所附近時被警車直接撞飛。
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她爬起來後，第一件事不是看自己的傷勢，而是心疼地確認兩碗豆花還能不能帶回家給媽媽和弟妹吃，直到後來才發現手上一直流血。
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文章指出，孩子在受傷後還先替家人著想，代表家中沒有大人能接住她，只能自己先長成大人；真正該道歉的是肇事者，而不是讓受害者把傷口藏起來。
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