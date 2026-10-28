2026-10-28 20:01 潮健康
有多久沒有抬頭看看天空了？「敬畏感」是被低估的正向情緒
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：敬畏感源自面對浩大事物時的驚嘆與心境轉變。
- 重點二：放慢腳步觀察天空、樹木與星空，有助情緒安定。
- 重點三：規律作息、運動與人際連結才是情緒照護基礎。
從星空、山林到日常小風景 練習為生活留一點驚嘆每天低頭看著手機、電腦與待辦清單，視線很少離開眼前幾十公分的範圍。直到某天抬頭看見一片晚霞、一棵巨大的老樹，或滿天星星，心裡才忽然安靜下來，浮現一種說不出的感動——這種感受，就是我們常說的「敬畏感」。近年來，這種感受與情緒之間的關係，也逐漸被越來越多人討論。
以下就來聊聊，敬畏感是什麼、它和情緒有什麼關係、日常生活中可以怎麼照顧情緒，以及什麼時候該尋求專業協助。
圖說：從螢幕前抬起頭，看見比自己更遼闊的事物，心情也可能跟著安靜下來
什麼是「敬畏感」敬畏感常出現在我們面對「浩大」、一時難以完全理解的事物時——可能是壯闊的自然景觀、動人的藝術作品，或令人感佩的人與事。這時，我們往往需要調整原本看待世界的方式，才能消化眼前的經驗。
也就是說，敬畏感不一定只來自遙遠的壯麗景色。一朵仔細端詳過的花、一場突如其來的大雨，甚至他人一個溫暖的舉動，都可能讓人感到驚嘆。
敬畏感和情緒有什麼關係當我們感受到驚嘆時，注意力會從自己的煩惱，暫時轉移到眼前更遼闊的事物；很多人也會在那樣的時刻，感到平靜、感恩，或覺得自己和周遭的世界更靠近了一些。
有趣的是，這樣的感受不一定要特地去追尋。同樣是散步，願意放慢腳步、留意身邊的天空與樹木，和一路低頭趕路相比，帶來的感受可能很不一樣。當然，敬畏感是照顧情緒的方式之一，並不能取代必要的專業協助。
照顧情緒可以從這些日常做起留意生活中的驚嘆，是照顧情緒的方式之一，但情緒的照護還有許多面向。以下這些，都是一般人在日常中就能實踐的方法：
- 維持規律的作息與睡眠，三餐定時
- 規律運動，即使只是短時間的散步也有幫助
- 和家人、朋友保持聯繫，有心事時找信任的人聊聊
- 持續做一些過去喜歡的活動，不必做得很好
- 散步時試著放下手機，留意天空、樹木與光影的變化
- 減少飲酒，避免用酒精排解情緒
這些方法看似平凡，卻能一點一滴地，替情緒打下比較穩定的基礎。
走進遼闊的地方 驚嘆往往不請自來驚嘆很難刻意製造，卻很容易被環境帶出來。與其要求自己「多留意生活」，有時候，把自己放到一個比平常更遼闊的地方，那份感受自然就會出現。
可以跟著熟悉自然的人走進山林，聽他指著樹梢說出鳥兒的名字、蹲下來看一朵從沒見過的小花：可以是一座雲霧繚繞的高山農場，或是一段光影交錯的森林小徑。原本只是路過的風景，忽然多了好多值得停下來的細節。
也可以在山上住一晚，在日常以外多了別樣的時光。等到夜深，關掉手電筒的那一刻，滿天星斗清楚地浮現，身邊的人不約而同地抬起頭、輕聲驚呼。在那樣遼闊的夜空下，煩惱好像也跟著變小了；那份抬頭看見的驚喜，也成了回到日常後，提醒自己慢下來的回憶。
圖說：在遼闊的星空與森林裡，人會不自覺地放慢腳步；回到日常，也別忘了抬頭看看身邊的風景
抬起頭 為生活留一點驚嘆忙碌的日子裡，我們很容易只看見眼前的待辦事項。不妨從這週開始，在散步或通勤時抬頭看看天空、留意身邊的風景，同時照顧好作息、運動與人際連結。當我們願意為生活保留一點驚嘆，日常或許也會多一些餘裕。而若情緒的困擾持續存在、影響到生活，請記得，尋求專業協助永遠是值得的選擇。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構參考資料：Awe, the diminished self, and collective engagement: Universals and cultural variations in the small self.
原文出處：有多久沒有抬頭看看天空了？「敬畏感」是被低估的正向情緒
精華 FAQ
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敬畏感通常出現在面對壯闊自然、藝術作品或令人感佩的人事物時，因為眼前經驗太浩大而難以立刻理解，讓人產生驚嘆、安靜與重新看待世界的感受。
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當人感到驚嘆時，注意力會從自身煩惱轉向更遼闊的事物，容易帶來平靜、感恩與連結感。即使只是散步時多看天空、樹木與光影，也可能讓情緒變得更穩定。
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文章建議維持規律作息與睡眠、固定運動、和親友保持聯繫、持續做喜歡的事，散步時少看手機並留意周遭風景，同時減少飲酒，讓情緒有更穩定的基礎。