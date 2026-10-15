「其實妳也沒有很漂亮」：被拒絕的男生，最先保護的永遠是他的面子

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者回憶大二失戀後，靠修25學分與打工忙到沒空想前男友。

作者回憶大二失戀後，靠修25學分與打工忙到沒空想前男友。 重點二： 當年她拒絕追求者太直接，對方用「妳也還好」反擊並封鎖她。

當年她拒絕追求者太直接，對方用「妳也還好」反擊並封鎖她。 重點三：多年後女兒被罵醜，她才理解男生被拒絕時常先顧面子。

大二那年，我剛結束一段感情。為了忘記前男友，我讓自己超級忙碌，直接在學業上開 turbo，修滿 25 學分；多年以後，換女兒大壯被班上的男生笑「醜八怪」，我才把當年那句刺耳的話，重新想了一遍。

▋我把自己忙到，沒有空檔想他

除了 25 學分，我還在中壢大江的一家美式餐廳打工，做餐廳接待，還要賣酒。平日一到五的晚上，至少排 3 天班；假日至少排 1 天全天，或 2 天半天。剩下的時間，全拿來寫期中、期末報告，或準備考試。

雖然中原大學是私立大學，但憑良心說，學校對學業的標準跟畢業學分，還蠻嚴謹的。那段日子，我連睡覺都覺得奢侈，根本沒空想前男友。

忘掉一個人最快的方法，就是讓自己忙到沒有空檔想他。

▋我回了一句「我很忙」，他回我「妳也還好」

那時有位男生在中壢工作，租房子在中原大學附近，常用 MSN 敲我。他時常說要帶我去吃鐵板燒，端午節還想買粽子給我吃，我無心搭理。

有一次，在身體極度疲憊又忙碌的狀態下，我直接回他：「你不要再煩我了，我很忙！」

結果他在 MSN 上回我：「其實妳也沒有很漂亮！我覺得妳長的也還好。」接著，他封鎖加刪除我的帳號。

當下我只覺得：這個男生好沒風度。

▋多年後，我的女兒也被說醜

前幾天晚上睡前，大壯和平常一樣抱著我，跟我講學校發生的事。她說，班上有個男生一直笑她：「醜八怪，妳長得很醜！」

大壯說過，這個男生之前曾經透過其他同學跟她表白。她沒什麼反應，也沒有喜歡對方的意思。

如果是以前的我，一定氣到想衝去學校教訓那個男生。可是那天晚上，我聽完只是會心一笑，跟大壯說：「妳只要微微笑看著他，什麼都不用說。」

▋我後來才懂，拒絕追求者是一門藝術

隨著年紀和對人性的了解，我慢慢意識到：在感情裡拒絕人，是一門藝術，特別是拒絕男生。

男生的特質，就是死愛面子。被拒絕的那一刻，他最痛的往往是面子。面子掛不住，就得找個台階下；最快的台階，就是把妳說得很普通：「妳也還好啊」、「醜八怪」。

說妳醜，他就能告訴自己：是我不要妳的。所以，當一個男生說妳其實也還好、說妳很醜的時候，其實他只是在講反話。

▋我想留一點面子，給當年那個男生

現在回頭看，當年我的不成熟與躁進，換個方式說，會好很多。就算要拒絕，也可以給對方做足面子：謝謝他的好意，說自己真的忙不過來，不必把話說絕。

給對方台階，其實也是在保護自己。而被說醜的時候，最有力量的回應，就是不回應。妳一個微笑，就讓那句反話落了空。

別人說妳醜，不代表妳醜；有時候，只代表他很不甘心。回到忘掉前男友這件事。讓自己忙起來是一種方法，但我後來發現還有更好的方法，有機會再跟大家說。

妳失戀的時候，是怎麼忘掉一個人的？如果有人在被妳拒絕之後，反過來說妳「也還好」，妳會怎麼回應他？



