2026-10-15 19:02 潮健康
吃奇異果助排便，綠色還是黃金好？營養師解析營養差異
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：綠色奇異果膳食纖維較多，有助維持排便順暢。
- 重點二：黃金奇異果維生素C較高，口感香甜更易入口。
- 重點三：紅寶石奇異果含花青素，但排便研究仍較有限。
圖說：綠色奇異果纖維較多，黃金奇異果維生素C較高。
奇異果是許多人早餐與餐後水果的選擇，想幫助排便時，究竟該買綠色還是黃金？ 洪瑄營養師指出，綠色奇異果的膳食纖維較多，黃金奇異果的維生素C較高，市面上也有紅寶石奇異果可供選擇，讓日常水果有更多選擇。
想增加膳食纖維，綠色奇異果值得選 綠色奇異果酸甜鮮明，果肉搭配細小種籽，口感清爽。 每100公克綠色奇異果含約3公克膳食纖維，高於黃金奇異果的1.4公克纖維。洪瑄營養師說明，膳食纖維是維持排便順暢的重要元素。平常外食較多、蔬果吃得少的人，可以從早餐加入奇異果開始，讓補充水果成為容易維持的習慣。例如搭配燕麥、全麥吐司，或切塊加入原味優格，都能增加早餐的變化。
黃金奇異果維生素C較高，香甜口感也有營養 黃金奇異果口感香甜多汁，受到不少偏好甜味水果的消費者喜愛。 每100公克黃金奇異果含約161毫克維生素C，綠色奇異果則約85毫克，兩者都能作為維生素C的食物來源。
洪瑄營養師指出，黃金奇異果除了維生素C，也含有膳食纖維。對不喜歡明顯酸味的人而言，選擇自己喜歡的口感，更容易把水果安排進每天的飲食。可以直接對半切開，用湯匙挖取果肉，也適合切片搭配早餐或作為下午點心。
紅寶石奇異果帶莓果風味，花青素是特色
圖說：紅寶石奇異果帶莓果風味，紅色色澤來自花青素。
除了綠色與黃金，市面上還有紅寶石奇異果，又稱「寶石紅奇異果」。它帶有莓果般的清甜風味，紅色色澤來自花青素，也含有維生素C與鉀，為水果餐盤增添不同色彩與滋味。
洪瑄營養師表示，紅寶石奇異果適合喜歡嘗試不同風味的民眾。至於排便方面，目前研究主要針對綠色與黃金奇異果居多，紅寶石品種仍需要更多的研究。
早餐、點心都能吃，搭配水分更完整 洪瑄營養師建議，奇異果可依生活作息安排在早餐、餐後或點心時間，份量則納入每天的水果攝取。平常纖維吃得較少的人，可逐步增加，並記得補充水分，讓飲食調整更容易持續。
除了奇異果，也可輪流搭配其他水果，並從蔬菜、燕麥、全穀雜糧與豆類攝取纖維。想讓排便順暢，從每天吃到水果、餐餐搭配蔬菜與規律喝水開始，比集中在某一餐大量吃水果，更容易落實在日常生活中。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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・奇異果一天吃幾顆？奇異果的功效好處與禁忌・抗氧化食物排行榜：TOP10最強抗氧化食物大公開！
參考資料：奇異果的排便研究
原文出處：吃奇異果助排便，綠色還是黃金好？營養師解析營養差異
精華 FAQ
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若目標是增加膳食纖維、幫助排便順暢，綠色奇異果較適合。每100公克約含3公克纖維，高於黃金奇異果的1.4公克，較符合補充纖維的需求。
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黃金奇異果每100公克約含161毫克維生素C，高於綠色奇異果的85毫克；綠色奇異果則以膳食纖維較多見長。兩者都能作為水果與維生素C來源。
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紅寶石奇異果帶有莓果風味，紅色色澤來自花青素，也含維生素C與鉀，適合想嘗試新口味的人。不過針對排便的研究較少，仍需更多證據支持。