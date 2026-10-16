職場不是比誰最努力，而是比誰更懂得取捨

AI重點 文章重點整理： 重點一： 忙碌不等於有效率，關鍵在於先分辨工作先後順序。

忙碌不等於有效率，關鍵在於先分辨工作先後順序。 重點二： 取捨不是挑簡單做，而是依期限、影響與資源安排。

取捨不是挑簡單做，而是依期限、影響與資源安排。 重點三：主管也需協調任務與權責，不能把優先順序全丟給員工。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

早上才剛坐到辦公桌前，電腦打開，準備把昨天沒完成的資料整理好。

主管走過來，交代了一件事情。

「這份資料今天要給我，先處理一下。」

才做沒多久，電話又響了。

另一個部門的同事說：「我們這邊也很急，能不能先幫忙？」

手邊原本的工作還沒完成，新的事情又一件接著一件。

到了下午，主管又來問：「早上交代的資料好了嗎？」

你看了一眼電腦，才發現自己忙了一整天，原本預計完成的工作，竟然還停留在早上的進度。

明明一整天都沒有閒下來，為什麼事情還是做不完？

更讓人無奈的是，有時候主管還會問一句：

「你今天到底在忙什麼？」

這句話，對真正忙了一整天的人來說，聽起來恐怕不太好受。

可是換個角度想，如果一個人每天都忙得不可開交，卻總是無法完成最重要的工作，是不是也值得想一想，問題究竟出在哪裡？

忙了一整天，不代表重要的事情都完成了

職場裡，有些人每天都很忙。

電話不停地接，訊息不停地回，臨時交代的事情一件接著一件。

看到有人需要幫忙，就先放下自己的工作。

主管說很急，就趕快把手邊的事情停下來。

到了下班時間，整個人累得不得了，卻發現真正需要完成的工作，還有好幾件沒做完。

這不一定是工作能力不好，也可能是整天都在處理眼前最急的事情，卻沒有時間判斷，哪些事情才是最重要的。

有時候，事情一多，我們很容易把「有人催」當成「應該先做」。

電話催得急，就先處理電話裡的事。

同事站在旁邊等，就先幫同事。

至於那些沒有立刻被催促、卻有明確期限的工作，反而一拖再拖。

可是，沒有人催，不代表不重要。

有人一直催，也不代表他的事情就一定應該排在最前面。

我覺得，工作做到某個階段，除了把事情做好，也需要慢慢學會判斷事情的先後順序。

懂得取捨，不是挑簡單的事情做

不過，說到取捨，也很容易被誤解。

有人可能會想，是不是以後遇到麻煩的工作，就先放著？

或者只挑自己擅長、容易完成的事情來做？

當然不是。

工作裡本來就有些事情不容易，也有些責任不能因為麻煩就不處理。

所謂取捨，不是只做自己喜歡的事情，而是在有限的時間裡，先弄清楚哪些工作不能延誤，哪些可以調整順序，哪些需要別人協助。

例如，今天有一份資料必須在下午三點前送出，另一份報表則是下星期才要完成。

如果兩件事情都需要時間，通常應該先處理今天有期限的資料。

但如果下星期的報表牽涉其他部門後續作業，也不能因為期限還沒到，就完全不安排進度。

事情不是只分成「急」和「不急」兩種。

有些工作不急，卻需要提前準備。

有些工作看起來很急，其實只是對方臨時才想起來。

還有些事情，一旦延誤，影響的不只是自己，而是整個團隊。

這些都需要判斷。

而判斷的能力，也不是一開始工作就會有的。

很多時候，是做過、出過錯，也慢慢了解工作流程之後，才知道哪些事情不能等，哪些事情可以先放一放。

當每件事都很急，員工到底該先做哪一件？

我覺得，這是很多主管也應該思考的問題。

有時候員工不是不懂得安排工作，而是根本沒有決定優先順序的權限。

上午，直屬主管交代一份資料，說今天一定要完成。

下午，另一位主管又交代一件工作，同樣要求今天處理。

兩件事情都需要花時間，也都不能隨便應付。

員工如果先做第一件，第二位主管可能不高興。

如果先做第二件，原本的主管又會問，為什麼早上交代的事情還沒完成？

這時候，要員工自己決定哪位主管的事情比較重要，其實也不太合理。

尤其有些公司，工作分配沒有明確窗口，不同部門都可以直接交辦。

每個人都認為自己的事情最急，最後卻由同一位員工承擔所有延誤的責任。

可是，一個人的工作時間就只有那麼多。

如果主管不斷增加工作，卻沒有重新調整期限或分配人力，再怎麼要求員工提高效率，也不一定能解決問題。

主管交代工作時，除了告訴員工「這件事情要做」，是不是也應該說清楚「這件事情有多急」？

如果臨時插入新的工作，原本的工作是否需要調整？

當兩件事情同樣重要，又該由誰來決定先後？

這些問題，不應該全部留給員工自己猜。

工作順序可以由員工提出建議，但涉及不同主管、不同部門的優先順序時，也需要有人負責協調。

有時候，說出做不完，比勉強答應更負責任

職場裡，很多人習慣先答應再說。

主管交代工作，回答：「好。」

同事請求協助，也回答：「好。」

即使心裡已經知道時間可能不夠，還是想著先接下來，晚一點再想辦法。

我想，這種情況並不少見。

有時候是不好意思拒絕，有時候是擔心主管認為自己能力不足，也可能只是希望事情能順利完成。

但問題是，工作不會因為答應了，就自動多出時間。

如果明明知道兩件事情可能無法同時完成，卻沒有事先說明，等到期限到了才告訴主管做不完，反而更難處理。

我認為，這時候可以換一種方式溝通。

例如：

「我目前正在整理今天要交的報表，如果這份資料也需要今天完成，可能要請您幫我確認哪一件先處理。」

或者：

「這件事我可以做，不過手上還有兩項工作。如果要提前完成，原本的進度可能需要調整。」

這不是推卸責任，也不是不願意配合。

而是把實際的工作狀況說清楚，讓主管有機會重新安排。

當然，不是每一位主管都願意聽這些說明。

有些人可能只會回答：「我不管，你自己想辦法。」

遇到這樣的情況，員工能做的，也許就是盡可能留下工作交辦與進度紀錄，讓事情的先後順序有依據。

畢竟，懂得取捨不代表可以憑自己的意思決定所有事情。

有些決定，仍然需要主管承擔管理責任。

努力值得肯定，但不能只看誰最忙

以前在職場上，我也常看到一種情況。

有人總是第一個到公司，最後一個離開。

午休時間還在處理工作，下班之後也經常回覆訊息。

大家提到他，都會說：

「他真的很認真。」

我不否認這樣的付出。

只是我有時候也會想，一個人長期需要靠延長工作時間，才能把事情完成，究竟是因為工作量太多，還是流程出了問題？

也可能是工作分配不平均，或者有些原本可以簡化的事情，一直沒有人願意調整。

如果只因為一個人每天忙到很晚，就認為他最努力、最值得肯定，那麼那些能在正常時間內完成工作的人，是不是反而容易被忽略？

有人做事有條理，知道什麼時候該專心處理重要工作，什麼時候可以回覆其他事情。

他不一定每天最後一個下班，工作卻能按時完成。

這樣的人，同樣值得肯定。

但反過來說，也不能只用完成速度評斷一個人的能力。

不同職務、不同工作內容，本來就有不同的難度。

有些事情需要花時間確認，做得快不一定比較好。

有些工作看起來沒有明顯成果，卻是在避免後續發生更大的問題。

所以我覺得，主管在評估員工表現時，不能只看誰最忙、誰最晚下班，也應該了解每個人實際承擔的工作，以及完成的品質。

取捨，不只是員工的能力，也是主管的管理能力

說到底，工作上的取捨，從來不是員工一個人的事情。

員工需要學習判斷工作順序，知道什麼事情該先做，什麼事情可以協調。

主管則需要了解員工手上有多少工作，交辦新任務時，也願意一起確認時間與資源是否足夠。

如果每件事情都說很重要，最後可能反而沒有一件事情能被好好完成。

而如果一個團隊長期都在趕工、救火，主管也許該問的，不只是「為什麼大家效率這麼差」，而是「我們的工作安排是不是出了問題」。

我想，努力本來沒有錯。

願意把工作做好，也是一種負責任的態度。

只是人的時間和精力終究有限，不可能每一件事情都同時做到最好。

有些工作需要立即處理，有些事情需要提前安排，也有些要求必須經過協調，才能真正完成。

工作這麼多年，我慢慢覺得，真正重要的不是證明自己每天有多忙，而是知道自己的時間花在什麼地方，完成了哪些應該完成的事情。

努力，是把事情做好；懂得取捨，是知道什麼事情應該先做好。

而一個好的工作環境，也不應該讓員工只能靠不斷加班，來證明自己已經盡力。

畢竟，工作不是一場看誰最能撐的比賽。

如果員工懂得安排，主管也願意協調，也許大家就不必每天忙得筋疲力盡，卻還是不知道究竟忙出了什麼結果。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote