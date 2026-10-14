2026-10-14 11:21 女子漾／編輯黃冠婷
節慶吃胖急打「瘦瘦針」？營養師勸先別急！體重突然增加可能只是「這原因」
連假聚餐一攤接一攤，火鍋、燒肉、甜點吃完，站上體重計發現數字突然往上，不少人第一個念頭就是「趕快少吃幾餐」，甚至想靠近期熱門的「瘦瘦針」快速補救。不過營養師沈宛徵提醒，節慶後短期體重增加，不一定代表真的胖了這麼多，其中可能包含水分等短期波動。與其因為數字焦慮而極端節食，更重要的是讓飲食與生活重新回到原本的規律。
節慶後突然變重＝變胖？先別被體重計嚇到
連續幾天大魚大肉，隔天量體重發現數字上升，很多人立刻開始後悔，甚至乾脆不吃早餐、戒掉澱粉，希望快速把體重降回來。
但短期體重並不只受到脂肪影響，水分、腸胃道內容物等因素，都可能讓體重數字暫時改變。因此，比起因一兩次量測結果就大幅減少進食，先恢復平常的飲食、睡眠與活動節奏更加重要。
沈宛徵表示：「先讓飲食回到原本的節奏，比急著彌補更重要。」
瘦瘦針不是「大吃後補救針」！使用前須經醫師評估
近年俗稱「瘦瘦針」的腸泌素相關藥物受到關注，但它並不是聚餐吃太多後，用來快速消除熱量的急救工具。
沈宛徵指出，這類處方藥物會透過腸泌素相關機制影響食慾、飽足感及胃排空等，進而幫助部分符合條件的患者進行體重管理，使用前仍須經過醫師評估，並依醫囑治療。
更要注意的是，食慾下降不代表營養需求跟著消失。如果因為吃不下而長期攝取過少，又沒有注意蛋白質、蔬果及其他營養來源，反而可能增加營養攝取不足的風險。
因此，無論是否接受藥物治療，均衡飲食仍然是體重與健康管理的重要基礎。
節慶後怎麼吃？營養師提醒「不是少吃，是重新分配」
想讓飲食重新回到正軌，不代表要開始挨餓。沈宛徵表示，飲食控制的第一步不是直接刪掉某種食物，而是重新調整食物的種類、份量及比例。
她也提醒，六大類食物各自提供不同營養，包括全榖雜糧類提供碳水化合物及部分膳食纖維；豆魚蛋肉類、乳品類是蛋白質等營養的重要來源；蔬菜、水果、堅果種子類則能補充膳食纖維、維生素、礦物質及植化素等。
節慶後想調整飲食，可以先掌握以下4個方向：
1. 不用刻意挨餓：恢復正常三餐與原本的進食節奏，避免因過度限制導致下一餐又吃過量。
2. 澱粉不用完全戒掉：碳水化合物是人體重要能量來源，重點在種類、份量，以及與其他食物如何搭配。
3. 每餐注意蛋白質與蔬菜：別只盯著熱量數字，餐盤中也要兼顧蛋白質、蔬菜等不同食物來源。
4. 看「整體組合」而非單一食物：一碗麵、一碗飯並不等於飲食失控，搭配適當的蛋白質與蔬菜，也能組成較完整的一餐。
減肥一定要戒澱粉？營養師：重點是「怎麼吃」
減重時最容易被列入黑名單的就是白飯、麵條等澱粉，不少人甚至直接採取「完全不吃碳水」的方式。沈宛徵認為，碳水化合物本身是人體重要的能量來源，與其完全排除，更應該思考「吃什麼、吃多少、和什麼一起吃」。
對習慣以飯、麵為主食的人，也可以依自己的需求挑選全穀雜糧或不同營養配方的主食。如果選擇機能型食品，則應閱讀營養標示，再調整同餐其他食材的份量。
以日日好食「好控麵」為例，品牌將蛋白質及膳食纖維加入麵體設計，提供飲食控制族群另一種主食選擇。不過即使是機能型食品，也不能取代整體飲食均衡，仍需要搭配蔬菜及其他食物。
節慶吃多不用「懲罰自己」 先做一件事更重要
一個連假吃得比較豐盛，不代表接下來就得用挨餓來補償。節慶結束後，與其突然戒澱粉、跳過正餐或自行尋求藥物快速減重，更實際的方法是恢復正常作息與飲食，重新注意每餐份量、食物組合與活動量。
沈宛徵提醒，健康管理應建立在均衡飲食與能夠長期執行的生活方式上。短期的體重數字不必成為壓力來源，能夠持續下去的飲食習慣，才是體重管理真正重要的一環。
提醒：俗稱「瘦瘦針」的相關藥物屬醫療用途，是否適合使用、藥物種類及療程應由醫師依個人健康狀況評估，不建議自行使用。
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