節慶吃胖急打「瘦瘦針」？營養師勸先別急！體重突然增加可能只是「這原因」

2026-10-14 11:21 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pexels
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連假聚餐一攤接一攤，火鍋、燒肉、甜點吃完，站上體重計發現數字突然往上，不少人第一個念頭就是「趕快少吃幾餐」，甚至想靠近期熱門的「瘦瘦針」快速補救。不過營養師沈宛徵提醒，節慶後短期體重增加，不一定代表真的胖了這麼多，其中可能包含水分等短期波動。與其因為數字焦慮而極端節食，更重要的是讓飲食與生活重新回到原本的規律。

編輯推薦

節慶後突然變重＝變胖？先別被體重計嚇到

連續幾天大魚大肉，隔天量體重發現數字上升，很多人立刻開始後悔，甚至乾脆不吃早餐、戒掉澱粉，希望快速把體重降回來。

節慶聚餐少不了大餐美食，影響進食節奏、造成身形變化，成為不少人日常飲食的焦慮來源。圖片來源：pexels
節慶聚餐少不了大餐美食，影響進食節奏、造成身形變化，成為不少人日常飲食的焦慮來源。圖片來源：pexels

但短期體重並不只受到脂肪影響，水分、腸胃道內容物等因素，都可能讓體重數字暫時改變。因此，比起因一兩次量測結果就大幅減少進食，先恢復平常的飲食、睡眠與活動節奏更加重要。

沈宛徵表示：「先讓飲食回到原本的節奏，比急著彌補更重要。」

瘦瘦針不是「大吃後補救針」！使用前須經醫師評估

近年俗稱「瘦瘦針」的腸泌素相關藥物受到關注，但它並不是聚餐吃太多後，用來快速消除熱量的急救工具。

沈宛徵指出，這類處方藥物會透過腸泌素相關機制影響食慾、飽足感及胃排空等，進而幫助部分符合條件的患者進行體重管理，使用前仍須經過醫師評估，並依醫囑治療。

近年暴紅的「瘦瘦針（腸泌素針劑）」被視為減重速效藥，但食量限縮之下容易伴隨營養不良，因此更需要注重均衡攝取。圖片來源：pexels
近年暴紅的「瘦瘦針（腸泌素針劑）」被視為減重速效藥，但食量限縮之下容易伴隨營養不良，因此更需要注重均衡攝取。圖片來源：pexels

更要注意的是，食慾下降不代表營養需求跟著消失。如果因為吃不下而長期攝取過少，又沒有注意蛋白質、蔬果及其他營養來源，反而可能增加營養攝取不足的風險。

因此，無論是否接受藥物治療，均衡飲食仍然是體重與健康管理的重要基礎。

節慶後怎麼吃？營養師提醒「不是少吃，是重新分配」

想讓飲食重新回到正軌，不代表要開始挨餓。沈宛徵表示，飲食控制的第一步不是直接刪掉某種食物，而是重新調整食物的種類、份量及比例。

她也提醒，六大類食物各自提供不同營養，包括全榖雜糧類提供碳水化合物及部分膳食纖維；豆魚蛋肉類、乳品類是蛋白質等營養的重要來源；蔬菜、水果、堅果種子類則能補充膳食纖維、維生素、礦物質及植化素等。

圖片來源：pinterest
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節慶後想調整飲食，可以先掌握以下4個方向：

1. 不用刻意挨餓：恢復正常三餐與原本的進食節奏，避免因過度限制導致下一餐又吃過量。

2. 澱粉不用完全戒掉：碳水化合物是人體重要能量來源，重點在種類、份量，以及與其他食物如何搭配。

3. 每餐注意蛋白質與蔬菜：別只盯著熱量數字，餐盤中也要兼顧蛋白質、蔬菜等不同食物來源。

4. 看「整體組合」而非單一食物：一碗麵、一碗飯並不等於飲食失控，搭配適當的蛋白質與蔬菜，也能組成較完整的一餐。

減肥一定要戒澱粉？營養師：重點是「怎麼吃」

減重時最容易被列入黑名單的就是白飯、麵條等澱粉，不少人甚至直接採取「完全不吃碳水」的方式。沈宛徵認為，碳水化合物本身是人體重要的能量來源，與其完全排除，更應該思考「吃什麼、吃多少、和什麼一起吃」。

日日好食獨家蛋白麵「好控麵」具特殊營養配方設計，並高度還原傳統麵食口感，提供飲控族群更多元的日常主食選擇。圖片來源：pexels
日日好食獨家蛋白麵「好控麵」具特殊營養配方設計，並高度還原傳統麵食口感，提供飲控族群更多元的日常主食選擇。圖片來源：pexels

對習慣以飯、麵為主食的人，也可以依自己的需求挑選全穀雜糧或不同營養配方的主食。如果選擇機能型食品，則應閱讀營養標示，再調整同餐其他食材的份量。

以日日好食「好控麵」為例，品牌將蛋白質及膳食纖維加入麵體設計，提供飲食控制族群另一種主食選擇。不過即使是機能型食品，也不能取代整體飲食均衡，仍需要搭配蔬菜及其他食物。

節慶吃多不用「懲罰自己」　先做一件事更重要

一個連假吃得比較豐盛，不代表接下來就得用挨餓來補償。節慶結束後，與其突然戒澱粉、跳過正餐或自行尋求藥物快速減重，更實際的方法是恢復正常作息與飲食，重新注意每餐份量、食物組合與活動量。

圖片來源：pinterest
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沈宛徵提醒，健康管理應建立在均衡飲食與能夠長期執行的生活方式上。短期的體重數字不必成為壓力來源，能夠持續下去的飲食習慣，才是體重管理真正重要的一環。

提醒：俗稱「瘦瘦針」的相關藥物屬醫療用途，是否適合使用、藥物種類及療程應由醫師依個人健康狀況評估，不建議自行使用。

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

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#失眠 #LV #沈玉琳

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謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

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換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

換季別只顧著收衣服！家中「7大囤積地雷」快清掉　這類衣服留著最佔空間

2026-10-07 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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天氣開始轉涼，又到了衣櫃換季的時候！但打開衣櫃才發現，去年冬天的毛衣、大衣還沒拿出來，夏天的衣服已經塞到門都快關不起來。這時候先別急著上網買收納箱，真正需要處理的可能不是「收納空間不夠」，而是家裡留下太多已經不需要的東西。

編輯推薦

換季正好是重新檢視家中物品的好時機，從一年沒穿的衣服、變形內衣，到過期美妝品、飯店備品與捨不得丟的紙袋，都可能在不知不覺中吃掉大量空間。以下7種東西，不妨趁換季一次檢查。

1. 一年以上沒穿的衣服

「瘦下來就可以穿」、「之後可能會流行回來」、「這件其實還很新」……衣櫃最佔空間的，往往就是這些捨不得丟，卻一次都沒有拿出來穿的衣服。如果一件日常服裝已經歷經完整一輪四季都沒穿過，可以先問自己：現在在店裡看到它，我還會花錢買嗎？尺寸合不合？現在的生活場合真的會穿嗎？

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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如果答案幾乎都是否定的，就可以考慮轉售、捐贈或回收。婚紗、禮服、特殊機能服等低頻率衣物則不必硬套「一年沒穿就丟」的標準。

2. 鬆掉、變形的內衣褲

內衣褲體積看起來不大，卻很容易因為「還能穿」一路留下來。肩帶已經鬆掉、罩杯變形、鋼圈跑出來，或內褲鬆緊帶失去彈性，都代表它可能已經無法提供原本的舒適度與支撐。

換季整理衣櫃時，可以順便把內衣抽屜全部拿出來檢查。比起再買一個分隔收納盒，把真正舒服、尺寸合適而且經常穿的款式留下來，抽屜反而更好整理。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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3. 過期、變質的美妝保養品

化妝台也是換季整理的重災區。買了卻不適合自己的粉底、只用過一次的唇膏、試用包，以及「捨不得用」一路放到忘記的保養品，很容易越堆越多。

除了查看產品標示的保存期限，也要注意開封後使用期限。美國食品藥物管理局（FDA）提醒，化妝品的保存期限會受到產品類型、使用方式與保存環境影響，眼部彩妝尤其需要留意；若已經出現異味、變色、質地改變或明顯乾掉，即使還沒看到標示日期，也不建議繼續使用。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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整理時也可以順便問自己：「如果今天重新看到它，我還會擦嗎？」如果答案是否定的，就別再讓它繼續佔據化妝台。

4. 從飯店帶回來的備品

旅行時帶回家的牙刷、梳子、浴帽、小瓶沐浴用品，當下總覺得「以後旅行可以用」，結果下一趟旅行又拿了新的，最後家中默默累積一大袋。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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先把所有飯店備品集中起來，留下短期內真的會使用的數量即可。已經放到忘記何時拿回來、包裝破損或內容物出現異常的用品，就別再留著等待一個可能永遠不會出現的使用時機。

5. 捨不得丟的精品紙袋、包裝盒

「這個紙袋很好看」、「這盒子很高級，以後一定用得到。」結果幾年後，衣櫃最上層已經堆成紙袋山。

尤其鞋盒、手機盒、精品包裝盒體積大，留下十幾個就可能吃掉一整格櫃子。真的需要收納用途，可以挑尺寸實用、狀況良好的少數幾個留下；純粹因為「很漂亮」而收藏的，也可以替自己設定數量上限。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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紙袋也是同樣道理。留下幾個不同尺寸方便送禮即可，不需要替每一次消費保存紀念品。

6. 不知道能不能用的充電線、舊3C配件

相信不少人家裡都有一個「神秘3C抽屜」：不知道是哪台手機的充電線、早已換機的手機殼、故障耳機、舊滑鼠，以及「可能有一天會用到」的轉接頭。

整理方法很簡單，先找出目前正在使用的手機、平板、電腦和其他設備，再確認哪些線材真的能與它們配對。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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無法辨認用途、明顯損壞或已經淘汰的電子配件，不建議直接全部丟進一般垃圾，應依所在地的廢電子產品與資源回收規定處理。

7. 「等一下可能會用」的空盒、瓶罐

網購紙箱、餅乾鐵盒、漂亮玻璃罐、香水盒、手機盒……很多雜物之所以一直留在家裡，都是因為一句「這個之後應該用得到」。

真正要注意的不是能不能再次利用，而是「有沒有明確用途」。如果連自己都說不出準備拿它做什麼，只是因為覺得丟掉可惜，就很容易從環保再利用變成長期囤積。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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可以替空盒、紙袋與瓶罐設定固定收納範圍，空間滿了就必須淘汰，而不是再找一個新地方塞。

衣櫃塞爆先別買收納盒！「收得更整齊」不等於東西變少

看到家裡很亂，第一個念頭常常是「我需要更多收納」。但多買一個收納箱，很多時候只是把原本看得到的雜物藏起來。

整理前可以先做「全部拿出來→分類→決定留下什麼→最後才找收納位置」的順序。特別是衣服，如果同類型單品已經多到忘記自己擁有哪些，與其繼續增加衣架和收納箱，不如先重新檢查真正的穿著頻率。

圖片來源：pinterest
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換季整理也不用一天清完整間房子。今天處理衣櫃，明天整理化妝台，週末再清3C抽屜，每次只處理一個區域，反而比較容易完成。

真正舒服的收納，不是把所有東西完美塞進櫃子，而是打開衣櫃時，留下來的東西大多都是自己真的會穿、會用，也還喜歡的。

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手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！

2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖
手頭再緊也有辦法翻身！4星座「自帶貴人運」，越到低谷機會越多！圖片來源：女子漾AI製圖

有些人就算遇到工作卡關、收入縮水，也總能在關鍵時刻找到新機會。這篇女子漾整理4個「不容易窮太久」的星座，靠著好人緣、行動力與貴人運，低潮時反而容易迎來轉機，看看你有沒有上榜！

編輯推薦

文章目錄

Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
圖片來源：SBS

Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#貴人 #星座生肖 #星座運勢

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樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

2026-10-06 09:30 失敗要趁早-張念慈
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？圖片來源：threads@daiying0、irenelin0413
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？圖片來源：threads@daiying0、irenelin0413

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：樂天玩水祭出現潑啤酒與射下半身越界行為。
  • 重點二：女孩眼睛受傷就醫，球團蒐證並追究責任。
  • 重點三：文章強調同意有界線，花錢不代表可任意對待。

女孩的眼睛受傷了。原本只是一場球賽結束後，讓球迷和啦啦隊女孩開心玩水的活動。最後卻有人拿啤酒潑向女孩，還有人拿著水槍，對準女孩的下半身猛射。

​10月4日，樂天桃猿在桃園主場進行補賽，賽後舉辦「10號隊友玩水祭」。球團其實早就把規則寫得很清楚。水槍只能裝清水，不能放飲料、酒精或其他液體；不能朝球員、啦啦隊女孩，以及頭部、臉部和眼睛噴射。

​沒想到，球迷竟然拿水槍朝樂天女孩的下半身噴射、有人遭潑灑啤酒。啤酒濺進其中一個女孩艾融的眼睛「當下眼睛一陣刺痛睜不開」緊急就醫。另名女孩KIRA看到後氣得指向對方，想要上前理論。

​這真的很荒謬，是怎樣的傲慢，才會覺得：她答應陪你玩水，你就覺得你可以對她做任何事？

她答應一件事，不代表什麼都答應你

​台灣人很喜歡玩水活動，所以主軸不是「玩水祭該不該辦」。而是部分人對「同意」的理解，似乎還停留在：「她自己來參加的啊。」

對，她來參加玩水活動。所以她同意的是在活動規範內，和球迷玩水。不是同意你把啤酒潑到她身上。更不是同意你拿著水槍，對準她的下半身噴射。她穿著啦啦隊服站在你面前，也不代表她的身體就成了活動的一部分。她的工作需要和球迷互動，也不代表你買了一張球票，就買到了對她為所欲為的權利。

可是我們生活裡，有太多人把：「她願意參加。」偷偷換成：「她什麼都願意。」這才是最值得警惕的地方。

「只是玩玩」，是多少人越界時最好用的藉口？

​這次事件曝光後，樂天女孩岱縈也在社群發聲。她提到，過去的玩水活動就曾發生有人拿喝過的瓶裝水潑人的情況；她自己的眼睛也曾因玩水活動出現感染不適。這一次看到有人直接潑啤酒，她甚至表示：如果未來還有類似玩水活動，「本人將不排班」。

​一場原本設計來拉近球迷與女孩距離的活動，最後竟然玩到工作者不想再參加。如果所謂的「好玩」，最後是其中一方受傷、害怕，甚至決定不再出現。那還叫好玩嗎？

​這種場景，其實我們一點都不陌生。同事講黃色笑話，你不舒服，他說：「開不起玩笑喔？」聚餐一直灌你酒，你拒絕，他說：「大家出來就是要開心啊。」有人評論你的身材，你臉色變了，他還笑：「稱讚你耶，這也要生氣？」

服務業、老師、講師、網紅拒絕不合理要求，還可能被回：「我花錢耶，態度有必要這麼差嗎？」好像只要補上一句：「我只是開玩笑。」「大家都在玩。」「不要那麼認真嘛。」所有越界就可以一筆勾銷。

​可是我年紀愈大愈覺得：真正好玩的玩笑，應該是兩個人都在笑。如果只有你笑，對方卻在忍耐，那可能根本不是幽默。只是你把自己的快樂，建立在別人的不舒服上。

花錢，不代表你買下另一個人

​我自己做過很多需要面對人的工作。當記者、當主管、當講師，現在經營社群。我愈來愈有感的是，我們很容易對「提供服務的人」產生一種錯覺我付了錢，所以你就應該配合我。可是你買一張球票，買到的是看球和參加規定範圍內活動的權利，不是買下一個人。

​去餐廳吃飯，不代表你可以羞辱服務生。孩子去學校，不等於家長可以羞辱老師。花錢上課，不表示可以無限占用講師的私人時間。追蹤一個創作者很多年，也不代表你有權干涉他的私生活。同樣地，啦啦隊女孩的工作需要親切、熱情、和球迷互動。但「親切」從來不等於「沒有界線」。

真正的尊重，不是等別人生氣才停

事件發生後，樂天桃猿球團已經發出聲明。球團表示，已針對現場影音、相關照片及社群資訊全面蒐證，並配合警方調查，後續將追究相關法律責任；至於明年是否繼續舉辦玩水祭，也將重新研議。

但我希望這件事最後留下來的，不只是：「那幾個球迷真的很誇張。」而是我們自己有沒有也曾經用一句「只是玩玩」，合理化別人的不舒服？真正的尊重，不是：「你不喜歡就講啊。」也不是等到對方翻臉、受傷、離開，才突然發現「原來她不喜歡。」

​成年人真正的分寸，是即使現場再嗨、大家玩得再瘋，你仍然知道：哪些界線，不能跨過去。

她答應跟你玩，不代表答應你越界

我們從小就教孩子：不要亂碰別人的身體。別人說不要，就要停下來。不可以因為自己覺得好玩，就欺負別人。

​可是很奇怪。有些人長大以後，反而忘了這麼簡單的道理。「好玩」的前提，是兩邊都覺得好玩。「互動」的前提，是彼此都願意。她答應玩水，不代表答應讓你用水槍射她的下半身。她願意和你互動，也不代表她放棄了決定自己界線的權利。

​真正的尊重，從來不是等別人喊「不要」才停手。真正的是尊重，是你知道這不可以做，從一開始就不要這樣做。


精華 FAQ

  • 活動原本規定只能用清水、不得攻擊球員與臉部眼睛，但仍有人潑啤酒、用水槍射向女孩下半身，造成艾融眼睛刺痛就醫，也讓其他女孩感到憤怒與不安。

  • 作者指出，參加玩水活動只代表同意在規則內互動，不代表接受任何越界行為；對方願意參與，不等於願意被羞辱、被攻擊，更不代表可以任意碰觸身體。

  • 文章認為，買球票、上課或消費都只是取得服務權利，並沒有買下他人的身體與界線；若把付費當成任意要求的理由，就是將自己的快樂建立在別人的不舒服上。

失敗要趁早-張念慈

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#啤酒 #啦啦隊 #工作職場

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