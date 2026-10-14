2026-10-14 10:05 Chelsea
【關於能量】勇敢與情緒共存：曾痛徹心扉的心結，終將磨成無關緊要的石礫
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：教學不只傳授語言，更在傳遞思維與核心價值。
- 重點二：人生選擇不必全扛，應保留心力給真正重要的事。
- 重點三：勇敢面對 cringe 與內耗，情緒終將被時間沖淡。
身為一名語言老師，很多時候我教授的已不僅僅是單字與文法，更多時候我傳遞的是一個邏輯架構，以及一個核心價值。就像電影《全面啟動》（Inception）一樣，我注入的是一個想法。
當一個念頭在我們心中萌芽甚至茁壯，那個「我」便不再容易動搖，甚至真正成為我們的一部分。這是身為一名老師最有價值，也同時最有挑戰的地方：該如何保持善良的世故，在這複雜的世界中仍然保持正念、傳遞正向能量，而不被任何外在力量動搖而迷失？這同時也是我喜愛這個身分的理由，因為探討的已非僅僅是語言的表象。我與我的學生們可以在一個沒有框架的空間，真實交流，進而碰撞出愉快的驚喜（serendipity），而在互動中達到心流（flow）的境界。
正是抱持著這樣的信念，我格外珍惜人與人之間真實的切磋與碰撞。我深深相信，我們每個人的能量既是無價的（priceless），但同時也伴隨著昂貴的投入成本（costly）。「貴」是一把雙面刃，它同時是廉價的相反詞，也同時象徵著高成本的投入。
這讓我想到Molly & Henry的 Podcast 節目《Call Me Right Now》中提過的一個概念：生活中的很多決定，其實只是如同挑選今天要戴上哪頂帽子，好看滿意就買單，不喜歡我們就換一個，選好了就好，不是像刺青一般，永恆不滅。正因如此，我們不必為每一個選擇患得患失，而是要懂得把有限的力氣留給真正重要的事物。
如同Taylor Swift曾在紐約大學發表的演說中提到的：
Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once.
（人生可以是很沉重的，尤其當我們試著全部打包扛下。）
You can’t carry all things.
（但我們身心靈上真的不可能接住所有事情。）
Decide what is yours to hold and let the rest go.
（我們要慎選什麼是值得留下的，然後放手讓不值得的流逝。）
我自己有無數個心靈內耗的親身經歷，但我現在學會了：
我要勇敢與 cringe（那些令我們不舒服或是難堪的事情）共存。
因為「Cringe is unavoidable over a lifetime. Even the term cringe might someday be deemed cringe.」
（難為情是漫長歲月裡無可避免的存在，甚至連難為情這個字有天也會是一個難為情的存在。）
我們該練習的，是正視所有的情緒，並將它們分門別類。值得又高貴的，如同金箔一般，其實輕如羽毛，讓我們在有限的心靈空間中可以盡情收藏。那些曾沉積在心裡的塊磊，當我們不再逃避、勇敢凝視它，它終將如同在河岸的石礫，一天一天地被時光之水沖刷淘洗，甚至漸漸小到讓人遺忘了它的存在。
就像《I Forgot That You Existed》這首歌裡描繪的一樣：
I forgot that you existed
（我真的忘記了你的存在）
And I thought that it would kill me, but it didn't
（我還以為這會讓我痛徹心扉，但其實並不然）
And it was so nice
（反而帶給我美好的感覺）
So peaceful and quiet
（是久違的平靜與寧謐）
I forgot that you existed
（我真的不記得你的存在）
It isn't love, it isn't hate, it's just indifference
（無關乎愛恨情仇，真的只是已無關緊要了）
精華 FAQ
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作者認為教學不只是單字與文法，更重要的是傳遞邏輯架構與核心價值，像是在學生心中種下想法，讓語言學習延伸為人生觀與態度的交流。
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文章借用 Podcast 與演說觀點指出，很多決定像挑帽子一樣可更換，不必每件事都患得患失；人應把有限的力氣留給真正值得珍惜的事物。
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作者主張勇敢與 cringe 共存，不逃避難堪與不舒服的情緒，而是正視並分類它們；那些曾經沉重的心結，會在時間沖刷下變得無關緊要。
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