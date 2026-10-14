【關於能量】勇敢與情緒共存：曾痛徹心扉的心結，終將磨成無關緊要的石礫

2026-10-14 10:05 Chelsea

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：教學不只傳授語言，更在傳遞思維與核心價值。
  • 重點二：人生選擇不必全扛，應保留心力給真正重要的事。
  • 重點三：勇敢面對 cringe 與內耗，情緒終將被時間沖淡。

身為一名語言老師，很多時候我教授的已不僅僅是單字與文法，更多時候我傳遞的是一個邏輯架構，以及一個核心價值。就像電影《全面啟動》（Inception）一樣，我注入的是一個想法。


當一個念頭在我們心中萌芽甚至茁壯，那個「我」便不再容易動搖，甚至真正成為我們的一部分。這是身為一名老師最有價值，也同時最有挑戰的地方：該如何保持善良的世故，在這複雜的世界中仍然保持正念、傳遞正向能量，而不被任何外在力量動搖而迷失？這同時也是我喜愛這個身分的理由，因為探討的已非僅僅是語言的表象。我與我的學生們可以在一個沒有框架的空間，真實交流，進而碰撞出愉快的驚喜（serendipity），而在互動中達到心流（flow）的境界。


正是抱持著這樣的信念，我格外珍惜人與人之間真實的切磋與碰撞。我深深相信，我們每個人的能量既是無價的（priceless），但同時也伴隨著昂貴的投入成本（costly）。「貴」是一把雙面刃，它同時是廉價的相反詞，也同時象徵著高成本的投入。


這讓我想到Molly & Henry的 Podcast 節目《Call Me Right Now》中提過的一個概念：生活中的很多決定，其實只是如同挑選今天要戴上哪頂帽子，好看滿意就買單，不喜歡我們就換一個，選好了就好，不是像刺青一般，永恆不滅。正因如此，我們不必為每一個選擇患得患失，而是要懂得把有限的力氣留給真正重要的事物。


如同Taylor Swift曾在紐約大學發表的演說中提到的：

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once.

（人生可以是很沉重的，尤其當我們試著全部打包扛下。）


You can’t carry all things.

（但我們身心靈上真的不可能接住所有事情。）


Decide what is yours to hold and let the rest go.

（我們要慎選什麼是值得留下的，然後放手讓不值得的流逝。）


我自己有無數個心靈內耗的親身經歷，但我現在學會了：

我要勇敢與 cringe（那些令我們不舒服或是難堪的事情）共存。

因為「Cringe is unavoidable over a lifetime. Even the term cringe might someday be deemed cringe.」

（難為情是漫長歲月裡無可避免的存在，甚至連難為情這個字有天也會是一個難為情的存在。）


我們該練習的，是正視所有的情緒，並將它們分門別類。值得又高貴的，如同金箔一般，其實輕如羽毛，讓我們在有限的心靈空間中可以盡情收藏。那些曾沉積在心裡的塊磊，當我們不再逃避、勇敢凝視它，它終將如同在河岸的石礫，一天一天地被時光之水沖刷淘洗，甚至漸漸小到讓人遺忘了它的存在。


就像《I Forgot That You Existed》這首歌裡描繪的一樣：

I forgot that you existed

（我真的忘記了你的存在）


And I thought that it would kill me, but it didn't

（我還以為這會讓我痛徹心扉，但其實並不然）


And it was so nice

（反而帶給我美好的感覺）


So peaceful and quiet

（是久違的平靜與寧謐）


I forgot that you existed

（我真的不記得你的存在）


It isn't love, it isn't hate, it's just indifference

（無關乎愛恨情仇，真的只是已無關緊要了）



精華 FAQ

  • 作者認為教學不只是單字與文法，更重要的是傳遞邏輯架構與核心價值，像是在學生心中種下想法，讓語言學習延伸為人生觀與態度的交流。

  • 文章借用 Podcast 與演說觀點指出，很多決定像挑帽子一樣可更換，不必每件事都患得患失；人應把有限的力氣留給真正值得珍惜的事物。

  • 作者主張勇敢與 cringe 共存，不逃避難堪與不舒服的情緒，而是正視並分類它們；那些曾經沉重的心結，會在時間沖刷下變得無關緊要。

Chelsea

Chelsea

Chelsea 老師 💛AmazingTalker五星優質教師💛 喜歡透過文字梳理情緒的紋理，將人生的亂流視為修煉智慧的關卡

#情緒 #心靈成長 #社交能量 #精神內耗 #身心靈療癒

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2026-10-10 10:28 失敗要趁早-張念慈
許純美。聯合報系資料照
許純美。聯合報系資料照

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許純美因被偷拍後失眠，媒體再度聚焦她的300億元傳聞身價。
  • 重點二：文章回顧她女兒曾流落賣場，凸顯富裕母親與孩子困境的落差。
  • 重點三：作者批評媒體追逐話題，卻忽略真正該被看見的是孩子的傷痛與努力。

「你要拍直接過來，我補個口紅給你拍嘛！」68歲的許純美，最近因被偷拍與年輕男子吃牛排，氣得召開記者會，抱怨自己被拍得「像鬼一樣」，害她整晚睡不著。

​媒體也很捧場。​有人稱讚她凍齡、氣色好，有人報導她手上20萬元的LV名牌包，還有人請出前經紀人沈玉琳，回憶她當年演出綜藝短劇，就有18萬元的驚人通告費。甚至連她傳聞高達300億元的身價，都再次成為新聞焦點。

但我看著這些報導，心裡真的非常不舒服。因為20年前，我就在許純美女兒的國中畢業典禮上。直到今天，我仍然忘不了那個女孩，在畢業典禮上的模樣。

一個家財萬貫的媽媽，女兒卻流落賣場

​2003年，一名少女被發現流落在台北的賣場。她睡在賣場裡，靠撿拾別人剩下的食物果腹，後來才由司法與社福系統安置。追查後，大家才知道，這個女孩的生母，竟然是家境富裕的許純美。當年新聞報導，許純美因為相信女兒是丈夫的前妻亡靈轉世，對她抱持排斥態度。孩子年幼時就被送養，後來又經歷家庭變故，最後流落賣場。

​這原本是一則令人心痛的兒少保護新聞。沒想到，許純美卻因為這起事件受到媒體關注，開始頻繁上節目，展示華服珠寶、談論追求者，甚至成為家喻戶曉的「上流美」。從一個因女兒流浪事件受到關注的母親，搖身一變成為綜藝節目的話題人物。收視率竟然超越林志玲、周杰倫。

20年前，女孩的國中畢業典禮沒有家人陪

​3年後，我採訪了許純美女兒的國中畢業典禮。我還記得，那個女孩看來清秀、靦腆，笑起來帶著少女特有的純真。

​其他孩子身邊有父母陪伴，忙著收花、拍照、擁抱，慶祝人生邁向新的階段。她卻沒有那樣的家庭陪伴。看著她在人群中的模樣，我心裡真的很酸。但讓我欣慰的是，這個曾經失去家庭支持、對人充滿戒心的孩子，在師長與社福人員的關心下，慢慢找回了笑容。

她開始相信自己有能力，也開始對未來有期待。我記得，她曾經對身邊的人說，凡事要靠自己的雙手打拚。當其他孩子還能依靠父母、向家人撒嬌時，她已經學會告訴自己，要努力靠自己的力量活下去。

女兒努力重新生活，媽媽卻在鏡頭前嫌她不夠好

​讓我至今難以釋懷的，是許純美當年談起女兒的態度。女兒國中畢業，記者詢問許純美是否願意接女兒回家。她的回答是：「要考慮。」

​她甚至形容過去與女兒相處的日子，是「噩夢一場」。當得知女兒完成學業，準備繼續升學，她在媒體前批評的，卻是孩子的成績與升學選擇。她擔心女兒念高職，將來無法念大學、研究所，認為孩子應該像父親一樣，有更好的學歷。

​我真的很難過。一個孩子曾經流落街頭，經歷被送養、家庭變故，最後好不容易在許多人的幫助下，重新找回生活的方向。她需要的，難道不是一句「妳辛苦了，媽媽為妳高興」嗎？如今，我自己也成為兩個孩子的母親。再回頭看這件事，心裡更加無法接受。

​我知道，每個家庭都有外人不知道的難處，也不是所有父母都有能力親自照顧孩子。但我真的無法理解，一個成年人可以在鏡頭前展示財富、談論昂貴禮物，卻對一個已經吃過這麼多苦的孩子，說出如此傷人的話。她明明已經很努力了。為什麼連母親的一句肯定，都這麼難得到？

一生追求真愛，卻曾讓自己的女兒失去母愛

​許純美有過5段婚姻，總共育有6個小孩。她19歲就走入第一段婚姻，後來嫁給第二任的富商丈夫鄭奇松，兩人共同生活多年，直到丈夫2001年因病離世。她曾多次表示，鄭奇松是自己此生摯愛。

​之後，她又陸續經歷三段婚姻，還曾與年輕男友訂婚，卻因感情、金錢糾紛，甚至她所指控的暴力事件，讓關係走向決裂。五段婚姻，四次離婚，一次喪偶。她曾經因為感情傷害，痛苦到萌生輕生念頭。最後因為接到女兒的電話，加上宗教信仰的支持，才打消念頭。

​看到這段往事，我的心情其實很複雜。一個如此渴望被愛、也深深體會過被傷害滋味的女人，為什麼當年卻無法好好對待自己的女兒？她可以為了愛情付出大筆金錢，為失去伴侶痛苦多年。

​可是，當年那個需要母親的女孩，連一個安穩的家都沒有。一個人自己受過傷，不代表就可以忽略她曾經帶給別人的傷害。尤其，當對方是自己的孩子。好多年以後，許純美曾表示已經和女兒恢復聯繫，每個月匯款提供生活費，甚至考慮贈與房產。如果她們後來真的修復了關係，我真心替那個女孩高興。

最荒謬的，是孩子的悲劇成了母親爆紅的起點

​這20多年來，許純美的新聞從來不缺話題。她交過幾個男友、結過幾次婚、身價有多少、買了什麼名牌包，永遠有人想看。

​她愈誇張，媒體愈愛報導。她愈會製造話題，大家愈覺得有趣。慢慢地，社會忘記了那個曾經睡在賣場裡的孩子。卻記住了她穿金戴銀、說話逗趣的媽媽。20多年後的今天，她重新現身，大家還在興奮地討論她的300億元傳聞身價、20萬元名牌包，甚至有沒有機會復出。

​我常常在想，當年的新聞裡，究竟是誰真正需要被看見？一個人有多少錢，決定不了她有多值得尊敬。真正值得尊敬的，是她怎麼對待那些最需要她保護的人。當我們決定為誰鼓掌的時候，也正在告訴下一代，什麼樣的人值得被尊敬。


精華 FAQ

  • 因為她被拍到與年輕男子吃牛排後，氣得開記者會抱怨被拍得像鬼一樣，媒體也趁勢報導她的外貌、名牌包與傳聞身價，讓她再次成為話題焦點。

  • 文章指出她曾流落台北賣場、靠撿食物維生，後來經司法與社福安置；在國中畢業典禮上雖無家人陪伴，但在師長幫助下逐漸找回笑容與對未來的期待。

  • 作者認為媒體只愛報導許純美的財富、婚姻與誇張言行，卻忽略她女兒曾受的苦；真正該被看見的是受傷孩子的處境，以及成年人對孩子應有的責任與尊重。

失敗要趁早-張念慈

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#失眠 #LV #沈玉琳

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謝淑薇不握手掀議！成年人的關係：不交惡、不再消耗，也是一種成熟

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2026-10-04 14:00 失敗要趁早-張念慈
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影
詹皓晴伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子。 聯合報系資料照，特派記者陳正興／攝影

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞運女雙金牌戰後，謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發外界熱議。
  • 重點二：兩人恩怨可追溯至2014與2016年，牽涉搭檔選擇、教練名額與公平爭議。
  • 重點三：文章主張成熟不等於和好，不交惡、保持距離也能是最好的結局。

亞運網球女雙金牌戰，台灣包辦金銀牌。謝淑薇、梁恩碩擊敗詹皓晴、吳芳嫺奪金，但比賽結束後，大家討論最多的不是金牌。而是一隻沒有握下去的手。

​賽後落敗的的詹皓晴主動伸手，摘金的謝淑薇卻假裝手摸帽子忽略，引發全網喧嘩。有人罵：「贏都贏了，握個手有這麼難嗎？」「沒有運動精神」詹皓晴和搭檔則笑說「金牌的手不好握」但如果把時間往前拉，你會發現：這隻沒有握下去的手，背後至少累積了十多年的心結。

她們的恩怨，不是從昨天開始

​2014年仁川亞運前，謝淑薇曾希望和詹詠然搭檔女雙。當時謝淑薇世界女雙排名很高，她希望台灣最強選手合作，提高奪牌機會；但詹詠然選擇繼續和妹妹詹皓晴搭檔。後來女團決賽，謝淑薇與詹詠然還是被排在一起，兩人也真的聯手替台灣拿下金牌。當時外界甚至形容這是「大和解」。

​沒想到兩年後，裂痕反而更深。2016年里約奧運，謝淑薇取得女單、女雙資格；詹詠然、詹皓晴也取得女雙資格。

​但台灣網球代表隊的正式教練名額有限。謝淑薇希望自己的教練能取得正式教練資格，最後網協卻把教練證分配給詹家教練。她認為，自己同時取得單、雙打資格，卻無法得到相對應的教練資源，公開質疑遴選制度不公平。爭議愈演愈烈。最後謝淑薇宣布退出里約奧運，甚至一度表示不再接受國家隊徵召。

​這場心結，從來不只是：「謝淑薇跟詹皓晴個性不合。」裡面混著詹家姊妹、網協、搭檔選擇、教練名額、國家隊資源，以及多年來對「公平」完全不同的理解。

最難解的是：兩邊都覺得自己才是受傷的人

​十多年過去，雙方都覺得對方「不尊重自己」。就在這次亞運前不久的美網，兩邊又在球場碰頭。那一次，賽後詹皓晴沒有主動跟謝淑薇握手。

後來謝淑薇在社群發文，批遇到台灣選手挑釁、場邊加油團不懂網球禮儀。詹皓晴發文反擊，透露雙方在賽前就已經有小動作，在走廊發生過球袋碰撞、在休息室被撞椅子等。她說，過去自己曾經主動伸手，卻多次得不到謝淑薇回應。「總不能每次都熱臉貼冷屁股。」

​所以美網那一次，她乾脆不再主動。可是到了這次亞運，她改變決定。詹皓晴說，因為這次是代表國家出賽，知道金牌戰將碰上謝淑薇後，她就告訴身邊的人：這一次，不管怎樣，她都會去握手。

​比賽結束，她真的伸出了手，但謝淑薇沒有接受。謝淑薇賽後說：「我通常會尊重對手，可是既然對手不尊重我，我也沒有什麼好說的。」你發現了嗎？兩邊都覺得，自己才是那個有禮貌，卻沒有被尊重的人。

為什麼所有的關係，都一定要和好？

​爬梳了謝淑薇和詹皓晴多年來的恩怨後，我突然想到，我們每個人的生命裡，好像都有那麼一兩個人，就像謝淑薇和詹皓晴一樣無法放下。

可能是朋友、同事、手足，也可能是離婚的另一半。你覺得自己受盡委屈。對方也覺得：「明明受傷的人是我。」旁邊的人卻總喜歡勸：「都這麼多年了，就算了吧。」「一家人有什麼不能原諒？」「為了孩子，離婚也可以當朋友。」「握個手又不會少一塊肉。」

​以前我也相信以和為貴。年紀愈大，我卻愈無法說服自己：這個「和」，到底滿足的是誰？有時候，根本不是當事人。而是旁觀者自己對圓滿的期待。我們喜歡看吵架的人握手、離婚夫妻同框、決裂多年的朋友擁抱。卻很少問：當事人真的想要這個結局嗎？

不原諒，不代表我要恨你一輩子

​長大之後，我才明白：「放下」和「和好」是兩件事。我可以不再每天想起你。不再到處說你的壞話。甚至聽說你過得很好，我也可以平靜地說：「那很好。」但這不代表，我必須要重新跟你當朋友。

​有些關係不是被一件大事摧毀的，而是一次次失望、不被尊重、覺得被犧牲，慢慢磨光的。我們自己的創傷，本來就不需要取得別人的認同，不需要為其他人上演大和解。

不交惡、保持距離，已經是最大的溫柔

​回到謝淑薇選擇不握手。競技場有競技場的禮儀，謝淑薇選擇不握，她絕對知道外界會怎麼評價她。

​但我更想問的是：為什麼所有故事，都一定要以和解收場？成年人真正的成熟，不一定是笑著跟每個傷害過自己的人握手。我可以不報復你、不攻擊你，也不要求你理解我。只是從此以後，你走你的路，我過我的人生。不交惡。不互相消耗。也不必演給別人看。

如果有一天真的可以笑著握手，很好。如果一輩子都做不到，也沒關係。有些關係最好的結局，不是破鏡重圓，而是終於不再彼此傷害。不交惡、保持距離，已經是我最大的溫柔。

​恭喜謝淑薇和詹皓晴，為台灣拿下亞運金牌和銀牌；也祝福兩人，各自海闊天空！


精華 FAQ

  • 文章指出，這不是單一場比賽的情緒反應，而是多年累積的心結。雙方對彼此尊重與否有不同理解，謝淑薇認為自己未被尊重，因此選擇不握手。

  • 文章提到，2014年搭檔選擇、2016年里約奧運教練名額分配，以及國家隊資源與公平爭議，都是裂痕來源。這些事件讓雙方對彼此的不滿逐步加深。

  • 作者認為，放下不等於和好，成年人不必為了旁觀者期待而勉強握手或演大和解。只要不互相傷害、保持距離、不再消耗彼此，也是一種成熟。

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#關係 #亞運 #網球 #工作職場 #運動分享

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2026-10-07 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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天氣開始轉涼，又到了衣櫃換季的時候！但打開衣櫃才發現，去年冬天的毛衣、大衣還沒拿出來，夏天的衣服已經塞到門都快關不起來。這時候先別急著上網買收納箱，真正需要處理的可能不是「收納空間不夠」，而是家裡留下太多已經不需要的東西。

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換季正好是重新檢視家中物品的好時機，從一年沒穿的衣服、變形內衣，到過期美妝品、飯店備品與捨不得丟的紙袋，都可能在不知不覺中吃掉大量空間。以下7種東西，不妨趁換季一次檢查。

1. 一年以上沒穿的衣服

「瘦下來就可以穿」、「之後可能會流行回來」、「這件其實還很新」……衣櫃最佔空間的，往往就是這些捨不得丟，卻一次都沒有拿出來穿的衣服。如果一件日常服裝已經歷經完整一輪四季都沒穿過，可以先問自己：現在在店裡看到它，我還會花錢買嗎？尺寸合不合？現在的生活場合真的會穿嗎？

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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如果答案幾乎都是否定的，就可以考慮轉售、捐贈或回收。婚紗、禮服、特殊機能服等低頻率衣物則不必硬套「一年沒穿就丟」的標準。

2. 鬆掉、變形的內衣褲

內衣褲體積看起來不大，卻很容易因為「還能穿」一路留下來。肩帶已經鬆掉、罩杯變形、鋼圈跑出來，或內褲鬆緊帶失去彈性，都代表它可能已經無法提供原本的舒適度與支撐。

換季整理衣櫃時，可以順便把內衣抽屜全部拿出來檢查。比起再買一個分隔收納盒，把真正舒服、尺寸合適而且經常穿的款式留下來，抽屜反而更好整理。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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3. 過期、變質的美妝保養品

化妝台也是換季整理的重災區。買了卻不適合自己的粉底、只用過一次的唇膏、試用包，以及「捨不得用」一路放到忘記的保養品，很容易越堆越多。

除了查看產品標示的保存期限，也要注意開封後使用期限。美國食品藥物管理局（FDA）提醒，化妝品的保存期限會受到產品類型、使用方式與保存環境影響，眼部彩妝尤其需要留意；若已經出現異味、變色、質地改變或明顯乾掉，即使還沒看到標示日期，也不建議繼續使用。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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整理時也可以順便問自己：「如果今天重新看到它，我還會擦嗎？」如果答案是否定的，就別再讓它繼續佔據化妝台。

4. 從飯店帶回來的備品

旅行時帶回家的牙刷、梳子、浴帽、小瓶沐浴用品，當下總覺得「以後旅行可以用」，結果下一趟旅行又拿了新的，最後家中默默累積一大袋。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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先把所有飯店備品集中起來，留下短期內真的會使用的數量即可。已經放到忘記何時拿回來、包裝破損或內容物出現異常的用品，就別再留著等待一個可能永遠不會出現的使用時機。

5. 捨不得丟的精品紙袋、包裝盒

「這個紙袋很好看」、「這盒子很高級，以後一定用得到。」結果幾年後，衣櫃最上層已經堆成紙袋山。

尤其鞋盒、手機盒、精品包裝盒體積大，留下十幾個就可能吃掉一整格櫃子。真的需要收納用途，可以挑尺寸實用、狀況良好的少數幾個留下；純粹因為「很漂亮」而收藏的，也可以替自己設定數量上限。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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紙袋也是同樣道理。留下幾個不同尺寸方便送禮即可，不需要替每一次消費保存紀念品。

6. 不知道能不能用的充電線、舊3C配件

相信不少人家裡都有一個「神秘3C抽屜」：不知道是哪台手機的充電線、早已換機的手機殼、故障耳機、舊滑鼠，以及「可能有一天會用到」的轉接頭。

整理方法很簡單，先找出目前正在使用的手機、平板、電腦和其他設備，再確認哪些線材真的能與它們配對。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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無法辨認用途、明顯損壞或已經淘汰的電子配件，不建議直接全部丟進一般垃圾，應依所在地的廢電子產品與資源回收規定處理。

7. 「等一下可能會用」的空盒、瓶罐

網購紙箱、餅乾鐵盒、漂亮玻璃罐、香水盒、手機盒……很多雜物之所以一直留在家裡，都是因為一句「這個之後應該用得到」。

真正要注意的不是能不能再次利用，而是「有沒有明確用途」。如果連自己都說不出準備拿它做什麼，只是因為覺得丟掉可惜，就很容易從環保再利用變成長期囤積。

圖片來源：女子漾Ai協作示意圖
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可以替空盒、紙袋與瓶罐設定固定收納範圍，空間滿了就必須淘汰，而不是再找一個新地方塞。

衣櫃塞爆先別買收納盒！「收得更整齊」不等於東西變少

看到家裡很亂，第一個念頭常常是「我需要更多收納」。但多買一個收納箱，很多時候只是把原本看得到的雜物藏起來。

整理前可以先做「全部拿出來→分類→決定留下什麼→最後才找收納位置」的順序。特別是衣服，如果同類型單品已經多到忘記自己擁有哪些，與其繼續增加衣架和收納箱，不如先重新檢查真正的穿著頻率。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

換季整理也不用一天清完整間房子。今天處理衣櫃，明天整理化妝台，週末再清3C抽屜，每次只處理一個區域，反而比較容易完成。

真正舒服的收納，不是把所有東西完美塞進櫃子，而是打開衣櫃時，留下來的東西大多都是自己真的會穿、會用，也還喜歡的。

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2026-09-30 19:52 女子漾／編輯王廷羽
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Top 4 雙魚座：好人緣默默幫自己累積機會

雙魚座平常待人溫和，也很願意傾聽別人的想法，不知不覺就容易累積不少好人緣！這些關係平常可能看不出有什麼特別，但當雙魚遇到工作卡關、收入不穩，或正準備換跑道時，反而很容易有人主動分享職缺、介紹合作，甚至一句「我剛好認識一個人」，就替他們打開新的機會。雙魚座如果最近正處於低潮，別因為不好意思就拒絕別人的幫忙，有時候轉機真的就藏在身邊的人脈裡。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Top 3 射手座：不怕重新開始，換條路反而賺更多

射手座遇到低潮時，很少讓自己一直困在原地，工作做得不開心、收入不如預期，或原本的計畫突然喊卡，他們通常很快就會開始尋找下一條路。加上射手喜歡接觸新鮮事，也很容易認識不同圈子的人，一場聚會、朋友隨口分享的資訊，甚至原本只是抱著試試看的新工作，都可能意外變成新的收入來源。對射手來說，暫時不順不代表一直不順，敢換方向、敢嘗試，反而更容易碰到機會。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Top 2 巨蟹座：平常真心待人，低潮時總有人拉一把

巨蟹座很重感情，平常朋友有需要時願意幫忙，也很會照顧身邊的人，因此真正遇到困難時，往往也有人願意回過頭幫他們一把。尤其碰上工作不順、想轉職或收入暫時縮水時，可能是老朋友突然介紹工作，也可能是以前合作過的人再次找上門。巨蟹座的人脈不一定最廣，卻很容易累積一群真正信任自己的人，過去付出的真心，常常會在關鍵時刻變成意想不到的助力。

圖片來源：SBS
圖片來源：SBS

Top 1 天秤座：人緣就是財庫，機會自己找上門

天秤座本來就很懂得與人相處，說話有分寸、做事也懂得顧及別人的感受，因此不管換到哪個環境，都容易累積不錯的人緣。這也讓天秤即使遇到工作瓶頸或收入下滑，也比較容易從人脈中找到新的出口。可能朋友知道哪間公司正在徵人、前同事突然丟來合作邀約，或聚會中剛好認識能帶來新機會的人。天秤座真正厲害的地方，就是平常累積的好感與信任，到了需要的時候，很可能直接變成下一個工作或賺錢機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？

2026-10-06 09:30 失敗要趁早-張念慈
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？圖片來源：threads@daiying0、irenelin0413
樂天女孩玩水祭遭射下半身、潑啤酒！只有你笑、她卻在忍耐　這種「好玩」到底傷了誰？圖片來源：threads@daiying0、irenelin0413

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：樂天玩水祭出現潑啤酒與射下半身越界行為。
  • 重點二：女孩眼睛受傷就醫，球團蒐證並追究責任。
  • 重點三：文章強調同意有界線，花錢不代表可任意對待。

女孩的眼睛受傷了。原本只是一場球賽結束後，讓球迷和啦啦隊女孩開心玩水的活動。最後卻有人拿啤酒潑向女孩，還有人拿著水槍，對準女孩的下半身猛射。

​10月4日，樂天桃猿在桃園主場進行補賽，賽後舉辦「10號隊友玩水祭」。球團其實早就把規則寫得很清楚。水槍只能裝清水，不能放飲料、酒精或其他液體；不能朝球員、啦啦隊女孩，以及頭部、臉部和眼睛噴射。

​沒想到，球迷竟然拿水槍朝樂天女孩的下半身噴射、有人遭潑灑啤酒。啤酒濺進其中一個女孩艾融的眼睛「當下眼睛一陣刺痛睜不開」緊急就醫。另名女孩KIRA看到後氣得指向對方，想要上前理論。

​這真的很荒謬，是怎樣的傲慢，才會覺得：她答應陪你玩水，你就覺得你可以對她做任何事？

她答應一件事，不代表什麼都答應你

​台灣人很喜歡玩水活動，所以主軸不是「玩水祭該不該辦」。而是部分人對「同意」的理解，似乎還停留在：「她自己來參加的啊。」

對，她來參加玩水活動。所以她同意的是在活動規範內，和球迷玩水。不是同意你把啤酒潑到她身上。更不是同意你拿著水槍，對準她的下半身噴射。她穿著啦啦隊服站在你面前，也不代表她的身體就成了活動的一部分。她的工作需要和球迷互動，也不代表你買了一張球票，就買到了對她為所欲為的權利。

可是我們生活裡，有太多人把：「她願意參加。」偷偷換成：「她什麼都願意。」這才是最值得警惕的地方。

「只是玩玩」，是多少人越界時最好用的藉口？

​這次事件曝光後，樂天女孩岱縈也在社群發聲。她提到，過去的玩水活動就曾發生有人拿喝過的瓶裝水潑人的情況；她自己的眼睛也曾因玩水活動出現感染不適。這一次看到有人直接潑啤酒，她甚至表示：如果未來還有類似玩水活動，「本人將不排班」。

​一場原本設計來拉近球迷與女孩距離的活動，最後竟然玩到工作者不想再參加。如果所謂的「好玩」，最後是其中一方受傷、害怕，甚至決定不再出現。那還叫好玩嗎？

​這種場景，其實我們一點都不陌生。同事講黃色笑話，你不舒服，他說：「開不起玩笑喔？」聚餐一直灌你酒，你拒絕，他說：「大家出來就是要開心啊。」有人評論你的身材，你臉色變了，他還笑：「稱讚你耶，這也要生氣？」

服務業、老師、講師、網紅拒絕不合理要求，還可能被回：「我花錢耶，態度有必要這麼差嗎？」好像只要補上一句：「我只是開玩笑。」「大家都在玩。」「不要那麼認真嘛。」所有越界就可以一筆勾銷。

​可是我年紀愈大愈覺得：真正好玩的玩笑，應該是兩個人都在笑。如果只有你笑，對方卻在忍耐，那可能根本不是幽默。只是你把自己的快樂，建立在別人的不舒服上。

花錢，不代表你買下另一個人

​我自己做過很多需要面對人的工作。當記者、當主管、當講師，現在經營社群。我愈來愈有感的是，我們很容易對「提供服務的人」產生一種錯覺我付了錢，所以你就應該配合我。可是你買一張球票，買到的是看球和參加規定範圍內活動的權利，不是買下一個人。

​去餐廳吃飯，不代表你可以羞辱服務生。孩子去學校，不等於家長可以羞辱老師。花錢上課，不表示可以無限占用講師的私人時間。追蹤一個創作者很多年，也不代表你有權干涉他的私生活。同樣地，啦啦隊女孩的工作需要親切、熱情、和球迷互動。但「親切」從來不等於「沒有界線」。

真正的尊重，不是等別人生氣才停

事件發生後，樂天桃猿球團已經發出聲明。球團表示，已針對現場影音、相關照片及社群資訊全面蒐證，並配合警方調查，後續將追究相關法律責任；至於明年是否繼續舉辦玩水祭，也將重新研議。

但我希望這件事最後留下來的，不只是：「那幾個球迷真的很誇張。」而是我們自己有沒有也曾經用一句「只是玩玩」，合理化別人的不舒服？真正的尊重，不是：「你不喜歡就講啊。」也不是等到對方翻臉、受傷、離開，才突然發現「原來她不喜歡。」

​成年人真正的分寸，是即使現場再嗨、大家玩得再瘋，你仍然知道：哪些界線，不能跨過去。

她答應跟你玩，不代表答應你越界

我們從小就教孩子：不要亂碰別人的身體。別人說不要，就要停下來。不可以因為自己覺得好玩，就欺負別人。

​可是很奇怪。有些人長大以後，反而忘了這麼簡單的道理。「好玩」的前提，是兩邊都覺得好玩。「互動」的前提，是彼此都願意。她答應玩水，不代表答應讓你用水槍射她的下半身。她願意和你互動，也不代表她放棄了決定自己界線的權利。

​真正的尊重，從來不是等別人喊「不要」才停手。真正的是尊重，是你知道這不可以做，從一開始就不要這樣做。


精華 FAQ

  • 活動原本規定只能用清水、不得攻擊球員與臉部眼睛，但仍有人潑啤酒、用水槍射向女孩下半身，造成艾融眼睛刺痛就醫，也讓其他女孩感到憤怒與不安。

  • 作者指出，參加玩水活動只代表同意在規則內互動，不代表接受任何越界行為；對方願意參與，不等於願意被羞辱、被攻擊，更不代表可以任意碰觸身體。

  • 文章認為，買球票、上課或消費都只是取得服務權利，並沒有買下他人的身體與界線；若把付費當成任意要求的理由，就是將自己的快樂建立在別人的不舒服上。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#啤酒 #啦啦隊 #工作職場

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