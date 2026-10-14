人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失

AI重點 文章重點整理： 重點一： 樂天玩水祭出現潑啤酒與射下半身越界行為。

樂天玩水祭出現潑啤酒與射下半身越界行為。 重點二： 女孩眼睛受傷就醫，球團蒐證並追究責任。

女孩眼睛受傷就醫，球團蒐證並追究責任。 重點三：文章強調同意有界線，花錢不代表可任意對待。

女孩的眼睛受傷了。原本只是一場球賽結束後，讓球迷和啦啦隊女孩開心玩水的活動。最後卻有人拿啤酒潑向女孩，還有人拿著水槍，對準女孩的下半身猛射。

​10月4日，樂天桃猿在桃園主場進行補賽，賽後舉辦「10號隊友玩水祭」。球團其實早就把規則寫得很清楚。水槍只能裝清水，不能放飲料、酒精或其他液體；不能朝球員、啦啦隊女孩，以及頭部、臉部和眼睛噴射。

​沒想到，球迷竟然拿水槍朝樂天女孩的下半身噴射、有人遭潑灑啤酒。啤酒濺進其中一個女孩艾融的眼睛「當下眼睛一陣刺痛睜不開」緊急就醫。另名女孩KIRA看到後氣得指向對方，想要上前理論。

​這真的很荒謬，是怎樣的傲慢，才會覺得：她答應陪你玩水，你就覺得你可以對她做任何事？

她答應一件事，不代表什麼都答應你

​台灣人很喜歡玩水活動，所以主軸不是「玩水祭該不該辦」。而是部分人對「同意」的理解，似乎還停留在：「她自己來參加的啊。」

對，她來參加玩水活動。所以她同意的是在活動規範內，和球迷玩水。不是同意你把啤酒潑到她身上。更不是同意你拿著水槍，對準她的下半身噴射。她穿著啦啦隊服站在你面前，也不代表她的身體就成了活動的一部分。她的工作需要和球迷互動，也不代表你買了一張球票，就買到了對她為所欲為的權利。

可是我們生活裡，有太多人把：「她願意參加。」偷偷換成：「她什麼都願意。」這才是最值得警惕的地方。

「只是玩玩」，是多少人越界時最好用的藉口？

​這次事件曝光後，樂天女孩岱縈也在社群發聲。她提到，過去的玩水活動就曾發生有人拿喝過的瓶裝水潑人的情況；她自己的眼睛也曾因玩水活動出現感染不適。這一次看到有人直接潑啤酒，她甚至表示：如果未來還有類似玩水活動，「本人將不排班」。

​一場原本設計來拉近球迷與女孩距離的活動，最後竟然玩到工作者不想再參加。如果所謂的「好玩」，最後是其中一方受傷、害怕，甚至決定不再出現。那還叫好玩嗎？

​這種場景，其實我們一點都不陌生。同事講黃色笑話，你不舒服，他說：「開不起玩笑喔？」聚餐一直灌你酒，你拒絕，他說：「大家出來就是要開心啊。」有人評論你的身材，你臉色變了，他還笑：「稱讚你耶，這也要生氣？」

服務業、老師、講師、網紅拒絕不合理要求，還可能被回：「我花錢耶，態度有必要這麼差嗎？」好像只要補上一句：「我只是開玩笑。」「大家都在玩。」「不要那麼認真嘛。」所有越界就可以一筆勾銷。

​可是我年紀愈大愈覺得：真正好玩的玩笑，應該是兩個人都在笑。如果只有你笑，對方卻在忍耐，那可能根本不是幽默。只是你把自己的快樂，建立在別人的不舒服上。

​花錢，不代表你買下另一個人

​我自己做過很多需要面對人的工作。當記者、當主管、當講師，現在經營社群。我愈來愈有感的是，我們很容易對「提供服務的人」產生一種錯覺我付了錢，所以你就應該配合我。可是你買一張球票，買到的是看球和參加規定範圍內活動的權利，不是買下一個人。

​去餐廳吃飯，不代表你可以羞辱服務生。孩子去學校，不等於家長可以羞辱老師。花錢上課，不表示可以無限占用講師的私人時間。追蹤一個創作者很多年，也不代表你有權干涉他的私生活。同樣地，啦啦隊女孩的工作需要親切、熱情、和球迷互動。但「親切」從來不等於「沒有界線」。

​真正的尊重，不是等別人生氣才停

事件發生後，樂天桃猿球團已經發出聲明。球團表示，已針對現場影音、相關照片及社群資訊全面蒐證，並配合警方調查，後續將追究相關法律責任；至於明年是否繼續舉辦玩水祭，也將重新研議。

但我希望這件事最後留下來的，不只是：「那幾個球迷真的很誇張。」而是我們自己有沒有也曾經用一句「只是玩玩」，合理化別人的不舒服？真正的尊重，不是：「你不喜歡就講啊。」也不是等到對方翻臉、受傷、離開，才突然發現「原來她不喜歡。」

​成年人真正的分寸，是即使現場再嗨、大家玩得再瘋，你仍然知道：哪些界線，不能跨過去。

​她答應跟你玩，不代表答應你越界

我們從小就教孩子：不要亂碰別人的身體。別人說不要，就要停下來。不可以因為自己覺得好玩，就欺負別人。

​可是很奇怪。有些人長大以後，反而忘了這麼簡單的道理。「好玩」的前提，是兩邊都覺得好玩。「互動」的前提，是彼此都願意。她答應玩水，不代表答應讓你用水槍射她的下半身。她願意和你互動，也不代表她放棄了決定自己界線的權利。

​真正的尊重，從來不是等別人喊「不要」才停手。真正的是尊重，是你知道這不可以做，從一開始就不要這樣做。