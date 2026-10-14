2026-10-14 09:33 女子漾／編輯周意軒
人退休了，帳單還在上班？6種生活習慣該更新，別讓退休金默默流失
不用打卡、不必趕上班，退休後終於能照自己的步調生活，但每個月的帳單，可能還停留在工作時的模式。以前天天開的車、曾經很常去的健身房，甚至為了追一場比賽訂閱的平台，現在還需要嗎？
根據《GOBankingRates》報導美國退休男子派翠克與妻子的經驗，兩人因退休積蓄有限，開始重新整理支出，把已經用不到的項目刪除。這個個案也提供一個生活提醒：退休規劃除了準備存款，還可以替消費習慣做一次更新。
1. 不必每天通勤，家裡還需要兩輛車嗎？
工作時，夫妻各開一輛車方便通勤；退休後，出門頻率與路線都可能改變，養車方式也值得重新考慮。
派翠克發現自己退休後很少開車，夫妻討論後，賣掉仍在繳貸款的車，留下已付清的舊貨車，減少每月負擔。
盤點用車需求時，可以一起計算停車、油料、保養與保險費，再比較大眾運輸、計程車等交通選擇。不過，若住處交通不便，或經常需要就醫，保留車輛的便利性也應納入考量。
2. 孩子長大了，保單也該跟著人生階段更新
以前買保險，可能是為了讓配偶與孩子在收入中斷時仍有保障。等到孩子經濟獨立、房貸繳清，家庭責任改變，保障需求也可能不同。
派翠克夫妻便是在孩子成年、房貸還清後，選擇不再延續原有的定期壽險。
這項經驗適合當作檢視保單的起點。調整前仍需確認配偶生活費、債務、醫療與照護需求，並了解契約條件及停保影響，避免省下保費，卻留下保障缺口。
3. 「退休後一定常去」的健身房，真的有去嗎？
時間變多，不代表辦了會員就會自動養成運動習慣。當初想像每天報到，實際上卻好幾週沒踏進健身房，會員費就容易變成閒置支出。
派翠克夫妻沒有一起取消會員，而是保留常運動的妻子的資格，只取消他自己少用的會員。
可以先回頭看看最近幾個月的使用次數，再決定是否續約。喜歡器材、課程或固定運動夥伴的人，會員仍有價值；偏好散步或居家運動的人，也能選擇更符合日常的方式。
4. 劇追完了、比賽結束了，訂閱卻還沒退
影音、音樂、雲端空間，各項月費單看都不算多，但最容易漏掉的，往往是早就沒在用的服務。派翠克夫妻曾為了看球賽訂閱 Peacock，賽季結束後忘記取消，直到整理預算才發現仍持續扣款。
檢查銀行與信用卡帳單時，可以把固定扣款逐項列出，確認最近有沒有使用。舉例來說，一項每月 300 元的服務，放著一年就是 3,600 元，多項加起來更值得留意。
5. 想幫孩子一把，先想好自己能承擔多少
孩子需要學費、買房或創業，長輩難免想出手幫忙。但一次性的金援與替人承擔貸款責任，是不同的決定。
原報導提到美國教育貸款的共同簽署風險；相關制度與台灣不同，不能直接套用。對台灣家庭而言，若涉及保證或共同借款，應先確認契約責任，再衡量自身負擔能力。
討論金援前，可以先保留自己的日常生活、醫療與照護預算，並把支援金額、期間說清楚，讓疼愛晚輩的心意有一個可負擔的範圍。
6. 終於能住夢想宅，後續費用也算進去了嗎？
退休後想搬到風景好的地方，或換間更舒適的房子，是很自然的期待。但換屋要評估的，還包括搬家、裝修、管理與維護費用，以及交通、就醫和生活機能。
派翠克夫妻選擇繼續住在生活了 40 年的家，沒有再購入退休夢想宅。每個家庭的選擇都不同。若現有住宅有樓梯、動線或安全問題，也可以把原屋改善與搬家一起比較，看看哪個方案更符合未來生活需求。
退休後，可以先從最近幾個月的帳單開始，逐筆問自己：「現在還有在用嗎？這筆錢有讓生活更舒服嗎？」把消費調整到適合現在的生活，才能多留一些預算，給旅行、興趣與真正想做的事。