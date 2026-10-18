孫運璿的三個決定，如何改寫台灣的命運？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孫運璿在1945年電力崩潰時，帶領年輕工程師迅速搶修供電。

孫運璿在1945年電力崩潰時，帶領年輕工程師迅速搶修供電。 重點二： 他在1970年代投入1,000萬美元布局半導體，奠定台灣科技根基。

他在1970年代投入1,000萬美元布局半導體，奠定台灣科技根基。 重點三：位居行政院長仍清廉克己，長年住公舍且未替自己置產。

4/29那天，我在YouTube上尋找當天想分享的題材時，演算法推播了《天下雜誌》的一支短片 。

當那個名字映入眼簾時，我下意識鬆開了手中的滑鼠，坐正了身體。

孫運璿。

在這個紛擾的年代，這個名字重得像一塊基石。

台灣今天許多看似理所當然的日常，背後都有他的影子。

於是今天，想和大家聊聊他。

▋那一年，台灣差點整座島沒電

1945年，戰爭剛結束。

台北街頭滿是斷垣殘壁，工廠停擺，交通混亂，民生系統幾乎癱瘓。

更嚴峻的是電力系統，全台約八成電廠受損，許多地區接近無電可用。

在那個年代，電不是便利，而是生存條件。

醫院要電，自來水要電，工廠要電，城市夜晚也要電。

當時撤離的日本工程師看著現場情況，做出判斷：「三個月後，台灣將陷入一片黑暗。」

這句話像技術評估，也像命運宣判。

多數人面對這種局面，只會覺得無解。

設備毀損、人力不足、材料短缺，拿什麼修？

這時，一位33歲的工程師站了出來。

他的名字，孫運璿。

▋第一個決定：沒有高手，就相信年輕人

孫運璿面前只有兩條路。

等外援，等設備，等條件變好；或者立刻動手，在有限條件下硬著頭皮做。

他選了後者。

他徵召數百位尚未畢業的工專學生，組成搶修隊伍。

這群年輕人經驗有限，卻有體力、學習速度，也有拚到底的衝勁。

他們背著器材進山區、進電廠、進危險現場，拆機組、換零件、重拉線路、搶修設備。白天做，晚上做，能做的全做。

那不是今天打一通電話叫廠商進場的年代。

那是物資匱乏、工具有限、環境艱困的年代。

最後，日本工程師預言三個月全黑，孫運璿帶隊在五個月內讓全台逐步恢復供電。

這件事的意義，不只是把燈點亮而已。

它證明了一件事：當資源不夠時，決策速度、用人膽識、執行意志，往往比抱怨環境更有力量。

很多人一生卡住，是因為總在等條件完美。

▋第二個決定：拿一千萬美元，押一個看不見的未來

時間來到1970年代。

當時台灣靠加工出口賺外匯，鞋子、玩具、紡織、代工，路線清楚，也能賺錢。

多數人會認為，照這樣走下去就好。

但孫運璿看見另一件事。

勞力成本會提高，低價代工遲早被追上。

若沒有技術能力，台灣只能接別人給的單，價格不僅會被壓，命運也從此掌握在別人手裡。

於是他做出第二個關鍵決定。

在財政並不寬裕的年代，他硬是編出1,000萬美元。

拿去做一件很多人看不懂的事：半導體布局。

並派出19位年輕工程師赴美受訓，學習當時仍陌生的晶片技術。

你要知道，那個年代很多人連半導體是什麼都說不清楚。

有人還在煩惱眼前訂單，你卻把資源投向短期看不到成果的領域。

這種決策，壓力極大。

這份名單裡，後來出現多位關鍵人物。

包括創立聯華電子（United Microelectronics Corporation, UMC）的曹興誠，以及帶領聯發科技（MediaTek Inc.）成長的蔡明介。

之後，工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute, ITRI）持續推進技術轉移，台灣積體電路製造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC）成立，台灣一步步走向全球晶圓代工核心。

今天大家熟悉的護國神山、矽盾、全球供應鏈關鍵地位，都與當年那筆1,000萬美元高度相關。

很多人只看房價漲跌，卻忽略一件更根本的事：人往哪裡去，需求就往哪裡去。

而人口移動背後，往往跟著工作機會走。

科技產業在哪裡擴張，住宅需求就在哪裡累積。

我在新竹從事不動產工作，對這件事感受特別深。

今天新竹、竹北所展現的城市能量、購屋需求與資產熱度，很多源頭都能追溯到幾十年前的產業布局。

我記得科學園區裡的工程師腳步總是匆促，在知道孫院長的事蹟之後，偶爾會想：如果當年沒有那一千萬美金的豪賭，今天新竹的風景會是什麼模樣？

房產的價值從來不是水泥本身，而是這塊土地長出了什麼樣的靈魂。

多數人找答案，少數人先下注。

真正的遠見，常在被質疑時開始。

▋第三個決定：手握大權，卻沒替自己買房

講到這裡，故事已經夠傳奇。

更讓人震動的，是他的私生活。

孫運璿後來擔任行政院長六年，經手龐大的國家建設預算，能源、交通、產業發展都與他有關。

很多人在權力高點，會開始安排自己的下半場：房子、土地、資產、人脈、家族布局。

這種畫面，大家並不陌生。

但孫運璿在1984年因過勞中風倒下後，外界才知道，他長年住在政府提供的宿舍，名下沒有替自己置產，存款也不多。

這件事放到今天看，依然讓人錯愕。

一個掌握重大資源的人，最後留下的私人財富如此有限。

那他把力氣放去哪裡？

放在電廠、交通、產業升級、國家競爭力。放在讓更多人有工作、有發展空間、有更好的明天。

他曾說：「我的力氣要用在我的國家，我的人民身上。」

很多話說出口就散了。

但這句話，和他的人生對得上。

房地產是高單價交易，客戶最後決定合作，看的不只專業度，也看這個人值不值得信任。

位置越高，越守得住分寸，這種人往往更能被長期記住。

▋做資產的人，會看見更深的答案

這幾年做不動產，我越來越有感。

房地產常被看成價格遊戲，但真正核心，始終是眼光與品格。

孫運璿做的三件事，很值得思考。

第一，看見別人沒看到的趨勢。1970年代布局半導體，就像在荒地先買下一塊未來會成市中心的土地。

第二，把資源放進會增值的地方。投入人才、技術、基礎建設，時間會慢慢給出答案。

第三，位置越高，越要守住分寸。一個人怎麼使用權力，往往比怎麼賺錢更能定義價值。

很多客戶會問，現在的房子還能不能買？

但以不動產仲介的角度來看，我還會考慮另一個問題：這間房子能否符合購屋者未來幾年的生活需求？

畢竟，區域發展值得研究，家庭的需求與負擔能力也不能忽略。

真正讓資產拉開差距的，常是站在長期趨勢旁邊。

選對區域、選對時機、選對城市方向，時間會替你工作。

▋今天的燈很亮，別忘了誰先摸黑走路

現在的我們，習慣冷氣、網路、手機、24小時供電，也習慣台灣半導體站在世界舞台中央。

這些日常太自然，自然到容易忘記它們曾經多麼得來不易。

曾經有人面對全島停電危機，帶隊把電修回來。

曾經有人在眾人質疑中，押注晶片產業。

曾經有人站在權力高位，卻把自己放得很後面。

做不動產久了，我越來越相信一件事。

價格會波動，市場會循環，政策也會調整。但真正有價值的地方，通常都有共同點：有產業、有工作、有建設、有人口、有未來。

今天我們討論台灣強不強。

很多人忘了，曾有人在全島快沒電時，把未來修回來。

很多人買房看現在，而我的工作，是陪客戶一起看未來。

有些人留下財富。有些人留下讓整座城市成長的方向。

有人看的是眼前的房價，有人看的是整座島嶼的呼吸。

如果您也在尋找一個能安放未來的座標，或許我們不該只討論「 現在多少錢」，而是「我們想在哪裡過什麼樣的生活 」。

——萬家鄉