西遊取經改變了誰？孫悟空成佛後最想做的事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 本文把西遊取經解讀成一場制度化的管理與清剿行動。

本文把西遊取經解讀成一場制度化的管理與清剿行動。 重點二： 唐僧肉像稀缺資源，妖怪追逐其實是在被誘餌釣出來。

唐僧肉像稀缺資源，妖怪追逐其實是在被誘餌釣出來。 重點三：緊箍咒與收編安排，象徵體制用痛苦馴化反抗者。





很多人從小讀《西遊記》，都相信這是一段歷經磨難、最後修成正果的旅程。

唐僧代表慈悲，孫悟空代表成長，豬八戒和沙僧一路陪伴，歷經九九八十一難，最後取得真經，功德圓滿。

可是，當我換個角度重新閱讀這部作品時，腦袋裡卻一直冒出另一個問題。

如果整場取經，本身就是一場精心設計的管理計畫呢？如果那些妖怪、那些磨難、那些懲罰，都有另一層目的呢？

▋所有妖怪追逐的，其實都是同一個目標

《西遊記》裡最奇怪的一件事，就是幾乎所有妖怪都想吃唐僧肉。

原因很簡單，因為唐僧肉代表長生不老。對體制外的妖怪而言，那幾乎是跨越階級、改變命運唯一看得到的捷徑。

如果用市場的角度來看，唐僧肉更像是一項所有人都相信具有極高價值的稀缺資源。正因為所有人都相信它值得追逐，所以所有人都開始追逐。

在不動產市場裡，物件的價值，往往不是由鋼筋水泥決定的，正是由眾人盲信的規則決定的。

一塊重劃區的土地如此，一間被炒作的蛋白區房產如此——《西遊記》裡的唐僧肉，亦是如此。它不是食物，它是那條賽道上唯一的特許通關證。

他們願意冒著被孫悟空一棒打死的風險，也要搶奪唐僧。乍看之下，好像是一群妖怪在狩獵取經人；可是換個方向思考，唐僧更像是一個被刻意放在明處的巨大誘餌。

他的存在，像一盞刻意點亮的燈。讓原本藏在暗處的妖怪， 一個接著一個走了出來，再由取經團隊逐一清除 。

從這個角度來看，西天取經除了求法，也像是一場藉由誘餌展開的大型清剿行動。

▋這支取經隊伍，每個人都有案底

再看看取經團隊的組成。

唐僧，也就是陳玄奘，前世是如來佛祖二弟子金蟬子，只因聽佛法時「怠慢佛法」，便被貶下凡投胎。

還沒出生，父親便遭到賊人謀害，母親為了保住孩子，只能把嬰兒放進木匣，順著江水漂流，因此有了「江流兒」這個名字。

從出生開始，他的人生便一直被命運與體制推著向前。

他擁有極高的道德感，卻沒有多少野外生存能力。一路上除了誦經、勸人向善，以及一次又一次被妖怪抓走之外，真正保護他的，始終都是別人。

另外三位隊友，同樣沒有一個背景乾淨。

孫悟空大鬧天宮；豬八戒因調戲嫦娥被貶下凡；沙悟淨因失手打碎琉璃盞，被流放流沙河。

如果放進今天的職場來看，幾乎就是一位高層主管，帶著三名犯過重大過失的員工，組成一支漫長的勞動改造小組。

他們聚在一起，並不是因為理念相同。

孫悟空三天兩頭想回花果山，豬八戒一路喊著散伙分行李，沙悟淨則把沉默變成自己的生存方式。

各有心思、各有盤算、各有不得不走下去的理由。

▋緊箍咒，到底是修行工具，還是管理工具？

整部《西遊記》裡，我一直覺得最值得玩味的，就是緊箍咒。

故事裡，它有個很好聽的名字，叫做「定心真言」。

可是，《西遊記》第八回中，如來交給觀音三個箍兒，並傳授「金、緊、禁」三篇咒語。他交代，遇到神通廣大的妖魔，可以先勸其改過，跟隨取經人；倘若不服管教，就替對方戴上箍兒。

原著寫得相當明白：「各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。」

短短一句話，已經把這套管理手段的強制性說得十分清楚。

做不動產之後，我對這類安排特別有感。

真正影響一個人的，很多時候未必是能力，而是制度。

一紙契約可以改變一間房子的命運，一條法規可以改變一塊土地的價值，而《西遊記》裡的緊箍咒，改變的則是孫悟空的選擇。

咒語一念，孫悟空眼脹頭疼、腦門欲裂，最後只能屈服。這不是抽象的心理暗示，而是真真實實作用在肉體上的痛苦。

它存在的目的，就是讓反抗的代價，高到沒有人願意繼續反抗。

再看看其他角色。

紅孩兒最後成了善財童子，黑熊精成了守山大神。

那些曾讓天庭頭痛的體制外高能個體，最終都被格式化，納入佛門的編制。這不是感化，這是大型金控對新創競爭者的技術性收編——將具備威脅的野生資產，轉化為溫順的企業私有財。

如果把十四年的西行濃縮成一句話，孫悟空每天都在練習同一件事。

如何保留力量、如何壓抑力量、如何接受力量不能隨意使用。

▋成佛之後，孫悟空最想做的事情

很多人都把第一百回視為圓滿結局。

可是，我第一次重新讀到最後那一段時，真正吸引我的，反而不是成佛，而是那枚金箍。

取經任務接近尾聲時，孫悟空還惦記著頭上的金箍。

他請唐僧趕快替自己念「松箍兒咒」，因為他想把戴了十四年的金箍取下來，還想把它打得粉碎。

接著，他又說了一句耐人尋味的話。「切莫叫那甚麼菩薩，再去捉弄他人。」

短短一句話，把十四年的委屈、憤怒與壓抑，全都留在了故事最後。

唐僧回答：「今已成佛，自然去矣。」

按照佛教世界觀，金箍隨著成佛而消失。

可是，孫悟空想把金箍砸碎的那股怒氣，卻沒有跟著消失。

至少在他的心裡，那十四年的取經路，始終沒有變成一段值得懷念的歲月。

▋真正改變的，到底是人，還是反抗？

重新閱讀《西遊記》，眼前浮現的是另一幅畫面。

唐僧完成前世的贖罪，孫悟空學會約束反抗，豬八戒接受自己的位置，沙悟淨選擇沉默地走到最後。

每個人都得到新的身分，每個人都得到新的頭銜，每個人也都得到新的位置。

只是，那究竟代表真正的自由，還是代表終於符合管理者的期待？

不同的人，也許會有不同的答案。

做不動產這幾年，我愈來愈相信：真正能長久運作的制度，都需要多數人願意相信它。

制度很少要求每一個人都滿意，更在意的是，大多數的人願不願意接受。當越來越多人接受同一套規則，那套規則便慢慢變成秩序；當越來越多人相信同一種價值，那種價值便慢慢變成市場。

我愈來愈覺得：《西遊記》真正耐人尋味的地方，不是神仙、不是妖怪、不是法術，而是它把權力、秩序、人性與自由意志，全都藏進了一場漫長的西行之中。

或許，一個制度真正厲害的地方，不在於讓所有人服從，而在於讓多數人相信，遵守它本來就是理所當然。

真正令人驚悚的，從來不是頭上那枚實體的金箍。而是有一天，我們徹底忘記了自己曾經點燃的反骨。

甚至在體制的深夜裡，將那副曾勒出鮮血的枷鎖，當成了此生心甘情願擦拭、逢人便炫耀的榮耀勳章。





——萬家鄉